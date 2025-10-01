Florin Ristei și noua lui iubită s-au despărțit? Mesajul cu subînțeles al lui Yasmin Awad: „Când crezi că te-ai îndrăgostit...”

19:00

Carmen Grebenișan așteaptă cu nerăbdare să nască! Influencerița s-a grăbit să ajungă în Constanța, acolo unde va aduce pe lume primul ei bebeluș! Veștile de la medici au pus-o în alertă și s-a grăbit să ajungă la mare, unde este și clinica pe care a ales-o pentru a deveni mamă. Alături de ea este și partenerul ei, Cristian.