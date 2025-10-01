Bătaie între fete la liceu
Cotidianul de Hunedoara, 1 octombrie 2025 14:20
Situație de neacceptat într-un liceu din Slobozia. Trei eleve sunt cercetate după ce ar fi agresat
Acum 10 minute
14:50
iderii coaliției de guvernare s-au reunit
14:50
Standardele trebuie să fie uniforme, fără deosebire de gen, și foarte înalte. Dacă nu, nu sunt standarde. Sunt doar sugestii care vor duce la moartea pe front a copiilor noștri
Acum 30 minute
14:30
Prea Cuviosul Nicodim, pe numel
Acum o oră
14:20
Situație de neacceptat într-un liceu din Slobozia. Trei eleve sunt cercetate după ce ar fi agresat
14:10
Armata SUA trebuie sa "intimideze, să demoralizeze, să vâneze și să ucidă dușmanii", a spus Pete Hegseth
14:00
Președintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții
Acum 2 ore
13:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România s-au întâlnit la Palatul Victoria. Ce au vorbit și ce s-a stabilit?
13:10
Cel puțin 69 de persoane au murit și alte câteva zeci sunt date dispărute după un cutremur puternic produs în Filipine. Seismul a fost (...)
13:00
Zelenski acuză Rusia de terorism, dar centrala Zaporoje nu este în "pericol imediat" # Cotidianul de Hunedoara
Agentia Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) estimează însă că nu există un pericol la centrala Zaporojie
Acum 4 ore
12:40
Dacă pe 6 ianuarie 2021 a fost dată o lovitură în SUA, ea a fost una împotriva libertății de exprimare, scrie Ron Paul
12:40
Gigi Becali nu a glumit când a tot repetat că va căuta să profite de momentul dificil din punct de vedere financiar prin care trece CFR Cluj
12:10
Autoritățile române sunt în alertă după ce în mai multe magazine au fost scoase la vânzare
11:30
Noul sef al Shin Bet s-a opus negocierilor cu Hanas și a vorbit despre „războiul etern" cu palestinienii
11:30
Criza din SUA are efecte rapide. La doar câteva ore de la anunțul care cutremură lumea, Ambasada americană
11:20
Conducerea Spitalului Sfânta Maria din Iaşi, unde au murit în acest an mai mulți copii, se va alege cu o plângere penală la Parchet, anunță
11:10
Una caldă și una rece pentru Maia Sandu. Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
Acum 6 ore
10:50
"Rota si Moron nu sunt ca o sită, spune sursa citată de El Pais. Sunt baze spaniole suverane, sub comanda unui ofițer spaniol"
10:40
Călătorii care vor să ajungă cu trenul de la Constanța la Mangalia și invers trebuie să știe că acest tronson s-a închis.
10:20
Ștefan Hrușcă pornește într-un nou turneu național de colinde, o reîntoarcere la sufletul Crăciunului
10:00
Vești bune pentru iubitorii Drumului Regilor. După două zile în care iarna și-a făcut de cap, circulaţia
09:40
Populaţia civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricţionate/ de siguranţă al
09:10
Președintele Nicușor Dan știe exact ce își dorește de la o întâlnire cu liderul american, Donald Trump.
Acum 8 ore
08:40
Politicianul a spus că s-a obișnuit să folosească snus în urmă cu aproximativ doi ani „datorită colegilor din serviciile de informații"
08:20
Aproximativ 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă, iar numeroase servicii esențiale riscă să fie perturbate,
07:50
Anul acesta, ștafeta se desfăşoară simultan pe trei trasee simbolice - Albastru, Galben şi Roşu - ce străbat ţara
07:00
Conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene sunt două dintre subiectele ce vor fi discutate de Nicușor (...)
Acum 12 ore
06:50
Un grup de parlamentari bătuți de vînturile succesului și loviți de bolile imaginii publice a lansat o scrisoare către clarvăzătorul politico-diplomatic al României
06:50
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, astăzi, cu prilejul Zilei Naţionale a Luptei împotriva Cancerului de Sân.
06:30
Descentralizarea casei de sănătate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Descentralizarea casei de sănătate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
06:20
Ungaria investește în Transilvania în timp ce România a fost impiedicată să lege Ardealul de restul țării prin autostrăzi moderne. Guvernanții noștri se dau de ceasul morții
Acum 24 ore
23:30
Acoperământul Maicii Domnului prăznuit pe 1 octombrie se petrece
23:20
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, despre agenda
21:30
În cadrul ultimei ședințe de lucru a Sfântului Sinod
21:20
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta București Nord
20:50
Unul din elementele menționate de președinte
20:30
Nicușor Dan. Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări,
19:50
Zeci de trofee de vânat, peste o sută de kilograme
19:30
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Timișoara, că se
19:00
Comisia Europeană a aprobat, marți, în temeiul Regulamentului
18:40
„Bucureștenii cu handicap primesc în octombrie doar jumătate din indemnizație. Cer CGMB măsuri urgente" # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștenii cu handicap primesc și în această lună
18:30
Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că
17:40
Zona politică este destul de împărțit în toată lumea
17:10
Ilie Bolojan a avut, marţi, o întrevedere cu
17:00
Și atunci, oare ce împiedică regimul să recunoască în UNIRE, singura soluție de a salva cele 2,4 milioane de basarabeni?
16:50
Prezența la un meci caritabil le-a adus unor arbitri excluderea din activitate. Ce explicații are conducerea?
16:40
Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea
16:30
Nicușor Dan dă banii înapoi. Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat
16:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reluat în ultimele zile declarația potrivit căreia războiul din Ucraina este „existențial pentru Europa". De astă dată, a precizat că „dacă Rusia învinge Ucraina, credibilitatea Europei va fi redusă la zero".
16:20
ANAF a introdus un prag de semnificație de 10.000 de lei pentru venituri
16:00
Joi, FCSB va juca al doilea meci din noul format al Europa League și primul din cele patru pe care le va susține
