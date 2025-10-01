România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi datorită SGR

Newsweek.ro, 1 octombrie 2025 15:50

La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
16:30
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele Newsweek.ro
Un nou scandal a izbucnit la Poșta Română. 20.000 de poștași care duc 2.300.000 de pensii s-au trezi...
16:30
Snapchat introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi. Care sunt noile tarife Newsweek.ro
Aplicația Snapchat a anunțat că va introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi salvat...
Acum 10 minute
16:20
Coaliția amână concedierile din primării. Newsweek a găsit dezmăț din bani publici în 8 localități Newsweek.ro
Partidele din Coaliția de guvernare nu căzut de acord, nici azi, în privința concedierilor din primă...
Acum o oră
15:50
România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi datorită SGR Newsweek.ro
La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate ...
15:40
De ce înfășoară unii oameni clanța de la ușă în staniol? Reacția Poliției Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni urmează un trend pe internet și îți înfășoară clanțele de la uși în staniol. Sp...
Acum 2 ore
15:20
VIDEO Remus Pricopie: Autoritățile din Moldova au avut curajul de a acționa la imixtiunile Rusiei Newsweek.ro
Succesul pro-europenilor la alegerile parlamentare din Moldova este explicat de Remus Pricopie, rect...
15:10
VW concediază 500 de muncitori. Aduceau o pagubă de 1.000.000.000€ pe an. Din ce cauză Newsweek.ro
Volkswagen ia măsuri din ce în ce mai severe împotriva angajaților. Producătorul auto a concediat 54...
14:50
Românii ar putea primi 760 lei în plus la pensie privată în fiecare lună. Care sunt condițiile Newsweek.ro
Românii ar putea primi o sumă importantă la pensia privată. A fost depus un proiect prin care angaja...
14:40
Nicușor Dan solicită eliminarea scutirii fiscale pentru câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, solicită Parlamentului eliminarea scutirii fiscale pentru câștig...
Acum 4 ore
14:30
Recorduri doborâte la cea de-a zecea ediție a Karpatia Horse Show Newsweek.ro
Karpatia Horse Show a strălucit la cea de-a zecea ediție care s-a desfășurat pe Domeniul Cantacuzino...
14:20
Unde se fac angajări la stat cu salariu de 30.000 de lei/ lunar? Termen limită, 3 octombrie Newsweek.ro
Se fac angajări la stat iar salariile sunt foarte mari. Este vorba despre sume de peste 30.000 de le...
14:10
Gură de oxigen la pensie. Ce se întâmplă cu prețul lemelor de încălzit Newsweek.ro
Gură de oxigen la pensie. Romsilva oferă în 2025 aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn de foc...
13:50
Ucraina așteaptă tancuri românești T-55 și TR-85. În schimb putem primi Leopard 2 din Germania Newsweek.ro
Germania a finanțat anterior livrări „circulare” de tancuri către Ucraina, așa că au început să apar...
13:40
Spaima de tăierea pensiilor speciale. 28 magistrați cer pensionarea. Au salariu de 20.000 lei Newsweek.ro
Nicușor Dan trebuie să semneze pensionarea mai multor magistrați. Avem o spaimă de tăierea pensiilor...
13:20
„Apele Române” nu mai au sediu de 54.000 €/lună. Cât plătește acum instituția? Newsweek.ro
Administrația Națională „Apele Române” nu mai plătește 54.000 €/ lună chirie pentru sediul din centr...
13:10
Anunțul Ambasadei SUA la București despre vize, după suspendarea serviciilor guvernului american Newsweek.ro
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă că serviciile pentru paşapoarte şi vize la Ambasadele şi consulatel...
12:40
ANALIZA Marea Neagră trebuie privită de Trump ca o zonă de importanță majoră în fața lui Putin Newsweek.ro
Regiunea Mării Negre trebuie să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă admin...
Acum 6 ore
12:20
Mai mulți angajați ai CFR bănuiți că au furat combustibil. Compania le oferă 16 tipuri de sporuri Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe într-...
12:20
Explozie puternică la München. Oktoberfest, festivalul berii, a fost suspendat Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs miercuri într-o clădire din München. Cel puțin o persoană este grav ...
12:10
Bolojan, întâlnire cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu. Agenda discuțiilor Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Gros...
11:50
Ştefan Hruşcă revine pe scenele din România în decembrie cu un turneu de colinde Newsweek.ro
Ştefan Hruşcă revine în decembrie pe scenele din România cu un turneu naţional de colinde, ce promit...
11:40
Document prin care Bolojan anulează creșterea pensiilor. Pensionarii pierd între 100 lei și 350 lei Newsweek.ro
Un document opus în dezbatere publică de către guvern anulează orice șansă de creștere a pensiilor. ...
11:30
Rata şomajului la nivel naţional a scăzut la 3,18%, în luna august Newsweek.ro
Rata şomajului la nivel naţional a fost de 3,18% la sfârşitul lunii august, în scădere cu 0,01 punct...
11:10
Elon Musk va lansa „Grokipedia”, un rival al enciclopediei online Wikipedia Newsweek.ro
Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un "rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său...
11:00
ISW: Rusia ar putea trimite drone în Polonia și România pentru a da vina pe Ucraina Newsweek.ro
ISW susține într-un raport că Rusia ar putea ataca Polonia și alte state NATO cu drone pentru ca ult...
10:50
Mai multe medicamente revoluționare intră pe piața din România. Ce boli tratează Newsweek.ro
Mai multe medicamente revoluționare intră pe piața din România. Acestea sunt folosite pentru tratame...
10:40
METEO. Vreme neobișnuit de rece pentru luna octombrie. Unde s-au înregistrat -7 grade? Newsweek.ro
Luna octombrie începe cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă. În anumite zone s-au înre...
Acum 8 ore
10:30
Copil e 11 ani, mort după ce a mâncat ciuperci. Mama și surorile sale, la spital Newsweek.ro
Un copil de 11 ani a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și surorile sale sunt în star...
10:20
7.900 euro pentru fiecare copil cu dizabilități. Ministrul Muncii anunță cum se dau banii Newsweek.ro
7.900 euro pentru fiecare copil cu dizabilități, prin programul „TECH ASSIST”. Ministrul Muncii anun...
10:10
Cine se poate vaccina antigripal, gratuit, în România. Explicațiile Ministerului Sănătății Newsweek.ro
Ministerul Sănătății recomandă românilor să se vaccineze antigripal. Peste 1,1 milioane de persoane ...
10:00
VIDEO. Momentul în care un cutremur cu magnitudinea de 6,9 lovește Filipine. Imagini dramatice Newsweek.ro
Un cutremur puternic de magnitudinea 6,9 a lovit centrul Filipinelor marți seara. Momentul a fost fi...
09:50
Ajutor lunar de la stat de 710 lei pentru familiile care au copii mici de 6 ani. Cum se dau banii? Newsweek.ro
Ministerul muncii a anunțat un sprijin de 710 dpentru familiile de români. Este vorba de tichetul de...
09:40
O escrocherie îi vizează pe românii religioși. „Mi-a pus în mână o iconiță și mi-a cerut 10 lei” Newsweek.ro
O nouă escrocherie începe să ia amploare în perioada sărbătorilor religioase. Escrocii profită de ro...
09:30
Grindeanu anunță ajutor la pensie. Care pensionari vor primi 400 de lei înainte de Crăciun Newsweek.ro
Grindeanu anunță ajutor la pensie. Care pensionari vor primi 400 de lei înainte de Crăciun.
09:10
Rusia a pierdut 1.110.000 soldați, 427 de avioane, 346 de elicoptere, un submarin. Cât mai rezistă? Newsweek.ro
Putin a pierdut un număr uriaș de oameni și aparatură în război. Rusia a pierdut 1.100.000 soldați, ...
09:10
Trucul cu sare care îți curăță toaleta peste noapte. Metoda naturală care elimină calcarul Newsweek.ro
Trucul cu sare care îți curăță toaleta peste noapte. Metoda naturală care elimină calcarul, bacterii...
08:50
Focar de hepatita A. În Dolj au fost cumpărate sute de doze de vaccin antihepatic Newsweek.ro
Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepa...
08:50
Serviciile guvernului SUA au fost suspendate. Senatorii nu au ajuns la un acord privind cheltuielile Newsweek.ro
Serviciile guvernului SUA au fost suspendate. Senatorii nu au ajuns la un acord privind cheltuielile...
08:40
De azi cresc ratele. Cât vei plăti în plus dacă ai un credit la casă sau mașină de 50.000€? Newsweek.ro
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) crește, din 1 octombrie cu jumătate de ...
Acum 12 ore
08:20
Nicușor Dan va prezenta Consiliului European motivul anulării alegerilor din România Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliu...
08:10
Autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă. MT anunță oficial Newsweek.ro
Autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă, urmând ca lucrările să fie dem...
07:50
Noile salarii ale judecătorilor CCR: 47.000 lei. Spor stres: 11.700 lei, confidențialitate: 2.300 Newsweek.ro
CCR a anunțat noua grilă de venituri ale judecătorilor din care nu lipsesc salariu - 47.000 lei bru...
07:50
O nouă tulpină de COVID circulă toamna aceasta. Simptome de dureri în gât și răgușeală puternică Newsweek.ro
Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tu...
07:50
Drone defensive construite în Ucraina și România. Invadarea spațiului aerian impune dotarea Newsweek.ro
România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi...
07:40
Portavionul USS Gerald Ford intră în apele Norvegiei. Un submarin al Rusiei a încercat să-l oprească Newsweek.ro
Intrarea portavionului Gerald R.Ford în fiordul Oslo plasează cea mai letală platformă maritimă din ...
07:30
Tandemul pro-rus și pro-chinez, Năstase și Corlățean, care vrea șefia PSD, finanțat de statul român Newsweek.ro
Cei doi politicieni PSD nu-și ascund simpatiile pentru cele două dictaturi, rusă și chineză, rivale ...
07:20
Horoscop 2 octombrie. Luna în Vărsător aduce o zi intensă Scorpionilor. Capricornii se îndrăgostesc Newsweek.ro
Horoscop 2 octombrie. Luna în Vărsător aduce o zi intensă Scorpionilor. Capricornii se îndrăgostesc....
07:10
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce Newsweek.ro
Lovitură dură pentru un pensioanr. Pensia lui a scăzut cu 300 de lei după trecerea la pensie limită ...
Acum 24 ore
22:30
Demnitarii din cancelaria lui Ilie Bolojan nu vor mai avea şoferi. De când intră în vigoare asta? Newsweek.ro
Demnitarii din cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan nu vor mai avea şoferi, vor trebui să conduc...
22:10
Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași Newsweek.ro
Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după focarul de Ser...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.