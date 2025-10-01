VIDEO | Cele mai noi și spectaculoase imagini cu Podul peste Cernica, de pe Lotul 4 al Autostrăzii Bucureștiului. „Ridicarea grinzilor metalice continuă în ritm susținut”
B365.ro, 1 octombrie 2025 17:40
Noi imagini de pe Lotul 4 al Autostrăzii Bucureștiului – A0 Nord au fost publicate de pasionații de infrastructură. În cele mai recente imagini realizate de Infrastructura Romania se observă stadiul actual al lucrărilor de
• • •
Acum 30 minute
17:40
VIDEO | Cele mai noi și spectaculoase imagini cu Podul peste Cernica, de pe Lotul 4 al Autostrăzii Bucureștiului. „Ridicarea grinzilor metalice continuă în ritm susținut” # B365.ro
Noi imagini de pe Lotul 4 al Autostrăzii Bucureștiului – A0 Nord au fost publicate de pasionații de infrastructură. În cele mai recente imagini realizate de Infrastructura Romania se observă stadiul actual al lucrărilor de
Acum 4 ore
16:00
Lanțul slăbiciunilor CFR: locomotivele electrice pentru trenurile de călători ar putea fi oprite de datoriile către Electrificare CFR. S-au trimis avertismente, termenul limită e ca mâine # B365.ro
Locomotivele electrice ale CFR Călători ar putea să nu mai circule pe rețeaua feroviară națională, din 7 octombrie, din cauza datoriilor acumulate către Electrificare CFR SA, plătind doar parțial facturile la energia electrică de tracțiune
16:00
Demolarea Stadionului Dinamo începe în noiembrie. Un obstacol nou va încetini lucrările la noua arenă: conducta de apă care trebuie relocată # B365.ro
Campania Națională pentru Investiții (CNI) a anunțat că începerea lucrărilor de demolare ale Stadionului Dinamo este estimată la mijlocului lunii noiembrie. Demolarea poate începe în termen de 30 de zile calendaristice după avizarea proiectului tehnic
15:50
Somnul este mai mult decât un moment de odihnă. Este un univers complex, în care corpul se relaxează, dar mintea își continuă activitatea într-un mod subtil și fascinant. Visele fac parte din această experiență, transformând
15:50
VIDEO | „Președintele gesticulează” Nicușor Dan, într-o imagine de o expresivitate matematică, într-un moment în care enumeră ceva. Pe degete # B365.ro
Instantaneele sunt acele imagini care au darul de a-ți oferi niște deosebite surprize vizuale, cum e situația de față, în care președintele gesticulează, enumerând ceva pe degete și, când la numărat a ajuns la 1,
15:40
Patru linii STB au trasee modificate mâine seară, pentru meciul dintre FCSB și Young Boys, de pe Arena Națională. Pe unde circulă troleibuzele 86, 90 și autobuzele 104 și 143 # B365.ro
Mâine seara va avea loc meciul de fotbal dintre FCSB și Young Boys, pe Arena Națională. În acest context, STB anunță că patru linii vor circula pe trasee modificate. Măsurile sunt sub coordonarea Brigăzii Rutiere,
15:30
Achiziția unei mașini – fie ea nouă sau aproape nouă – este, pentru mulți, una dintre cele mai importante investiții personale. Primii ani de utilizare sunt esențiali nu doar pentru confortul tău la volan, ci
15:20
Târgul de Crăciun din Piața Constituției e semnificativ mai scump anul acesta față de anul trecut. Consilier: „Fiecare bucureștean va plăti cam 10 lei pentru organizarea lui” # B365.ro
15 milioane de lei va da Primăria Capitalei, prin CREART, pentru Târgul de Crăciun de anul acesta. Față de anul trecut, când administrația publică a dat aproape 10 milioane de lei, în 2025 cheltuiala va
14:20
FOTO | Angajați CFR Marfă, bănuiți că au furat piese de locomotive și combustibil. Se fac percheziții în București și alte trei județe # B365.ro
Autoritățile efectuează optsprezece percheziții în municipiul București și județele Dâmbovița, Teleorman și Ilfov într-un dosar de furt calificat. CFR Marfă a sesizat polițiștii că angajați ai instituției ar fi furat componente ale locomotivelor și combustibil.
14:20
Un avion a aterizat în curtea Operei Comice pentru Copii ✈️ „La ce va fi folosit?” Bucureștenii au venit cu cele mai simpatice răspunsuri # B365.ro
Opera Comică pentru Copii pregătește o surpriză fabuloasă pentru cei mici și anunță că un avion a aterizat în curtea instituției. Deocamdată, reprezentanții operei nu au vrut să spună la ce va fi folosit avionul
Acum 6 ore
14:00
VIDEO | Frenezie în ParkLake, la Mistery Boxes din rătăciri pe Amazon, cu oameni care desfac febril cutii cu habar n-au ce-au cumpărat. Bucureștean încântat de un superb palton de câine # B365.ro
Cum s-ar zice la noi – „curiozitatea a omorât pisica", așa și atunci când apare ceva nou în București, fie că e vorba de un restaurant cu preparate în combinații la care nu te-ai fi
14:00
VIDEO | Dl. Negoiță, dârdâind iritat într-o parcare, apără noul regulament. „Am văzut comentarii că e taxa prea mare, că nu e oportun. Facem ședință pe parcări” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a filmat într-o parcare, explicând cetățenilor cum funcționează noul regulament. Dacă nu înțelegi pentru ce e taxa de 5 lei/oră, nicio problemă – urmează o nouă ședință. Înarmați cu pixul
13:10
Mihai Popovici, tatăl lui David, primele reacții la acuzațiile de comportament dictatorial la Academia de înot Dinamo București, unde e șef. „N-am încălcat niciun regulament!” # B365.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, dă primele declarații după ce a fost acuzat de părinți că abuzează de funcția de șef al Academiei de înot Dinamo. Părinții copiilor susțin că el i-ar fi obligat
12:40
Al 12-lea metrou Alstom a ajuns la București, urmând să circule pe Magistrala 5, încă nu se știe când. Unul dintre trenuri e încă în teste în Franța # B365.ro
Trenul cu numărul 12 din cele 13 cumpărate de la firma Alstom a ajuns în depoul Metrorex. Unul dintre acestea se află încă în teste în Franța, de mai bine de 6 luni, și nu
12:40
Gata și cu parcarea salvatoare de pe la supermarketuri din București. La Kaufland Sebastian au apărut avertismente în parbriz: Luați-vă mașina urgent sau vor fi consecințe! # B365.ro
Un bilet lăsat pe parbrizul unei mașini parcate la Kaufland Sebastian din Sectorul 5 a stârnit reacții pe Facebook. Mesajul acuză o parcare „abuzivă și neautorizată" și amenință cu „demersuri legale". Biletul de avertizare –
12:10
Ambasada SUA la București a rămas fără bani de Facebook și ne anunță că taie postările. „Dacă ne dați credențiale, postăm noi”, se oferă Centrul Român pentru Afaceri Europene # B365.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) la București a rămas fără bani pentru postări pe pagina de Facebook. Nu doar România se confruntă cu măsuri de austeritate, ci și SUA. Instituția a făcut anunțul oficial
Acum 8 ore
11:50
VIDEO | Kind reminder de la dl. Băluță: „Se lucrează la Planșeul Unirii, prima placă de beton a noului planșeu se va turna curând” Pentru impact, imagini cu vrednicie de vară, în tricou # B365.ro
Dl. Băluță ne amintește că se lucrează la Planșeul Unirii. Primarul Sectorului 4 scoate din sertar imagini mai vechi cu muncitorii care sunt prezenți pe șantier. Ne dăm seama de asta pentru că o ținută
11:40
Actualizare METEO | Frig, vijelii și ploi în București, anunță ANM în prognoza specială. Toamna are apucături de iarnă cel puțin până în weekend # B365.ro
Scoateți gecile cu glugă și pregătiți-vă de temperaturi scăzute: ANM anunță că în București avem parte de frig, vijelii și ploi, până sâmbătă seară. Meteorologii au actualizat prognoza specială pentru Capitală. ANM are prognoza specială
11:10
Articol susținut de DANONE In alimentatia noastra proteinele – macronutrient – ocupa un loc preferential, fiind valoroase pentru rolul structural, de caramizi ai muschilor, rol de transport ( hemoglobina care transporta oxigenul si dioxidul de
11:10
Bucureșteni exasperați de gălăgia provocată de evenimentele organizate pe Kiseleff aproape în fiecare weekend. „Urletul generalizat e insuportabil, sare cafeaua din ceașcă!” # B365.ro
Tot mai mulți locuitori ai Sectorului 1 reclamă zgomotul excesiv produs de evenimentele organizate frecvent pe Șoseaua Kiseleff. Muzica dată la un volum maxim transformă zonele rezidențiale în spații greu spre imposibil de locuit. „Zgomotul
10:50
Avertizare METEO | Cod portocaliu de vânt puternic în București. Veștile rele de la meteo continuă cu ploi și ninsori în mai multe județe, începând de mâine # B365.ro
Meteorologii anunță că cod portocaliu de vânt puternic în București, iar în alte județe se vor manifesta ploi și ninsori. Vremea se răcește în perioada următoare în toată țara. Vremea vine cu un cod portocaliu
10:30
Accident pe DN1, în zona Săftica, pe sensul dinspre București spre Ploiești. Traficul este îngreunat # B365.ro
Un accident a avut loc în urmă cu scurt timp pe Drumul Național 1 (DN1), în zona Săftica din județul Ilfov, pe sensul de mers dinspre București spre Ploiești. Traficul în zonă este îngreunat, potrivit
Acum 12 ore
10:00
Semințe de mac periculos de pline de opiu, retrase din supermarketuri din București și din țară. ANSVSA publică lista locurilor unde clienții pot returna produsul Orlando’s Maestro # B365.ro
Reprezentanții ANSVA anunță că se retrage de la vânzare pungile cu semințe de mac de la marca Orlando's Maestro, care ar avea valori peste limitele legale de alcaloizi opiu. Compania recheamă stocul de acest produs
10:00
FOTO | „Am devenit sclavii primăriei!” Bucureștean de la dl. Negoiță din S3, după ce a primit mesaj să elibereze parcarea pentru refăcut marcaje, cu practic 5 minute înainte de amendă # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 3 a decis să ne povestească o situație despre care el spune că este un „nou abuz" marca PS3 condusă de Robert Negoiță. Acesta a primit un mesaj din partea administrației
09:40
FOTO | Dimineață sinistră în transportul public din București. „Pe Iuliu Maniu, 2 stații STB în 16 minute, la 6 dimineața!” Pe Bd Timișoara, iad, la metrou, infern „M-a bușit plânsul!” # B365.ro
E o dimineață absolut sinistră în traficul din București, cu tot cu transportul public, inclusv cel subteran. De fapt, pentru traficul din București, care toamna asta pare să fi atins un maximum maximorum de sturație,
08:50
FOTO | Vot pentru Calea Crângași în CL al S6. Regenerarea urbană de aici va schimba complet un întreg cartier, spune Ciucu. Ce și cum se reconfigurează în următoarele 20 de luni # B365.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, transmite că a fost aprobată documentația necesară pentru transformarea Căii Crângași. Prin acest proiect, artera va fi modernizată cu noi trotuare, piste de biciclete și spații verzi. Consilierii locali de
08:40
Bucureștenii din S2 cu mașini avariate de copaci sau de gheață căzută de pe clădirile administrate de primărie vor fi despăgubiți # B365.ro
Consiliul Local Sector 2 a luat o decizie extrem de utilă pentru bucureștenii din sectorul condus de Rareș Hopincă: Vor fi despăgubiți cei care ajung să aibă mașini avariate de copaci sau de gheață căzută
07:40
Adevăratul ghid de colectare selectivă în Sectorul 3. Dacă vreodată se organizează Olimpiada de Gunoi, suntem pregătiți! # B365.ro
Dragi cititori, nu știu din ce parte a Bucureștiului ne citiți, dar dacă nu sunteți din Sectorul 3, poate nu sunteți la curent cu Olimpiada de Gunoi (aka „colectarea selectivă") de la noi din areal.
Acum 24 ore
05:00
FOTO | Tramvaiul din Vechiul București avea cutie poștală, unde lăsai scrisori din mers. Poștașii le ridicau la capăt de linie # B365.ro
În anii 1930, când Bucureștiul începea să prindă pasul marilor capitale europene, tramvaiele electrice străbăteau orașul, iar în dreptul primei uși, o cutie poștală aștepta scrisori, lăsate din mers și ridicate de poștași la capăt
03:00
Giesen, monster roasterde fier, uriașul cumsecade din Piața Iancului care ne oferă darul salvator de dimineți. Nomonym Coffee Roastery, unde cafeaua e spectacol și plăcere # B365.ro
Plimbarea de azi ne duce la Nomonym Coffee Roastery o micro-prăjitorie ca o mică bijuterie de cartier, ascunsă pe o stradă din spatele Pieței Iancului. Nomonym e sursa de aprovizionare a multor cafenele de specialitate
30 septembrie 2025
19:50
FOTO | Muzeul Gheorghe Tattarescu va fi consolidat seismic și renovat. PMB a aprobat documentația, iar lucrările ar putea incepe într-o lună # B365.ro
Primăria Capitalei anunță că a fost aprobată documentația tehnică și s-au actualizat indicatorii pentru consolidarea seismică și renovarea Muzeului Gheorghe Tattarescu. Administrația locală precizează că ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în maxim
19:40
Butlers, un nou lanț de magazine cu articole pentru casă, vine în România. Prima locație se deschide în București, toamna aceasta # B365.ro
Butlers, un nou retailer internațional, intră pe piața din România și își deschide primul magazin toamna aceasta, într-un mall din București. Antreprenorii Alexandru Balaci și Paul Dumitrescu aduc franciza la noi în țară. Primul magazin
18:50
CFR Călători anulează zece trenuri de pe ruta București Nord – Aeroport Otopeni, timp de patru zile. Se fac niște lucrări în perioada 14-17 octombrie # B365.ro
Zece trenuri din cele 48 (24 tur/24 retur) nu vor funcționa pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă timp de patru zile. CFR Călători anunță că nu le va putea opera ca urmare
18:30
VIDEO | Noi locuri de parcare, sistem nou de iluminat și spațiu verde pe Str. Izvorul Mureșului la finalul lucrărilor, promite Băluță. Muncitorii termină ultimele finisaje din zonă # B365.ro
Bucureștenii care stau pe strada Izvorul Mureșului, din Sectorul 4 al Capitalei, sunt informați că se modernizează zona. Lucrările sunt aproape gata, iar la finalul acestora vor fi noi locuri de parcare și un sistem
18:20
Sute de locuri de parcare au apărut pe mai multe străzi din Drumul Taberei și Giulești. Cât costă să-ți lași mașina aici # B365.ro
Primăria Sectorului 6 a amenajat noi locuri de parcare cu plată în 3 zone din Drumul Taberei și Giulești. Costul este de 1 leu/oră, iar plata se face simplu, prin aplicație, SMS sau SelfPay. 241
Ieri
17:20
Oale cu sarmale, must și pastramă, plus dovleci pictați pe Kiseleff, în weekend. E Festivalul Roadele Pământului # B365.ro
Festivalul Roadele Pământului revine în inima Capitalei, pe Șoseaua Kiseleff, cu 2 zile pline de tradiție. Intrarea este liberă, iar vizitatorii sunt așteptați cu preparate tradiționale. Pe lângă partea culinară, festivalul va include și activități
17:10
Casa Petrescu de pe Calea Griviței poate fi cumpărată de PS1, consilierii au aprobat proiectul. Clădirea istorică va deveni un centru educațional și costă 1,7 milioane € # B365.ro
Primăria Sectorului 1 poate să cumpere clădirea istorică „Casa Petrescu" de pe Calea Griviței, acest proiect fiind aprobat în ședința Consiliului Local al Sectorului 1. Casa se va transforma într-un centru educațional și cultural. Casa
17:00
Bucureștenii iubitori de animale pot deveni „asistenți maternali” pentru căței, prin programul ASPA „Foster pentru adopție”. Blănoșii pot luați acasă temporar # B365.ro
Consiliul General al Municipiului București a aprobat un programul „Foster pentru adopție", prin care iubitorii de animale pot adopta temporar căței din adăposturile ASPA din București. Blănoșii vor fi luați acasă și astfel se vor
16:20
Serele exotice din Parcul Drumul Taberei trec la programul de iarnă. Accesul rămâne gratuit, iar vizitatorii vor fi preluați la fiecare 20 de minute # B365.ro
Începând din 1 octombrie 2025, Serele exotice din Parcul Drumul Taberei trec la programul de iarnă. Vizitarea se poate face tot gratuit, fără programare, iar accesul se face de miercuri până duminică, în intervale orare
16:10
„Separăm gunoiul la nivel subatomic”. Cetățeni din Sectorul 3, sătui să țipe Negoiță la ei, fac haz de necazul de la ghene și cer tomberoane pentru bețișoare de urechi # B365.ro
Colectarea selectivă a gunoiului din Sectorul 3 a devenit un serial al primarului Robert Negoiță cu episoade de nervozitate, alimentând furia locuitorilor, având în vedere cât de des aduce în atenția bucureștenilor edilul acest subiect.
16:00
O nouă stație STB pe linia 627, pe Bulevardul Camil Ressu. De joi, autobuzele opresc și la „Voluntarilor”, pe sensul spre Autobaza Titan # B365.ro
TPBI transmite că autobuzele de pe linia navetă STB 627 vor opri într-o nouă stație pe traseu. Aceasta va fi stația „Voluntarilor", care se va afla pe Bulevardul Camil Ressu, sensul spre Autobaza Titan. Aici
15:10
VIDEO | Săptămână cu dușuri reci pentru bucureștenii din zona Splaiul Unirii – Bld. Mircea Vodă. Se cârpește o conductă veche de peste 30 de ani # B365.ro
Bucureștenii sunt informați că se desfășoară noi lucrări la rețeaua de termoficare din zona Splaiul Unirii – Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3. Termoenergetica precizează că sunt lucrări de reîntregire și reparație la o conductă
15:10
VIDEO | Cârtița “Sfânta Ana” a străpuns azi peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa de pe M6, metroul spre Otopeni, după un drum de 4 luni. Pe linia 2 sapă tunel „Sfânta Maria” # B365.ro
Cârtița „Sfânta Ana", uriașul utilaj de fortare care sapă tuneluri pentru Magistrala M6 – metroul de la Gara de Nord la aeroportul Otopeni, a străpuns peretele viitoarei stații Aeroport Băneasa. Metrorex face anunțul și amintește
15:10
ESENȚIAL | Alegerile pentru PMB ar putea fi organizate pe 23 noiembrie (surse). Coaliția ia decizia finală săptămâna viitoare # B365.ro
De când Nicușor Dan a plecat de la PMB la Cotroceni, toți ne întrebăm când mergem să votăm, astfel încât să ne putem alege noul primar general al Capitalei. Încă nu a fost luată o
14:50
VIDEO | Spectacol de lumină, tehnologie și inteligență artificială, la Casa Presei. RADAR, festivalul futurist, este în acest weekend, în București. Marile atracții și programul # B365.ro
A șasea ediție a RADAR aduce la București, pentru prima dată, instalații luminoase interactive, lasere, proiecții și holograme realizate de artiști din peste 11 țări – lucrări prezentate anterior la festivaluri de top din New
14:10
EXCLUSIV | Parcul Izvor din viitor. Proiectul câștigător la PMB e cu spectaculoase turnuri high-tech legate printr-un pod, dar și un spațiu memorial dedicat Cartierului Uranus # B365.ro
Alian
13:40
FOTO | Probabil cel mai periculos trotuar din București, la pachet cu o pistă de biciclete desenată cu bidineaua, e lângă Colegiul Iulia Hașdeu. „E nevoie de reparații de câțiva ani” # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 2 al Capitalei a semnalat o problemă extrem de mare și mai ales periculoasă. Acesta are două funcții. Și este parte dintr-o pistă de bicilete. Condiția trotuarului este lăsată așa de […] Articolul FOTO | Probabil cel mai periculos trotuar din București, la pachet cu o pistă de biciclete desenată cu bidineaua, e lângă Colegiul Iulia Hașdeu. „E nevoie de reparații de câțiva ani” apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Momentul în care dl. Nicușor se fâstâcește-n protocol la ceremonia de la Timișoara. A vrut să plece înainte de imn, dar l-au tras de mânecă niște domni oficiali # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a făcut o gafă, marți, la Timișoara. Șeful statului a uitat protocolul de la evenimentele oficiale. El a fost salutat de garda de onoare și a vrut să plece, deși urma […] Articolul VIDEO | Momentul în care dl. Nicușor se fâstâcește-n protocol la ceremonia de la Timișoara. A vrut să plece înainte de imn, dar l-au tras de mânecă niște domni oficiali apare prima dată în B365.
13:30
Primăria dlui Negoiță cumpără 200 de tablete a 2.000 € bucata pentru polițiștii locali. Primarul S3: Mi-am dat acordul, că ne-am digitalizat, dar nu știu cât costă # B365.ro
Primăria Sectorului 3, condusă de domnul Negoiță, a lansat recent o licitație publică privind achiziția a 200 de tablete pentru Poliția Locală, la un preț estimat de aproape de 2000 de euro/ bucata. Valoare totală […] Articolul Primăria dlui Negoiță cumpără 200 de tablete a 2.000 € bucata pentru polițiștii locali. Primarul S3: Mi-am dat acordul, că ne-am digitalizat, dar nu știu cât costă apare prima dată în B365.
13:10
Centura Buftea are autorizație de construire. Austriecii de la PORR „încep curând” lucrările la șoseaua de 6 km, care costă 280 de milioane de lei și trebuie să fie gata în 34 de luni # B365.ro
Vești bune pentru locuitorii orașului Buftea. Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunță că a fost emisă autorizația de construire pentru Varianta Ocolitoare Buftea, iar lucrările vor începe „în scurt timp”. În […] Articolul Centura Buftea are autorizație de construire. Austriecii de la PORR „încep curând” lucrările la șoseaua de 6 km, care costă 280 de milioane de lei și trebuie să fie gata în 34 de luni apare prima dată în B365.
