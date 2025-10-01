România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi datorită SGR
Newsweek.ro, 1 octombrie 2025 15:50
La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
16:30
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele # Newsweek.ro
Un nou scandal a izbucnit la Poșta Română. 20.000 de poștași care duc 2.300.000 de pensii s-au trezi...
16:30
Snapchat introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi. Care sunt noile tarife # Newsweek.ro
Aplicația Snapchat a anunțat că va introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi salvat...
Acum 10 minute
16:20
Coaliția amână concedierile din primării. Newsweek a găsit dezmăț din bani publici în 8 localități # Newsweek.ro
Partidele din Coaliția de guvernare nu căzut de acord, nici azi, în privința concedierilor din primă...
Acum o oră
15:50
România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi datorită SGR # Newsweek.ro
La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate ...
15:40
Tot mai mulți oameni urmează un trend pe internet și îți înfășoară clanțele de la uși în staniol. Sp...
Acum 2 ore
15:20
VIDEO Remus Pricopie: Autoritățile din Moldova au avut curajul de a acționa la imixtiunile Rusiei # Newsweek.ro
Succesul pro-europenilor la alegerile parlamentare din Moldova este explicat de Remus Pricopie, rect...
15:10
VW concediază 500 de muncitori. Aduceau o pagubă de 1.000.000.000€ pe an. Din ce cauză # Newsweek.ro
Volkswagen ia măsuri din ce în ce mai severe împotriva angajaților. Producătorul auto a concediat 54...
14:50
Românii ar putea primi 760 lei în plus la pensie privată în fiecare lună. Care sunt condițiile # Newsweek.ro
Românii ar putea primi o sumă importantă la pensia privată. A fost depus un proiect prin care angaja...
14:40
Nicușor Dan solicită eliminarea scutirii fiscale pentru câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, solicită Parlamentului eliminarea scutirii fiscale pentru câștig...
Acum 4 ore
14:30
Karpatia Horse Show a strălucit la cea de-a zecea ediție care s-a desfășurat pe Domeniul Cantacuzino...
14:20
Unde se fac angajări la stat cu salariu de 30.000 de lei/ lunar? Termen limită, 3 octombrie # Newsweek.ro
Se fac angajări la stat iar salariile sunt foarte mari. Este vorba despre sume de peste 30.000 de le...
14:10
Gură de oxigen la pensie. Romsilva oferă în 2025 aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn de foc...
13:50
Ucraina așteaptă tancuri românești T-55 și TR-85. În schimb putem primi Leopard 2 din Germania # Newsweek.ro
Germania a finanțat anterior livrări „circulare” de tancuri către Ucraina, așa că au început să apar...
13:40
Spaima de tăierea pensiilor speciale. 28 magistrați cer pensionarea. Au salariu de 20.000 lei # Newsweek.ro
Nicușor Dan trebuie să semneze pensionarea mai multor magistrați. Avem o spaimă de tăierea pensiilor...
13:20
Administrația Națională „Apele Române” nu mai plătește 54.000 €/ lună chirie pentru sediul din centr...
13:10
Anunțul Ambasadei SUA la București despre vize, după suspendarea serviciilor guvernului american # Newsweek.ro
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă că serviciile pentru paşapoarte şi vize la Ambasadele şi consulatel...
12:40
ANALIZA Marea Neagră trebuie privită de Trump ca o zonă de importanță majoră în fața lui Putin # Newsweek.ro
Regiunea Mării Negre trebuie să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă admin...
Acum 6 ore
12:20
Mai mulți angajați ai CFR bănuiți că au furat combustibil. Compania le oferă 16 tipuri de sporuri # Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe într-...
12:20
O explozie puternică s-a produs miercuri într-o clădire din München. Cel puțin o persoană este grav ...
12:10
Bolojan, întâlnire cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu. Agenda discuțiilor # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Gros...
11:50
Ştefan Hruşcă revine în decembrie pe scenele din România cu un turneu naţional de colinde, ce promit...
11:40
Document prin care Bolojan anulează creșterea pensiilor. Pensionarii pierd între 100 lei și 350 lei # Newsweek.ro
Un document opus în dezbatere publică de către guvern anulează orice șansă de creștere a pensiilor. ...
11:30
Rata şomajului la nivel naţional a fost de 3,18% la sfârşitul lunii august, în scădere cu 0,01 punct...
11:10
Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un "rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său...
11:00
ISW susține într-un raport că Rusia ar putea ataca Polonia și alte state NATO cu drone pentru ca ult...
10:50
Mai multe medicamente revoluționare intră pe piața din România. Acestea sunt folosite pentru tratame...
10:40
METEO. Vreme neobișnuit de rece pentru luna octombrie. Unde s-au înregistrat -7 grade? # Newsweek.ro
Luna octombrie începe cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă. În anumite zone s-au înre...
Acum 8 ore
10:30
Un copil de 11 ani a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și surorile sale sunt în star...
10:20
7.900 euro pentru fiecare copil cu dizabilități. Ministrul Muncii anunță cum se dau banii # Newsweek.ro
7.900 euro pentru fiecare copil cu dizabilități, prin programul „TECH ASSIST”. Ministrul Muncii anun...
10:10
Cine se poate vaccina antigripal, gratuit, în România. Explicațiile Ministerului Sănătății # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății recomandă românilor să se vaccineze antigripal. Peste 1,1 milioane de persoane ...
10:00
VIDEO. Momentul în care un cutremur cu magnitudinea de 6,9 lovește Filipine. Imagini dramatice # Newsweek.ro
Un cutremur puternic de magnitudinea 6,9 a lovit centrul Filipinelor marți seara. Momentul a fost fi...
09:50
Ajutor lunar de la stat de 710 lei pentru familiile care au copii mici de 6 ani. Cum se dau banii? # Newsweek.ro
Ministerul muncii a anunțat un sprijin de 710 dpentru familiile de români. Este vorba de tichetul de...
09:40
O escrocherie îi vizează pe românii religioși. „Mi-a pus în mână o iconiță și mi-a cerut 10 lei” # Newsweek.ro
O nouă escrocherie începe să ia amploare în perioada sărbătorilor religioase. Escrocii profită de ro...
09:30
Grindeanu anunță ajutor la pensie. Care pensionari vor primi 400 de lei înainte de Crăciun # Newsweek.ro
Grindeanu anunță ajutor la pensie. Care pensionari vor primi 400 de lei înainte de Crăciun.
09:10
Rusia a pierdut 1.110.000 soldați, 427 de avioane, 346 de elicoptere, un submarin. Cât mai rezistă? # Newsweek.ro
Putin a pierdut un număr uriaș de oameni și aparatură în război. Rusia a pierdut 1.100.000 soldați, ...
09:10
Trucul cu sare care îți curăță toaleta peste noapte. Metoda naturală care elimină calcarul # Newsweek.ro
Trucul cu sare care îți curăță toaleta peste noapte. Metoda naturală care elimină calcarul, bacterii...
08:50
Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepa...
08:50
Serviciile guvernului SUA au fost suspendate. Senatorii nu au ajuns la un acord privind cheltuielile # Newsweek.ro
Serviciile guvernului SUA au fost suspendate. Senatorii nu au ajuns la un acord privind cheltuielile...
08:40
De azi cresc ratele. Cât vei plăti în plus dacă ai un credit la casă sau mașină de 50.000€? # Newsweek.ro
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) crește, din 1 octombrie cu jumătate de ...
Acum 12 ore
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan participă, miercuri şi joi, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliu...
08:10
Autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă. MT anunță oficial # Newsweek.ro
Autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă, urmând ca lucrările să fie dem...
07:50
Noile salarii ale judecătorilor CCR: 47.000 lei. Spor stres: 11.700 lei, confidențialitate: 2.300 # Newsweek.ro
CCR a anunțat noua grilă de venituri ale judecătorilor din care nu lipsesc salariu - 47.000 lei bru...
07:50
O nouă tulpină de COVID circulă toamna aceasta. Simptome de dureri în gât și răgușeală puternică # Newsweek.ro
Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tu...
07:50
Drone defensive construite în Ucraina și România. Invadarea spațiului aerian impune dotarea # Newsweek.ro
România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi...
07:40
Portavionul USS Gerald Ford intră în apele Norvegiei. Un submarin al Rusiei a încercat să-l oprească # Newsweek.ro
Intrarea portavionului Gerald R.Ford în fiordul Oslo plasează cea mai letală platformă maritimă din ...
07:30
Tandemul pro-rus și pro-chinez, Năstase și Corlățean, care vrea șefia PSD, finanțat de statul român # Newsweek.ro
Cei doi politicieni PSD nu-și ascund simpatiile pentru cele două dictaturi, rusă și chineză, rivale ...
07:20
Horoscop 2 octombrie. Luna în Vărsător aduce o zi intensă Scorpionilor. Capricornii se îndrăgostesc # Newsweek.ro
Horoscop 2 octombrie. Luna în Vărsător aduce o zi intensă Scorpionilor. Capricornii se îndrăgostesc....
07:10
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce # Newsweek.ro
Lovitură dură pentru un pensioanr. Pensia lui a scăzut cu 300 de lei după trecerea la pensie limită ...
Acum 24 ore
22:30
Demnitarii din cancelaria lui Ilie Bolojan nu vor mai avea şoferi. De când intră în vigoare asta? # Newsweek.ro
Demnitarii din cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan nu vor mai avea şoferi, vor trebui să conduc...
22:10
Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după focarul de Ser...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.