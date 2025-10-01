Primele ninsori în țară din acest sezon. Ce sfaturi are Salvamont pentru românii care vor să facă drumeții la munte
Digi24.ro, 1 octombrie 2025 15:50
Echipamentul adecvat, verificarea prognozei meteo, traseele alese cu grijă, alimentaţia corespunzătoare şi echipamentul de iluminat sunt principalele aspecte de care turiştii care aleg să efectueze trasee montane în această perioadă trebuie să ţină cont, potrivit şefului Salvamont România, Sabin Cornoiu.
• • •
Acum 15 minute
16:20
Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din R. Moldova: Kremlinul nu se va resemna, se va replia # Digi24.ro
Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București, a declarat la Digi24 că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Oficialul de peste Prut a subliniat că este nevoie de cooperare strânsă cu România și UE pentru a contracara aceste amenințări.
Acum 30 minute
16:10
România pregătește proiectele pe apărare care vor fi finanțate prin programul SAFE. Bolojan, discuții cu mai mulți miniștri la Guvern # Digi24.ro
Ilie Bolojan a avut, astăzi la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru cu mai mulți miniștri pentru a discuta despre proiectele pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).
16:10
Radiografia situației economice a României. Opinia Consiliului Fiscal despre măsurile Guvernului Bolojan și recomandările pentru viitor # Digi24.ro
Economia României are nevoie de măsuri fiscale, precum cele adoptate de Guvernul Bolojan, altfel riscă să ajungă la un deficit de 9% din PIB și să se confrunte cu o creștere semnificativă a datoriei publice, arată Consiliul Fiscal într-o opinie emisă pe marginea proiectului de rectificare bugetară. Specialiștii economici mai subliniază că e nevoie de îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat și de o îmbunătățire în absorbția fondurilor europene.
Acum o oră
16:00
Ungaria acuză Bruxelles-ul că se pregătește de război: „Vrea să plătim pentru armata ucraineană” # Digi24.ro
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a acuzat miercuri Bruxelles-ul „că se pregătește de război și încearcă să-i facă și pe ungari să plătească pentru armata ucrainei”, potrivit unui comunicat transmis de ministerul său, citat de MTI. El mai spune că următorul buget al Uniunii Europene este „practic al Ucrainei”.
16:00
Situația rușinoasă pentru Putin: Rusia va importa benzină din Asia după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării # Digi24.ro
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul crescând de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a raportat pe 1 octombrie publicația pro-guvernamentală Kommersant.
15:50
Echipamentul adecvat, verificarea prognozei meteo, traseele alese cu grijă, alimentaţia corespunzătoare şi echipamentul de iluminat sunt principalele aspecte de care turiştii care aleg să efectueze trasee montane în această perioadă trebuie să ţină cont, potrivit şefului Salvamont România, Sabin Cornoiu.
15:40
Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători ar putea să nu mai circule pe reţeaua feroviară, de săptămâna viitoare # Digi24.ro
Trenurile cu locomotivă electrică aparţinând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe reţeaua naţională de cale ferată, din cauza restanţelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, potrivit unei notificări transmise acestuia în data de 29 septembrie.
Acum 2 ore
15:30
Cum ar vota eurodeputații români la moţiunile de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen # Digi24.ro
Parlamentul European se pregăteşte de două noi moţiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, care cel mai probabil vor fi dezbătute şi supuse la vot în prima sesiune plenară din octombrie. Eurodeputaţii români sunt divizaţi în privinţa opţiunilor de vot, cel puțin unii dintre ei ar fi dispuşi să voteze într-un mod care trece dincolo de linia grupului politic din care fac parte.
15:20
Grupul DIGI, contribuție de peste 1,1 miliarde de lei la bugetul de stat, în primele 9 luni ale anului 2025 # Digi24.ro
15:00
Hidrologii anunță cod portocaliu de inundaţii pe râuri din mai multe judeţe. Sfaturi pentru oamenii din zonele afectate # Digi24.ro
Hidrologii au emis miercuri două avertizări privind posibile creşteri ale nivelului în cazul mai multor cursuri de apă. Joi intră în vigoare o atenţionare cod galben valabilă pentru cursuri de apă din 24 de judeţe, iar de vineri dimineaţă, râuri care traversează opt judeţe sunt sub avertizare cod portocaliu. Localnicii din zonele pentru care au fost emise avertizări sunt sfătuiţi să cureţe şanţurile de scurgere din gospodării, să protejeze bunurile aflate în zone joase şi să fie pregătiţi pentru eventuale evacuări preventive, acolo unde situaţia o impune.
14:50
Senatul SUA a discutat strategia pentru Marea Neagră: România, aliat-cheie în securitate și energie # Digi24.ro
Senatul Statelor Unite a organizat o audiere privind strategia pentru Marea Neagră, subliniind rolul esențial al României ca aliat-cheie în securitate și energie. La discuții a participat și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.
14:50
Doi militari italieni şi-au pierdut viaţa miercuri în urma prăbuşirii avionului Forţelor aeriene cu care efectuau manevre în zona Parcului Naţional Circeo, în regiunea Lazio (centru), a informat armata aeriană într-un comunicat, citat de EFE.
Acum 4 ore
14:30
Criză de apă potabilă într-o comună din Argeș. Locuitorii se mobilizează pe internet pentru a-l demite pe primar # Digi24.ro
Locuitorii unei comune din județul Argeș încearcă să îi demită pe primar și pe consilierii locali, pe care îi acuză că stau la baza unei crize care i-ar putea duce în situația în care să rămână fără apă potabilă începând cu luna noiembrie. Aceștia au lansat o platformă online prin care încearcă să strângă semnături pentru a organiza două referendumuri locale pentru demiterea aleșilor. În paralel, locuitorii comunei îi cer ajutorul, printr-o scrisoare deschisă, președintelui Nicușor Dan, amintindu-i că i-a susținut într-un alt demers din urmă cu 12 ani. Contactat de Digi24.ro, primarul Niculaie Dragnea susține că a găsit soluții în așa fel încât să evite criza apei potabile.
14:20
Spionii lui Putin acuză Kievul că pregătește un Război Mondial. Ce spune SVR despre dronele trimise în România și Polonia # Digi24.ro
Serviciul de Informații Externe de la Moscova (SVR) acuză Ucraina că ar pregăti operațiuni sub steag fals în Polonia. Spionii ruși anunță că Kievul ar trimite soldați din batalionul „Libertatea Rusiei” care atunci când vor fi arestați vor susține că sunt membri ai trupelor speciale din Rusia și Belarus. De asemenea SVR acuză Ucraina că ar fi trimis dronele în România și Polonia. Toate aceste acțiuni ar avea rolul de a împinge lumea către un nou Război Mondial, susține SVR.
14:20
14:20
Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea care scutește de impozit câștigurile din criptomonede # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a retrimis în Parlament, pentru examinare, legea care prevedea o scutire de la impozitul pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede. Proiectul a fost adoptat la finalul anului trecut, dar nu a intrat în vigoare până în prezent. Șeful statului spune că măsura „contravine politicilor fiscale asumate de Guvern în contextul actual”.
14:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 - 3 octombrie, ora 21:00, este preconizată organizarea unei greve naţionale în sectorul transportului feroviar.
14:20
Premierul danez cere țărilor europene să se înarmeze: „Traversăm cea periculoasă situaţie de după Al Doilea Război Mondial” # Digi24.ro
Şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a făcut miercuri un apel către țările europene să se înarmeze, avertizând că „traversăm cea mai periculoasă situaţie de după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”. În același timp, ea cere un „răspuns foarte puternic” al Europei în faţa „războiului hibrid” dus de Rusia, relatează France Presse, potrivit Agerpres.
14:10
Începând de astăzi, vaccinul anti-HPV este gratuit pentru tinerii de până la 26 de ani. Alexandru Rafila: „O măsură importantă” # Digi24.ro
Vaccinarea gratuită împotriva infecției cu HPV este extinsă până la vârsta de 26 de ani, începând de la 1 octombrie, anunță fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, care apreciază că vaccinarea este esențială pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate acestui virus, în condițiile în care, în România, incidența cancerului de col uterin este cea mai ridicată din UE și face peste 1.500 de victime anual, în rândul femeilor.
14:00
Coaliția reia discuțiile privind tăierile din administrația locală. Decizia, amânată din cauza neînțelegerilor dintre partide # Digi24.ro
Coaliția de guvernare reia astăzi, de la ora 14:00, discuțiile privind tăierea posturilor din administrația locală, un subiect amânat în ultimele săptămâni pe fondul neînțelegerilor dintre partide. Pe agenda ședinței se regăsește și Pachetul III de măsuri, care ar trebui să vină cu tăieri de cheltuieli și în instituțiile de la centru, dar și data alegerilor pentru Primăria Capitalei.
14:00
Studenţii protestează joi în Piaţa Victoriei. Ei sunt nemulţumiţi de scăderea burselor şi de limitarea reducerilor de transport # Digi24.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din Româniaanunţă un protest în Piaţa Victoriei, care va avea loc joi, de la ora 11.00. Studenţii sunt nemulţumiţi, printre altele, de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele. Ei anunță că nu vor opri manifestaţiile până când nu vor vedea că au fost luate măsuri care să le respecte drepturile. Reprezentanţii studenţilor au cerut să fie primiţi în audienţă de către premierul Ilie Bolojan.
13:50
Ceartă între doi lideri PSD-PNL din Brăila: „Zât să-i spui lui mă-ta, măi porcule, ce eu sunt pisică?”/„Mi-a spus să-mi iau pastilele” # Digi24.ro
Scandal monstru la o ședință a Consiliului Județean Brăila. Un consilier PNL a fost dat afară din sală, după ce s-a certat cu președintele Consiliului Județean, Francisk Iulian Chiriac. Cei doi s-au jignit reciproc, iar ședința a fost suspendată.
13:50
13:50
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul Dezvoltării anunță când ar putea fi aplicată măsura # Digi24.ro
Cseke Attila a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării a adăugat că, în cazul în care există consens în coaliție și trece acest pachet, atunci măsura ar putea intra în vigoare și să fie aplicată de la începutul anului viitor.
13:10
Ministrul Cseke Attila: „Nu ne permitem să rupem coaliția, nici măcar pentru reforma administrației locale”. Ce propune UDMR # Digi24.ro
O nouă ședință a coaliției are loc astăzi, de la ora 14.00. Cseke Attila a venit cu detalii privind scenariile care vor fi discutate astăzi de liderii coaliției. Ministrul Dezvoltării a declarat, miercuri la Digi24, că este dăunător pentru stabilitatea țării ca liderii politici să nu ajungă la un acord și a vorbit despre efectele negative al amânării acestei reforme. UDMR are vrea să fie disponibilizați mai puțin angajați 7 sau 8% din administrația locală, iar în rest să fie reduse cheltuielile.
13:00
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că „s-a făcut o prioritizare a proiectelor” din programul „Anghel Saligny”, precizând că „investițiile prioritizate trebuie să meargă mai departe”. El a adăugat că „cel mai important lucru este predictibilitatea” pentru constructori și primării și susține crearea unui „sistem predictibil pe următorii 3 ani”, pentru ca aceștia să știe ce bani au la dispoziție.
12:40
Volumul de lemne de foc pregătit de Romsilva pentru populație în 2025: cât costă metrul cub # Digi24.ro
Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a anunțat miercuri că pune la dispoziția populației, în acest an, aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț de bază similar cu cel practicat anul trecut.
Acum 6 ore
12:30
Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități. Ministrul Muncii a anunțat care sunt condițiile de eligibilitate # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că vouchere de până la 7.900 de euro sunt disponibile pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul proiectului „Tech-Assist”. Preînscrierea a început astăzi, mai transmite ministrul, într-o postare pe Facebook.
12:10
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu producătorii de carne de porc. Ce probleme au semnalat în sectorul suin # Digi24.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, tema discuțiilor fiind măsurile necesare pentru combaterea pestei porcine africane și sprijinirea sectorului suin.
12:10
Anunțul Ambasadei SUA la București, după ce guvernul american a intrat în blocaj. Ce se întâmplă cu serviciile pentru vize # Digi24.ro
Ambasada SUA la București a anunțat ce măsuri a luat după ce guvernul federal american a intrat în blocaj. Nu va mai face actualizări pe Facebook, iar procesul de acordare a vizelor se va desfășura „în măsura posibilităților”.
12:00
Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” într-o casă # Digi24.ro
Un incendiu într-o casă izolată din nordul Münchenului a declanșat miercuri o operațiune de urgență de amploare, poliția și pompierii blocând drumurile și îndemnând locuitorii să evite zona Lerchenau.
12:00
Oltenii se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă: În Craiova, se pun deja instalații de iluminat și globulețe pentru Târgul de Crăciun # Digi24.ro
Mai sunt peste 80 de zile până la Crăciun, însă Craiova intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Autoritățile se tem că nu au timp să amenajeze Târgul de Crăciun până la 17 noiembrie și pun deja instalațiile de iluminat în centrul orașului. Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”.
11:50
Cuantumul burselor pentru studenți în anul universitar 2025-2026. Sumele se acordă doar pe perioada activităților didactice # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică, în luna septembrie, un proiect de ordin care stabileşte cuantumurile burselor pentru anul universitar 2025-2026. Proiectul vizează studenţii înmatriculaţi la programe finanţate de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă.
11:40
Un submarin rusesc riscă să explodeze în strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk # Digi24.ro
Submarinul rusesc Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltar - una dintre cele mai strategice şi mai frecventate strâmtori din lume - şi ar prezenta riscuri de explozie, potrivit unui cont de Telegram anti-Kremlin, foarte bine informat de cele mai multe ori.
11:30
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia” # Digi24.ro
Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat scena, a declarat ulterior că nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia” şi că el a avut mereu „sânge pur”. Aceste detalii apar în motivarea Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care s-a decis menţinerea arestului preventiv, potrivit G4Media.ro.
11:30
Igor Grosu, liderul PAS, întâlnire cu Ilie Bolojan la București: Am convenit să ducem relațiile bilaterale „la un nivel fără precedent” # Digi24.ro
Președintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a efectuat o vizită la București, unde s-a întâlnit cu premierul României, Ilie Bolojan. Oficialul de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul constant al României și a anunțat planuri comune ambițioase pentru următorii ani.
11:20
Cătălin Cherecheș rămâne fără 2,6 milioane de lei din averea sa. Fostul primar e la închisoare, condamnat pentru mită # Digi24.ro
Curtea de Apel Cluj a decis ca 2,6 milioane de lei din averea fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, să fie confiscați, pe motiv că suma nu poate fi justificată. Fostul edil se află în închisoare din 2023. A fost prins după ce a fugit din țară, chiar înainte de sentința pe care o execută acum, o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru luare de mită.
11:20
Judecătoare cercetată de Inspecția Judiciară după ce a expus motivele pentru care a condamnat un agresor la 30 de ani de închisoare # Digi24.ro
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu după ce Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a explicat pe rețelele de socializare motivul pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani de închisoare pentru „tentativă de omor calificat asupra soției”. Instituția invocă „o posibilă încălcare a Codului deontologic” al magistraților.
11:10
O femeie din Buzău a fost înjunghiată de fostul concubin miercuri dimineață. Femeia a ajuns în stare gravă la spital. Bărbatul și-ar fi plănuit atacul și este acum in custodia polițiștilor.
11:00
„Situația este critică”. Volodimir Zelenski avertizează despre pericolul de la cea mai mare centrală nucleară din Europa # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă întrerupere de acest fel de la începutul războiului pe scară largă.
10:50
Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM anunță vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a țării HARTĂ # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, miercuri dimineață, noi avertizări de vreme rea pentru jumătate din țară. La munte va ninge viscolit și se va depune strat nou de zăpadă, au anunțat meteorologii. Joi și vineri sunt în vigoare și coduri galben și portocaliu de ploi și vânt puternic, care vizează inclusiv Municipiul Bucureşti.
10:40
10:40
Giorgia Meloni avertizează flotila cu ajutor pentru Gaza să se oprească sau riscă să „împiedice pacea” # Digi24.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a cerut unei flotile aflate în drum spre Gaza să se oprească, afirmând că ultima tentativă a activiștilor, printre care se află și Greta Thunberg, de a livra ajutoare riscă să submineze planul lui Trump de a pune capăt războiului, relatează BBC.
Acum 8 ore
10:30
Vaccinarea antigripală: cine beneficiază de compensare și care e procedura. Câte persoane s-au vaccinat în sezonul 2024-2025 # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc și precizează că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis.
10:30
Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate este, înainte de toate, victoria cetățenilor Republicii Moldova și a unor lideri politici, mai ales a Președintei Maia Sandu, care au păstrat fără echivoc și ferm direcția pro-europeană.
10:20
O fetiță de 2 ani a fost aleasă zeiță vie, în Nepal. Ce semnificație are tradiția controversată # Digi24.ro
O fetiță de 2 ani, aleasă drept noua zeiță vie a Nepalului, a fost purtată pe brațe de membrii familiei, de la locuința lor din Kathmandu până la un templu, marți, în timpul celui mai lung și mai important festival hindus din țară. Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost desemnată drept noua Kumari sau „zeiță virgină”, înlocuind-o pe cea precedentă, despre care tradiția spune că devine o simplă muritoare odată cu intrarea la pubertate, scrie CNN.
10:10
10:10
Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităţilor Guvernului (shutdown), ceea ce va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esenţiale, transmite Bloomberg.
10:00
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sf Maria, la Iași: „Îmi este foarte frică să mă mai duc la spital” # Digi24.ro
Mama unui copil care a fost internat la spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șapte copii au murit din cauza unei bacterii periculoase, a povestit în exclusivitate pentru Digi24 că igineizarea era făcută doar de mântuială, cu același mop se spălau și toaletele, și holurile, și saloanele. Mai mult, mâncarea pe care o primeau copiii nu putea fi consumată și nici nu se ținea cont de alergii. Femeia care a trecut prin experiența traumatizantă spune că îi este extrem de frică să își mai interneze copilul în spitalul din Iași și că ia în calcul să îl ducă la București.
09:50
Austria a expulzat un diplomat rus acuzat de spionaj la o companie petrolieră prezentă și pe piața din România # Digi24.ro
Austria a expulzat marți un diplomat rus, acuzat de spionaj la compania petrolieră austriacă OMV, prezentă și pe piața din România. Oficialul, declarat persona non grata, ar fi primit informații sensibile de la un fost angajat al companiei și le-ar fi transmis Kremlinului.
