UlTIMA ORĂ!: Termenul anunțat pentru subvenția APIA pentru motorină

13:20

Schimbările climatice, de la înghețurile târzii de primăvară și furtunile cu grindină, până la perioadele prelungite de secetă, cresc din ce în ce mai mult riscul apariției bolilor fungice în podgoriile din România, lucru care îi obligă viticultori să caute soluția ideală împotriva făinării și a putregaiului negru din vie, care afectează productivitatea prin compromiterea […]