Moartea misterioasă a băiatului care "nu a existat". Bunicii nu ştiau că se născuse; părinţii au ascuns totul

14:50

În urmă cu doar câteva zile, în inima Maltei, Dani Oțil a dat startul celui de-al treilea sezon din formatul care schimbă totul pentru echipele formate din oameni care se iubesc, care și-au clădit o viață împreună și care vor să iasă din zona de confort: Power Couple! Surprizele din acest an sunt unele majore atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit!