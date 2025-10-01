MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Digi24.ro, 1 octombrie 2025 14:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 - 3 octombrie, ora 21:00, este preconizată organizarea unei greve naţionale în sectorul transportului feroviar.
• • •
Acum 10 minute
14:50
Senatul SUA a discutat strategia pentru Marea Neagră: România, aliat-cheie în securitate și energie # Digi24.ro
Senatul Statelor Unite a organizat o audiere privind strategia pentru Marea Neagră, subliniind rolul esențial al României ca aliat-cheie în securitate și energie. La discuții a participat și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.
14:50
Doi militari italieni şi-au pierdut viaţa miercuri în urma prăbuşirii avionului Forţelor aeriene cu care efectuau manevre în zona Parcului Naţional Circeo, în regiunea Lazio (centru), a informat armata aeriană într-un comunicat, citat de EFE.
Acum 30 minute
14:30
Criză de apă potabilă într-o comună din Argeș. Locuitorii se mobilizează pe internet pentru a-l demite pe primar # Digi24.ro
Locuitorii unei comune din județul Argeș încearcă să îi demită pe primar și pe consilierii locali, pe care îi acuză că stau la baza unei crize care i-ar putea duce în situația în care să rămână fără apă potabilă începând cu luna noiembrie. Aceștia au lansat o platformă online prin care încearcă să strângă semnături pentru a organiza două referendumuri locale pentru demiterea aleșilor. În paralel, locuitorii comunei îi cer ajutorul, printr-o scrisoare deschisă, președintelui Nicușor Dan, amintindu-i că i-a susținut într-un alt demers din urmă cu 12 ani. Contactat de Digi24.ro, primarul Niculaie Dragnea susține că a găsit soluții în așa fel încât să evite criza apei potabile.
Acum o oră
14:20
Spionii lui Putin acuză Kievul că pregătește un Război Mondial. Ce spune SVR despre dronele trimise în România și Polonia # Digi24.ro
Serviciul de Informații Externe de la Moscova (SVR) acuză Ucraina că ar pregăti operațiuni sub steag fals în Polonia. Spionii ruși anunță că Kievul ar trimite soldați din batalionul „Libertatea Rusiei” care atunci când vor fi arestați vor susține că sunt membri ai trupelor speciale din Rusia și Belarus. De asemenea SVR acuză Ucraina că ar fi trimis dronele în România și Polonia. Toate aceste acțiuni ar avea rolul de a împinge lumea către un nou Război Mondial, susține SVR.
14:20
Fii salvator. Prim ajutor în caz de colică renală
14:20
Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea care scutește de impozit câștigurile din criptomonede # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a retrimis în Parlament, pentru examinare, legea care prevedea o scutire de la impozitul pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede. Proiectul a fost adoptat la finalul anului trecut, dar nu a intrat în vigoare până în prezent. Șeful statului spune că măsura „contravine politicilor fiscale asumate de Guvern în contextul actual”.
14:20
14:20
Premierul danez cere țărilor europene să se înarmeze: „Traversăm cea periculoasă situaţie de după Al Doilea Război Mondial” # Digi24.ro
Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a făcut miercuri un apel către țările europene să se înarmeze, avertizând că „traversăm cea mai periculoasă situaţie de după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”. În același timp, ea cere un „răspuns foarte puternic” al Europei în faţa „războiului hibrid” dus de Rusia, relatează France Presse, potrivit Agerpres.
14:10
Începând de astăzi, vaccinul anti-HPV este gratuit pentru tinerii de până la 26 de ani. Alexandru Rafila: „O măsură importantă” # Digi24.ro
Vaccinarea gratuită împotriva infecției cu HPV este extinsă până la vârsta de 26 de ani, începând de la 1 octombrie, anunță fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, care apreciază că vaccinarea este esențială pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate acestui virus, în condițiile în care, în România, incidența cancerului de col uterin este cea mai ridicată din UE și face peste 1.500 de victime anual, în rândul femeilor.
14:00
Coaliția reia discuțiile privind tăierile din administrația locală. Decizia, amânată din cauza neînțelegerilor dintre partide # Digi24.ro
Coaliția de guvernare reia astăzi, de la ora 14:00, discuțiile privind tăierea posturilor din administrația locală, un subiect amânat în ultimele săptămâni pe fondul neînțelegerilor dintre partide. Pe agenda ședinței se regăsește și Pachetul III de măsuri, care ar trebui să vină cu tăieri de cheltuieli și în instituțiile de la centru, dar și data alegerilor pentru Primăria Capitalei.
14:00
Studenţii protestează joi în Piaţa Victoriei. Ei sunt nemulţumiţi de scăderea burselor şi de limitarea reducerilor de transport # Digi24.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din Româniaanunţă un protest în Piaţa Victoriei, care va avea loc joi, de la ora 11.00. Studenţii sunt nemulţumiţi, printre altele, de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele. Ei anunță că nu vor opri manifestaţiile până când nu vor vedea că au fost luate măsuri care să le respecte drepturile. Reprezentanţii studenţilor au cerut să fie primiţi în audienţă de către premierul Ilie Bolojan.
Acum 2 ore
13:50
Ceartă între doi lideri PSD-PNL din Brăila: „Zât să-i spui lui mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?”/„Mi-a spus să-mi iau pastilele” # Digi24.ro
Scandal monstru la o ședință a Consiliului Județean Brăila. Un consilier PNL a fost dat afară din sală, după ce s-a certat cu președintele Consiliului Județean, Francisk Iulian Chiriac. Cei doi s-au jignit reciproc, iar ședința a fost suspendată.
13:50
Droguri sau telefon? România fricii declarate versus adicția din sufragerie
13:50
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul Dezvoltării anunță când ar putea fi aplicată măsura # Digi24.ro
Cseke Attila a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării a adăugat că, în cazul în care există consens în coaliție și trece acest pachet, atunci măsura ar putea intra în vigoare și să fie aplicată de la începutul anului viitor.
13:10
Ministrul Cseke Attila: „Nu ne permitem să rupem coaliția, nici măcar pentru reforma administrației locale”. Ce propune UDMR # Digi24.ro
O nouă ședință a coaliției are loc astăzi, de la ora 14.00. Cseke Attila a venit cu detalii privind scenariile care vor fi discutate astăzi de liderii coaliției. Ministrul Dezvoltării a declarat, miercuri la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării ca liderii politici să nu ajungă la un acord și a vorbit despre efectele negative al amânării acestei reforme. UDMR are vrea să fie disponibilizați mai puțin angajați 7 sau 8% din administrația locală, iar în rest să fie reduse cheltuielile.
13:00
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că „s-a făcut o prioritizare a proiectelor” din programul „Anghel Saligny”, precizând că „investițiile prioritizate trebuie să meargă mai departe”. El a adăugat că „cel mai important lucru este predictibilitatea” pentru constructori și primării și susține crearea unui „sistem predictibil pe următorii 3 ani”, pentru ca aceștia să știe ce bani au la dispoziție.
Acum 4 ore
12:40
Volumul de lemne de foc pregătit de Romsilva pentru populație în 2025: cât costă metrul cub # Digi24.ro
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a anunțat miercuri că pune la dispoziția populației, în acest an, aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț de bază similar cu cel practicat anul trecut.
12:30
Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități. Ministrul Muncii a anunțat care sunt condițiile de eligibilitate # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că vouchere de până la 7.900 de euro sunt disponibile pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul proiectului „Tech-Assist”. Preînscrierea a început astăzi, mai transmite ministrul, într-o postare pe Facebook.
12:10
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu producătorii de carne de porc. Ce probleme au semnalat în sectorul suin # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, tema discuțiilor fiind măsurile necesare pentru combaterea pestei porcine africane și sprijinirea sectorului suin.
12:10
Anunțul Ambasadei SUA la București, după ce guvernul american a intrat în blocaj. Ce se întâmplă cu serviciile pentru vize # Digi24.ro
Ambasada SUA la București a anunțat ce măsuri a luat după ce guvernul federal american a intrat în blocaj. Nu va mai face actualizări pe Facebook, iar procesul de acordare a vizelor se va desfășura „în măsura posibilităților”.
12:00
Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” într-o casă # Digi24.ro
Un incendiu într-o casă izolată din nordul Münchenului a declanșat miercuri o operațiune de urgență de amploare, poliția și pompierii blocând drumurile și îndemnând locuitorii să evite zona Lerchenau.
12:00
Oltenii se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă: În Craiova, se pun deja instalații de iluminat și globulețe pentru Târgul de Crăciun # Digi24.ro
Mai sunt peste 80 de zile până la Crăciun, însă Craiova intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Autoritățile se tem că nu au timp să amenajeze Târgul de Crăciun până la 17 noiembrie și pun deja instalațiile de iluminat în centrul orașului. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”.
11:50
Cuantumul burselor pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Sumele se acordă doar pe perioada activităților didactice # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică, în luna septembrie, un proiect de ordin care stabileşte cuantumurile burselor pentru anul universitar 2025-2026. Proiectul vizează studenţii înmatriculaţi la programe finanţate de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă.
11:40
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk # Digi24.ro
Submarinul rusesc Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltar - una dintre cele mai strategice şi mai frecventate strâmtori din lume - şi ar prezenta riscuri de explozie, potrivit unui cont de Telegram anti-Kremlin, foarte bine informat de cele mai multe ori.
11:30
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia” # Digi24.ro
Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat scena, a declarat ulterior că nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia” şi că el a avut mereu „sânge pur”. Aceste detalii apar în motivarea Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care s-a decis menţinerea arestului preventiv, potrivit G4Media.ro.
11:30
Igor Grosu, liderul PAS, întâlnire cu Ilie Bolojan la București: Am convenit să ducem relațiile bilaterale „la un nivel fără precedent” # Digi24.ro
Președintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul constant al României și a anunțat planuri comune ambițioase pentru următorii ani.
11:20
Cătălin Cherecheș rămâne fără 2,6 milioane de lei din averea sa. Fostul primar e la închisoare, condamnat pentru mită # Digi24.ro
Curtea de Apel Cluj a decis ca 2,6 milioane de lei din averea fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, să fie confiscați, pe motiv că suma nu poate fi justificată. Fostul edil se află în închisoare din 2023. A fost prins după ce a fugit din țară, chiar înainte de sentința pe care o execută acum, o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru luare de mită.
11:20
Judecătoare cercetată de Inspecția Judiciară după ce a expus motivele pentru care a condamnat un agresor la 30 de ani de închisoare # Digi24.ro
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu după ce Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a explicat pe rețelele de socializare motivul pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani de închisoare pentru „tentativă de omor calificat asupra soției”. Instituția invocă „o posibilă încălcare a Codului deontologic” al magistraților.
11:10
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul concubin miercuri dimineață. Femeia a ajuns în stare gravă la spital. Bărbatul și-ar fi plănuit atacul și este acum in custodia polițiștilor.
11:00
„Situația este critică”. Volodimir Zelenski avertizează despre pericolul de la cea mai mare centrală nucleară din Europa # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă întrerupere de acest fel de la începutul războiului pe scară largă.
Acum 6 ore
10:50
Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM anunță vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării HARTĂ # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri dimineață, noi avertizări de vreme rea pentru jumătate din țară. La munte va ninge viscolit și se va depune strat nou de zăpadă, au anunțat meteorologii. Joi și vineri sunt în vigoare și coduri galben și portocaliu de ploi și vânt puternic, care vizează inclusiv Municipiul Bucureşti.
10:40
Ce este de făcut în tromboza venoasă cerebrală
10:40
Giorgia Meloni avertizează flotila cu ajutor pentru Gaza să se oprească sau riscă să „împiedice pacea” # Digi24.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a cerut unei flotile aflate în drum spre Gaza să se oprească, afirmând că ultima tentativă a activiștilor, printre care se află și Greta Thunberg, de a livra ajutoare riscă să submineze planul lui Trump de a pune capăt războiului, relatează BBC.
10:30
Vaccinarea antigripală: cine beneficiază de compensare și care e procedura. Câte persoane s-au vaccinat în sezonul 2024-2025 # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc și precizează că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis.
10:30
Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate este, înainte de toate, victoria cetățenilor Republicii Moldova și a unor lideri politici, mai ales a Președintei Maia Sandu, care au păstrat fără echivoc și ferm direcția pro-europeană.
10:20
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Ce semnificație are tradiția controversată # Digi24.ro
O fetiță de 2 ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată pe brațe de membrii familiei, de la locuința lor din Kathmandu până la un templu, marți, în timpul celui mai lung și mai important festival hindus din țară. Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost desemnată drept noua Kumari sau „zeiță virgină”, înlocuind-o pe cea precedentă, despre care tradiția spune că devine o simplă muritoare odată cu intrarea la pubertate, scrie CNN.
10:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 octombrie
10:10
Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităţilor Guvernului (shutdown), ceea ce va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esenţiale, transmite Bloomberg.
10:00
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sf Maria, la Iași: „Îmi este foarte frică să mă mai duc la spital” # Digi24.ro
Mama unui copil care a fost internat la spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șapte copii au murit din cauza unei bacterii periculoase, a povestit în exclusivitate pentru Digi24 că igineizarea era făcută doar de mântuială, cu același mop se spălau și toaletele, și holurile, și saloanele. Mai mult, mâncarea pe care o primeau copiii nu putea fi consumată și nici nu se ținea cont de alergii. Femeia care a trecut prin experiența traumatizantă spune că îi este extrem de frică să își mai interneze copilul în spitalul din Iași și că ia în calcul să îl ducă la București.
09:50
Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România # Digi24.ro
Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului.
09:40
Furtună devastatoare în Odesa: nouă morți, inclusiv un copil. Sute de persoane au fost evacuate # Digi24.ro
În regiunea Odesa, nouă persoane au murit în urma furtunii, inclusiv un copil. Aceste cifre au fost comunicate pe 1 octombrie de către Serviciul pentru Situații de Urgență (SES).
09:30
Un copil de 11 ani a murit după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și cele două surori au fost transportate la spital # Digi24.ro
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce ar fi mâncat ciuperci otrăvitoare. Cele două surori și mama au fost transportate la spital.
09:30
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial # Digi24.ro
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat, marți seară, că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj cu forțe speciale împotriva infrastructurii critice din țări NATO, posibil și alte incursiuni cu drone, pentru a da vina pe Ucraina. Mesajul vine după ce autoritățile ruse au acuzat Kievul că vrea să lanseze atacuri în România și Polonia, cu scopul de a declanșa un Al Treilea Război Mondial.
09:10
Octombrie începe cu temperaturi neobișnuit de reci. Locul din România în care s-au înregistrat minus 7 grade # Digi24.ro
Iarna a venit mai devreme la munte, iar vremea se anunță deosebit de rece și în restul țării. Temperatura se apropie de pragul gerului, la cea mai înaltă stație meteo din țară. La Vârful Omu au fost minus 7 grade Celsius în această dimineață. Temperaturile maxime se vor opri la 15 grade Celsius, în cea mai mare parte a țării.
Acum 8 ore
08:40
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia # Digi24.ro
Dmitri Medvedev a reacționat ironic după ce Donald Trump a declarat că a trimis submarine nucleare americane lângă Rusia. Fostul președinte rus sugerează că liderul de la Washington exagerează și chiar minte, comparând afirmațiile acestuia cu zicala despre pisica neagră aflată într-o cameră întunecată.
08:40
Încă o femeie ucisă de fostul iubit: O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, iar mama ei este grav rănită # Digi24.ro
Un nou caz de violență extremă împotriva unei femei a avut loc în județul Neamț. O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal marți, în curtea mamei sale, de fostul ei iubit.
08:40
Nicușor Dan prezintă la Consiliul European date despre anularea alegerilor din România. Ce alte teme sunt pe agenda discuțiilor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, în Copenhaga, informează Administraţia Prezidenţială.
07:50
Crește bilanţul victimelor după cutremurul din Filipine. Autorităţile au informații privind moartea a 60 de persoane # Digi24.ro
Autorităţile din Filipine afirmă că au primit raportări că 60 de persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudine 6,9 produs în largul coastelor. Seismul a fost urmat de sute de replici.
07:30
Un nou eşec în Senatul american pentru a evita blocajul bugetar. Decizia anunțată de Casa Albă # Digi24.ro
Statele Unite se apropie inexorabil de o paralizie bugetară după eşecul de marţi din Senat al unei ultime încercări de a evita suspendarea unei părţi din serviciile federale, faimosul „shutdown”.
07:10
De ce a ajuns Costinești în topul celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa # Digi24.ro
Epava Evangelia din Costinești a fost inclusă pe lista celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa pentru anul 2025. Epava atrage anual mii de turiști din țară și din străinătate. Lista este completată de Lacul Loch Ness din Scoția și de Devil's Crevice din Norvegia.
