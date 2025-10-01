Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2%
Financial Intelligence, 1 octombrie 2025 15:50
Exim Banca Românească a majorat dobânzile la depozitele la termen pe şapte luni, în cadrul unei campanii speciale […] The post Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2% appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
16:30
Consiliul Fiscal: Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă # Financial Intelligence
Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă, se arată în […] The post Consiliul Fiscal: Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
16:20
KMG Rompetrol Development a finalizat un proiect de eMobilitate, co-finanțat de Uniunea Europeană, pe Autostrada A1 # Financial Intelligence
KMG Rompetrol Development, vehiculul investițional pentru operațiunile de retail ale Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), a […] The post KMG Rompetrol Development a finalizat un proiect de eMobilitate, co-finanțat de Uniunea Europeană, pe Autostrada A1 appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
15:50
Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2% # Financial Intelligence
Exim Banca Românească a majorat dobânzile la depozitele la termen pe şapte luni, în cadrul unei campanii speciale […] The post Exim Banca Românească majorează dobânzile la depozitele în lei până la 7,2% appeared first on Financial Intelligence.
15:40
ASF a aprobat prospectul pentru IPO-ul Grupului EM (Electromontaj), în vederea listării pe AeRO # Financial Intelligence
Grup EM (SA), din care face parte și compania Electromontaj, controlată de familia Bîlteanu, a publicat, pe pagina […] The post ASF a aprobat prospectul pentru IPO-ul Grupului EM (Electromontaj), în vederea listării pe AeRO appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
14:40
Hidroelectrica atribuie Vestas contractul pentru garantarea disponibilității turbinelor Parcului Eolian Crucea Nord; contractul, în valoare de 99.782.280 lei # Financial Intelligence
Hidroelectrica a atribuit, astăzi, contractul pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a turbinelor eoliene ale Parcului Eolian Crucea Nord, […] The post Hidroelectrica atribuie Vestas contractul pentru garantarea disponibilității turbinelor Parcului Eolian Crucea Nord; contractul, în valoare de 99.782.280 lei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
14:30
Infinity Capital cere completarea convocatorului AGA Antibiotice cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pe patru ani, prin metoda votului cumulativ # Financial Intelligence
Infinity Capital, care deține 13,03% din Antibiotice Iași (ATB), a cerut completarea convocatorului AGA din 5/6 noiembrie, cu […] The post Infinity Capital cere completarea convocatorului AGA Antibiotice cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pe patru ani, prin metoda votului cumulativ appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Fuziunea dintre Teletrans și societatea „Formenerg” a fost finalizată, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Astfel, […] The post Fuziunea dintre Teletrans și societatea Formenerg a fost finalizată appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Președintele a trimis spre reexaminare Legea care acorda o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile din criptomonede # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Parlamentului, în data de 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a […] The post Președintele a trimis spre reexaminare Legea care acorda o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile din criptomonede appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat oficial înscrierile pentru Bucharest Cybersecurity Conference 2025 (BCC2025), unul dintre […] The post DNSC organizează Bucharest Cybersecurity Conference 2025 (BCC2025) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
12:20
Bursele europene au scăzut, în timp ce cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce […] The post Bursele europene, afectate de blocajul din SUA appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Investiție strategică pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în localitatea Slănic, județul Prahova (DEER); investiție de 6 milioane de lei # Financial Intelligence
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Ploiești, a finalizat lucrarea de investiții ”Modernizare stație 20/6 kV Slănic și tratare […] The post Investiție strategică pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în localitatea Slănic, județul Prahova (DEER); investiție de 6 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Petrescu, ASF: Indicele BET a crescut în primul semestru cu 12,05% iar capitalizarea cu 13,1%, faţă de finalul anului 2024 # Financial Intelligence
Indicele BET a crescut cu 12,05% în primul semestru din acest an, faţă de finalul anului 2024, reflectând […] The post Petrescu, ASF: Indicele BET a crescut în primul semestru cu 12,05% iar capitalizarea cu 13,1%, faţă de finalul anului 2024 appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Ambasada SUA de la București, afectată, după ce în Statele Unite au început o închidere ordonată a activităților Guvernului; serviciile pentru pașapoarte și vize vor continua în măsura posibilităților # Financial Intelligence
Ambasada SUA de la București a transmis un mesaj, pe Facebook, după ce în Statele Unite au început […] The post Ambasada SUA de la București, afectată, după ce în Statele Unite au început o închidere ordonată a activităților Guvernului; serviciile pentru pașapoarte și vize vor continua în măsura posibilităților appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Eazy Asigurări raportează o depășire a obiectivului de prime brute subscrise cu peste 11,2 milioane de lei față de plan # Financial Intelligence
Eazy Asigurări raportează o depășire a obiectivului de prime brute subscrise (GWP) cu peste 11,2 milioane de lei […] The post Eazy Asigurări raportează o depășire a obiectivului de prime brute subscrise cu peste 11,2 milioane de lei față de plan appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Parteneriatul Electroalfa International – SGB-SMIT prinde contur: noua fabrică de transformatoare, la un pas de finalizare # Financial Intelligence
Electroalfa International, companie cu capital 100% românesc și o experiență de peste 34 de ani, anunță realizarea unui […] The post Parteneriatul Electroalfa International – SGB-SMIT prinde contur: noua fabrică de transformatoare, la un pas de finalizare appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Cseke Attila: MDLPA – cel mai ridicat grad de absorbţie a fondurilor europene prin PNRR # Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării are, în prezent, cel mai ridicat grad de execuţie bugetară, peste 70% dintr-un buget de peste […] The post Cseke Attila: MDLPA – cel mai ridicat grad de absorbţie a fondurilor europene prin PNRR appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Horváth CxO 2025: Executivii din CEE mută accentul de la green la lean – digitalizarea și eficiența în topul priorităților # Financial Intelligence
Executivii din Europa Centrală și de Est (CEE) își stabilesc pentru 2025 priorități axate pe digitalizare și optimizarea […] The post Horváth CxO 2025: Executivii din CEE mută accentul de la green la lean – digitalizarea și eficiența în topul priorităților appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Poșta Română: Unii registratori din cadrul ONRC – instituție finanțată integral de la bugetul de stat – resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost, de găzduire sediu social; Poșta amenință cu procese # Financial Intelligence
Poșta Română constată cu îngrijorare că unii registratori din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC)-instituție finanțată integral […] The post Poșta Română: Unii registratori din cadrul ONRC – instituție finanțată integral de la bugetul de stat – resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost, de găzduire sediu social; Poșta amenință cu procese appeared first on Financial Intelligence.
10:40
E.ON atinge pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor din țară # Financial Intelligence
Compania E.ON Energie România a atins, în luna septembrie, pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice construite și […] The post E.ON atinge pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor din țară appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
10:30
Exclusivitate Interviu Teodor Nicolaescu: Inaugurarea Bursei în 95– desprinderea efectivă de economia centralizată # Financial Intelligence
Teodor Nicolaescu a făcut parte din primul Comitet al Bursei de Valori București (BVB), imediat după redeschiderea oficială […] The post Exclusivitate Interviu Teodor Nicolaescu: Inaugurarea Bursei în 95– desprinderea efectivă de economia centralizată appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere […] The post Aurul a atins un nivel record după blocajul din SUA appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Warren Buffett vizează, se pare, cea mai mare tranzacție a Berkshire Hathaway din ultimii trei ani # Financial Intelligence
Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, este aproape de o tranzacție pentru a cumpăra unitatea petrochimică OxyChem a […] The post Warren Buffett vizează, se pare, cea mai mare tranzacție a Berkshire Hathaway din ultimii trei ani appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Patria Bank se alătură programului BERD de Facilitare a Comerțului Internațional (TFP) # Financial Intelligence
Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susținerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piața Reglementată a Bursei […] The post Patria Bank se alătură programului BERD de Facilitare a Comerțului Internațional (TFP) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Incendiile – vinovate pentru 8 din primele 10 cele mai mari despăgubiri plătite companiilor din România (UNSAR); cea mai mare despăgubire – 36 milioane lei # Financial Intelligence
În fiecare zi din primul semestru al acestui an, companiile de asigurări Membre ale UNSAR au achitat, în […] The post Incendiile – vinovate pentru 8 din primele 10 cele mai mari despăgubiri plătite companiilor din România (UNSAR); cea mai mare despăgubire – 36 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
09:40
MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea unei clinici multidisciplinare din județul Argeș # Financial Intelligence
MedLife își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale […] The post MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea unei clinici multidisciplinare din județul Argeș appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Nicuşor Dan: Obiectivele pe următoarele luni vizează comunicarea publică, justiţia, serviciile şi direcţia economică a României # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi seara că obiectivele sale pentru următoarele luni ţin de comunicarea publică, astfel […] The post Nicuşor Dan: Obiectivele pe următoarele luni vizează comunicarea publică, justiţia, serviciile şi direcţia economică a României appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Resource Partners preia 82,5% din acțiunile iaBilet și 55% din acțiunile BestMusic Concerts de la NCH Capital și acționarii fondatori # Financial Intelligence
Resource Partners, unul dintre principalii investitori de private equity din Europa Centrală și de Est, anunță achiziția unei […] The post Resource Partners preia 82,5% din acțiunile iaBilet și 55% din acțiunile BestMusic Concerts de la NCH Capital și acționarii fondatori appeared first on Financial Intelligence.
08:40
În primele șase luni 2025, Grupul CEC Bank a crescut nivelul activelor nete cu 7,0%, până la 99,42 miliarde lei, față de perioada similară a anului trecut; creștere de 12,8% a profitului net # Financial Intelligence
În primele șase luni ale anului 2025, Grupul CEC Bank a crescut nivelul activelor nete cu 7,0%, până […] The post În primele șase luni 2025, Grupul CEC Bank a crescut nivelul activelor nete cu 7,0%, până la 99,42 miliarde lei, față de perioada similară a anului trecut; creștere de 12,8% a profitului net appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Lion Capital informează investitorii că Raportul consolidat pentru semestrul I 2025 va fi pus la dispoziția publicului începând […] The post Disponibilitate Raport consolidat al Lion Capital pentru semestrul I 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
07:40
Guvernul SUA a închis activitatea, pregătind terenul pentru concedierea a sute de mii de funcționari # Financial Intelligence
Guvernul Statelor Unite a închis activitatea miercuri dimineață devreme (shutdown), pregătind terenul pentru concedierea temporară a sute de […] The post Guvernul SUA a închis activitatea, pregătind terenul pentru concedierea a sute de mii de funcționari appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Guvernul israelian a confirmat marţi numirea generalului David Zini, propus de premierul Benjamin Netanyahu, la conducerea Shin Bet, […] The post Israel: Guvernul confirmă numirea unui nou şef al Shin Bet appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Nicuşor Dan: În luna noiembrie, România va defini proiectele care vor fi finanţate prin programul SAFE # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi seara că în luna noiembrie, în acord cu Comisia Europeană, România va […] The post Nicuşor Dan: În luna noiembrie, România va defini proiectele care vor fi finanţate prin programul SAFE appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Nicuşor Dan: Decizia SUA pe Visa Waiver a avut de a face mai puţin cu situaţia politică din România # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că “decizia Statelor Unite de a suspenda includerea României în programul Visa […] The post Nicuşor Dan: Decizia SUA pe Visa Waiver a avut de a face mai puţin cu situaţia politică din România appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Preşedintele argentinian Javier Milei va fi primit de omologul său american, Donald Trump, la Casa Albă pe 14 […] The post Milei va fi primit de Trump la Casa Albă pe 14 octombrie appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
23:00
Londra nu mai face parte din primele 20 de mari pieţe mondiale pentru oferte publice iniţiale # Financial Intelligence
La finalul celui de al treilea trimestru al acestui an Londra nu mai făcea parte din primele 20 […] The post Londra nu mai face parte din primele 20 de mari pieţe mondiale pentru oferte publice iniţiale appeared first on Financial Intelligence.
23:00
Companiile din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari pentru importurile de gaze lichefiate # Financial Intelligence
Rusia profită de pe urma vânzărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) către companiile din Uniunea Europeană, conform unui […] The post Companiile din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari pentru importurile de gaze lichefiate appeared first on Financial Intelligence.
23:00
SUA sunt în faţa unui uriaş exod al creierelor; 154.000 de angajaţi federali pleacă acasă # Financial Intelligence
Peste 150.000 de angajaţi federali vor ieşi săptămâna aceasta de pe statul de plată al guvernului SUA, după […] The post SUA sunt în faţa unui uriaş exod al creierelor; 154.000 de angajaţi federali pleacă acasă appeared first on Financial Intelligence.
23:00
Capitalizarea bursieră a Nvidia depășește 4,5 trilioane de dolari după o serie de tranzacții în domeniul infrastructurii AI # Financial Intelligence
Acțiunile Nvidia au urcat marți cu aproape 3%, atingând un nivel record, ceea ce face ca producătorul de […] The post Capitalizarea bursieră a Nvidia depășește 4,5 trilioane de dolari după o serie de tranzacții în domeniul infrastructurii AI appeared first on Financial Intelligence.
22:50
Guvernul SUA se îndreaptă spre închidere după miezul nopții, fără niciun acord de finanțare în vedere – CNBC # Financial Intelligence
Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a criticat dur democrații pentru că s-au opus adoptării unui proiect de lege […] The post Guvernul SUA se îndreaptă spre închidere după miezul nopții, fără niciun acord de finanțare în vedere – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
22:50
Nicuşor Dan spune că se va asigura că următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenţei Rusiei # Financial Intelligence
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a dat asigurări, marţi, că următorul director civil al SRI va face o prioritate […] The post Nicuşor Dan spune că se va asigura că următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenţei Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
22:50
Doar o treime dintre europeni reuşesc să economisească în mod regulat (studiu) # Financial Intelligence
Doar 36% dintre europeni reuşesc să economisească în mod regulat, deşi 78% o fac ocazional, iar când vine […] The post Doar o treime dintre europeni reuşesc să economisească în mod regulat (studiu) appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Trump şi Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite # Financial Intelligence
Donald Trump şi directorul general al Pfizer au anunţat marţi un acord de reducere a preţurilor la anumite […] The post Trump şi Pfizer anunţă un acord pentru reducerea preţurilor la anumite medicamente în Statele Unite appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Franţa: Controalele biometrice la frontierele UE pentru cetăţenii ţărilor terţe, desfăşurate progresiv în 120 de porturi şi aeroporturi # Financial Intelligence
Noile controale la frontierele Uniunii Europene, ce vor înregistra datele biometrice ale cetăţenilor ţărilor terţe, vor fi puse […] The post Franţa: Controalele biometrice la frontierele UE pentru cetăţenii ţărilor terţe, desfăşurate progresiv în 120 de porturi şi aeroporturi appeared first on Financial Intelligence.
20:40
SUA au trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene, anunţă Ministerul Apărării danez # Financial Intelligence
Washingtonul a trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene din 1 şi 2 octombrie, a anunţat marţi […] The post SUA au trimis material anti-drone în Danemarca pentru summiturile europene, anunţă Ministerul Apărării danez appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Polonia arestează un suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream 2 în 2022, Volodimir Z., în baza unui mandat de arestare european emis de Germania # Financial Intelligence
Polonia a arestat un bărbat suspectat de participare la sabotarea în 2022 a gazoductului Nord Stream 2, la […] The post Polonia arestează un suspect în sabotarea gazoductului Nord Stream 2 în 2022, Volodimir Z., în baza unui mandat de arestare european emis de Germania appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Hegseth denunță accentul pus pe diversitate la o reuniune neobișnuită a înalților oficiali militari # Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat marți ceea ce el a numit „decenii de decădere”, cauzate […] The post Hegseth denunță accentul pus pe diversitate la o reuniune neobișnuită a înalților oficiali militari appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:30
Nicuşor Dan: Am transmis Guvernului că Preşedinţia returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025 # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi că a transmis Executivului, în contextul viitoarei rectificări bugetare, că Administraţia Prezidenţială […] The post Nicuşor Dan: Am transmis Guvernului că Preşedinţia returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Citigroup prognozează că marile companii de tehnologie vor investi 2.800 de miliarde de dolari în AI până în 2029 # Financial Intelligence
Grupul bancar american Citigroup şi-a îmbunătăţit estimările referitoare la cheltuielile giganţilor tehnologici pentru infrastructură care are legătură cu […] The post Citigroup prognozează că marile companii de tehnologie vor investi 2.800 de miliarde de dolari în AI până în 2029 appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, anunţă privind vânzările pe OLX sau Publi24: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF dacă depăşeşti 10.000 de lei # Financial Intelligence
ANAF a introdus un prag de semnificaţie de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din […] The post Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, anunţă privind vânzările pe OLX sau Publi24: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF dacă depăşeşti 10.000 de lei appeared first on Financial Intelligence.
16:10
DeepSeek a anunțat luni lansarea unei versiuni experimentale a modelului său actual DeepSeek-V3.1-Terminus. În ciuda speculațiilor privind formarea […] The post DeepSeek din China lansează un model AI de ultimă generație appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.