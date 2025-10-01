Turist american, uimit de România, după 2 luni de călătorie. Ce l-a impresionat cel mai mult: „România m-a surprins în fiecare zi”
Gândul, 1 octombrie 2025 17:40
Un vlogger american, care a petrecut mai bine de două luni călătorind prin România, a împărtășit impresiile sale într-un videoclip, subliniind surprizele plăcute pe care le-a descoperit la fiecare pas. „România m-a surprins în fiecare zi pe parcursul celor două luni petrecute aici”, a declarat acesta, care a lăudat atât oamenii, cât și natura țării […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
18:00
Turist american, uimit de România, după 2 luni de călătorie. Ursul este valută forte, nu leul # Gândul
Un vlogger american, care a petrecut mai bine de două luni călătorind prin România, a împărtășit impresiile sale într-un videoclip, subliniind surprizele plăcute pe care le-a descoperit la fiecare pas. „România m-a surprins în fiecare zi pe parcursul celor două luni petrecute aici”, a declarat acesta, care a lăudat atât oamenii, cât și natura țării […]
Acum 15 minute
17:50
O șoferiță în vârstă de 82 de ani a fost prinsă BĂUTĂ la volan, pe o stradă din Pitești. Ce sancțiuni a primit pensionara # Gândul
O șoferiță în vârstă de 82 de ani a fost prinsă de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice, pe o stradă din municipiul Pitești, au anunțat miercuri reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Pensionara se afla la volan pe strada Depozitelor, când a fost oprită pentru un control de rutină, iar în urma testării […]
Acum 30 minute
17:40
Turist american, uimit de România, după 2 luni de călătorie. Ce l-a impresionat cel mai mult: „România m-a surprins în fiecare zi” # Gândul
Un vlogger american, care a petrecut mai bine de două luni călătorind prin România, a împărtășit impresiile sale într-un videoclip, subliniind surprizele plăcute pe care le-a descoperit la fiecare pas. „România m-a surprins în fiecare zi pe parcursul celor două luni petrecute aici”, a declarat acesta, care a lăudat atât oamenii, cât și natura țării […]
17:40
Alertă aeriană, Fiscul vine și din cer! Proprietățile ilegale sau nedeclarate vor fi VÂNATE cu DRONE # Gândul
Cseke Attila a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării a adăugat că, în cazul în care există consens în coaliție și trece acest pachet, atunci măsura ar putea intra în vigoare […]
Acum o oră
17:30
Anunț important pentru șoferi. Încă 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice deschise pe A1 / Locațiile unde sunt amplasate # Gândul
Un nou un pas important pentru mobilitatea sustenabilă din România. Cristian Pistol, director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, a anunțat că încă 11 stații de încărcare pentru vehicule electrice deschise pe Autostrada A1. În acest moment sunt în funcțiune, pe rețeaua de drumuri de mare viteză din România, 28 […]
17:20
Judecătoarea Sorina Marinaș, anchetată disciplinar pentru că a postat motivarea unei „CONDAMNĂRI la MOARTE” în pușcărie # Gândul
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu și a deschis o anchetă disciplinară împotriva judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova. Magistratul a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soției. „N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va […]
17:10
Germania reia livrările de ARME către Israel. Valoarea exporturilor militare depășește 2 milioane de euro # Gândul
Germania exportă din nou arme către Israel, după ce guvernul de la Berlin a decis să oprească temporar livrările, pe fondul acțiunilor militare israeliene desfășurate în Fâșia Gaza. Exporturile către Israel au fost reluate, însă acestea nu includ arme care să fie utilizate în conflict, ci doar bunuri militare, informează Ministerul Federal al Economiei, potrivit Tagesschau. […]
17:10
Hamas are OBIECȚII asupra planului prezentat de Trump /Grupul militant urmează să ofere răspunsul în câteva zile # Gândul
Grupul islamist palestinian Hamas a cerut anumite modificări ale planului de pace prezentat de Administrația SUA, deși președintele Donald Trump a semnalat că nu va accepta amendamente. Mișcarea islamistă palestiniană, activă în principal în Fâșia Gaza, le-a cerut mediatorilor din Egipt și Qatar să modifice planul președintelui Donald Trump de oprire a războiului din Fâșia […]
17:10
Ascensiunea Dragonului de Jad. Cum a ajuns CHINA cea mai mare economie a lumii, după ce a fost în genunchi după Al Doilea Război Mondial # Gândul
Din 1949, China a cunoscut un proces de dezvoltare economică surprinzător și turbulent. A experimentat revoluție, socialism, Maoism, perturbări cauzate de evenimente precum Marele Salt Înainte și Revoluția Culturală și, în cele din urmă, o reformă economică treptată și creșterea rapidă în perioada post-maoistă. Viteza transformării Chinei dintr-una dintre cele mai sărace țări într-una dintre […]
17:10
Judecătoarea Sorina Marinaș anchetată disciplinar pentru că a postat motivarea unei „CONDAMNĂRI la MOARTE”. Acuzațiile Inspecției Judiciaer, replica magistratului # Gândul
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu și a deschis o anchetă disciplinară împotriva judecătoarei Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova. Magistratul a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soției. „N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va […]
Acum 2 ore
17:00
Grevă națională și proteste în Grecia împotriva unui proiect de lege care ar permite ziua de lucru de 13 ORE # Gândul
Mii de demonstranți au mărșăluit pe străzile din Atena și Thessaloniki miercuri, ca parte a unei greve generale care a întrerupt activitatea în întreaga țară, pentru a protesta împotriva modificărilor aduse legislației muncii din Grecia. Greva de 24 de ore a întrerupt serviciile din întreaga țară, inclusiv în școli, tribunale, spitale publice și municipalități. Trenurile […]
17:00
ZODIILE care vor avea noroc la bani, din 1 octombrie 2025. Succesul financiar este de partea acestor nativi # Gândul
Începând de azi, 1 octombrie 2025, câteva zodii intră într-o perioadă cu adevărat favorabilă din punct de vedere financiar. Norocul la bani le surâde, iar oportunitățile de câștig nu vor întârzia să apară. Pentru ei, toamna va începe sub semnul abundenței și al stabilității materiale. Începând cu 1 octombrie 2025, trei semne zodiacale vor atrage […]
16:50
Cât costă tratamentul lui Valentin Ceaușescu, după ce boala i-a recidivat. Fiul soților Ceaușescu nu are bani pentru injecții # Gândul
Boala lui Valentin Ceaușescu a recidivat, după aproximativ 15 ani de când a fost descoperită. Deoarece starea materială nu-I permite, fiul Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu a cerut ajutor statului român. Conform Mediafax, Valentin Ceaușescu a cerut ajutor Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a […]
16:30
Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare # Gândul
Lockheed Martin și Joint Program Office (JPO) au ajuns la un acord în privința producției și comercializării aeronavelor F-35. Potrivit unui comunicat emis de F35.com, flota aeriană globală compusă din celebrele avioane de vânătoare americane se va îmbogăți cu aproape de 300 noi aeronave. Vom demara producția și livrarea a până la 296 de avioane […]
16:30
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile # Gândul
Autoritățile judiciare din Italia au confirmat condamnarea unei badante românce, care a fost acuzată că exploatat și că a ținut „ca sub sechestru”, vreme de opt ani, o pensionară din provincia Asti, mutând-o în România și golindu-i conturile bancare. „Era stăpână pe viața mea”, spunea Giuseppina Marcovecchio, pensionara din Castagnole Lanze (Asti), pe care îngrijitoarea […]
16:30
Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a declarat că, la fel ca cei de la Digi24, a depășit perioadele de ură și de răzbunare, subliniind că mesajul „Împreună, fără ură” se potrivește experienței sale personale. Fostul premier a povestit că nu a fost niciodată invitat la […]
16:30
Adrian Năstase dă definiția celor patru luni de mandat ale lui Nicușor Dan: „Românilor le plac aventurile” # Gândul
Adrian Năstase a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că cele patru luni cu Nicușor Dan în funcția de președinte au fost asemenea unei „aventuri pe munte, fără echipament”. „Românilor le plac aventurile. E o aventură. Pleacă pe munte fără echipament. De ce să ne enervăm. Noroc că avem Salvamontul, echipele care […]
16:20
Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați # Gândul
Guvernul Germaniei a aprobat, miercuri, un set de măsuri pentru ”modernizarea” aparatului administrativ, în eforturile de reducere a birocrației și de stimulare a creșterii economice. Cum poate deveni statul mai modern și mai eficient? Aceste întrebări se află pe ordinea de zi a reuniunii Guvernului Germaniei aflată în curs la Berlin. La începutul reuniunii, coaliția […]
16:20
Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase susține că încarcerarea sa a fost influențată de cerințele Bruxelles-ului pentru închiderea MCV și afirmă că a văzut liste oficiale care indicau numele său. Urmăriți aici emisiunea integrală „Statul nu avea dreptate, dar pentru a se închide MCV-ul s-a cerut […]
16:20
Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină” # Gândul
Adrian Năstase, fost premier al României, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre fenomenul Potra și a mercenarilor într-o țară U.E și NATO. Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe invitatul emisiunii Adrian Năstase: „Cum s-a dezvoltat fenomenul Potra într-o țară UE și NATO? Cum s-a dezvoltat o țară de mercenari plătiți, luați […]
16:20
Lockheed Martin mărește producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare # Gândul
Lockheed Martin și Joint Program Office (JPO) au ajuns la un acord în privința producției și comercializării aeronavelor F-35. Potrivit unui comunicat emis de F35.com, flota aeriană globală compusă din celebrele avioane de vânătoare americane se va îmbogăți cu aproape de 300 noi aeronave. Vom demara producția și livrarea a până la 296 de avioane […]
16:10
Nicușor Dan, ruptură de logică în fața liderilor europeni. Adrian Năstase: „S-a dus la Copenhaga să prezinte un raport despre alegerile din România” # Gândul
Adrian Năstase a vorbit, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre faptul că președintele Nicușor Dan a prezentat la summit-ul de la Haga un raport despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. „Am văzut că s-a dus la Copenhaga ca să prezinte un raport despre alegerile din România. Nu știu cine l-a întocmit. Eu […]
16:10
Adrian Năstase a comentat ANULAREA alegerilor prezidențiale din decembrie 2024: „Nu sunt lămurit cu ce s-a întâmplat, dar pot trăi cu asta” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a comentat decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, afirmând că, deși nu este complet lămurit asupra detaliilor, poate trăi cu această situație și că România trebuie să meargă înainte. Urmăriți aici emisiunea integrală „Putem să spunem că […]
16:10
Mirabela Grădinaru intră oficial în rolul de „Prima Doamnă a României”. Partenera președintelui e vedeta unui eveniment chiar la Palatul Cotroceni / „Este concubină, nu face parte din familie” # Gândul
Ce calitate oficială are partenera președintelui? Aceasta este întrebarea, la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, chiar în această seară. Partenera de viață a președintelui României aprinde beculețele roz la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan e plecat în deplasare […]
16:10
JAF la CFR Marfă. Scandal uriaș, după ce mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină și piese / Care este valoarea prejudiciului # Gândul
Este scandal de proporții la CFR Marfă! Potrivit surselor Gândul, mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină din locomotive, piese și componente în valoare totală de 400.000 – 500.000 de euro. În concret, polițiștii de la Transporturi au descins miercuri dimineață în locuințele suspecților și i-au adus, rând pe rând, la audieri. […]
Acum 4 ore
16:00
Câți bani trebuie să îi ofere un angajator unei badante din Italia. Suma reprezintă drepturile salariale neplătite # Gândul
O femeie care a lucrat ca badantă în Italia a câștigat un proces de muncă împotriva unui pensionar în vârstă de 89 de ani. Ea l-a acuzat că nu i-a plătit corect drepturile salariale și că a concediat-o în mod ilegal. Instanța a dispus plata unei sume totale de peste 37.000 de euro. Pensionarul a […]
16:00
Adrian Năstase pune la îndoială rațiunea cumpărării a 200 de TANCURI: „Noi cumpărăm tancurile ca să avem de ce să construim drumuri” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a pus sub semnul întrebării utilitatea achiziției de tancuri, argumentând că războiul din Ucraina a arătat superioritatea dronelor și a altor mijloace, nu a tancurilor, și că România ar trebui să-și concentreze eforturile pe radarizare și apărare antiaeriană. Urmăriți aici […]
16:00
Adrian Năstase: „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni / E ciudat că nu are consilieri” # Gândul
Adrian Năstasea a declarat în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” președintele Nicușor Dan, după patru luni de la preluarea mandatului, încă se „acomodează” în funcția de șef al statului. „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni”. Referitor la faptul că Nicușor Dan nu a numit consilieri în patru luni de președinție, Adrian Năstase […]
15:50
Vizită la Vatican, la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască # Gândul
Vaticanul, cel mai mic stat din lume, o enclavă din Roma, este sediul Bisericii Romano-Catolice și este guvernat de Papa (în prezent, Papa Leon al XIV-lea, care și-a început pontificatul din acest an, pe 8 mai 2025). Turiștii care vin în acest oraș al Sfântului Scaun pot vizita Muzeele Vaticanului, Bazilica Sfântului Petru și Capela […]
15:50
Adrian Năstase: „Moartea lui Dumbravă servește unora care au participat la construirea completelor negre” # Gândul
Adrian Năstase a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre dosarele politice care au fost făcute de-a lungul timpului mai multor personaje de la nivel înalt și a menționat, în acest sens, rolul cheie pe care l-au jucat fostului șef SRI Dumitru Dumbravă și Florian Coldea. „Desigur, a fost de vină Dumbravă, dar […]
15:40
Adrian Năstase o desființează pe Oana Țoiu ca ministru de Externe: „Nu știu de ce a fost numită / Mi se pare o greșeală” # Gândul
Adrian Năstase a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre numirea Oanei Țoiu de către Nicușor Dan ca șefă a Ministerului Afacerilor Externe. „Un lider deștept încearcă să-și găsească consilieri mai deștepți decât el. Nu-mi dau seama cine conduce azi MAE. Eu veneam la Relații Internaționale la 40 de ani fără experiență practică, […]
15:40
Daniel Dăianu îl contrazice pe Bolojan. Deficitul bugetar nu va fi de 8,4% din PIB, ci de 9%. „Criza bugetară este auto-provocată” # Gândul
Consiliul Fiscal, organ consultativ al cărui președinte este Acad. Daniel Dăianu scrie, într-o opinie despre finanțele României, că deficitul bugetar al României va fi de 9% din PIB și România nu se va încadra în noua țintă de deficit bugetar de 8,4%, negociată de premierul Ilie Bolojan la Bruxelles. „În lipsa măsurilor de corecție din […]
15:40
Mihai Rotaru anunță înainte de DEBUTUL Universității Craiova în Conference League. „Vor lua prime din ce se încasează. E o rețetă financiară bună” # Gândul
Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, a vorbit despre debutul echipei în Conference League. A spus că nu merge în Polonia, la meciul cu Rakow, și a afirmat că Rădoi are tot lotul valid. Rakow – Universitatea Craiova se joacă în prima etapă din grupa Conference League joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Meciul e […]
15:40
Adrian Năstase a contestat turneul Oanei Țoiu în SUA: „A fost o chestiune de rutină, nu a rezolvat NIMIC” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase consideră că vizita de 12 zile în Statele Unite a ministrului de Externe, Oaia Țoiu, nu a adus rezultate concrete, iar parteneriatul strategic România – SUA există doar formal, fiind limitat la contacte birocratice. Urmăriți aici emisiunea integrală „A fost […]
15:40
Mâine, 2 octombrie, se va înregistra o vreme mult mai rece față de normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi situate între 8 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade. La noapte vremea va fi una extrem de rece, iar cerul va fi mai mult noros. În Oltenia se […]
15:30
Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, își va prezenta lucrările de pictură la Muzeul Țării Crișurilor. Expoziția intitulată „Lumini de flori” va fi vernisată sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 13:00, în prezența artistei. Evenimentul este organizat de muzeul orădean în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, […]
15:30
Premierul Danemarcei cere Uniunii Europene acțiuni comune pentru respingerea „RĂZBOIULUI hibrid” /„Ne amenință o singură țară, Rusia” # Gândul
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut, miercuri, la summitul Uniunii Europene, măsuri concrete în materie de securitate colectivă pentru contracararea ”războiului hibrid” lansat de Rusia. ”Ne amenință o singură țară, este vorba de Rusia. Avem nevoie de o reacție foarte puternică”, a declarat Mette Frederiksen, conform cotidianului Le Figaro, la reuniunea informală a Consiliului European, […]
15:30
Adrian Năstase, fostul premier al României, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre modul în care România ar trebui să abordeze relația cu China. „Am pus la punct relația cu NATO, cu U.E și nivelul următor trebuie să fie relația cu vecini, pentru a crea structuri regionale și ancore suplimentare de securitate […]
15:30
Adrian Năstase critică poziția României în raport cu interesele naționale: „Noi suntem în NATO și UE, dar suntem în CONTRATIMP cu istoria” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase consideră că România este „mai catolică decât Papa” în relațiile externe și nu știe să profite de momentele favorabile pentru a-și apăra propriile interese, spre deosebire de alte state europene. Urmăriți aici emisiunea integrală „Suntem membri NATO, membri în Uniunea […]
15:30
Ce se întâmplă cu pensia alimentară dacă mama se recăsătorește. Întrebarea care stă pe buzele tuturor # Gândul
Subiectul legat de pensia alimentară rămâne unul dintre cele mai delicate și dezbătute aspecte atunci când un cuplu ia decizia să se despartă. În 2025 apar ți întrebările legate de cine, cum și cât plătește pensia alimentară, având în vedere numărul tot mai mare de divorțuri. Legea românească este una clară în aceste situații: părintele […]
15:20
Soția lui Călin Popescu-Tăriceanu își expune la Oradea PICTURILE din seria „Lumini de flori” # Gândul
Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier Călin Popescu-Tăriceanu, își va prezenta lucrările de pictură la Muzeul Țării Crișurilor. Expoziția intitulată „Lumini de flori” va fi vernisată sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 13:00, în prezența artistei. Evenimentul este organizat de muzeul orădean în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, […]
15:20
Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova: „A7 și A8 vor contribui la dezvoltarea economică a celor două state” # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că a avut o întrevedere cu Vladimir Bolea, viceprim-ministru și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, în care a discutat despre derularea programului SAFE, de consolidare a securității militare, prin fonduri europene rambursabile. Ministrul Ciprian Șerban a precizat că una dintre temele de discuție a fost și […]
15:10
Dispozitivul pe care trebuie să-l aibă orice apartament nou. În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari riscă o AMENDĂ de până la 50.000 de lei # Gândul
Ca proprietar de apartament nou, trebuie să respecți legile noi impuse, altfel riști o amendă de la 20.000 la 50.000 de lei. Printr-un proiect de act normativ al Ministerului Afacerilor Interne, dezvoltatorii imobiliari au noi obligații de respectat. De exemplu, apartamentele sau casele noi trebuie să fie echipate cu un anumit dispozitiv vital pentru salvarea […]
15:00
Raiffeisen Bank International (RBI) încearcă de mai mult timp să-și vândă participația din Rusia, însă autoritățile de reglementare ale statului condus de președintele Vladimir Putin se opun tranzacției. Raiffeisen este cel mai mare creditor din Rusia care nu este supus sancțiunilor internaționale, iar în acest context, banca are o importanță strategică pentru autorități. În lipsa […]
15:00
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, „cartoful fierbinte” care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție # Gândul
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, într-o ședință de coaliție care se anunță tensionată. Tema discuțiilor: reforma administrației locale, subiect care a provocat nemulțumiri și dispute între partidele aflate la guvernare. Inițial, reforma trebuia inclusă în al doilea pachet cu măsuri fiscale, dar discuțiile s-au […]
15:00
Nicușor Dan pune ANAF-ul pe cei care tranzacționează criptomonede. Președintele solicită schimbarea legii în Parlament # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, 1 octombrie, o solicitare de reexaminare a unei legi, care prevede scutirea temporară de impozite la câștigurile cu criptomonede. Liderul de la Cotroceni a precizat ca argument în cererea adresată Parlamentului, că legea care prevede scutirea de impozite pentru câștigurile din criptomonede „afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală” […]
15:00
Ai încredere în tine, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 2 octombrie 2025. Berbec Este posibil să te fi încurcat într-o profundă dramă mentală din cauza unei serii de incidente recente. Mintea ta lucrează probabil peste program pentru a rezolva enigmele. Este foarte posibil […]
14:50
Ședință tensionată la Palatul Victoria. Reforma administrației locale, cartoful fierbinte care a mai blocat o dată discuțiile în coaliție # Gândul
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au reunit luni, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, într-o ședință de coaliție care se anunță tensionată. Tema discuțiilor: reforma administrației locale, subiect care a provocat nemulțumiri și dispute între partidele aflate la guvernare. Inițial, reforma trebuia inclusă în al doilea pachet cu măsuri fiscale, dar discuțiile s-au […]
14:50
Vizită la Vatican, sub pontificatul Papei Leon al XIV-lea: Regulile de respectat și prețurile pe care orice turist trebuie să le cunoască # Gândul
Vaticanul, cel mai mic stat din lume, o enclavă din Roma, este sediul Bisericii Romano-Catolice și este guvernat de Papa. Turiștii care vin în acest oraș al Sfântului Scaun pot vizita Muzeele Vaticanului, Castelul San Angelo și pot admira Bazilica Sfântului Petru sau Capela Sixtină. Spre Vatican se poate circula ușor din Roma cu orice […]
14:50
Uniunea Europeană se pregătește să restricționeze IMPORTURILE de oțel pe piața europeană. Taxele vamale le vor reflecta pe cele ale SUA # Gândul
Uniunea Europeană va restricționa importurile de oțel pe piața europeană, în contextul în care producătorii locali se luptă cu impactul supracapacității venite din Asia și al barierelor comerciale impuse de SUA și alți parteneri comerciali. La începutul săptămânii viitoare Comisia Europeană, brațul executiv al Uniunii, va propune un nou mecanism pe termen lung care va […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.