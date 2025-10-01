Adrian Năstase: „Moartea lui Dumbravă servește unora care au participat la construirea completelor negre”

14:00

Raiffeisen Bank International (RBI) încearcă de mai mult timp să-și vândă participația din Rusia, însă autoritățile de reglementare ale statului condus de președintele Vladimir Putin se opun tranzacției. Raiffeisen este cel mai mare creditor din Rusia care nu este supus sancțiunilor internaționale, iar în acest context, banca are o importanță strategică pentru autorități. În lipsa […]