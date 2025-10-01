Semnal de alarmă tras de CFR Călători. Compania avertizează că trenurile nu vor mai circula dacă nu-și primește banii de la ARF
CFR Călatori a trimis astăzi un comunicat de presă în care avertizează foarte serios că dacă nu-și primește banii cuveniți de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), atunci e posibil ca multe dintre trenurile sale să nu mai poată circula.
Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susținerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, anunță semnarea unui Confirming Bank Agreement (Acord de bancă confirmatoare) cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Programului de Facilitare a Comerțului (Trade Facilitation Programme – TFP).
Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă, se arată în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul primei rectificări a bugetului general consolidat pe anul 2025, instituţia menţionând că valori relativ optimiste previzionate pentru unele categorii de venituri sunt compensate de proiecţii prudente în cazul altora.
11 stații de încărcare rapidă a mașinilor electrice puse de Rompetrol pe autostrada A1 # Economica.net
KMG Rompetrol Development, vehiculul investițional pentru operațiunile de retail ale Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), a finalizat proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi pe autostrada A1 la granița RO-HU”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-Transport) și aprobat la 15 martie 2023 de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu.
Adrian Codirlașu (CFA România): ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidităţii din piaţă şi al unei inflaţii reduse. Șocul pe inflaţie nu are cum să nu se transfere şi în dobânzi # Economica.net
ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidităţii din piaţă, dar şocul pe inflaţie nu are cum să nu se transfere şi în dobânzi, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
Nemții de la STIHL deschid luna aceasta cea mai nouă fabrică din România, o investiție de 125 de milioane de euro # Economica.net
Producătorul german de echipamente electrice și unelte pentru pădure, agricultură și grădină, STIHL, va deschise luna aceasta cea mai nouă fabrică din România în urma unor investiții de 125 de milioane de euro la Oradea.
Investitorii individuali se îndreaptă către instrumente bazate pe AI, utilizarea acestora crescând cu 46% într-un an # Economica.net
Investitorii individuali din întreaga lume adoptă din ce în ce mai mult instrumentele AI pentru a-și construi portofoliile, procentul celor care le utilizează crescând cu 46% în doar un an, potrivit ultimului raport trimestrial Retail Investor Beat al platformei de tranzacționare și investiții eToro.
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut în septembrie, depăşind ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile, transmite Reuters.
Creșterea majoră a înmatriculărilor de mașini noi din septembrie a redus decalajul față de anul anterior la 6% # Economica.net
Creșterea cu aproape 39% a înmatriculărilor de mașini noi din România în luna septembrie a dus la o reducere a decalajului față de anul anterior, iar lansarea programului Rabla 2025 ar putea readuce piața auto măcar la nivelul de anul trecut.
Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depăşeşte 287 miliarde euro – CCIR # Economica.net
Peste 13.000 de companii clasate pe primele 10 poziţii în Topul Naţional al Firmelor 2025 au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creştere cu 6% faţă de anul anterior, a anunţat Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR).
Omul de afaceri Omer Susli cumpără o clădire de birouri în București de la Allianz Țiriac # Economica.net
Praktiker Real Estate România, deținută de omul de afaceri Omer Susli, a anunțat semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare cu Allianz Triac pentru o clădire de birouri în București, în care a funcționa sediul vânzătorului.
MedLife inaugurează cea mai mare clinică multidisciplinară din județul Argeș, investiție de 3 milioane de euro # Economica.net
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale de 3,1 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă.
Exim Banca Românească a majorat dobânzile la depozitele la termen pe şapte luni, în cadrul unei campanii speciale cu dobânzi peste media pieţei, care ajung până la 7,2% pentru depozitele în lei, a anunţat miercuri banca.
Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 0,27%, până la 65,015 miliarde euro, în septembrie # Economica.net
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 65,015 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% comparativ cu nivelul de 65,188 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2025, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.
Rusia şi-a intensificat atacurile cu rază lungă împotriva Ucrainei în luna septembrie, potrivit unei analize AFP publicate miercuri, pe fondul unei îngheţări a negocierilor de pace şi al încălcărilor spaţiului aerian european atribuite Moscovei.
AnimaWings triplează numărul de zboruri interne și ajunge la 13.000 de locuri disponibile # Economica.net
Compania aeriană are începând de astăzi, 1 octombrie, 66 de curse suplimentare în România și ajunge la un total de 90 de zboruri săptămânale între București și Cluj, Timișoara, Iași, Oradea, Suceava și retur. TAROM și HiSky sunt ceilalți jucători care leagă Capitala de marile orașe ale țării, iar în total sunt 350 de zboruri săptămânale.
Prima bucată a noului planșeu din Piața Unirii urmează să fie turnată în curând – primar Sector 4 # Economica.net
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, prezintă miercuri imagini cu cel mai mare șantier din centrul Capitaei, respectiv cel pentru refacerea Planșeului Unirii.
Recorduri la cursul BNR şi la nivel mondial – Cele mai mari valori din istorie (date oficiale 1 octombrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, miercuri, 1 octombrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 29 septembrie 2025. Preţurile cotaţiilor futures şi cele spot au atins cele mai mari valori din istorie pe pieţele internaţionale, în cursul zilei de miercuri, conform datelor citate de Reuters şi Bloomberg.
Grupul austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a eşuat în noua încercare de a-şi vinde subsidiara rusă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în condiţiile în care Moscova caută să menţină legătura financiară cheie cu Occidentul.
Hidroelectrica a atribuit Vestas contractul de mentenanță pentru parcul eolian Crucea. Contract de 100 mil. lei pe cinci ani # Economica.net
Hidroelectrica a atribuit contractul pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a turbinelor eoliene ale parcului eolian Crucea Nord, ca urmare a parcurgerii etapelor procedurale de achiziție sectorială, arată un comunicat de presă.
Andreea Lambru, Director Executiv la Electrica și Președinte al Consiliului de Administrație la Electrica Furnizare, a omis să menționeze într-o declarație de interese una dintre firmele în care deține calitatea de acționar, potrivit newsonline.ro. Andreea […]
Încă un parc eolian foarte mare a luat ultimul aviz. Are aproape 400 MW și se construiește în Dobrogea # Economica.net
Parcul eolian Peștera 2, de aproape 400 MW, o afacere românească în care este implicat și un mare fond de investiții danez, a primit autorizația de înființare. Parcul s-a calificat deja la schema CfD
VIDEO Săgeata Albastră 36 a ieșit modernizată de pe porțile uzinei Electroputere VFU Pașcani # Economica.net
Electroputere VFU Pașcani a anunțat miercuri că a finalizat revizia capitală de tip R9 la „Săgeata Albastră” AM 2076. Compania din Grampet Group are un acord cu CFR Călători pentru modernizarea a 50 de automotoare diesel Siemens Desiro.
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe calea ferată – Club Feroviar # Economica.net
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA, anunță Club Feroviar. CFR Călători nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni.
Calea ferată Craiova – Caransebeș: CFR SA dă startul proiectării pentru modernizarea lotului 5 # Economica.net
CFR SA a emis începând cu 1 octombrie 2025 Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare pentru proiectul „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean – LOT 5: Cap X Băile Herculane – Cap X Po Nou Poarta (km 404+250 - km 436+887)”, informează miercuri administratorul căilor ferate.
Marea Neagră în „Noua Ordine Mondială” – America rămâne „cu ochii concentraţi în zonă”, un câmp de luptă foarte important. Ce spun doi experţi din senatul SUA despre strategia Rusiei în regiune # Economica.net
Regiunea Mării Negre trebuie să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă administraţia americană se concentrează pe ameninţarea reprezentată de China şi pe provocările din emisfera vestică, au afirmat marţi în Senatul SUA doi experţi, care au atras atenţia că regiunea este un "câmp de luptă în eforturile" preşedintelui rus Vladimir Putin "de a contura o nouă ordine internaţională" şi au evidenţiat printre recomandări prioritizarea relaţiilor cu România în rândul aliaţilor de la Marea Neagră şi consolidarea capacităţilor navale ale României.
Numărul românilor care încă mai cred că locuințele se vor ieftini a scăzut. Orașele în care s-au înregistrat cele mai mari creșteri # Economica.net
Numărul românilor care încă mai cred că prețurile ar putea să se reducă semnificativ în imobiliare a scăzut puternic față de cel înregistrat în urma unei cercetări similare realizate de Imobiliare.ro la sfârșitul lui 2024. Dacă atunci 33% dintre respondenți anticipau ieftiniri, acum doar 17% consideră că locuințele ar putea să devină mai accesibile.
Trendyol vrea să ajungă la 7.000 de comercianți români în platformă până la sfârșitul acestui an # Economica.net
Trendyol, unul dintre cele mai importante marketplace-uri internaționale de e-commerce, a anunțat că a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă și că vrea să dubleze acest număr până la sfârștiul anului.
Propunere pentru schimbarea regulilor RCA: Totul pe CNP și examen la cumpărarea RCA, inclusiv la trotinete. Titi Aur trage semnalul de alarmă: Au scăpat de sub control # Economica.net
Cunoscutul fost pilot Titi Aur, astăzi proprietarul celei mai cunoscute academii specializate în educație rutieră și condus preventiv, trage un semnal de alarmă. În ultimul an am avut 1.500 de accidente provocate de trotinete, 9 dintre acestea cu morți. Titu Aur propune și o soluție.
E.On a atins pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor din țară. Instalații de 84 MW și 75 mil. euro # Economica.net
Compania E.ON Energie România a atins, în luna septembrie, pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice construite și predate la cheie companiilor partenere, valoarea totală a proiectelor depășind 75 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă.
ING, premieră în România: nouă modalitate de plată cu telefonul la magazin. Unde e disponibilă # Economica.net
Din 1 octombrie, magazinele Auchan Drumul Taberei, Auchan Constanța Mall, Auchan Ploiești, Auchan Cluj Mall și Auchan Militari devin primele magazine din România unde clienții băncilor care au aderat la RoPay, printre care și ING Bank, pot experimenta noul mod de plată, prin scanarea unui cod QR la casa de marcat. Din 6 octombrie, serviciul va fi disponibil în magazinele Auchan din toată țara. ING Bank devine astfel prima bancă din România care oferă soluția de acceptare a plății RoPay la POS pentru un mare retailer, după ce în aprilie 2025 anunța lansarea serviciului RoPay pentru persoane fizice prin scanarea de cod QR.
Germania schimbă macazul. Exporturi de arme de 2,46 milioane de euro către Israel, după o suspendare parţială a acestora, aprobată de Berlin # Economica.net
Germania a aprobat exporturi de arme către Israel în valoare de cel puţin 2,46 milioane de euro de la implementarea unei suspendări parţiale a exporturilor de arme către această ţară, potrivit unui răspuns al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice la o anchetă parlamentară a partidului de extremă stânga Die Linke, relatează miercuri dpa.
Premieră. Primești banii înapoi pe mobilă, panouri solare, telefon sau alte electronice în caz de furt, vandalism sau deterioare. Firma fondatorului Superbet pregătește produsele. Cât vor costa # Economica.net
Eazy Asigurări, societate controlată de fondatorul Superbet, Sacha Dragic, anunță lansarea mai multor produse noi, cu excepția RCA, CASCO, de locuințe sau de călătorie. Este vorba despre microasigurări care vor fi vândute în parteneriat cu marii retaileri, mai ales online, care vor acoperi pentru sume de câteva zeci de lei riscurile de deteriorare a produselor cumpărate.
Anunț important de la PPC pentru toți clienții de energie electrică din România. Oferta cu preț redus a fost prelungită din nou, până la 30 octombrie # Economica.net
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică pentru populație, a prelungit oferta sa cu cel mai bun preț, care fusese valabilă până ieri.
Katrin Adt, CEO Dacia: „Dacă industria auto trebuie să ajungă la emisii zero în 2035, asta este valabil și pentru Dacia” # Economica.net
În prima sa discuție cu presa din România, Katrin Adt, noul director global al mărcii Dacia, a vorbit despre responsabilitățile impuse de șefii grupului Renault, electrificarea mărcii pornind de la modelul de business bazat pe prețuri accesibile și, desigur, despre faptul că „este o marcă românească cu o istorie și o moștenire în țară”.
Cotaţia aurului a atins miercuri un nou nivel record, după ce în Statele Unite a început o închidere ordonată a activităţilor Guvernului (shutdown), ceea ce va provoca inclusiv amânarea publicării unor rapoarte economice esenţiale, transmite Bloomberg.
Europa s-a descurcat mai bine decât se estima după taxele vamale anunţate de Trump – Lagarde (BCE) # Economica.net
Economia europeană s-a descurcat mai bine decât se estima, în contextul noilor taxe vamale anunţate de preşedintele Donald Trump, în parte pentru că Uniunea Europeană nu a răspuns impunând măsuri de retorsiune, a afirmat preşedintele BCE, Christine Lagarde, transmite AP.
Seceta pedologică moderată, puternică şi extremă se menţine în Oltenia şi, pe suprafeţe extinse din Muntenia, Dobrogea şi Banat, iar izolat în zone din Crişana şi Moldova, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada 1 - 7 octombrie 2025.
Ce a spus Nicușor Dan despre decizia SUA de a suspenda România din Programul Visa Waiver # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că "decizia Statelor Unite de a suspenda includerea României în programul Visa Waiver a avut de a face mult mai puţin cu situaţia politică din ţara noastră decât cu politica internă americană legată de migraţie".
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuţii informale axate pe apărare şi războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după ce o serie de încălcări ale spaţiului aerian şi observări de drone au stârnit noi preocupări de securitate, informează dpa.
Nicuşor Dan: În luna noiembrie, România va defini proiectele care vor fi finanţate prin programul SAFE # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi seara că în luna noiembrie, în acord cu Comisia Europeană, România va defini proiectele care vor fi finanţate prin programul SAFE, dezvoltat la nivelul UE, privind finanţarea statelor membre pentru a-şi putea întări capabilităţile militare.
Sindicatele şi sectorul public şi privat din Grecia au declanşat miercuri o grevă generală de 24 de ore, cerând condiţii mai bune de muncă şi respectarea drepturilor angajaţilor, informează publicaţia grecească To Vima.
S-a vândut iaBilet. Cumpărător este Resource Partners, un mare fond de private equity # Economica.net
Resource Partners, unul dintre principalii investitori de private equity din Europa Centrală și de Est, anunță achiziția unei participații de 82,5% în iaBilet, cea mai mare platformă online de ticketing din România, și a unui pachet de 55% în BestMusic Concerts, unul dintre organizatorii care au pus bazele scenei de concerte din România, arată un comunicat de presă. Co-fondatorii Emil Ionescu și Răzvan Manta păstrează participații minoritare și roluri executive în cele două companii
Profitul net al CEC Bank a crescut cu 13% în semestrul I din 2025. Activele nete au crescut cu 7% # Economica.net
Profitul net al CEC Bank a înregistrat în primul semestru din 2025 o creștere de 12,8% față de aceeași perioadă a anului trecut (până la 304,1 milioane lei) și o creștere cu 9,4% la nivel de grup (până la 306,2 milioane lei). Activele nete au crescut cu 7%.
Platformele online atrag contractele multinaționalelor și îi lasă pe distribuitorii de mărfuri fără clienți # Economica.net
Firmele din sectorul de distribuție de bunuri de larg consum susțin că s-au redus volumele transportate în condițiile în care furnizorii cu care lucrau – multinaționale, în general, au trecut la colaborări cu platformele online pentru a reduce cheltuielile, în timp ce alți clienți și-au redus semnificativ activitatea, dacă nu cumva și-au închis-o complet, scrie Termene.ro.
Peste 72.000 de metri pătraţi vor fi reabilitaţi prin regenerarea urbană a Căii Crângaşi, după ce Consiliul Local Sector 6 a adoptat, în şedinţa de marţi, studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea trotuarelor, spaţiilor verzi şi a pistelor de biciclete din acest proiect, costul total fiind de peste 40 de milioane de lei, potrivit primarului Ciprian Ciucu.
Scut anti-drone – Ce spune preşedintele Nicușor Dan despre mecanismul de comandă în cazul intrării unei drone sau al unui avion cu pilot deasupra teritoriului naţional # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România are, în prezent, un mecanism de comandă în cazul survolării unui corp străin deasupra teritoriului naţional, subliniind că, în cazul în care ar fi vorba despre avioane fără pilot, drone, abordarea ar trebui să fie una mai degrabă activă, iar în cazul unui avion cu pilot - una mai degrabă prudentă.
Nicuşor Dan: Statul nu ştie să facă spitale în termene rezonabile. M-aş îndrepta către parteneriate public-private # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că statul nu ştie să facă spitale în termene rezonabile, menţionând că s-ar îndrepta către parteneriate public - private pentru construcţie şi administrare de unităţi sanitare.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că i-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliţiei la Primăria Capitalei, menţionând că, pe de o parte, organizarea acestor alegeri este legitimă, iar, pe de altă parte, există problema dacă această competiţie "va destabiliza foarte tare coaliţia, care deja are nişte tensiuni acumulate".
Arabia Saudită a anunţat marţi că prevede un deficit bugetar de aproximativ 5,3% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2025, mai mult decât dublu faţă de 2,3% anunţat la sfârşitul anului 2024, din cauza cheltuielilor mai importante decât se aştepta şi a veniturilor mai mici din petrol, notează AFP.
