City break de toamnă în România: prețuri, oferte și destinații preferate de turiști
PSNews.ro, 1 octombrie 2025 14:20
Toamna anului 2025 aduce oportunități excelente pentru city break-uri în România, orașele mari și cele cu patrimoniu cultural fiind în topul preferințelor turiștilor locali și străini. Tendințele actuale arată că destinațiile care combină cultura, peisajele pitorești și bugetul accesibil atrag cel mai mult interes, potrivit unei analize Travelminit. București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași se […]
• • •
Acum 10 minute
14:50
VIDEO Robert Cazanciuc: Seniorii României au nevoie de soluții reale, nu doar de promisiuni # PSNews.ro
Cu prilejul Zilei Persoanelor Vârstnice, senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atenția asupra responsabilității pe care clasa politică o are față de seniorii acestei țări și propune măsuri concrete care să le asigure o bătrânețe trăită cu demnitate. „De Ziua Persoanelor Vârstnice avem obligația de a le oferi seniorilor soluții care să le redea bucuria de […]
Acum 30 minute
14:30
Revoltător: Spitalul din Iași unde au murit 7 copii a primit bani prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale # PSNews.ro
Spitalul „Sf. Maria" din Iași, unde șapte copii au murit din cauza unei infecții nosocomiale, a primit prin PNRR cinci milioane de euro pentru aparatură modernă și un laborator de microbiologie, deși fusese deja reabilitat cu alte fonduri europene. Conform unui material publicat de Europa Liberă România, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" din […]
Acum o oră
14:20
14:20
Atenție, români: Casele nedeclarate la Fisc vor fi verificate cu drone! Anunțul ministrului Dezvoltării # PSNews.ro
Cseke Attila a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării a adăugat că, în cazul în care există consens în coaliție și trece acest pachet, atunci măsura ar putea intra în vigoare […]
14:10
Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă; aproape 1 milion de aplicări în acest an # PSNews.ro
Aproape 1 milion de aplicări venite din partea candidaților cu peste 45 de ani au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, potrivit unei platforme de recrutare. Acest prag marchează o creștere de aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. „Ani la rând, acest segment de candidați a fost unul aproape impermeabil […]
14:10
Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac la adresa actualei conduceri a PSD, susținând că, până recent, partidul din care a făcut parte a fost singurul puternic. Ponta a criticat, într-un interviu pentru Gândul, situația în care a ajuns PSD-ul pe scena politică, spunând că, dacă în trecut partidul reușea să se ridice după […]
14:10
De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii prin proiecte comunitare și mobilitate urbană # PSNews.ro
De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii rutiere prin proiecte comunitare și mobilitate urbană În doar doi ani de la înființare, Vlakim SPG 92 SRL a trecut de la statutul de start-up local la un actor relevant pe piața infrastructurii rutiere. Cu o cifră de afaceri de peste 41 milioane RON și proiecte […]
14:00
Toate centrele de vize cehe din Rusia au încetat să mai accepte cereri de viză. Un anunţ în acest sens a fost publicat pe site-ul oficial al operatorului de vize VFS, informează Meduza. Ultima zi în care centrele de vize au acceptat cereri a fost 29 septembrie. După procesarea tuturor cererilor depuse, acestea îşi vor înceta […]
Acum 2 ore
13:40
Liderii coaliției se întâlnesc din nou azi pentru a dezbate reforma administrației locale # PSNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 14.00, pentru a doua oară săptămâna asta, pentru a continua discuțiile legate de reforma administrației publice. Ședința liderilor coaliției are loc înainte de ședința de Guvern de la ora 16:00, în care va fi adoptată rectificarea bugetară. În ședința coaliției de miercuri, liderii vor finaliza ultimele detalii […]
13:30
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva oferă populației, în acest an, aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț de bază similar cu cel de anul trecut. În primele opt luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1.214.251 metri cubi de lemn pentru foc, cu 10% mai mult […]
13:30
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, face anunțul momentului: Ce se va întâmpla cu proiectele din „Anghel Saligny” # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că „s-a făcut o prioritizare a proiectelor" din programul „Anghel Saligny", precizând că „investițiile prioritizate trebuie să meargă mai departe". El a adăugat că „cel mai important lucru este predictibilitatea" pentru constructori și primării și susține crearea unui „sistem predictibil pe următorii 3 ani", […]
13:20
Judecătoarea cu peste 12.000 de euro pe lună şi două apartamente în Emirate se pensionează # PSNews.ro
Judecătoarea Alexandra Iuliana Rus de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită CSM eliberarea din funcţie prin pensionare, potrivit ordinii de zi a Secţiei pentru judecători a CSM din data de 2 octombrie 2025. Alexandra Iuliana Rus a făcut opinie separată în sensul achitării fostei șefe DIICOT, Alina Bica. Tot ea a vrut şi să dispună […]
13:20
TNF 2025: Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al companiilor performante din România, realizat în baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile. Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, […]
13:20
Buzoianu anunță reducerea drastică a chiriei la Apele Române: „Aproape jumătate după renegociere” # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat reducerea chiriei plătite de „Apele Române" pentru sediul central, de la 54.000 la 29.000 de euro lunar. Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, anunță reducerea chiriei pentru sediul „Apele Române" de la 54.000 la 29.000 de euro lunar, după renegocierea contractului de către noul director al instituției. Ministra USR […]
13:10
VIDEO Surprizele de la alegerile din R.Moldova. Ambasadorul Chirilă: Este un nucleu dur care vrea unire acum # PSNews.ro
Ambasadorul Victor Chirilă a comentat la Puterea Știrilor surprizele de la Chișinău, subliniind că unioniștii s-au regrupat în jurul PPDA, un partid intrat în mod neașteptat în Parlamentul Republicii Moldova. Alegerile parlamentare de la Chișinău au adus mai multe surprize, una dintre ele fiind intrarea în legislativ a Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), o […]
13:00
Percheziții de amploare la Ministerul Transporturilor și la CFR Marfă: Angajați acuzați că fură din locomotive # PSNews.ro
Optsprezece percheziţii au loc miercuri în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti după ce CFR Marfă a reclamat furt de componente ale locomotivelor şi de combustibil, fiind vizaţi angajaţi ai companiei, transmite News.ro. "La data de 1 octombrie 2025, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul […]
Acum 4 ore
12:50
România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea # PSNews.ro
România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea, eveniment care debutează miercuri, în Franța, la Drome-Ardeche. Delegația României mai cuprinde încă 11 sportivi, la categoriile U23 și U19, anunță miercuri Federația Română de Ciclism. Reprezentanții României la categoria Elite, destinată sportivilor seniori, sunt Denis Piciu și Iustin Văidian. […]
12:40
Românii se oferă să administreze gratuit pagina de Facebook a Ambasadei SUA, care se închide din lipsă de fonduri # PSNews.ro
Ambasada SUA a publicat un anunț prin care informează că își închide pagina de facebook din cauza lipsei fondurilor. Numeroși români s-au oferit să ajute gratuit. Anunțul a fost postat, miercuri, pe pagina oficială a instituției, alături de informarea în care se arată că „serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite […]
12:20
Mandatele câștigate de PPDA la alegerile din R. Moldova, în pericol după acuzațiile privind sprijinul lui George Simion # PSNews.ro
Partidul Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, care a obținut șase mandate în noul Parlament, ar putea rămâne fără acestea. O declarație în acest sens a fost făcută de fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3. Anatol Șalaru a menționat că Vasile Costiuc este un aliat și […]
12:20
Dispută „zoo” în CJ Brăila, între PSD și PNL: „Zât!”/„Să-ți fie rușine, porcule”. Scandalul a continuat apoi la tv # PSNews.ro
Un scandal monstru cu injurii a avut loc la ședința Consiliului Județean Brăila între doi consilieri, unul de la PSD și celălalt de la PNL. Președintele CJ Brăila, social-democratul Francisk Iulian Chiriac a suspendat ședința pentru că, susține el, era întrerupt constant de consilierul PNL Ovidiu Nechita. Social-democratul i-a cerut liberalului să părăsească sala și […]
11:50
Craiova începe pregătirile pentru Târgul de Crăciun din acest an: inaugurarea are loc pe 14 noiembrie # PSNews.ro
Mai sunt peste două luni până la Crăciun şi oraşul Craiova intră în febra pregătirilor pentru târgul sărbătorilor de iarnă. Prin urmare, în luna octombrie, în centrul oraşului vor apărea instalaţii, ornamente de sezon, căsuţe, decoruri de iarnă pentru a intra în atmosfera Crăciunului. În fapt, pregătirile au început din vară, odată cu confecţionarea ornamentelor […]
11:50
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei: Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salarii # PSNews.ro
Aproape 3.000 de jandarmi din Capitală au fost somați să restituie o parte din salariile primite în urma majorărilor acordate în primăvara anului 2024, ca urmare a unei erori de calcul privind procentele de creștere. În același timp, alți peste 700 de militari vor primi diferențe salariale retroactiv. Măsura vine după o revizuire internă a […]
11:40
Un ministru de la PSD și unul de la USR domină clasamentul vizibilității membrilor Guvernului, în ultima săptămână, conform informațiilor extrase cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media & social media. Studiul reflectă nivelul de vizibilitate online a miniștrilor, fără a-l include pe premierul Bolojan, care în mod constant se situează la un nivel […]
11:20
Ministrul Muncii anunță: Discuțiile despre orice beneficii sociale sau creșteri de cheltuieli sunt, momentan, oprite # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi seara, la Antena 3 CNN, că discuțiile despre orice beneficii sociale sau creșteri de cheltuieli sunt, momentan, oprite. „Avem nevoie rapid de un al treilea pachet de măsuri, care să conţină ceea ce Partidul Social Democrat a propus, dar suntem deschişi şi la alte propuneri", a spus oficialul […]
11:20
Pe 1 octombrie, credincioșii ordotocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută și sub numele de Pocroave. În această zi, românii respectă serie de tradiții și superstiții Marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, această sărbătoare amintește de grija Maicii Domnului și se celebrează prin obiceiuri și rugăciuni transmise de la o generație la alta. Potrivit […]
11:10
„Evident, mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției pentru Primăria Capitalei” – Nicușor Dan # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, recent, pentru Euronews, referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei, că ar prefera să existe „un candidat unic al coaliției". „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției, vorbind pe o stabilitate politică necesară în România. În rest, toți cei propuși până acum sunt cunoscuți de bucureșteni, au avut […]
Acum 6 ore
10:50
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina, pentru securitatea NATO, anunță Oana Țoiu # PSNews.ro
România va produce drone de apărare împreună cu Ucraina. Proiectul a început înainte de incursiunile rușilor pe teritoriul românesc, a anunțat ministrul de Externe, Oana Țoiu (USR). Aceasta a mai spus că aparatele de zbor sunt destinate pentru apărarea flancului estic al NATO, de care România e responsabilă în interiorul Tratatului, într-un interviu pentru Reuters. […]
10:50
VIDEO Alegeri în R.Moldova. Victor Chirilă: „Parlamentul are nevoie de o opoziție constructivă, nu de show politic” # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat la Puterea Știrilor că opoziția trebuie să fie constructivă, rațională și orientată spre compromis, nu spre confruntare. Acesta a comentat rezultatele alegerilor parlamentare de la Chișinău și a subliniat că, deși nu se aștepta la prezența unui număr atât de mare de formațiuni politice, diversitatea […]
10:40
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc, preciz
10:30
VIDEO Lecția de democrație din R.Moldova. Victor Negrescu: „România are multe de învățat” # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, europarlamentarul Victor Negrescu a afirmat că scrutinul din Republica Moldova reprezintă un exemplu pentru întreaga regiune. „România are multe de învățat acum de la Republica Moldova, de la modul în care sunt organizate alegerile, cum arată secțiile de votare până la felul în care au combătut atacurile cibernetice […] Articolul VIDEO Lecția de democrație din R.Moldova. Victor Negrescu: „România are multe de învățat” apare prima dată în PS News.
10:30
Kövesi a dat lovitura: investighează un cioban din Timiș pentru o fraudă cu fonduri europene # PSNews.ro
Patru persoane – trei funcţionari publici şi un crescător de oi – au fost trimise în judecată la Tribunalul Timiş de Parchetul European (EPPO), condus de Codruța Kövesi pentru o fraudă de 2,2 milioane de euro din fondurile UE pentru păşuni. Conform unui comunicat al EPPO, unul dintre inculpaţi este crescător de ovine şi deţine […] Articolul Kövesi a dat lovitura: investighează un cioban din Timiș pentru o fraudă cu fonduri europene apare prima dată în PS News.
10:20
Nicuşor Dan: Aderarea R.Moldova la Uniunea Europeană se poate face cu tot cu Transnistria # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate fi făcută ”cu tot cu Transnistria”, el precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit. Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, la Euronews România, că alegerile din Republica Moldova au fost ”esenţiale”, având în […] Articolul Nicuşor Dan: Aderarea R.Moldova la Uniunea Europeană se poate face cu tot cu Transnistria apare prima dată în PS News.
10:00
Igor Dodon, mesaj pentru jurnaliștii români, la închiderea secțiilor: „Învățați limba rusă, veți avea nevoie” # PSNews.ro
Igor Dodon, liderul socialiștilor din Republica Moldova, i-a umilit pe jurnaliștii români prezenți la Chișinău în ziua alegerilor parlamentare. Acesta i-a sfătuit să învețe rusă, pentru că „le va trebui”, înainte ca Blocul Patriotic să piardă umilitor în fața partidului PAS, fondat de Maia Sandu. În timpul unei conferințe de presă de după închiderea secțiilor […] Articolul Igor Dodon, mesaj pentru jurnaliștii români, la închiderea secțiilor: „Învățați limba rusă, veți avea nevoie” apare prima dată în PS News.
09:50
Ce se întâmplă dacă legea pensiilor este respinsă de CCR? O chestiune mult exagerată, există soluții – Nicușor Dan # PSNews.ro
Întrebat dacă există un plan în cazul în care Curtea Constituțională va respinge legea care se referă la pensiile magistraților, pentru ca în societate să nu existe senzația că doar anumite categorii sociale suportă efectele crizei, președintele României, Nicușor Dan, a spus că aceasta este „o chestiune mult exagerată”. „Eu cred că CCR în această […] Articolul Ce se întâmplă dacă legea pensiilor este respinsă de CCR? O chestiune mult exagerată, există soluții – Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
09:10
Nicușor Dan spune că bănuiește că Bogdan Peșchir a plătit 20 de milioane de euro pentru campania candidatului independent, Călin Georgescu, de anul trecut. Nu are dovezi, este doar „o intuiție”. Șeful statului explică cele 3 componente care stau la baza anulării scrutinului prezidențial, din 6 decembrie 2024. „Sunt 3 componente, una de interferență rusă […] Articolul Campania lui Călin Georgescu, „evaluată” de Nicușor Dan la 20 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
09:00
Cum va arăta tronsonul Boița–Cornetu al A1: proiect spectaculos cu 7 tuneluri și 48 de viaducte # PSNews.ro
Pe unele porțiuni, lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești, tronsonul Boița – Cornetu avansează vizibil. Cele două tuneluri gemene – Alina și Daniela – sunt aproape gata, iar dacă ritmul actual se menține, în decembrie 2026 am putea circula de la București până la Tigveni. Tot pe acest tronson, șoferii vor experimenta pentru prima dată în România […] Articolul Cum va arăta tronsonul Boița–Cornetu al A1: proiect spectaculos cu 7 tuneluri și 48 de viaducte apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
08:40
Tradiția românească ajunge în Dubai: iaurtul și kefirul de Tecuci, produse pentru export # PSNews.ro
Daniel Donici, co-fondatorul brandului românesc de lactate Artesana, a făcut primul pas în extinderea internațională, înființând compania „Artesana Tecuci Trading FZCO” în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Donici a menționat, într-o postare pe Facebook, importanța originilor autentice ale produselor Artesana, menționând că „de acolo am pornit” și exprimându-și dorința ca, într-o zi, „kefirul de Tecuci” să […] Articolul Tradiția românească ajunge în Dubai: iaurtul și kefirul de Tecuci, produse pentru export apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
06:10
Am avut o revelație, zilele trecute, când m-am întâlnit cu Dan, un vechi prieten, și el în presă în anii 90. Am depănat amintiri de la mitinguri violente, generate de oameni care își pierdeau peste noapte veniturile și locul de muncă pentru că Guvernul Ciorbea închidea de-a valma întreprinderi falimentare și profitabile. Mai ții minte […] Articolul Bogdan Stoica: Păcat că nu mai țineți minte cum a guvernat Victor Ciorbea apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
23:10
Robert Badea, unul dintre cei mai promițători înotători români, a dezvăluit că la fiecare antrenament cântă în apă pentru a-și păstra concentrarea și buna dispoziție. Medaliatul cu bronz la Mondialele de juniori de la Otopeni, Robert Badea, are un obicei aparte care îl ajută să reziste la efortul zilnic. „Nu mă gândesc la foarte multe […] Articolul Robert Badea, medaliat la Mondialele de juniori, cântă în apă la fiecare antrenament apare prima dată în PS News.
22:30
PE SCURT: În Franța, premierul Sébastien Lecornu se confruntă deja cu opoziția stângii față de planurile sale bugetare, punând în pericol stabilitatea guvernului Macron. În Germania, Lufthansa va reduce 4.000 de posturi până în 2030, mizând pe digitalizare și inteligență artificială, în timp ce Bosch a anunțat deja concedieri masive. La nivel european, Bruxelles caută modalități […] Articolul Știri din capitalele Europei, 30 septembrie apare prima dată în PS News.
21:00
Miercuri, de la ora 16:00, rectorul SNSPA Remus Pricopie, este invitat în direct la „Puterea Știrilor” moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Urmărește LIVE pentru declarații exclusive și analize din partea diplomatului basarabean de la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Rectorul SNSPA Remus Pricopie, în direct la Puterea Știrilor, miercuri de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
20:00
De la 1 octombrie începe înscrierea la finanțare StartUp Nation. Anunțul Ministerului Economiei # PSNews.ro
Miercuri începe înscrierea la finanțare în programul StartUp Nation, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Potrivit reprezentanților ministerului, înscrierile la finanțare încep miercuri, la ora 10.00. „Mâine începe înscrierea la finanțare StartUpNation! Începând cu 1 octombrie, ora 10:00, absolvenții cursurilor de formare antreprenorială care au înființat societăți comerciale pot aplica pentru finanțarea nerambursabilă […] Articolul De la 1 octombrie începe înscrierea la finanțare StartUp Nation. Anunțul Ministerului Economiei apare prima dată în PS News.
20:00
Ilie Bolojan a convocat ședință extraordinară de Guvern: Se adoptă rectificarea bugetară # PSNews.ro
Guvernul se întrunește miercuri în ședință extraordinară pentru proiectul de rectificare bugetară. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetară, pus în transparență, luni, de Ministerul de Finanțe, Bugetul de stat pe anul 2025 se diminuează la venituri cu suma de 1.812,7 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de […] Articolul Ilie Bolojan a convocat ședință extraordinară de Guvern: Se adoptă rectificarea bugetară apare prima dată în PS News.
19:50
Românii își iau adio de la cea mai ieftină asigurare RCA, de la 1 octombrie. ASF a luat decizia # PSNews.ro
Firma care vindea cel mai ieftin RCA în România a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară din cauza întârzierilor dosarelor de daună și chiar neîndeplinirea unor obligații contractuale. Firma din Bulgaria are 200.000 de clienți la noi în țară și a precizat că interdicția reprezintă o sancțiune disproporționată în raport cu gravitatea presupusei […] Articolul Românii își iau adio de la cea mai ieftină asigurare RCA, de la 1 octombrie. ASF a luat decizia apare prima dată în PS News.
19:40
VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă: Rusia își pierde influența în R. Moldova, dar păstrează pârghii de destabilizare # PSNews.ro
Invitat la Puterea Știrilor, Victor Chirilă, ambasadorul R. Moldova la București a vorbit deschis despre eforturile Federației Ruse de a-și menține influența asupra țării sale, în pofida schimbărilor politice și economice din ultimii ani. Potrivit oficialului, Moscova a pierdut treptat cele mai importante instrumente de presiune asupra Chișinăului – pârghia energetică și cea comercială – […] Articolul VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă: Rusia își pierde influența în R. Moldova, dar păstrează pârghii de destabilizare apare prima dată în PS News.
19:40
Şi Adrian Năstase a luat foc după afirmaţiile lui Nicuşor Dan despre aderarea la UE: „Probabil a fost plecat din ţară” # PSNews.ro
Adrian Năstase reacționează dur la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care afirmase că România nu era pregătită să intre în Uniunea Europeană. Fostul premier spune că aderarea a fost rezultatul unor eforturi colosale – de la sute de legi adoptate și instituții create, până la obținerea statutului de economie funcțională de piață – și avertizează că nu […] Articolul Şi Adrian Năstase a luat foc după afirmaţiile lui Nicuşor Dan despre aderarea la UE: „Probabil a fost plecat din ţară” apare prima dată în PS News.
19:40
Fostul viceprimar al Constanței, numit secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Cine este Florin Cocargeanu # PSNews.ro
Fostul viceprimar al municipiului Constanța Florin Daniel Cocargeanu, de la USR, a fost numit în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, potrivit unei decizii semnate de premierul Ilie Bolojan şi publicate în Monitorul Oficial, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. În perioada noiembrie 2020 – […] Articolul Fostul viceprimar al Constanței, numit secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Cine este Florin Cocargeanu apare prima dată în PS News.
19:30
Din octombrie, demnitarii din cancelaria premierului, adică secretarii și consilierii de stat, nu vor mai beneficia de șofer personal. În plus, numărul mașinilor închiriate de Executiv pentru angajații din subordine s-ar fi redus de la 30 la 15, iar din cei opt ospătari de care beneficiază inclusiv premierul și miniștrii ar urma să rămână doar […] Articolul Bolojan îi lasă pe demnitarii Guvernului fără şofer personal, de la 1 octombrie apare prima dată în PS News.
19:20
Administrația Trump a ajuns la o înțelegere cu compania Pfizer pentru scăderea voluntară a prețurilor la medicamente, în cadrul unui plan care urmărește ca SUA să nu plătească mai mult decât alte țări dezvoltate pentru tratamente. Președintele Donald Trump urmează să anunțe marți un acord cu gigantul farmaceutic Pfizer, prin care compania va vinde medicamentele […] Articolul Trump anunță un acord cu Pfizer pentru reducerea prețurilor la medicamente apare prima dată în PS News.
19:20
Cum arată planul futurist de transformare a Parcului Izvor. Primăria București a dat undă verde # PSNews.ro
Parcul Izvor va fi transformat dintr-un spațiu de tranzit într-un proiect urban european de regenerare, a informat marți, 30 septembrie, președintele Alianței Pentru Pădure, Laurențiu Ciornei În imaginile de prezentare apar niște structuri gigantice, verticale, care seamănă cu niște copaci uriași și care amintesc de „Supertrees” din Singapore. Ele vor fi conectate printr-o punte suspendată, care […] Articolul Cum arată planul futurist de transformare a Parcului Izvor. Primăria București a dat undă verde apare prima dată în PS News.
