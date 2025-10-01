Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2%

Financial Intelligence, 1 octombrie 2025 15:50

Exim Banca Românească a majorat dobânzile la depozitele la termen pe şapte luni, în cadrul unei campanii speciale […] The post Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2% appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 5 minute
16:30
Consiliul Fiscal: Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă Financial Intelligence
Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă, se arată în […] The post Consiliul Fiscal: Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
16:20
KMG Rompetrol Development a finalizat un proiect de eMobilitate, co-finanțat de Uniunea Europeană, pe Autostrada A1 Financial Intelligence
KMG Rompetrol Development, vehiculul investițional pentru operațiunile de retail ale Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), a […] The post KMG Rompetrol Development a finalizat un proiect de eMobilitate, co-finanțat de Uniunea Europeană, pe Autostrada A1 appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
15:50
Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2% Financial Intelligence
Exim Banca Românească a majorat dobânzile la depozitele la termen pe şapte luni, în cadrul unei campanii speciale […] The post Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2% appeared first on Financial Intelligence.
15:40
ASF a aprobat prospectul pentru IPO-ul Grupului EM (Electromontaj), în vederea listării pe AeRO Financial Intelligence
Grup EM (SA), din care face parte și compania Electromontaj, controlată de familia Bîlteanu, a publicat, pe pagina […] The post ASF a aprobat prospectul pentru IPO-ul Grupului EM (Electromontaj), în vederea listării pe AeRO appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
14:40
Hidroelectrica atribuie Vestas contractul pentru garantarea disponibilității turbinelor Parcului Eolian Crucea Nord; contractul, în valoare de 99.782.280 lei Financial Intelligence
Hidroelectrica a atribuit, astăzi, contractul pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a turbinelor eoliene ale Parcului Eolian Crucea Nord, […] The post Hidroelectrica atribuie Vestas contractul pentru garantarea disponibilității turbinelor Parcului Eolian Crucea Nord; contractul, în valoare de 99.782.280 lei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
14:30
Infinity Capital cere completarea convocatorului AGA Antibiotice cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pe patru ani, prin metoda votului cumulativ Financial Intelligence
Infinity Capital, care deține 13,03% din Antibiotice Iași (ATB), a cerut completarea convocatorului AGA din 5/6 noiembrie, cu […] The post Infinity Capital cere completarea convocatorului AGA Antibiotice cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pe patru ani, prin metoda votului cumulativ appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Fuziunea dintre Teletrans și societatea Formenerg a fost finalizată Financial Intelligence
Fuziunea dintre Teletrans și societatea „Formenerg” a fost finalizată, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Astfel, […] The post Fuziunea dintre Teletrans și societatea Formenerg a fost finalizată appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Președintele a trimis spre reexaminare Legea care acorda o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile din criptomonede Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Parlamentului, în data de 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a […] The post Președintele a trimis spre reexaminare Legea care acorda o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile din criptomonede appeared first on Financial Intelligence.
13:00
DNSC organizează Bucharest Cybersecurity Conference 2025 (BCC2025) Financial Intelligence
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat oficial înscrierile pentru Bucharest Cybersecurity Conference 2025 (BCC2025), unul dintre […] The post DNSC organizează Bucharest Cybersecurity Conference 2025 (BCC2025) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:20
Bursele europene, afectate de blocajul din SUA Financial Intelligence
Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce […] The post Bursele europene, afectate de blocajul din SUA appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Investiție strategică pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în localitatea Slănic, județul Prahova (DEER); investiție de 6 milioane de lei Financial Intelligence
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Ploiești, a finalizat lucrarea de investiții ”Modernizare stație 20/6 kV Slănic și tratare […] The post Investiție strategică pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în localitatea Slănic, județul Prahova (DEER); investiție de 6 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Petrescu, ASF: Indicele BET a crescut în primul semestru cu 12,05% iar capitalizarea cu 13,1%, faţă de finalul anului 2024 Financial Intelligence
Indicele BET a crescut cu 12,05% în primul semestru din acest an, faţă de finalul anului 2024, reflectând […] The post Petrescu, ASF: Indicele BET a crescut în primul semestru cu 12,05% iar capitalizarea cu 13,1%, faţă de finalul anului 2024 appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Ambasada SUA de la București, afectată, după ce în Statele Unite au început o închidere ordonată a activităților Guvernului; serviciile pentru pașapoarte și vize vor continua în măsura posibilităților Financial Intelligence
Ambasada SUA de la București a transmis un mesaj, pe Facebook, după ce în Statele Unite au început […] The post Ambasada SUA de la București, afectată, după ce în Statele Unite au început o închidere ordonată a activităților Guvernului; serviciile pentru pașapoarte și vize vor continua în măsura posibilităților appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Eazy Asigurări raportează o depășire a obiectivului de prime brute subscrise cu peste 11,2 milioane de lei față de plan Financial Intelligence
Eazy Asigurări raportează o depășire a obiectivului de prime brute subscrise (GWP) cu peste 11,2 milioane de lei […] The post Eazy Asigurări raportează o depășire a obiectivului de prime brute subscrise cu peste 11,2 milioane de lei față de plan appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Parteneriatul Electroalfa International – SGB-SMIT prinde contur: noua fabrică de transformatoare, la un pas de finalizare Financial Intelligence
Electroalfa International, companie cu capital 100% românesc și o experiență de peste 34 de ani, anunță realizarea unui […] The post Parteneriatul Electroalfa International – SGB-SMIT prinde contur: noua fabrică de transformatoare, la un pas de finalizare appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Cseke Attila: MDLPA – cel mai ridicat grad de absorbţie a fondurilor europene prin PNRR Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării are, în prezent, cel mai ridicat grad de execuţie bugetară, peste 70% dintr-un buget de peste […] The post Cseke Attila: MDLPA – cel mai ridicat grad de absorbţie a fondurilor europene prin PNRR appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Horváth CxO 2025: Executivii din CEE mută accentul de la green la lean – digitalizarea și eficiența în topul priorităților Financial Intelligence
Executivii din Europa Centrală și de Est (CEE) își stabilesc pentru 2025 priorități axate pe digitalizare și optimizarea […] The post Horváth CxO 2025: Executivii din CEE mută accentul de la green la lean – digitalizarea și eficiența în topul priorităților appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Poșta Română: Unii registratori din cadrul ONRC – instituție finanțată integral de la bugetul de stat – resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost, de găzduire sediu social; Poșta amenință cu procese Financial Intelligence
Poșta Română constată cu îngrijorare că unii registratori din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC)-instituție finanțată integral […] The post Poșta Română: Unii registratori din cadrul ONRC – instituție finanțată integral de la bugetul de stat – resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost, de găzduire sediu social; Poșta amenință cu procese appeared first on Financial Intelligence.
10:40
E.ON atinge pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor din țară Financial Intelligence
Compania E.ON Energie România a atins, în luna septembrie, pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice construite și […] The post E.ON atinge pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor din țară appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:30
Exclusivitate Interviu Teodor Nicolaescu: Inaugurarea Bursei în 95– desprinderea efectivă de economia centralizată Financial Intelligence
Teodor Nicolaescu a făcut parte din primul Comitet al Bursei de Valori București (BVB), imediat după redeschiderea oficială […] The post Exclusivitate Interviu Teodor Nicolaescu: Inaugurarea Bursei în 95– desprinderea efectivă de economia centralizată appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Aurul a atins un nivel record după blocajul din SUA Financial Intelligence
Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere […] The post Aurul a atins un nivel record după blocajul din SUA appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Warren Buffett vizează, se pare, cea mai mare tranzacție a Berkshire Hathaway din ultimii trei ani Financial Intelligence
Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, este aproape de o tranzacție pentru a cumpăra unitatea petrochimică OxyChem a […] The post Warren Buffett vizează, se pare, cea mai mare tranzacție a Berkshire Hathaway din ultimii trei ani appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Patria Bank se alătură programului BERD de Facilitare a Comerțului Internațional (TFP) Financial Intelligence
Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susținerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piața Reglementată a Bursei […] The post Patria Bank se alătură programului BERD de Facilitare a Comerțului Internațional (TFP) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Incendiile – vinovate pentru 8 din primele 10 cele mai mari despăgubiri plătite companiilor din România (UNSAR); cea mai mare despăgubire – 36 milioane lei Financial Intelligence
În fiecare zi din primul semestru al acestui an, companiile de asigurări Membre ale UNSAR au achitat, în […] The post Incendiile – vinovate pentru 8 din primele 10 cele mai mari despăgubiri plătite companiilor din România (UNSAR); cea mai mare despăgubire – 36 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
09:40
MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea unei clinici multidisciplinare din județul Argeș Financial Intelligence
MedLife își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale […] The post MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea unei clinici multidisciplinare din județul Argeș appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Nicuşor Dan: Obiectivele pe următoarele luni vizează comunicarea publică, justiţia, serviciile şi direcţia economică a României Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi seara că obiectivele sale pentru următoarele luni ţin de comunicarea publică, astfel […] The post Nicuşor Dan: Obiectivele pe următoarele luni vizează comunicarea publică, justiţia, serviciile şi direcţia economică a României appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Resource Partners preia 82,5% din acțiunile iaBilet și 55% din acțiunile BestMusic Concerts de la NCH Capital și acționarii fondatori Financial Intelligence
Resource Partners, unul dintre principalii investitori de private equity din Europa Centrală și de Est, anunță achiziția unei […] The post Resource Partners preia 82,5% din acțiunile iaBilet și 55% din acțiunile BestMusic Concerts de la NCH Capital și acționarii fondatori appeared first on Financial Intelligence.
08:40
În primele șase luni 2025, Grupul CEC Bank a crescut nivelul activelor nete cu 7,0%, până la 99,42 miliarde lei, față de perioada similară a anului trecut; creștere de 12,8% a profitului net  Financial Intelligence
În primele șase luni ale anului 2025, Grupul CEC Bank a crescut nivelul activelor nete cu 7,0%, până […] The post În primele șase luni 2025, Grupul CEC Bank a crescut nivelul activelor nete cu 7,0%, până la 99,42 miliarde lei, față de perioada similară a anului trecut; creștere de 12,8% a profitului net  appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Disponibilitate Raport consolidat al Lion Capital pentru semestrul I 2025 Financial Intelligence
Lion Capital informează investitorii că Raportul consolidat pentru semestrul I 2025 va fi pus la dispoziția publicului începând […] The post Disponibilitate Raport consolidat al Lion Capital pentru semestrul I 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
07:40
Guvernul SUA a închis activitatea, pregătind terenul pentru concedierea a sute de mii de funcționari Financial Intelligence
Guvernul Statelor Unite a închis activitatea miercuri dimineață devreme (shutdown), pregătind terenul pentru concedierea temporară a sute de […] The post Guvernul SUA a închis activitatea, pregătind terenul pentru concedierea a sute de mii de funcționari appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Israel: Guvernul confirmă numirea unui nou şef al Shin Bet Financial Intelligence
Guvernul israelian a confirmat marţi numirea generalului David Zini, propus de premierul Benjamin Netanyahu, la conducerea Shin Bet, […] The post Israel: Guvernul confirmă numirea unui nou şef al Shin Bet appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Nicuşor Dan: În luna noiembrie, România va defini proiectele care vor fi finanţate prin programul SAFE Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi seara că în luna noiembrie, în acord cu Comisia Europeană, România va […] The post Nicuşor Dan: În luna noiembrie, România va defini proiectele care vor fi finanţate prin programul SAFE appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Nicuşor Dan: Decizia SUA pe Visa Waiver a avut de a face mai puţin cu situaţia politică din România Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că “decizia Statelor Unite de a suspenda includerea României în programul Visa […] The post Nicuşor Dan: Decizia SUA pe Visa Waiver a avut de a face mai puţin cu situaţia politică din România appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Milei va fi primit de Trump la Casa Albă pe 14 octombrie Financial Intelligence
Preşedintele argentinian Javier Milei va fi primit de omologul său american, Donald Trump, la Casa Albă pe 14 […] The post Milei va fi primit de Trump la Casa Albă pe 14 octombrie appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
23:00
Londra nu mai face parte din primele 20 de mari pieţe mondiale pentru oferte publice iniţiale Financial Intelligence
La finalul celui de al treilea trimestru al acestui an Londra nu mai făcea parte din primele 20 […] The post Londra nu mai face parte din primele 20 de mari pieţe mondiale pentru oferte publice iniţiale appeared first on Financial Intelligence.
23:00
Companiile din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari pentru importurile de gaze lichefiate Financial Intelligence
Rusia profită de pe urma vânzărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) către companiile din Uniunea Europeană, conform unui […] The post Companiile din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari pentru importurile de gaze lichefiate appeared first on Financial Intelligence.
23:00
SUA sunt în faţa unui uriaş exod al creierelor; 154.000 de angajaţi federali pleacă acasă Financial Intelligence
Peste 150.000 de angajaţi federali vor ieşi săptămâna aceasta de pe statul de plată al guvernului SUA, după […] The post SUA sunt în faţa unui uriaş exod al creierelor; 154.000 de angajaţi federali pleacă acasă appeared first on Financial Intelligence.
23:00
Capitalizarea bursieră a Nvidia depășește 4,5 trilioane de dolari după o serie de tranzacții în domeniul infrastructurii AI Financial Intelligence
Acțiunile Nvidia au urcat marți cu aproape 3%, atingând un nivel record, ceea ce face ca producătorul de […] The post Capitalizarea bursieră a Nvidia depășește 4,5 trilioane de dolari după o serie de tranzacții în domeniul infrastructurii AI appeared first on Financial Intelligence.
22:50
Guvernul SUA se îndreaptă spre închidere după miezul nopții, fără niciun acord de finanțare în vedere – CNBC Financial Intelligence
Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a criticat dur democrații pentru că s-au opus adoptării unui proiect de lege […] The post Guvernul SUA se îndreaptă spre închidere după miezul nopții, fără niciun acord de finanțare în vedere – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
22:50
Nicuşor Dan spune că se va asigura că următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenţei Rusiei Financial Intelligence
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a dat asigurări, marţi, că următorul director civil al SRI va face o prioritate […] The post Nicuşor Dan spune că se va asigura că următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenţei Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
22:50
Doar o treime dintre europeni reuşesc să economisească în mod regulat (studiu) Financial Intelligence
Doar 36% dintre europeni reuşesc să economisească în mod regulat, deşi 78% o fac ocazional, iar când vine […] The post Doar o treime dintre europeni reuşesc să economisească în mod regulat (studiu) appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Trump şi Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite Financial Intelligence
Donald Trump şi directorul general al Pfizer au anunţat marţi un acord de reducere a preţurilor la anumite […] The post Trump şi Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Franţa: Controalele biometrice la frontierele UE pentru cetăţenii ţărilor terţe, desfăşurate progresiv în 120 de porturi şi aeroporturi Financial Intelligence
Noile controale la frontierele Uniunii Europene, ce vor înregistra datele biometrice ale cetăţenilor ţărilor terţe, vor fi puse […] The post Franţa: Controalele biometrice la frontierele UE pentru cetăţenii ţărilor terţe, desfăşurate progresiv în 120 de porturi şi aeroporturi appeared first on Financial Intelligence.
20:40
SUA au trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene, anunţă Ministerul Apărării danez Financial Intelligence
Washingtonul a trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene din 1 şi 2 octombrie, a anunţat marţi […] The post SUA au trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene, anunţă Ministerul Apărării danez appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Polonia arestează un suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream 2 în 2022, Volodimir Z., în baza unui mandat de arestare european emis de Germania Financial Intelligence
Polonia a arestat un bărbat suspectat de participare la sabotarea în 2022 a gazoductului Nord Stream 2, la […] The post Polonia arestează un suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream 2 în 2022, Volodimir Z., în baza unui mandat de arestare european emis de Germania appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Hegseth denunță accentul pus pe diversitate la o reuniune neobișnuită a înalților oficiali militari Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat marți ceea ce el a numit „decenii de decădere”, cauzate […] The post Hegseth denunță accentul pus pe diversitate la o reuniune neobișnuită a înalților oficiali militari appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:30
Nicuşor Dan: Am transmis Guvernului că Preşedinţia returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025 Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a transmis Executivului, în contextul viitoarei rectificări bugetare, că Administraţia Prezidenţială […] The post Nicuşor Dan: Am transmis Guvernului că Preşedinţia returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Citigroup prognozează că marile companii de tehnologie vor investi 2.800 de miliarde de dolari în AI până în 2029 Financial Intelligence
Grupul bancar american Citigroup şi-a îmbunătăţit estimările referitoare la cheltuielile giganţilor tehnologici pentru infrastructură care are legătură cu […] The post Citigroup prognozează că marile companii de tehnologie vor investi 2.800 de miliarde de dolari în AI până în 2029 appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, anunţă privind vânzările pe OLX sau Publi24: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF dacă depăşeşti 10.000 de lei Financial Intelligence
ANAF a introdus un prag de semnificaţie de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din […] The post Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, anunţă privind vânzările pe OLX sau Publi24: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF dacă depăşeşti 10.000 de lei appeared first on Financial Intelligence.
16:10
DeepSeek din China lansează un model AI de ultimă generație Financial Intelligence
DeepSeek a anunțat luni lansarea unei versiuni experimentale a modelului său actual DeepSeek-V3.1-Terminus. În ciuda speculațiilor privind formarea […] The post DeepSeek din China lansează un model AI de ultimă generație appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.