Miza colosală pentru FCSB în meciul cu Young Boys Berna! Profeția lui Mitică Dragomir și un sfat pentru Gigi Becali legat de Stoian și Octavian Popescu

Fanatik, 1 octombrie 2025 15:50

Dumitru Dragomir a analizat la ”Profețiile lui DON Mitică” meciul FCSB - Young Boys Berna și a făcut o profeție interesantă în ceea ce o privește pe campioana României.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
16:30
Adrian Mititelu, dezvăluiri de culise despre situația lui Vladislav Blănuță! Adevărul despre conflictul cu fanii lui Dinamo Kiev: „Au apărut multe minciuni” Fanatik
Adrian Mititelu a elucidat misterul în cazul lui Vladislav Blănuță, care s-ar afla într-o situație grea după transferul la Dinamo Kiev. Patronul lui FC U Craiova a vorbit și despre banii pe care îi are de primit
Acum 30 minute
16:10
„Pleci la CFR Cluj în iarnă?”. Răspunsul lui Malcom Edjouma înainte de FCSB – Young Boys Fanatik
Malcom Edjouma a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei FCSB - Young Boys. Cum a reacționat fotbalistul francez când a fost întrebat despre un posibil transfer la CFR Cluj.
Acum o oră
15:50
Miza colosală pentru FCSB în meciul cu Young Boys Berna! Profeția lui Mitică Dragomir și un sfat pentru Gigi Becali legat de Stoian și Octavian Popescu Fanatik
Dumitru Dragomir a analizat la ”Profețiile lui DON Mitică” meciul FCSB - Young Boys Berna și a făcut o profeție interesantă în ceea ce o privește pe campioana României.
Acum 2 ore
15:20
Lovitură pentru românii care au rate la bancă. Cât de mult vor plăti de acum după ce IRCC a ajuns la 6,06% Fanatik
Românii cu rate la bancă vor plăti mai mult începând din luna octombrie, după ce IRCC a ajuns la 6,06%. Un analist economic trage semnalul de alarmă: ”Este cel mai ridicat cost financiar!”
15:10
Andrei Vochin, semnal de alarmă pentru revelația SuperLigii: „Vedetele Botoșaniului: Leo Grozavu, Mailat, un director financiar și un dobitoc” Fanatik
Andrei Vochin a scris în FANATIK despre situația de la FC Botoșani, revelația SuperLigii în acest start de sezon
14:50
Victorie cu Rakow sau cu FCSB?! Ce aleg oficialii Universităţii Craiova: “Pentru binele fotbalului românesc!” Fanatik
Oficialii Universității Craiova au ales ce victorie este mai importantă dintre cea cu Rakow din Conference League sau cea cu FCSB din campionatul României.
14:50
(P) Conference League: Principalele favoritele la câștigarea competiției și cota Universității Craiova Fanatik
A treia competiție europeană debutează joi, 2 octombrie, cu primele meciuri din faza ligii în Conference League. Printre cele 36 de echipe ajunse în această fază a întrecerii se numără și Universitatea Craiova, echipă care […]
Acum 4 ore
14:10
Top 3 stațiuni pentru vacanțe all inclusive. Orice alegi, va fi memorabil! Fanatik
Iată 3 locuri ideale pentru sejururi all inclusive. Poți merge în destinații de vis, fără să cheltui mulți bani. Există mai multe soluții prietenoase cu bugetul.
14:00
SUA cer extrădarea unei românce de 22 de ani, însărcinată în luna a noua și mamă a trei copii. Ce decizie au luat judecătorii Fanatik
Decizie cu miză umană și juridică. O tânără româncă însărcinată ar putea fi predată autorităților americane, fiind bănuită de mai multe furturi din magazinele Walmart.
13:40
Un campion mondial a dat terenul de joc pentru peluza plină cu ultrași: ”Pasiune incredibilă” Fanatik
Un celebru jucător care a devenit campion mondial cu naționala Germaniei a renunțat pentru o zi la viața de fotbalist și a stat în peluză alături de ultrași.
13:00
Arne Slot, atacat de presa britanică după Galatasaray – Liverpool 1-0! Ce decizie i s-a imputat și cum a reacționat tehnicianul Fanatik
Liverpool a suferit o înfrângere suprinzătoare în UEFA Champions League, 0-1 pe terenul lui Galatasaray, iar jurnaliștii englezi au criticat o decizie importantă luată de antrenorul „cormoranilor”, Arne Slot.
12:40
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali Fanatik
Gigi Becali a dat lovitura! Suma uriașă încasată de FCSB după calificarea în Europa League. Omul de afaceri a făcut anunțul în direct. Pe ce bani mai pune mâna.
Acum 6 ore
12:20
Șoferița beată care a omorât 4 bărbați cu mașina, condamnată la 24 de ani de închisoare, are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru neplata facturilor Fanatik
Adina Ghervase, care a provocat accidentul rutier din iunie 2022, în urma căruia au decedat patru persoane, a fost dată în judecată pentru neachitarea datoriilor.
12:00
Jucătorii Universităţii Craiova, cu zâmbete şi voie bună în ziua zborului spre Polonia! Cum a reacţionat Mirel Rădoi când a văzut că este filmat Fanatik
Jucătorii şi staff-ul Universităţii Craiova au pornit miercuri dimineaţă spre Polonia cu zâmbetul pe buze şi cu voie bună! Ce reacţie a avut Rădoi când s-a văzut filmat.
11:50
Călătorie în timp pentru fostul jucător al lui Arsenal!? Și-a povestit coșmarul în direct: „A fost înfricoșător!” Fanatik
Un fotbalist care a petrecut patru sezoane la Arsenal a fost victima unei farse extrem de elaborate. Aflat la bordul unui avion, acesta a fost convins că a călătorit în viitor.
11:10
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri Fanatik
Dezvăluiri neștiute despre Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu. Ce au făcut înainte să devină arbitri și cum l-au băgat pe Mitică Dragomir în spital.
10:40
Un nume uriaș din fotbalul mondial l-a „distrus” pe Kevin De Bruyne după conflictul cu Antonio Conte: „Se plimba pe teren!” Fanatik
Un fost mare antrenor s-a pronunțat cu privire la gestul făcut de Kevin De Bruyne în meciul Milan - Napoli 2-1 și s-a poziționat de partea lui Antonio Conte.
Acum 8 ore
10:00
„Centralul” care a arbitrat-o pe FCSB la eșecul istoric din Champions League, trimis de UEFA la Rakow – Universitatea Craiova Fanatik
Meciul dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din Polonia, va fi oficiat de către un central cu multă experienţă la nivel internaţional. Află despre cine este vorba.
09:40
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv Fanatik
Constantin Daniel Ivanov este din Oradea, și, susține acesta, fost membru al Partidului Noua Generație, fondat de Gigi Becali. După incidentul de la Palat, Poliția l-a dus la spitalul „Alexandru Obregia”, pentru a fi supus unei expertize psihiatrice.
09:20
Israel, în pericol de suspendare din toate competiţiile europene: “Războiul se poate încheia în câteva zile!” Fanatik
Situația Israelului rămâne una tensionată, asta după ce s-a cerut ca naționala și echipele de club să fie excluse din competițiile FIFA și UEFA. Momentan nu s-a luat însă o decizie, dar totul se poate sfârși în curând.
09:10
Adrian Mazilu, analizat de “Mitraliera” lui Dinamo: “Sunt foarte curios de revenirea lui! Echipa are mare nevoie de un atacant Fanatik
Ultimul transfer făcut de Dinamo, aducerea lui Adrian Mazilu, a fost analizat de Florin Bratu, cel care a fost golgheter în Ștefan cel Mare
08:50
Când va câștiga Lamine Yamal “Balonul de Aur”? Răspunsul pe care l-a dat partenerul lui Gică Hagi, câștigător al trofeului Fanatik
Brazilianul Rivaldo, care a cumpărat în 2023, zece la sută din acțiunile Farului Constanța, a dat verdictul în privința fotbalistului de 18 ani, de la FC Barcelona
08:40
FC Argeş s-a dezlănţuit în SuperLiga! Bogdan Andone dezvăluie cum a ajuns revelaţia Caio la echipă: “L-am transferat într-o noapte” Fanatik
FC Argeș este surpriza plăcută a noului sezon din SuperLiga. Bogdan Andone a spus cum au ajuns piteștenii la un asemenea nivel. Cum a ajuns brazilianul Caio la fosta echipă a lui Nicolae Dobrin.
Acum 12 ore
08:00
Messi, neputincios într-un thriller cu opt goluri. Contraperformanță pentru starul argentinian Fanatik
Inter Miami a pierdut pe teren propriu, scor 3-5, contra celor de la Chicago Fire, iar Lionel Messi a bifat al doilea meci consecutiv fără nicio realizare
07:40
Lecție de marketing! Cum fac polonezii bani înainte de Rakow – Universitatea Craiova din Conference League. Cât costă o cană sau o eșarfă de meci Fanatik
Cei de la Rakow s-au pregătit așa cum se cuvine de meciul cu Universitatea Craiova din Conference League! Ce se poate găsi pe site-ul oficial al clubului din Polonia
07:20
Lewandowski schimbă istoria Barcelonei! Polonezul e în luptă directă cu antrenorul adversarei de azi Fanatik
Atacantul lui Hansi Flick a intrat în Top 20 al marcatorilor all-time din istoria clubului catalan și se apropie de Luis Enrique, care a fost un fotbalist exponențial al echipei
07:10
Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat, nu are bani de tratament și a cerut ajutorul statului: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 de lei” Fanatik
Valentin Ceaușescu se confruntă din nou cu mari probleme de sănătate! Fiul lui Nicolae Ceaușescu nu are bani pentru tratament și a cerut ajutorul statului, dar a fost refuzat!
06:40
Cine este internaționalul român care tocmai a semnat cu Real Madrid. Legenda de pe Santiago Bernabeu l-a felicitat: „Fenomenule” Fanatik
Puștiul român de doar 16 ani, impresariat de legendarul Marcelo, a semnat cu Real Madrid. Cine este cel care și-a pus semnătura pe contractul cu „Los Blancos”,
06:10
Cine transmite la TV meciurile FCSB – Young Boys și Rakow – Universitatea Craiova. Zi plină pe canalele de sport Fanatik
Ziua de joi, 2 octombrie, este una plină în cupele europene, iar partidele FCSB - Young Boys Berna și Rakow - Universitatea Craiova vor fi transmise la TV.
05:50
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video Fanatik
Scandal la sala de fitness frecventată de „lumea bună”. O sumă importantă de bani a fost furată din vestiarul World Class InCity. Poliția a intrat pe fir
Acum 24 ore
01:10
Cristi Chivu, motive de îngrijorare și după Inter – Slavia Praga 3-0: „Va fi testat” Fanatik
Cristi Chivu a găsit mai multe aspecte pozitive după Inter - Slavia Praga 3-0, dar și un motiv de îngrijorare: „Lucruri pe care băieții nu erau obișnuiți să le facă”
00:40
Cristi Chivu, personaj desprins din Harry Potter. Ce scrie Gazzetta dello Sport după Inter – Slavia 3-0 în Champions League: „S-ar simți confortabil la Hogwarts” Fanatik
Cristi Chivu i-a cucerit pe jurnaliștii italieni prin modul în care a pregătit meciul Inter - Slavia Praga din Champions League. Ce au subliniat în mod special cei de la Gazzetta dello Sport
00:00
Un jurnalist kazah l-a luat prin surprindere pe Xabi Alonso. Ce s-a întâmplat la conferință după Kairat Almaty – Real Madrid 0-5 în Champions League. Video Fanatik
Moment amuzant petrecut după meciul din Champions League Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Ce cadou inedit a primit Xabi Alonso și ce s-a întâmplat după
30 septembrie 2025
23:30
Gafă de curtea școlii chiar sub privirile lui Cristi Chivu! Jucătorii și-au pus mâinile în cap. Video Fanatik
Eroare de proporții la meciul Inter - Slavia Praga din Champions League! Ce s-a putut întâmpla chiar sub ochii lui Cristi Chivu
23:20
Fotbalistul care a încântat la Rapid se întoarce în SuperLiga! Destinație extrem de surprinzătoare Fanatik
Una dintre marile surprize ale acestui sezon de Superliga dă o adevărată lovitură pe piața transferurilor! Fostul fotbalist de la Rapid revine în România
23:10
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion Fanatik
David Popovici și Taisia Nițuleasa, iubita sa, au ajuns în Las Vegas. Cuplul participă la un eveniment cât se poate de important, iar sportivul este entuziasmat.
22:50
Pontul zilei de miercuri, 1 octombrie, din SuperLiga. Profit uriaș pe calificarea în play-off Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 1 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la calificarea în play-off-ul SuperLigii.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 1 octombrie 2025. Câștig de 367 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 1 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 367 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
22:40
FIFA face ravagii în SuperLiga! După CFR Cluj și UTA, un alt club a primit interdicție la transferuri Fanatik
Fotbalul românesc încasează lovitură după lovitură de la FIFA. După CFR Cluj și UTA, un al treilea club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri.
22:20
Transferul lui Nicolae Stanciu la Genoa, greşeală pentru decarul naţionalei?! “Fotbalul din Serie A nu i se potriveşte! Acolo este un fotbal agresiv” Fanatik
Nicolae Stanciu s-a transferat în vară la Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, însă mutarea nu este una care să i se potrivească, spune Adrian Porumboiu.
21:50
Cât va conta revenirea lui Bocciu în peluza din Giulești! Mitică Dragomir: “Rapid e echipă de bătut!” Fanatik
Lui Liviu Ungurean, alias Bocciu, i-a fost ridicată interdicția a intra pe stadioane, iar Mitică Dragomir s-a arătat încântat de revenirea acestuia la conducerea Peluzei Nord a Rapidului.
21:20
Neluțu Varga forțează încă o lovitură la CFR Cluj. Așteaptă semnătura unui câștigător de Champions League cu Chelsea Londra! Fanatik
Neluțu Varga mai vrea să dea o lovitură de proporții pe piața transferurilor după ce i-a adus pe Zouma și Slimani! Un alt fost câștigător de Champions League alături de Chelsea este dorit în Gruia
21:10
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist Fanatik
Care este, de fapt, cantitatea de energie electrică livrată de România Ucrainei și Republicii Moldova. Cifrele oficiale care contrazic narativul blocului suveranist
20:50
Apariție spectaculoasă a lui Gigi Mustață la Gala RXF 50. A venit să-și susțină prietenul, însoțit de o gașcă de motocicliști și membri ai Peluzei Nord. Video Fanatik
Liderul Peluzei Nord al galeriei FCSB, Gigi Mustață, și-a făcut apariția la Sala Polivalentă din București pentru a urmări luptele din cadrul galei RXF 50.
20:30
Lovitură pe piața media din România: apare o nouă platformă de streaming. „Românii au acces gratuit la spectacolul sportului mondial” Fanatik
O nouă platformă de streaming va intra pe piața media din România și va transmite competiții sportive din țara noastră, în colaborare cu Televiziunea Română.
20:10
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt” Fanatik
Ajunsă la 27 de ani, una dintre îndrăgitele jucătoare de tenis vine cu o veste neplăcută. A făcut public totul pe rețelele sociale.
20:00
Albion Rrahmani, la un pas de Rapid! Victor Angelescu: „Am avut o discuție cu el” Fanatik
Victor Angelescu a anunțat că Albion Rrahmani a fost la un pas de Rapid. Președintele din Giulești a discutat personal cu impresarul atacantului.
19:50
Alex Pop, născut la Buenos Aires! Povestea senzaţională a atacantului de la Dinamo: „Nu înţelegeam ce spun copii la grădiniţă!” Fanatik
Alexandru Pop a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre povestea sa extraordinară. Atacantul lui Dinamo a petrecut primii ani ai vieții în Argentina.
19:40
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele Fanatik
Ipostaza în care a apărut partenera lui Daniel Bîrligea după meciul FCSB-Oțelul. Toată lumea a rămas surprinsă la această apariție.
19:30
Campionii de la canotaj au revenit în ţară cu şase medalii „mondiale”, dar fără Elisabeta Lipă. Ce se întâmplă cu președinta Federației Fanatik
România a obţinut două medalii de aur şi patru de argint la Campionatele Mondiale de Canotaj. Campionii s-au întors acasă de la Shanghai, iar Elisabeta Lipă e cu gândul la viitoarea ediţie a Jocurilor Olimpice.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.