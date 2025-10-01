Nicușor Dan blochează scutirea de taxe pe criptomonede: „Nu e corect să existe excepții”
PSNews.ro, 1 octombrie 2025 15:50
Președintele Nicușor Dan a trimis înapoi Parlamentului o lege importantă, cerând o reexaminare. Această lege ar fi anulat o măsură fiscală recentă luată de Guvern. Mai exact, legea respectivă introducea o scutire temporară de impozit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede (monede digitale). Decizia președintelui vine în contextul în care statul a depus eforturi
Analiză BBC: America în shutdown. Guvernul își suspendă activitatea pentru prima dată în aproape șapte ani # PSNews.ro
SUA se confruntă cu primul shutdown de aproape șapte ani, după ce republicanii și democrații nu au ajuns la un acord privind finanțarea guvernului. Zeci de mii de angajați federali sunt trimiși în concediu fără plată, iar serviciile publice și economia resimt deja efectele blocajului politic. Ce înseamnă exact acest shutdown și care sunt urmările,
Anatol Șalaru cere schimbarea lui Valeriu Munteanu (AUR) de la șefia Comisiei comune România–R. Moldova # PSNews.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, le cere miercuri într-o scrisoare deschisă adresată președinților Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, să îl schimbe pe deputatul partidului extremist AUR Valeriu Munteanu de la șefia Comisiei comune România–Republica Moldova. Șalaru l-a acuzat pe Munteanu că a fost "promotor al narativelor rusești". "Domnul Valeriu Munteanu
Ședinţă de urgenţă din cauza alertelor meteo de vreme severă. Urmează trei zile dificile # PSNews.ro
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a convocat miercuri Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, ca răspuns la avertizările severe emise de ANM şi INHGA pentru următoarele trei zile. Începând de joi, 2 octombrie, şi până sâmbătă, 4 octombrie, România va fi afectată de fenomene meteo severe. Meteorologii au anunţat o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi maxime
Tribunalul București menține arestarea tânărului care a agresat un livrator din Bangladesh și a invocat mesaje rasiste # PSNews.ro
Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu poate să respire acelaşi aer cu „subumanii ăştia" şi că el a avut mereu „sânge pur", scrie Adevărul. Informaţia apare în decizia Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care este menţinută arestarea
Rareș Bogdan atacă dur Comisia Europeană: „Siguranța alimentară nu este monedă de schimb” # PSNews.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan critică vehement intenția Comisiei Europene de a comasa fondurile de dezvoltare rurală cu cele de coeziune, avertizând că această măsură subminează Politica Agricolă Comună și abandonează fermierii din Estul Europei. Care sunt argumentele europarlamentarului Într-o postare publicatăpe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Rareș Bogdan critică dur Comisia Europeană pentru modul în
Ședință la Guvern pe tema proiectelor din programul SAFE. 16,7 mld. euro pentru industria de apărare și infrastructură # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a condus la Palatul Victoria o întâlnire de lucru pentru stabilirea portofoliului de proiecte pe care România le va promova pentru finanţare prin Programul SAFE, vizând dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi atragerea eficientă a fondurilor europene. O nouă întâlnire de lucru dedicată pregătirii portofoliului de proiecte pe care România le va
Grevă feroviară în Italia, 2–3 octombrie 2025: atenționare de călătorie MAE pentru români # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 – 3 octombrie, ora 21:00, este preconizată organizarea unei greve naţionale în sectorul transportului feroviar. În context, sunt preconizate anulări şi modificări ale conexiunilor feroviare regionale şi de lung parcurs.
Festivalul berii Oktoberfest, celebru în întreaga lume, a fost suspendat miercuri, după o serie de incidente petrecute la München. Poliția locală germană a anunțat că evenimentul a fost suspendat până miercuri seara, după ce o explozie a afectat o locuință din oraș, iar festivalul a fost ținta unei amenințări cu bombă, conform Deutsche Welle. Ambele
Încă o lovitură pentru Hunedoara: Se închide o veche fabrică, sute de angajați rămân fără loc de muncă # PSNews.ro
Fabrica de volane din Brad își închide porțile după mai bine de 20 de ani de activitate, lăsând fără locuri de muncă sute de oameni din zonă. Decizia a stârnit revoltă și îngrijorare printre angajați și localnici, care spun că se tem pentru viitorul lor. „Nu e bine că se închide. Oamenii vor să muncească,
VIDEO PAS, scor zdrobitor în România. „Ne-au lipsit 38 de voturi la București” – ambasador # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, a recunoscut că procesul electoral a adus surprize. „Surpriza a fost această mobilizare", a declarat diplomatul, subliniind că în Capitală, spre exemplu, au lipsit 38 de voturi pentru a egala participarea la al doilea tur al alegerilor prezidențiale.
Cod portocaliu de inundaţii, de vineri dimineaţă, până sâmbătă, la prânz, pe râuri din mai multe judeţe # PSNews.ro
Hidrologii au emis, miercuri, două avertizări privind posibile creşteri ale nivelului în cazul mai multor cursuri de apă. Joi, intră în vigoare o atenţionare cod galben valabilă pentru cursuri de apă din 24 de judeţe, iar de vineri dimineaţă râuri care traversează opt judeţe sunt sub avertizare cod portocaliu. Localnicii din zonele pentru care au
Judecătorii ÎCCJ evaluați cu „Satisfăcător” scapă, momentan, de reevaluare. Proiectul de lege, respins de deputați # PSNews.ro
Deputaţii au respins, miercuri, un proiect de lege iniţiat de parlamentarii USR care prevedea ca judecătorii cu calificativ „Satisfăcător" să fie reevaluaţi în termen de un an. Propunerea legislativă modifica şi completa Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, vizând evaluarea profesională a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie
Samara și Szocs, putere la dublu. Româncele, în Sferturile de Finală la China Smash 2025 # PSNews.ro
Perechea română de tenis de masă formată din Elizabeta Samara și Bernadette Szocs a reușit o performanță notabilă, calificându-se printre primele opt perechi de dublu feminin la turneul China Smash 2025. Cele două sportive, cotate ca favorite numărul 7 și clasate pe locul 45 mondial, au confirmat așteptările și au demonstrat încă o dată
A murit Traian Chebeleu, unul dintre cei mai distinși diplomați ai României, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu # PSNews.ro
Fostul ambasador Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al președintelui României și diplomat de carieră, a murit la 86 de ani. Adrian Năstase și Fundația Europeană Titulescu au transmis mesaje de condoleanțe. „Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere.
VIDEO Robert Cazanciuc: Seniorii României au nevoie de soluții reale, nu doar de promisiuni # PSNews.ro
Cu prilejul Zilei Persoanelor Vârstnice, senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atenția asupra responsabilității pe care clasa politică o are față de seniorii acestei țări și propune măsuri concrete care să le asigure o bătrânețe trăită cu demnitate. „De Ziua Persoanelor Vârstnice avem obligația de a le oferi seniorilor soluții care să le redea bucuria de
Revoltător: Spitalul din Iași unde au murit 7 copii a primit bani prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale # PSNews.ro
Spitalul „Sf. Maria" din Iași, unde șapte copii au murit din cauza unei infecții nosocomiale, a primit prin PNRR cinci milioane de euro pentru aparatură modernă și un laborator de microbiologie, deși fusese deja reabilitat cu alte fonduri europene. Conform unui material publicat de Europa Liberă România, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria" din
Toamna anului 2025 aduce oportunități excelente pentru city break-uri în România, orașele mari și cele cu patrimoniu cultural fiind în topul preferințelor turiștilor locali și străini. Tendințele actuale arată că destinațiile care combină cultura, peisajele pitorești și bugetul accesibil atrag cel mai mult interes, potrivit unei analize Travelminit. București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași se
Atenție, români: Casele nedeclarate la Fisc vor fi verificate cu drone! Anunțul ministrului Dezvoltării # PSNews.ro
Cseke Attila a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării a adăugat că, în cazul în care există consens în coaliție și trece acest pachet, atunci măsura ar putea intra în vigoare
Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă; aproape 1 milion de aplicări în acest an # PSNews.ro
Aproape 1 milion de aplicări venite din partea candidaților cu peste 45 de ani au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, potrivit unei platforme de recrutare. Acest prag marchează o creștere de aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. „Ani la rând, acest segment de candidați a fost unul aproape impermeabil
Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac la adresa actualei conduceri a PSD, susținând că, până recent, partidul din care a făcut parte a fost singurul puternic. Ponta a criticat, într-un interviu pentru Gândul, situația în care a ajuns PSD-ul pe scena politică, spunând că, dacă în trecut partidul reușea să se ridice după
De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii prin proiecte comunitare și mobilitate urbană # PSNews.ro
De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii rutiere prin proiecte comunitare și mobilitate urbană În doar doi ani de la înființare, Vlakim SPG 92 SRL a trecut de la statutul de start-up local la un actor relevant pe piața infrastructurii rutiere. Cu o cifră de afaceri de peste 41 milioane RON și proiecte
Toate centrele de vize cehe din Rusia au încetat să mai accepte cereri de viză. Un anunţ în acest sens a fost publicat pe site-ul oficial al operatorului de vize VFS, informează Meduza. Ultima zi în care centrele de vize au acceptat cereri a fost 29 septembrie. După procesarea tuturor cererilor depuse, acestea îşi vor înceta
Liderii coaliției se întâlnesc din nou azi pentru a dezbate reforma administrației locale # PSNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 14.00, pentru a doua oară săptămâna asta, pentru a continua discuțiile legate de reforma administrației publice. Ședința liderilor coaliției are loc înainte de ședința de Guvern de la ora 16:00, în care va fi adoptată rectificarea bugetară. În ședința coaliției de miercuri, liderii vor finaliza ultimele detalii
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva oferă populației, în acest an, aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț de bază similar cu cel de anul trecut. În primele opt luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1.214.251 metri cubi de lemn pentru foc, cu 10% mai mult
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, face anunțul momentului: Ce se va întâmpla cu proiectele din „Anghel Saligny” # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că „s-a
Judecătoarea cu peste 12.000 de euro pe lună şi două apartamente în Emirate se pensionează # PSNews.ro
Judecătoarea Alexandra Iuliana Rus de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită CSM eliberarea din funcţie prin pensionare, potrivit ordinii de zi a Secţiei pentru judecători a CSM din data de 2 octombrie 2025. Alexandra Iuliana Rus a făcut opinie separată în sensul achitării fostei șefe DIICOT, Alina Bica. Tot ea a vrut şi să dispună […] Articolul Judecătoarea cu peste 12.000 de euro pe lună şi două apartamente în Emirate se pensionează apare prima dată în PS News.
TNF 2025: Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al companiilor performante din România, realizat în baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile. Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, […] Articolul TNF 2025: Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro apare prima dată în PS News.
Buzoianu anunță reducerea drastică a chiriei la Apele Române: „Aproape jumătate după renegociere” # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat reducerea chiriei plătite de „Apele Române” pentru sediul central, de la 54.000 la 29.000 de euro lunar. Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, anunță reducerea chiriei pentru sediul „Apele Române” de la 54.000 la 29.000 de euro lunar, după renegocierea contractului de către noul director al instituției. Ministra USR […] Articolul Buzoianu anunță reducerea drastică a chiriei la Apele Române: „Aproape jumătate după renegociere” apare prima dată în PS News.
VIDEO Surprizele de la alegerile din R.Moldova. Ambasadorul Chirilă: Este un nucleu dur care vrea unire acum # PSNews.ro
Ambasadorul Victor Chirilă a comentat la Puterea Știrilor surprizele de la Chișinău, subliniind că unioniștii s-au regrupat în jurul PPDA, un partid intrat în mod neașteptat în Parlamentul Republicii Moldova. Alegerile parlamentare de la Chișinău au adus mai multe surprize, una dintre ele fiind intrarea în legislativ a Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), o […] Articolul VIDEO Surprizele de la alegerile din R.Moldova. Ambasadorul Chirilă: Este un nucleu dur care vrea unire acum apare prima dată în PS News.
Percheziții de amploare la Ministerul Transporturilor și la CFR Marfă: Angajați acuzați că fură din locomotive # PSNews.ro
Optsprezece percheziţii au loc miercuri în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti după ce CFR Marfă a reclamat furt de componente ale locomotivelor şi de combustibil, fiind vizaţi angajaţi ai companiei, transmite News.ro. ”La data de 1 octombrie 2025, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul […] Articolul Percheziții de amploare la Ministerul Transporturilor și la CFR Marfă: Angajați acuzați că fură din locomotive apare prima dată în PS News.
România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea # PSNews.ro
România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea, eveniment care debutează miercuri, în Franța, la Drome-Ardeche. Delegația României mai cuprinde încă 11 sportivi, la categoriile U23 și U19, anunță miercuri Federația Română de Ciclism. Reprezentanții României la categoria Elite, destinată sportivilor seniori, sunt Denis Piciu și Iustin Văidian. […] Articolul România participă cu doi sportivi la categoria Elite, la Campionatele Europene de ciclism pe șosea apare prima dată în PS News.
Românii se oferă să administreze gratuit pagina de Facebook a Ambasadei SUA, care se închide din lipsă de fonduri # PSNews.ro
Ambasada SUA a publicat un anunț prin care informează că își închide pagina de facebook din cauza lipsei fondurilor. Numeroși români s-au oferit să ajute gratuit. Anunțul a fost postat, miercuri, pe pagina oficială a instituției, alături de informarea în care se arată că „serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite […] Articolul Românii se oferă să administreze gratuit pagina de Facebook a Ambasadei SUA, care se închide din lipsă de fonduri apare prima dată în PS News.
Mandatele câștigate de PPDA la alegerile din R. Moldova, în pericol după acuzațiile privind sprijinul lui George Simion # PSNews.ro
Partidul Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, care a obținut șase mandate în noul Parlament, ar putea rămâne fără acestea. O declarație în acest sens a fost făcută de fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3. Anatol Șalaru a menționat că Vasile Costiuc este un aliat și […] Articolul Mandatele câștigate de PPDA la alegerile din R. Moldova, în pericol după acuzațiile privind sprijinul lui George Simion apare prima dată în PS News.
Dispută „zoo” în CJ Brăila, între PSD și PNL: „Zât!”/„Să-ți fie rușine, porcule”. Scandalul a continuat apoi la tv # PSNews.ro
Un scandal monstru cu injurii a avut loc la ședința Consiliului Județean Brăila între doi consilieri, unul de la PSD și celălalt de la PNL. Președintele CJ Brăila, social-democratul Francisk Iulian Chiriac a suspendat ședința pentru că, susține el, era întrerupt constant de consilierul PNL Ovidiu Nechita. Social-democratul i-a cerut liberalului să părăsească sala și […] Articolul Dispută „zoo” în CJ Brăila, între PSD și PNL: „Zât!”/„Să-ți fie rușine, porcule”. Scandalul a continuat apoi la tv apare prima dată în PS News.
Craiova începe pregătirile pentru Târgul de Crăciun din acest an: inaugurarea are loc pe 14 noiembrie # PSNews.ro
Mai sunt peste două luni până la Crăciun şi oraşul Craiova intră în febra pregătirilor pentru târgul sărbătorilor de iarnă. Prin urmare, în luna octombrie, în centrul oraşului vor apărea instalaţii, ornamente de sezon, căsuţe, decoruri de iarnă pentru a intra în atmosfera Crăciunului. În fapt, pregătirile au început din vară, odată cu confecţionarea ornamentelor […] Articolul Craiova începe pregătirile pentru Târgul de Crăciun din acest an: inaugurarea are loc pe 14 noiembrie apare prima dată în PS News.
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei: Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salarii # PSNews.ro
Aproape 3.000 de jandarmi din Capitală au fost somați să restituie o parte din salariile primite în urma majorărilor acordate în primăvara anului 2024, ca urmare a unei erori de calcul privind procentele de creștere. În același timp, alți peste 700 de militari vor primi diferențe salariale retroactiv. Măsura vine după o revizuire internă a […] Articolul Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei: Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salarii apare prima dată în PS News.
Un ministru de la PSD și unul de la USR domină clasamentul vizibilității membrilor Guvernului, în ultima săptămână, conform informațiilor extrase cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media & social media. Studiul reflectă nivelul de vizibilitate online a miniștrilor, fără a-l include pe premierul Bolojan, care în mod constant se situează la un nivel […] Articolul Topul celor mai vizibili miniștri: cine domină clasamentul apare prima dată în PS News.
Ministrul Muncii anunță: Discuțiile despre orice beneficii sociale sau creșteri de cheltuieli sunt, momentan, oprite # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi seara, la Antena 3 CNN, că discuțiile despre orice beneficii sociale sau creșteri de cheltuieli sunt, momentan, oprite. „Avem nevoie rapid de un al treilea pachet de măsuri, care să conţină ceea ce Partidul Social Democrat a propus, dar suntem deschişi şi la alte propuneri”, a spus oficialul […] Articolul Ministrul Muncii anunță: Discuțiile despre orice beneficii sociale sau creșteri de cheltuieli sunt, momentan, oprite apare prima dată în PS News.
Pe 1 octombrie, credincioșii ordotocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută și sub numele de Pocroave. În această zi, românii respectă serie de tradiții și superstiții Marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, această sărbătoare amintește de grija Maicii Domnului și se celebrează prin obiceiuri și rugăciuni transmise de la o generație la alta. Potrivit […] Articolul Tradiții și obiceiuri românești de 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului apare prima dată în PS News.
„Evident, mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției pentru Primăria Capitalei” – Nicușor Dan # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, recent, pentru Euronews, referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei, că ar prefera să existe „un candidat unic al coaliției”. „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției, vorbind pe o stabilitate politică necesară în România. În rest, toți cei propuși până acum sunt cunoscuți de bucureșteni, au avut […] Articolul „Evident, mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției pentru Primăria Capitalei” – Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
România va produce drone defensive împreună cu Ucraina, pentru securitatea NATO, anunță Oana Țoiu # PSNews.ro
România va produce drone de apărare împreună cu Ucraina. Proiectul a început înainte de incursiunile rușilor pe teritoriul românesc, a anunțat ministrul de Externe, Oana Țoiu (USR). Aceasta a mai spus că aparatele de zbor sunt destinate pentru apărarea flancului estic al NATO, de care România e responsabilă în interiorul Tratatului, într-un interviu pentru Reuters. […] Articolul România va produce drone defensive împreună cu Ucraina, pentru securitatea NATO, anunță Oana Țoiu apare prima dată în PS News.
VIDEO Alegeri în R.Moldova. Victor Chirilă: „Parlamentul are nevoie de o opoziție constructivă, nu de show politic” # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat la Puterea Știrilor că opoziția trebuie să fie constructivă, rațională și orientată spre compromis, nu spre confruntare. Acesta a comentat rezultatele alegerilor parlamentare de la Chișinău și a subliniat că, deși nu se aștepta la prezența unui număr atât de mare de formațiuni politice, diversitatea […] Articolul VIDEO Alegeri în R.Moldova. Victor Chirilă: „Parlamentul are nevoie de o opoziție constructivă, nu de show politic” apare prima dată în PS News.
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc, precizând că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. Peste 1,1 milioane de persoane au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări ca fiind vaccinate antigripal în sezonul […] Articolul Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei. Care este procedura apare prima dată în PS News.
VIDEO Lecția de democrație din R.Moldova. Victor Negrescu: „România are multe de învățat” # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, europarlamentarul Victor Negrescu a afirmat că scrutinul din Republica Moldova reprezintă un exemplu pentru întreaga regiune. „România are multe de învățat acum de la Republica Moldova, de la modul în care sunt organizate alegerile, cum arată secțiile de votare până la felul în care au combătut atacurile cibernetice […] Articolul VIDEO Lecția de democrație din R.Moldova. Victor Negrescu: „România are multe de învățat” apare prima dată în PS News.
Kövesi a dat lovitura: investighează un cioban din Timiș pentru o fraudă cu fonduri europene # PSNews.ro
Patru persoane – trei funcţionari publici şi un crescător de oi – au fost trimise în judecată la Tribunalul Timiş de Parchetul European (EPPO), condus de Codruța Kövesi pentru o fraudă de 2,2 milioane de euro din fondurile UE pentru păşuni. Conform unui comunicat al EPPO, unul dintre inculpaţi este crescător de ovine şi deţine […] Articolul Kövesi a dat lovitura: investighează un cioban din Timiș pentru o fraudă cu fonduri europene apare prima dată în PS News.
Nicuşor Dan: Aderarea R.Moldova la Uniunea Europeană se poate face cu tot cu Transnistria # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate fi făcută ”cu tot cu Transnistria”, el precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit. Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, la Euronews România, că alegerile din Republica Moldova au fost ”esenţiale”, având în […] Articolul Nicuşor Dan: Aderarea R.Moldova la Uniunea Europeană se poate face cu tot cu Transnistria apare prima dată în PS News.
Igor Dodon, mesaj pentru jurnaliștii români, la închiderea secțiilor: „Învățați limba rusă, veți avea nevoie” # PSNews.ro
Igor Dodon, liderul socialiștilor din Republica Moldova, i-a umilit pe jurnaliștii români prezenți la Chișinău în ziua alegerilor parlamentare. Acesta i-a sfătuit să învețe rusă, pentru că „le va trebui”, înainte ca Blocul Patriotic să piardă umilitor în fața partidului PAS, fondat de Maia Sandu. În timpul unei conferințe de presă de după închiderea secțiilor […] Articolul Igor Dodon, mesaj pentru jurnaliștii români, la închiderea secțiilor: „Învățați limba rusă, veți avea nevoie” apare prima dată în PS News.
Ce se întâmplă dacă legea pensiilor este respinsă de CCR? O chestiune mult exagerată, există soluții – Nicușor Dan # PSNews.ro
Întrebat dacă există un plan în cazul în care Curtea Constituțională va respinge legea care se referă la pensiile magistraților, pentru ca în societate să nu existe senzația că doar anumite categorii sociale suportă efectele crizei, președintele României, Nicușor Dan, a spus că aceasta este „o chestiune mult exagerată”. „Eu cred că CCR în această […] Articolul Ce se întâmplă dacă legea pensiilor este respinsă de CCR? O chestiune mult exagerată, există soluții – Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan spune că bănuiește că Bogdan Peșchir a plătit 20 de milioane de euro pentru campania candidatului independent, Călin Georgescu, de anul trecut. Nu are dovezi, este doar „o intuiție”. Șeful statului explică cele 3 componente care stau la baza anulării scrutinului prezidențial, din 6 decembrie 2024. „Sunt 3 componente, una de interferență rusă […] Articolul Campania lui Călin Georgescu, „evaluată” de Nicușor Dan la 20 de milioane de euro apare prima dată în PS News.
