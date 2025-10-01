Programul conferinței Adria Security Summit 2025 prezintă teme strategice și perspective de viitor în industria securității
1 octombrie 2025
Summit-ul de la Skopje reunește experți globali și regionali de top și principalii actori ai industriei.
Compania chineză DeepSeek a prezentat modelul experimental DeepSeek-V3.2-Exp.
Elon Musk dezvoltă un rival pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligență artificială xAI.
Diplomat implicat în scandalul de spionaj OMV, proprietarul Petrom - expulzat de statul austriac # Profit.ro
Statul austriac l-a expulzat pe diplomatul rus suspectat că a intrat în posesia - și a transmis către autoritățile de la Moscova - documente secrete ale grupului petrolier OMV, principal acționar al celei mai importante companii energetice românești, Petrom.
Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut la finalul lunii septembrie la 65,015 miliarde euro, față de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025.
Călătorii pot afla acum, cu ajutorul unor studii, care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță
Property Premiere by ANG | Forbes Global Properties: O seară dedicată luxului imobiliar în București # Profit.ro
ANG | Forbes Global Properties România a organizat un nou eveniment din seria Property Premiere, transformând o simplă prezentare de proprietate într-o experiență memorabilă.
Electromontaj va scoate la vânzare până la 1,9 milioane acțiuni, la un preț cuprins între 34 - 40 lei, respectiv o operațiune de până la 76 milioane lei.
De joi până sâmbătă seră temperaturile vor fi scăzute, va ploua, iar la munte va ninge
Consiliul Fiscal: Pentru 2026, deficitul ar trebui să se situeze la circa 6,5%. În lipsa măsurilor de ajustare, deficitul cash de anul acesta ar fi fost 9%, față de 8,67% anul trecut. # Profit.ro
Deficitul bugetar ar fi ajuns anul acesta la 9% din PIB, față de 8.67% din PIB anul trecut, în termeni cash (standardul intern), dacă nu ar fi fost luate măsurile de ajustare din luna iulie, potrivit unei opinii a Consiliului Fiscal pe tema rectificării bugetare. Pentru anul următor, ținta de deficit cash ar trebui să fie în jurul a 6,5%, ceea ce ar presupune o ajustare majoră de la 8,4% anul acesta, cât este prevăzut în proiectul de rectificare pregătit de către Guvern.
Piața auto din România a înregistrat în luna septembrie un volum foarte mare de vehicule înmatriculate, apropiindu-se de 20.000 de unități. Volumul este mult mai mare față de ritmul mediu lunar din ultimii ani.
Zeci de instituții media din Spania cer 550 de milioane de euro de la Meta, într-un proces început la Madrid # Profit.ro
Meta, proprietara Facebook și Instagram, a fost dată în judecată la Madrid.
Valentin Ceaușescu, fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, a dat statul în judecată.
Republica Electorală Moldova: Chișinăul alege Uniunea Europeană, operațiunile politice speciale rusești au eșuat, Moscova este supărată pe axa dronelor Kiev-București # Profit.ro
Cele mai importante știri din 1 octombrie din Republica Moldova.
ULTIMA ORĂ Legea care scutește de impozit câștiguri din tranzacții cu criptomonede a fost retrimisă în Parlament de către președintele Nicușor Dan # Profit.ro
Legea adoptată pe finalul anului trecut prin care a fost acordată o scutire temporară, până la 31 iulie, de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale, a fost retrimisă astăzi în Parlament pentru reexaminare de către președintele Nicușor Dan, anunță Președinția.
Anunțul va fi făcut înainte de summitul COP30, promite Ursula von der Leyen.
Demersul ar sista 32 de producții teatrale înaintea perioadei de vârf a sezonului.
Ambasada SUA în România a anunțat că paginile sale oficiale de Facebook și X nu vor mai fi actualizate.
AnimaWings extinde frecvența de zboruri interne: din 1 octombrie, oferta sa va include 66 de curse suplimentare în România.
Electroputere VFU Pașcani, companie din cadrul GRAMPET Group, a finalizat reparația capitală la Automotorul Desiro cu numarul 36, acesta fiind acum gata să revină în circulație.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0820 lei, de la 5,0811 lei, înregistrat marți.
Daniel Ek, fondatorul Spotify, și-a anunțat demisia din funcția de CEO (director general) al companiei de streaming.
Poșta Română acuză că practicile arbitrare ale unor registratori din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) subminează încrederea în stat, prin respingerea dosarelor de înregistrare sau de relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost.
Forumul de Afaceri România – Emiratele Arabe Unite, un pas concret spre noi parteneriate economice # Profit.ro
În data de 30 septembrie 2025, la Brașov, Ambasada Emiratelor Arabe Unite în România, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, a organizat Forumul de Afaceri România – Emiratele Arabe Unite, un eveniment dedicat consolidării relațiilor economice bilaterale și identificării de noi oportunități de colaborare între comunitățile de afaceri din România și UAE.
Practici comerciale incorecte și regimul juridic al prețului de referință în campaniile promoționale # Profit.ro
Autori: Radu Boanță – Partner, Mihai Doibani – Senior Associate CEE Attorneys
SUA și Pfizer au încheiat un acord, în baza căruia gigantul farmaceutic va vinde medicamentele sale în SUA la prețuri reduse.
ULTIMA ORĂ DOCUMENT Locomotivele electrice ale CFR Călători - interzise pe rețeaua feroviară națională # Profit.ro
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională.
FOTO Noua fabrică de transfomatoare de la Botoșani a SGB-Electroalfa, aproape de startul producției # Profit.ro
Noua fabrică de transformatoare de la Botoșani, proiect demarat anul trecut de societatea joint-venture SGB-Electroalfa, deținută de grupul german SGB-SMIT (51%) și compania românească Electroalfa International (49%), este finalizată în proporție de 95% și va începe să producă în următoarele săptămâni.
VIDEO&FOTO Cartier major al Bucureștiului intră în amplă reabilitare. Va fi "unul dintre cele mai faine cartiere!" # Profit.ro
Mergem mai departe: încă un pas important pentru proiectul de regenerare urbană a Căii Crângași, anunță primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.
Cel puțin o persoană a fost grav rănită într-o explozie în urma unui incendiu într-un imobil, la Munchen.
VIDEO&FOTO Corespondență din Bonn - DHL a inaugurat oficial noul Centru de inovare european, unde colaborează inclusiv cu companii înființate de români # Profit.ro
Înlocuind vechea facilitate și situat în Troisdorf, lângă Bonn și Köln (Germania), grupul DHL a inaugurat un centru extins și modernizat, aflat în apropierea sediului central al Grupului din Bonn, care sprijină dezvoltarea și aplicarea noilor tehnologiilor ce permit lanțurilor de aprovizionare să devină mai inteligente tehnologic, mai durabile și mai rezistente. De asemenea, centrul servește ca platformă de colaborare cu clienții, startup-urile, instituțiile academice și partenerii din industrie.
PPC Energie anunță că a prelungit, din nou, oferta la energie cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, la încheierea contractului de electricitate.
INEDIT Noi soluții de asigurare: pentru chei, acte, telefon mobil, laptop, facturilor telefonice, locuințe, călătorii. Eazy Asigurări își revizuiește în creștere ținta de subscrieri, portofoliul va fi extins # Profit.ro
Eazy Asigurări, companie cu capital integral românesc, vrea să subscrie prime de asigurare de peste 70 milioane de euro (357 milioane de lei), cifra fiind peste nivelul estimat în primăvara acestui an, când a fost anunțată ținta de 300 milioane de lei. În 2024, asiguratorul a consemnat venituri din prime de asigurare de 66,08 milioane de lei.
ING, premieră în România: prima bancă locală care lansează plățile instant cu mobilul la POS pentru mari retaileri, prin RoPay. Soluția, disponibilă în premieră la Auchan # Profit.ro
Serviciul național de plăți instant cu mobilul, RoPay, ajunge mai aproape de utilizatorii români odată cu premiera lansată de ING Bank România și Auchan Retail România: plata la marii retaileri prin scanarea unui cod QR afișat pe POS, utilizând aplicația de mobile banking.
Noua serie Fire TV, prezentată de Amazon marți seara într-un eveniment dedicat, include deopotrivă televizoare scumpe și stick-uri de streaming ieftine.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Grand Hotel Bucharest a raportat un câștig net în declin, deși veniturile au urcat ușor.
FOTO Omer Susli cumpără unul dintre vechile sedii centrale ale Allianz-Țiriac din București # Profit.ro
Omul de afaceri Omer Susli a semnat un antecontract de vânzare-cumpărare cu grupul Allianz Țiriac pentru achiziția unuia dintre cele două foste sedii centrale din zona Pieței Victoriei, București, rămase goale după mutarea asigurătorului în Țiriac Tower, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Când vrei să cumperi rapid fără telefon sau portofel, plățile contactless de pe ceas îți economisesc timp și reduc fricțiunea la casă.
INTERVIU Katrin Adt, noua șefă Dacia, transferată de la Mercedes: Simți că Dacia este un brand românesc. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg în România și să cunosc rădăcinile brandului. Am fost impresionată # Profit.ro
Dacia are un nou CEO, începând de la 1 septembrie, o femeie care și-a desfășurat aproape întreaga carieră în cadrul Mercedes-Benz. După preluarea funcției și la doar câteva zile de la prima vizită în România, a acordat, la Paris, un interviu pentru Profit.ro.
Odată cu noul model de generare video Sora 2, OpenAI a lansat și o platformă socială pentru clipuri video generate de acesta, care copiază o parte din funcționalitățile TikTok.
Avertizarea ANM vizează 13 județe și Municipiul București joi și vineri.
MedLife își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale de 3,1 milioane de euro.
Miercuri sunt așteptate proteste în capitala Atena, în cadrul unei greve generale de o zi împotriva prelungirii programului de lucru.
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe – a dat START ÎNSCRIERI pentru Ediția 2026 – un nou sezon în care elevii de gimnaziu își pot antrena mintea cu provocări matematice, împreună! # Profit.ro
Au început înscrierile pentru Ediția 2026 a CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe – pe www.campiomate.ro
A fost emisă Autorizația de Construire a Variantei Ocolitoare Buftea, urmând ca lucrările să fie demarate în scurt timp.
CEC Bank a înregistrat în primul semestru un profit net de 304 milioane lei, în creștere cu 12,8% # Profit.ro
Profitul net al CEC Bank, la nivel de bancă, a înregistrat o creștere de 12,8% în primul semestru anului, față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 304,1 milioane lei
Gigantul american Amazon a prezentat mai multe dispozitive noi, printre care și ebook reader-ele Kindle, într-un eveniment în care s-a concentrat pe hardware.
Pentagonul a anunțat că armata americană își reduce prezența în Irak.
Grupul Exxon Mobil a anunțat că își va reduce forța de muncă cu 2.000 de lucrători la nivel mondial, echivalentul a circa 3%–4% din forța sa de muncă.
