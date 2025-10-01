Senatul a adoptat modificările la proiectul pensiilor private | Românii nu trebuie să se bazeze foarte mult pe acest Pilon II (Economist)
RFI, 1 octombrie 2025 16:00
Proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private a fost adoptat de Senat. A fost introdusă o excepție prin care pacienții oncologici vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, la cererea lor.În schimb, a rămas modificarea propusă de Guvern, care prevede că românii îşi vor putea retrage doar cel mult 30% din suma acumulată la Pilonul II, III sau IV de pensii. Restul de bani ar urma să fie retraşi în tranşe lunare, dar pe parcursul a opt ani, iar fiecare tranșă nu trebuie să fie mai mică de 1.251 de lei, adică valoare pensiei minime aflată în plată.
O companie locală de tehnologie, cotată pe piața Aero de la Bursa de Valori, își dezvoltă piața folosind inteligența artificială.
Oana Ţoiu: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecţia estică a NATO # RFI
România speră să înceapă rapid producţia pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO, a declarat ministrul de externe Oana Ţoiu într-un interviu pentru Reuters, potrivit News.ro
USR ar accepta un candidat comun cu PNL și PSD la Primăria Capitalei, dacă ar fi vorba de Cătălin Drulă, spune la RFI deputatul Radu Mihaiu. PSD a dat de înțeles că rupe coaliția, dacă PNL și USR vor avea un candidat comun. Social-democrații au sugerat că ar fi bine să existe o alianță din care să facă parte și PSD.
Bugetul pe primele opt luni ale anului își menține deficitul bugetar înalt. Rectificarea care urmează va aduce datele bugetare la noua situație din economie, dar progresele în materie de reducere a deficitului nu vor fi spectaculoase.
România, mai vraiște ca Moldova în războiul hibrid cu Rusia. Ce a reușit Maia Sandu și au ratat Iohannis, Ciolacu și Ciucă? (SpotMedia) - Cum se vede în SUA corupția generalizată din România (G4Media) - Numărul angajaților la stat a scăzut în prima jumătate de an. Sunt în continuare cu 116.000 mai mulți decât acum zece ani (Europa Liberă) - Încâlcitele căi ale statisticilor: Câţi angajaţi are cu adevărat România? În ce baze de date se încred autorităţile când pun la cale finanţele ţării? (Ziarul Financiar)
Dupâ o vară agitată, Esențial prezintă evoluția principalelor piețe și anticipează ce va urma.
Sunt tinerii de astăzi pilonii invizibili ai succesului în asigurări? Specialiștii susțin că este nevoie de o forță de muncă proaspătă într-un domeniu atât de complex și care trebuie permanent readaptat, pentru a ține pasul cu inovațiile. Ce unelte se pot utiliza pentru captarea atenției noii generații si pregătirea ei? Aflăm, însă, mai multe detalii din emisiunea ”Ora de Risc” by XPRIMM, transmisă de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
Nicuşor Dan, întrebat de ce creşte valul extremist în România: Este vorba de neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică și administrație în țara noastră # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, la Timişoara Cities Summit 2025, de ce crede că este în creştere valul extremist în România. " Este vorba de neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică şi administraţie în România, la care se adaugă influenţa rusă.", a răspuns șeful statului.
Nicuşor Dan, despre anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale: Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă. Probabil că ne mai trebuie câteva luni # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General. Şeful statului a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.
România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Ministerul Apărării Naţionale anunță că a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II.
Programul național de fertilizare in vitro, reluat. Ministrul Muncii: Putem demara acțiunile pentru a sprijini peste 6.600 de familii # RFI
Ministrul Muncii anunță că, la rectificarea bugetară, a obținut 100 de milioane de lei pentru programul național de fertilizare in vitro. "Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii", spune ministrul Florin Manole.
Senatul și Camera Deputaților au adoptat marți Declarația 'România fără violență domestică'. Prin acest document, Parlamentul României își reafirmă angajamentul de a combate astfel de acte, în contextul în care o femeie este ucisă în fiecare sătămână în România. Experta în probleme de gen de la Centrul Filia, Andreea Bragă, explică la RFI de ce această declarație este un punct de plecare important pentru asumarea problematicii la nivel național și local.
"Rectificarea bugetară împarte minusurile, nu are ce să împartă atâta timp cât avem deficit bugetar excesiv (Economist) # RFI
Rectificarea bugetară va aduce 3,23 miliarde de lei la buget în acest an, iar deficitul asumat de Guvern este de 8,4%, în crestere cu 1,36 puncte procentuale față de Legea bugetului de stat pe anul acesta, potrivit proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Executivul mai propune asigurarea finanțării mai multor proiecte de investiții aflate în desfășurare, rămase fără bani, precum cele din „Anghel Saligny”, asigurarea fondurilor pentru compensarea facturilor la energia electrică, dar și bani pentru ca unele primării să își continue activitatea.
Ștefan Colceriu este cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan şi Al. Rosetti”, co-fondator al Masteratului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii din cadrul Universităţii din Bucureşti. Fiind doctor în filologie clasică, pornim discuția de astăzi de la cursul pe care îl va susține la Fundația Calea Victoriei, curs numit "Femeile lui Odiseu", unde Odiseea este de fapt, "nava-mamă a tuturor construcţiilor literare ulterioare din spaţiul european.".
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid a fost epuizat, dar încă sunt disponibile fonduri pentru achiziţia de autovehicule electrice.
Nicușor Dan: Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova| România poate da sfaturi altor state pentru aderarea la UE # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a referit, în discursul susţinut, marţi, la Timişoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană şi a subliniat experienţa acumulată de ţara noastră, care acum poate da sfaturi altor state care se pregătesc să adere. Nicuşor Dan a vorbit şi despre relaţia dintre marile oraşe europene şi statele europene, dar şi despre solidaritatea dintre primari care ”fură” unii de la alţii cum să rezolve problemele locale.
Ilie Bolojan, la Digi24: „Sunt bani de pensii și salarii”. Ce a spus premierul despre principalele reforme din administrație - Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia! (HotNews) - Ucigașii nevăzuți din spitale. Spitalul de Copii din Iași – șase bebeluși morți în septembrie. Câți în trecut? Studiu de caz: Carla (Europa Liberă)
Câștigător al premiului Nobel, soluții pentru economia franceză. Se potrivesc și pentru România # RFI
Economistul francez, Jean Tirole, laureat al premiului Nobel pentru economie în anul 2014, a publicat recent o analiză în ziarul „La Tribune”. Studiul pleacă de la situația datoriei publice.
Europol: Peste 17.000 de angajați MAI pot ieși la pensie. Creșterea vârstei ar genera instabilitate # RFI
Sindicaliştii Europol, care au participat, luni, la discuţiile cu ministrul Cătălin Predoiu, spun că orice modificare legislativă adusă vârstei de pensionare ”ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate”, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23%. Sistemul ar intrat, astfel, în colaps, avertizează sindicaliștii.
În loc să participe la festivitățile de deschidere a anului universitar, peste 500 de studenți au protestat, astăzi, în fața Prefecturii Cluj. Ei sunt nemulțumiți de tăierea bugetului Educației. Ei spun că cel mai mult îi va afecta scăderea cuantumului și numărului burselor, dar și nedecontarea transportului studenților. La protestul de la Cluj, li s-au alătura și profesori.
Un proiect care modifică legea de funcționare a SIE stârnește îngrijorare și ridică semne de întrebare. Proiectul, inițiat de deputatul Alexandru Muraru și cosemnat, printre alții, și de senatorul AUR Mircia Chelaru, stabilește că în cadrul serviciului vor fi desemnați ofițeri abilitați să-și cerceteze colegii în diferite spețe. Acești oameni vor fi propuși de șeful SIE și avizați de procurorul general.
În Uniunea Europeană fiecare persoană aruncă în medie peste 70 de kilograme de mâncare pe an, avertizează Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de Ziua internațională de conștientizare a risipei alimentare. Andreea Bobiș de la Federația Băncilor pentru Alimentele din România spune la RFI că românii aruncă chiar și mai multă mâncare decât media europeană în ciuda celor 4 milioane de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie.
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său # RFI
Ministerul Justiției anunță că, la solicitarea statului român, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea celor trei.
Katia Pascariu, de la premiul pentru film câștigat la Locarno, la scena independentă prin Acting Out # RFI
Actrița Katia Pascariu este câștigătoare a Premiului Gopo pentru cea mai bună actriță în 2022 pentru rolul din "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", a primit în 2025 premiul „Boccalino d’Oro” pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Locarno, pentru rolul din "Sorella di Clausura". Katia Pascariu are o bogată experiență pe scena independentă în diferite proiecte de teatru, iar discuția din RFI360 pornește de la demersul Centrul Dialectic, un turneul național ACTING OUT.
Se spune că la Ocico găsești cei mai buni mici din Timișoara. Dar, printre tarabe și haine vechi, găsești uneori și artă. Rod Festival a dus, timp de câteva săptămâni, artiști și creatori în piața de vechituri. Un reportaj despre ce se întâmplă când cultura iese din centrul orașului și ajunge la periferie.
Cele două secții de votare din județul Cluj au avut un flux constant de alegători pe durata întregii zilei de ieri. Scrutinul s-a desfășurat fără incidente. Cei veniți la vot spun că au simțit, și ei, efectele propagandei, chiar dacă locuiesc în România.
Planul Rusiei a eșuat și noi trebuie să fim onești: avem multe de învățat de la Republica Moldova (Republica) # RFI
Moldovenii din România: Vot pentru ”înainte, nu înapoi” (DW) - Corespondență din Moldova după alegeri: Telefoanele din străinătate ale copiilor către părinții care s-au trezit cu poliția la ușă. ”Să nu mai faceți niciodată așa ceva” (HotNews)
Institutul de Statistică a publicat datele pe anul trecut ale costului mediu cu forța de muncă. Este un indicator care include câștigul salarial mediu net la care se adaugă contribuțiile și impozitele plătite de angajator și angajat în contul salariului brut.
În peste 60 de țări între care și în România, duminică, a avut loc evenimentul Distinguished Gentleman's Drive, o acțiune caritabilă cu mașini de epocă menită să atragă atenția asupra sănătății fizice și mentale a bărbaților.
Denisa Golgotă, aur pentru România în finala de la sol la Cupa Mondială de Gimnastică de la Szombathely # RFI
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări.
MApN anunță deplasări de tehnică militară. 2.400 de militari francezi participă la exerciţiul DACIAN FALL 2025 # RFI
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.
Tragedia de la spitalul "Sf. Maria" Iași: "Nu s-au aplicat protocoalele. Voi demite conducerea DSP Iași. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului" # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, că va demite conducerea Direcției de Sănătate Publică din Iași și că va propune schimbarea managerului Spitalului de Pediatrie„Sfânta Maria”, unde șase copii au murit după ce au fost infectați cu o bacterie. "Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu.", a declarat Rogobete.
"Vor trece cel puţin şapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri" (Reuters) # RFI
România intenţionează să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone în cadrul noului mecanism de finanţare a apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puţin şapte ani până când ţara va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală de la Bucureşti.
România traversează o schimbare istorică: pentru al treilea an consecutiv, mai mulți oameni aleg să se stabilească în țară decât să plece, arată datele analizate de Monitorul Social. Deși acest acest spor migratoriu pozitiv aduce beneficii economice, el nu compensează declinul demografic, explică la RFI sociologul Ciprian Iftimoaie.
Șase copii morți la Spitalul "Sf.Maria" din Iași | Nicușor Dan: "Erorile care ucid copii trebuie sancţionate cu toleranţă zero" # RFI
Președintele Nicuşor Dan a transmis vineri, pe Facebook, că este nevoie de o anchetă urgentă și de transparenţă totală după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. Nouă copii cu vârsta sub un an au fost infectați cu o bacterie, șase dintre ei au murit. "Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate”, transmite ministrul Sănătății.
Ministerul Sănătății a anunțat sancțiunile aplicate de DSP în cazul Spitalului de copii 'Sfânta Maria' din Iași # RFI
Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, sancțiunile aplicate de inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sfânta Maria', după apariția unui focar de infecție cu bacteria Serratia Marcescens, potrivit Agerpres.
9 orașe din România în top 10 orașe europene sufocate de trafic, Street Delivery anunță o dezbatere în mijlocul străzii pornind de la cifrele studiului Friendly City Index. Conform studiului, traficul este una dintre principalele probleme care trebuie rezolvate în România pentru orașe mai prietenoase. De la teme legate de cum ne simțim în orașe, problema lipsei spațiilor verzi sau a transportului în comun, vorbim cu arhitecta Maria Duda, parte din echipa Street Delivery 2025.
Ministrul Sănătăţii, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: E inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focaruluiu de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii ”sfâmnta Maria” din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete spune că nu se poate pronunţa încă dacă există „o legătură directă de cauzalitate” între „infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor”, dar precizează că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. „Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul.
Anchetă epidemiologică a DSP la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi: 6 copii ar fi murit în secţia ATI din cauza unei bacterii # RFI
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce o publicaţie ieşeană a scris că cinci copii ar fi murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă, potrivit news.ro.
Coaliția trebuie să abordeze lucrurile serios și cu tact, spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. El speră ca premierul Ilie Bolojan ”să termine cu discuțiile acestea despre demisie, să-și facă treaba, are sprijinul coaliției, a făcut o serie de reforme, mai bune, mai puțin bune, le putem ameliora, prin dialog putem să trecem peste această situație”.
Parlamentul European pregătește o rezoluție, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al unor state membre. Anunțul a fost făcut la RFI de vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, membru PSD, care vorbește despre un răspuns coordonat al aliaților în fața provocărilor rusești.
Ministrul Mediului: Lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit astăzi acordul de mediu, după analiza celor de la Apele Române # RFI
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza reprezentanaţilor Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact. Ea a explicat că blocajul invocat de unii sau alţii a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Buzoianu a adăugat că şi pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. Proiectul hidrocentralei de la Pașscani este unul dintre cele patru acorduri pentru care, în urmă cu o săptămână, AUR a depus moțiune simplă împotriva lui Buzoianu, citicată și de PSD din același motiv.
Președinta SOS, Diana Șoșoacă, ar putea fi audiată în Comisia Juridică din Parlamentul European, spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. Parchetul instanței supreme a cerut ridicarea imunității eurodeputatei extremiste, acuzate între altele de propagandă legionară. Diana Șoșoacă se plânge la postul Russia Today că este persecutată politic.
25 de ani de activitate pentru Centrul de Studii Europene din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași Masteratul în această specializare este atractiv pentru angajații instituțiilor publice din zona de Nord-Est a României. Directorul fondator al Centrului de Studii Europene, prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, spune că s-a conturat o categorie de masteranzi, și anume adulții care vin să învețe din pasiune, deși programa este una solicitantă.
Primul arhiepiscop major din istoria României a încetat din viață. Este vorba de cardinalul Lucian Mureșan, cel care a condus destinele Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, din anul 1994.
Cele trei scenarii aflate pe masa lucru a Coaliției pentru „reforma” administrației publice locale: de la forma radicală a lui Bolojan la varianta „îndulcită” a PSD (Libertatea) # RFI
Dronele, doborâte la ordinul comandantului misiunii (DW) - Coaliția, între presiunea electoratului, măsuri nepopulare și lupte interne. „Ei știu clar că orice instabilitate duce AUR la un procent și mai mare” (Adevărul) - Nu se va putea pe banii europenilor și cu oamenii rușilor (SpotMedia) - Plaha – thrillerul politic care le aduce aminte moldovenilor, înainte de alegeri, cine a tras sforile la Chișinău în ultimii 30 de ani (Europa Liberă)
Un studiu recent publicat de Banca Centrală Europeană (BCE) include recomandarea pentru cetățenii europeni de a avea în casă bani cash. Se precizează și suma care ar trebui păstrată în locuință și anume 100 de euro sau contravaloarea cumpărăturilor pe care le face familia într-o săptămână.
Nicușor Dan: „Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani, finanțată de la Moscova” # RFI
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că fostul candidat George Georgescu, trimis în judecată în urma anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, „nu a fost un călăreț singuratic”, ci a avut în spate „o rețea de români cu bani”, finanțată de la Moscova.
Cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a murit, joi, la vârsta de 94 de ani. Lucian Mureșan a fost al treilea cardinal al României, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea. Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a publicat un profil al acestuia, împreună cu o serie de documente legate de viața sa.
