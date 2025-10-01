Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască
Gândul, 1 octombrie 2025 15:50
Vaticanul, cel mai mic stat din lume, o enclavă din Roma, este sediul Bisericii Romano-Catolice și este guvernat de Papa (în prezent, Papa Leon al XIV-lea, care și-a început pontificatul din acest an, pe 8 mai 2025). Turiștii care vin în acest oraș al Sfântului Scaun pot vizita Muzeele Vaticanului, Bazilica Sfântului Petru și Capela […]
Acum 5 minute
16:30
16:30
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile # Gândul
Autoritățile judiciare din Italia au confirmat condamnarea unei badante românce, care a fost acuzată că exploatat și că a ținut „ca sub sechestru”, vreme de opt ani, o pensionară din provincia Asti, mutând-o în România și golindu-i conturile bancare. „Era stăpână pe viața mea”, spunea Giuseppina Marcovecchio, pensionara din Castagnole Lanze (Asti), pe care îngrijitoarea […]
16:30
Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a declarat că, la fel ca cei de la Digi24, a depășit perioadele de ură și de răzbunare, subliniind că mesajul „Împreună, fără ură” se potrivește experienței sale personale. Fostul premier a povestit că nu a fost niciodată invitat la […]
16:30
Adrian Năstase dă definiția celor patru luni de mandat ale lui Nicușor Dan: „Românilor le plac aventurile” # Gândul
Adrian Năstase a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că cele patru luni cu Nicușor Dan în funcția de președinte au fost asemenea unei „aventuri pe munte, fără echipament”. „Românilor le plac aventurile. E o aventură. Pleacă pe munte fără echipament. De ce să ne enervăm. Noroc că avem Salvamontul, echipele care […]
Acum 15 minute
16:20
Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați # Gândul
Guvernul Germaniei a aprobat, miercuri, un set de măsuri pentru ”modernizarea” aparatului administrativ, în eforturile de reducere a birocrației și de stimulare a creșterii economice. Cum poate deveni statul mai modern și mai eficient? Aceste întrebări se află pe ordinea de zi a reuniunii Guvernului Germaniei aflată în curs la Berlin. La începutul reuniunii, coaliția […]
16:20
Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase susține că încarcerarea sa a fost influențată de cerințele Bruxelles-ului pentru închiderea MCV și afirmă că a văzut liste oficiale care indicau numele său. Urmăriți aici emisiunea integrală „Statul nu avea dreptate, dar pentru a se închide MCV-ul s-a cerut […]
16:20
Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină” # Gândul
Adrian Năstase, fost premier al României, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre fenomenul Potra și a mercenarilor într-o țară U.E și NATO. Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe invitatul emisiunii Adrian Năstase: „Cum s-a dezvoltat fenomenul Potra într-o țară UE și NATO? Cum s-a dezvoltat o țară de mercenari plătiți, luați […]
16:20
Acum 30 minute
16:10
Nicușor Dan, ruptură de logică în fața liderilor europeni. Adrian Năstase: „S-a dus la Copenhaga să prezinte un raport despre alegerile din România” # Gândul
Adrian Năstase a vorbit, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre faptul că președintele Nicușor Dan a prezentat la summit-ul de la Haga un raport despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. „Am văzut că s-a dus la Copenhaga ca să prezinte un raport despre alegerile din România. Nu știu cine l-a întocmit. Eu […]
16:10
Adrian Năstase a comentat ANULAREA alegerilor prezidențiale din decembrie 2024: „Nu sunt lămurit cu ce s-a întâmplat, dar pot trăi cu asta” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a comentat decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, afirmând că, deși nu este complet lămurit asupra detaliilor, poate trăi cu această situație și că România trebuie să meargă înainte. Urmăriți aici emisiunea integrală „Putem să spunem că […]
16:10
Mirabela Grădinaru intră oficial în rolul de „Prima Doamnă a României”. Partenera președintelui e vedeta unui eveniment chiar la Palatul Cotroceni / „Este concubină, nu face parte din familie” # Gândul
Ce calitate oficială are partenera președintelui? Aceasta este întrebarea, la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, chiar în această seară. Partenera de viață a președintelui României aprinde beculețele roz la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan e plecat în deplasare […]
16:10
JAF la CFR Marfă. Scandal uriaș, după ce mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină și piese / Care este valoarea prejudiciului # Gândul
Este scandal de proporții la CFR Marfă! Potrivit surselor Gândul, mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină din locomotive, piese și componente în valoare totală de 400.000 – 500.000 de euro. În concret, polițiștii de la Transporturi au descins miercuri dimineață în locuințele suspecților și i-au adus, rând pe rând, la audieri. […]
Acum o oră
16:00
Câți bani trebuie să îi ofere un angajator unei badante din Italia. Suma reprezintă drepturile salariale neplătite # Gândul
O femeie care a lucrat ca badantă în Italia a câștigat un proces de muncă împotriva unui pensionar în vârstă de 89 de ani. Ea l-a acuzat că nu i-a plătit corect drepturile salariale și că a concediat-o în mod ilegal. Instanța a dispus plata unei sume totale de peste 37.000 de euro. Pensionarul a […]
16:00
Adrian Năstase pune la îndoială rațiunea cumpărării a 200 de TANCURI: „Noi cumpărăm tancurile ca să avem de ce să construim drumuri” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a pus sub semnul întrebării utilitatea achiziției de tancuri, argumentând că războiul din Ucraina a arătat superioritatea dronelor și a altor mijloace, nu a tancurilor, și că România ar trebui să-și concentreze eforturile pe radarizare și apărare antiaeriană. Urmăriți aici […]
16:00
Adrian Năstase: „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni / E ciudat că nu are consilieri” # Gândul
Adrian Năstasea a declarat în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” președintele Nicușor Dan, după patru luni de la preluarea mandatului, încă se „acomodează” în funcția de șef al statului. „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni”. Referitor la faptul că Nicușor Dan nu a numit consilieri în patru luni de președinție, Adrian Năstase […]
15:50
15:50
Adrian Năstase: „Moartea lui Dumbravă servește unora care au participat la construirea completelor negre” # Gândul
Adrian Năstase a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre dosarele politice care au fost făcute de-a lungul timpului mai multor personaje de la nivel înalt și a menționat, în acest sens, rolul cheie pe care l-au jucat fostului șef SRI Dumitru Dumbravă și Florian Coldea. „Desigur, a fost de vină Dumbravă, dar […]
15:40
Adrian Năstase o desființează pe Oana Țoiu ca ministru de Externe: „Nu știu de ce a fost numită / Mi se pare o greșeală” # Gândul
Adrian Năstase a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre numirea Oanei Țoiu de către Nicușor Dan ca șefă a Ministerului Afacerilor Externe. „Un lider deștept încearcă să-și găsească consilieri mai deștepți decât el. Nu-mi dau seama cine conduce azi MAE. Eu veneam la Relații Internaționale la 40 de ani fără experiență practică, […]
15:40
Daniel Dăianu îl contrazice pe Bolojan. Deficitul bugetar nu va fi de 8,4% din PIB, ci de 9%. „Criza bugetară este auto-provocată” # Gândul
Consiliul Fiscal, organ consultativ al cărui președinte este Acad. Daniel Dăianu scrie, într-o opinie despre finanțele României, că deficitul bugetar al României va fi de 9% din PIB și România nu se va încadra în noua țintă de deficit bugetar de 8,4%, negociată de premierul Ilie Bolojan la Bruxelles. „În lipsa măsurilor de corecție din […]
15:40
Mihai Rotaru anunță înainte de DEBUTUL Universității Craiova în Conference League. „Vor lua prime din ce se încasează. E o rețetă financiară bună” # Gândul
Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, a vorbit despre debutul echipei în Conference League. A spus că nu merge în Polonia, la meciul cu Rakow, și a afirmat că Rădoi are tot lotul valid. Rakow – Universitatea Craiova se joacă în prima etapă din grupa Conference League joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Meciul e […]
15:40
Adrian Năstase a contestat turneul Oanei Țoiu în SUA: „A fost o chestiune de rutină, nu a rezolvat NIMIC” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase consideră că vizita de 12 zile în Statele Unite a ministrului de Externe, Oaia Țoiu, nu a adus rezultate concrete, iar parteneriatul strategic România – SUA există doar formal, fiind limitat la contacte birocratice. Urmăriți aici emisiunea integrală „A fost […]
15:40
Mâine, 2 octombrie, se va înregistra o vreme mult mai rece față de normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi situate între 8 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. La noapte vremea va fi una extrem de rece, iar cerul va fi mai mult noros. În Oltenia se […]
Acum 2 ore
15:30
Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, își va prezenta lucrările de pictură la Muzeul Țării Crișurilor. Expoziția intitulată „Lumini de flori” va fi vernisată sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 13:00, în prezența artistei. Evenimentul este organizat de muzeul orădean în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, […]
15:30
Premierul Danemarcei cere Uniunii Europene acțiuni comune pentru respingerea „RĂZBOIULUI hibrid” /„Ne amenință o singură țară, Rusia” # Gândul
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut, miercuri, la summitul Uniunii Europene, măsuri concrete în materie de securitate colectivă pentru contracararea ”războiului hibrid” lansat de Rusia. ”Ne amenință o singură țară, este vorba de Rusia. Avem nevoie de o reacție foarte puternică”, a declarat Mette Frederiksen, conform cotidianului Le Figaro, la reuniunea informală a Consiliului European, […]
15:30
Adrian Năstase, fostul premier al României, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre modul în care România ar trebui să abordeze relația cu China. „Am pus la punct relația cu NATO, cu U.E și nivelul următor trebuie să fie relația cu vecini, pentru a crea structuri regionale și ancore suplimentare de securitate […]
15:30
Adrian Năstase critică poziția României în raport cu interesele naționale: „Noi suntem în NATO și UE, dar suntem în CONTRATIMP cu istoria” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase consideră că România este „mai catolică decât Papa” în relațiile externe și nu știe să profite de momentele favorabile pentru a-și apăra propriile interese, spre deosebire de alte state europene. Urmăriți aici emisiunea integrală „Suntem membri NATO, membri în Uniunea […]
15:30
Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor # Gândul
Subiectul legat de pensia alimentară rămâne unul dintre cele mai delicate și dezbătute aspecte atunci când un cuplu ia decizia să se despartă. În 2025 apar ți întrebările legate de cine, cum și cât plătește pensia alimentară, având în vedere numărul tot mai mare de divorțuri. Legea românească este una clară în aceste situații: părintele […]
15:20
Soția lui Călin Popescu-Tăriceanu își expune la Oradea PICTURILE din seria „Lumini de flori” # Gândul
Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, își va prezenta lucrările de pictură la Muzeul Țării Crișurilor. Expoziția intitulată „Lumini de flori” va fi vernisată sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 13:00, în prezența artistei. Evenimentul este organizat de muzeul orădean în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, […]
15:20
Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova: „A7 și A8 vor contribui la dezvoltarea economică a celor două state” # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că a avut o întrevedere cu Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, în care a discutat despre derularea programului SAFE, de consolidare a securității militare, prin fonduri europene rambursabile. Ministrul Ciprian Șerban a precizat că una dintre temele de discuție a fost și […]
15:10
Dispozitivul pe care trebuie să-l aibă orice apartament nou. În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari riscă o AMENDĂ de până la 50.000 de lei # Gândul
Ca proprietar de apartament nou, trebuie să respecți legile noi impuse, altfel riști o amendă de la 20.000 la 50.000 de lei. Printr-un proiect de act normativ al Ministerului Afacerilor Interne, dezvoltatorii imobiliari au noi obligații de respectat. De exemplu, apartamentele sau casele noi trebuie să fie echipate cu un anumit dispozitiv vital pentru salvarea […]
15:00
15:00
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, „cartoful fierbinte” care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție # Gândul
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, într-o ședință de coaliție care se anunță tensionată. Tema discuțiilor: reforma administrației locale, subiect care a provocat nemulțumiri și dispute între partidele aflate la guvernare. Inițial, reforma trebuia inclusă în al doilea pachet cu măsuri fiscale, dar discuțiile s-au […]
15:00
Nicușor Dan pune ANAF-ul pe cei care tranzacționează criptomonede. Președintele solicită schimbarea legii în Parlament # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, 1 octombrie, o solicitare de reexaminare a unei legi, care prevede scutirea temporară de impozite la câștigurile cu criptomonede. Liderul de la Cotroceni a precizat ca argument în cererea adresată Parlamentului, că legea care prevede scutirea de impozite pentru câștigurile din criptomonede „afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală” […]
15:00
Ai încredere în tine, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 2 octombrie 2025. Berbec Este posibil să te fi încurcat într-o profundă dramă mentală din cauza unei serii de incidente recente. Mintea ta lucrează probabil peste program pentru a rezolva enigmele. Este foarte posibil […]
14:50
14:50
14:50
Uniunea Europeană se pregătește să restricționeze IMPORTURILE de oțel pe piața europeană. Taxele vamale le vor reflecta pe cele ale SUA # Gândul
Uniunea Europeană va restricționa importurile de oțel pe piața europeană, în contextul în care producătorii locali se luptă cu impactul supracapacității venite din Asia și al barierelor comerciale impuse de SUA și alți parteneri comerciali. La începutul săptămânii viitoare Comisia Europeană, brațul executiv al Uniunii, va propune un nou mecanism pe termen lung care va […]
14:40
Scandal la ÎNMORMÂNTAREA Ioanei Popescu. Iubitul regretatei vedete, gest REVOLTĂTOR lângă sicriu. Fostul logodnic a izbucnit în lacrimi # Gândul
Regretata jurnalistă Ioana Popescu este înmormântată miercuri 1 octombrie, la Cimitirul Berceni 2, iar prietenii și apropiații s-au adunat la capelă, unde i-au adus un ultim omagiu și au depus coroane de flori. Atmosferă încărcată, tristă, a fost perturbată de fostul prezența fostului iubit al vedetei, care a avut o reacție revoltătoare chiar lângă sicriul […]
14:40
FOTO / Albertina Ionescu dă detalii despre soțul ei. ”Un bărbat SIGUR pe el, care nu are nimic de demonstrat” # Gândul
Vedeta de televiziune Albertina Ionescu a dat detalii despre cel care îi este soț. ”Un bărbat sigur pe el, care nu are nimic de demonstrat”, a spus aceasta. Albertina Ionescu a debutat în Televiziunea Română în anul 2000, ca prezentator și redactor al unor emisiuni pentru tineri, la TVR 1. De-a lungul anilor a […]
14:40
14:40
MESAJUL postat de Călin Georgescu la scurt timp după ce a plecat de la Poliția Ilfov. Ce a transmis fostul prezidențiabil # Gândul
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, cercetat acum în mai multe dosare penale, a postat miercuri un mesaj, după ce a fost să semneze controlul judiciar, la sediul poliției din Ilfov. Ca de fiecare dată, fostul prezidențiabil a fost întâmpinat de simpatizanții săi. „Adevărul lor e minciuna. Noi rămânem statornici în credință, nădejde și dragoste. […]
14:40
Ce au descoperit medicii în stomacul unui bărbat. Acesta s-a prezentat la urgențe cu dureri mari abdominale # Gândul
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din India s-a prezentat la Urgențe cu dureri abdominale insuportabile. Medicii au rămas șocați când au descoperit ce are în stomac. Bărbatul înghițise zeci de pixuri, linguri și periuțe de dinți. Un caz de-a dreptul șocant a avut loc în India. Un bărbat a mers a urgențe […]
14:40
Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start # Gândul
Ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, care decide numele campionilor din 2025, va aduce la start peste 100 de piloți, un record absolut pentru actuala stagiune. Competiția, organizată de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu și condus acum de soția sa, Anna Leu, va avea loc sâmbătă și […]
Acum 4 ore
14:20
Reforma administrației locale, mărul discordiei în coaliție. UDMR poate decide SOARTA alianței, ce îi va cere premierului # Gândul
Momente dificile în coaliție, o nouă ședință fiind programată miercuri, de la ora 14.00, fiind dedicată unei teme esențiale pentru soarta coaliției: reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat principalele scenarii care vor fi discutate astăzi de liderii alianței. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării […]
14:20
Suma impresionantă pe care a plătit-o Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare în București # Gândul
Prețurile din România au înregistrat creșteri semnificative în ultima perioadă, nu doar oamenii de rând au fost surprinși de acestea, ci și vedetele. Internauții au rămas surprinși atunci când au văzut cât a scos din buzunar Gina Pistol pentru o oră și jumătate de parcare, în București. Majorările de prețuri pentru produse și servicii de […]
14:20
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cu gândul la bitcoin. Legea care suspendă impozitarea câștigurilor din bitcoin, retrimisă în Parlament de președinte. Bolojan vrea să crească impozitul la 16% # Gândul
Nicușor Dan a retrimis în Parlament legea care suspendă, temporar, impozitarea veniturilor din criptomonede, arată un comunicat de presă transmis de Administrația Prezidențială. Actul normativ a ajuns pe masa lui Klaus Iohannis inițial și nu a fost promulgată până în prezent. „Președintele României a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor […]
14:20
Nenorocire în localitatea Țuțcani. Un copil de 11 ani a MURIT și alte trei persoane sunt în spital, după ce au consumat crenvurști # Gândul
Un băiat în vârstă de 11 ani, din localitatea vasluiană Ţuţcani, comuna Măluşteni, a decedat, iar surorile acestuia, în vârstă de 14, respectiv 16 ani, și mama lor au fost transportate la spital. Cauza decesului ar fi fost o toxiinfecție alimentară, după ce au consumat crenvurști. SAJ Vaslui a precizat că mama minorului și cele […]
14:00
14:00
Hoțul de buzunare român care a speriat Marea Britanie. A fost DEPORTAT de 3 ori, dar a revenit în Regat pentru „transplant de păr” # Gândul
În anul 2022, Gigi Brătășanu era căutat de polițiști pentru nu mai puțin de 20 de presupuse furturi în autobuze londoneze. Bărbatul a fost deportat, de trei ori, în România, însă a revenit în Marea Britanie. Gigi Brătășanu a fost deportat, inițial, în octombrie 2022, în urma condamnării sale pentru o serie de furturi. În […]
13:50
Se tulbură apele și la vecinii bulgari. CEO-ul Euroins a părăsit compania în care lucra de mai bine de 20 de ani # Gândul
Todor Danailov, cel care din 2023 a deținut funcția de director executiv al Euroins Insurance Group (EIG), a părăsit în vară compania în care lucra de peste 20 de ani. Se pare că fostul CEO al grupului bulgar EIG a fost destituit de acționari. Todor Danailov, fostul CEO al EIG, a părăsit compania în iulie […]
