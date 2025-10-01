Peste 30 de asociații de proprietari din Oradea au cerut companiei Termificare să pornească încălzirea
Bihoreanul, 1 octombrie 2025 17:40
Valul de aer rece care traversează săptămâna aceasta România a făcut ca blocurile orădene din beton să se răcească, iar orădenii să tremure de frig în apartamente. Dacă în blocurile izolate temperaturile din noaptea trecută au fost undeva la 21 de grade Celsius, în cele neizolate abia dacă a urcat la 18 grade, coborând sub pragul de confort termic. Miercuri dimineaţă, peste 31 asociaţii de proprietari au solicitat Termoficare Oradea să pornească încălzirea.
• • •
Anda Adam şi soţul ei, evacuaţi din clubul de lux pe care îl aveau în Cluj. Executorul a pus sechestru pe bunuri de peste 100.000 de euro # Bihoreanul
Cântăreaţa Anda Adam şi soţul ei, Joseph, se confruntă cu probleme majore în instanţă. Cancan.ro a relatat miercuri că cei doi au fost evacuaţi din clubul exclusivist pe care îl deschiseseră la Cluj, iar executorul judecătoresc a pus sechestru pe bunuri evaluate la peste 100.000 de euro.
Peste 4.000 de boboci încep cursurile la Universitatea din Oradea. Studenții, îndemnați să rămână umani, chiar dacă pare că nu se face „nimic fără algoritmi” (FOTO) # Bihoreanul
Sute de studenți, profesori și alți invitați au luat parte miercuri, la festivitatea de debut a anului academic 2025-2026 la Universitatea din Oradea. În discursul său, rectorul Constantin Bungău a anunțat că instituția numără acum 21.885 de studenți, din care 4.188 sunt boboci la studii de licență.
Universitatea din Oradea are propriul imn, cântat în premieră la festivitatea de debut a anului academic (VIDEO) # Bihoreanul
Studenții și profesorii Universității din Oradea au acum un imn al lor. Acesta a fost interpretat de artiștii Facultății de Arte, miercuri, la festivitatea de debut a anului academic 2025-2026, fiind o surpriză pentru cea mai mare parte din participanții la eveniment.
Prima zi în noua parcare supraetajată de lângă Spitalul Județean din Oradea. Cum au primit șoferii noua investiție și ce probleme i-au găsit (FOTO) # Bihoreanul
Miercuri, la prânz, în prima zi de funcționare gratuită a parcării supraetajate de la Spitalul Județean din Oradea, construită de municipalitate printr-o investiție de peste 10 milioane de euro, aproape trei sferturi dintre locuri erau goale. Șoferii au preferat, în continuare, să își înghesuie mașinile pe străzile din jur. Vezi ce probleme i-au găsit!
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus marţi seară, la Digi24, că va "înnebuni" dacă România mai derulează campanii de reciclare bazate pe flyere tipărite. Ea a explicat că astfel de iniţiative nu ajung la oameni şi că, din 2026, ministerul va lansa o campanie amplă de educare şi comunicare finanţată din fonduri europene, menită să crească procentul de reciclare, aflat acum la doar 13%.
DSP Bihor recomandă vaccinarea antigripală: „este perioada optimă”. În sezonul trecut, gripa a răpus 6 persoane din județ # Bihoreanul
Autoritățile sanitare din Bihor recomandă populației vaccinarea antigripală, medicul șef al DSP subliniind că aceasta „este perioada optimă” pentru imunizarea împotriva gripei, care în sezonul rece 2024-2025 a făcut în județ șase victime. Anumite categorii de persoane beneficiază de compensări de 50% și respectiv de 100% la achiziționarea vaccinului, iar vaccinarea se face gratuit.
SUA, în paralizie bugetară: 750.000 de angajați federali riscă să-și piardă locurile de muncă. Ambasada de la București limitează activitatea online # Bihoreanul
Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață în paralizie bugetară, un așa numit „shutdown”, după ce negocierile dintre Congres și Casa Albă pe tema finanțării bugetului au eșuat. Blocajul, cel de-al 15-lea de după 1981, a început la miezul nopții în SUA (ora 07:00 în România) și nu există deocamdată o soluție clară pentru reluarea activității.
„Nu poți cere austeritate la București și bugete de festival în Oradea”. USR critică bugetul de 2,5 milioane de lei al noii ediții FestiFall # Bihoreanul
USR Oradea acuză administrația locală de „dublu standard bugetar”, după ce Primăria a decis că ediția 2025 a FestiFall va avea un buget de 2,5 milioane de lei, din care 1,92 de milioane de lei sunt bani alocați de la bugetul local. „În timp ce românii sunt îndemnați să «strângă cureaua», iar administrațiile locale discută despre reducerea cheltuielilor, Primăria Oradea anunță că nu va accepta o ediție mai modestă a FestiFall în 2025”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de USR Oradea.
Încă o crimă: Tânără de 20 de ani, ucisă cu un cuțit de fostul iubit, în Neamț. A înjunghiat-o și pe mama fetei # Bihoreanul
Tragedie în județul Neamț: o tânără de 20 de ani din localitatea Spiridonești a fost ucisă marți de fostul său iubit, în vârstă de 23 de ani. Individul a atacat-o cu un cuțit chiar în curtea casei părintești, unde se afla și mama fetei, în vârstă de 37 de ani, care a fost de asemenea înjunghiată, dar a reușit să scape cu viață.
Lecție de interacțiune: „Relații și limite personale”, un eveniment interactiv pentru construirea de conexiuni autentice # Bihoreanul
Orădenii interesați să înțeleagă cum pot construi relații sănătoase și să își stabilească limite personale sunt invitați sâmbătă, 4 octombrie, la conferința interactivă „Relații și limite personale”, susținută de un specialist în inteligență emoțională și de un psihoterapeut. Accesul este gratuit, dar participanții sunt îndemnați să doneze pentru bursele școlare pe care le oferă o asociație din Bihor.
ANM: Vreme deosebit de rece și ploi în toată țara. La munte vor fi și ninsori viscolite # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare valabilă pentru intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20, care vizează o răcire accentuată a vremii, precipitații abundente, intensificări ale vântului și ninsori la munte.
Dragi prieteni, vă invităm la lansarea romanului Frica, de Daniela Rațiu, care va avea loc sâmbătă, 4 octombrie, la ora 16.00, la noua librărie Humanitas din Oradea, aflată în incinta Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor. Autoarea va fi în dialog cu Mircea Pricăjan și cu publicul. Romanul explorează destinul controversatei politiciene staliniste Ana Pauker, prima ministră de externe din lume.
Mașină electrică distrusă de flăcări în Bihor. Focul a pornit de la baterie (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un autoturism electric a fost mistuit de flăcări, marţi seară, în localitatea bihoreană Cheriu, comuna Oşorhei, într-un incendiu izbucnit din cauza bateriei vehiculului. Cercetările efectuate au indicat că focul a fost provocat, cel mai probabil, de o reacție chimică produsă la bateria Li-Ion a vehiculului.
Pentru prima oară, OktoBersFest ajunge în inima orașului, cu bere de Oradea Mare, preparate bavareze, muzică și concursuri. Festivalul care cu ani în urmă a debutat în curtea berăriei Bers Nova se va ține de data aceasta în Piața Ferdinand, în weekendul 3-5 octombrie, iar orădenii sunt invitați la distracție și bere bună.
Premiul merge la Florina Man, primăriţa comunei Drăgăneşti, dată în vileag de Bihorel după ce a transformat o şură într-o casă de locuit, pe şest, adică fără autorizaţie şi fără să o mai înregistreze la Primărie - că doar n-ai de ce plăti impozit pentru ceva ce, oficial, nici nu există! Ei bine, minune mare, după ce povestea a apărut în BIHOREANUL...
Robot contra cancer: Spitalul Județean Bihor are robot chirurgical, cu operații precise și fără costuri pentru pacienți # Bihoreanul
Spitalul Județean din Oradea și-a luat robot chirurgical după ce în 4 ani incidența bolilor oncologice a crescut cu 447%: „Cancerul va fi următoarea pandemie”. Chirurgii care operează cu robotul Da Vinci X de ultimă generație, Dănuț Dejeu și Bogdan Feciche, afirmă că precizia intervențiilor crește spectaculos și scad riscurile de complicații pentru pacienți, care nu plătesc nimic, deși consumabilele costă mii de euro.
CSM CSU Raiffeisen Oradea începe miercuri, la Târgu Jiu, noua ediţie a campionatului Ligii Naţionale de baschet # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea îşi încep miercuri seria jocurilor din noua ediţie a campionatului Ligii Naţionale. Roş-albaştrii vor disputa în deplasare primul joc din noul campionat, urmând să evolueze la Târgu Jiu, în compania echipei locale, într-un joc ce va putea fi urmărit pe YouTube, cu începere de la ora 18. Jaizec Lottie nu va putea fi utilizat în acest meci, în timp ce Emmanuel Nzekwesi este incert.
În atenţia mireselor: Primăria Oradea reia oficierea căsătoriilor civile în locaţii externe. Înscrieri, din 1 octombrie! # Bihoreanul
Tinerele cupluri orădene vor putea din nou să îşi ţină căsătoriile civile în cadrul sălilor de evenimente, lăcaşelor de cult, în aer liber sau în alte locuri aparte. Începând cu data de 1 octombrie, orădenii îşi pot programa căsătoriile în afara sălilor de la Primărie sau Cetatea Oradea. Rezervarea datei se poate face numai personal, la Serviciul de Stare Civilă, iar taxa este de trei ori mai mare, de 1.500 lei.
Au început lucrările la noul pasaj rutier de la intersecția cu centura Oșorhei. Trafic îngreunat pe centura Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Circulaţia pe centura Oradea, în apropierea magazinului Metro, se desfăşoară cu dificultate, şoferii fiind nevoiţi să circule pe o singură bandă pe sens, după ce au început lucrările la pasajul rutier suprateran de la intersecţia cu centura Oşorhei. Organizarea de şantier a debutat pe 11 septembrie, iar săptămâna trecută au fost foraţi primii piloţi de susţinere.
Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea angajează muncitori necalificați (gropari) în Cimitirul Municipal # Bihoreanul
Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea angajează muncitori necalificați (gropari) în Cimitirul Municipal. Află care sunt condițiile!
Ambulatoriul Spitalului Judeţean Bihor va fi dat în funcţiune începând cu 1 noiembrie. Vezi cum arată! (FOTO) # Bihoreanul
Noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi dat în funcţiune începând cu 1 noiembrie. Constructorii au finalizat lucrările, dar în octombrie încăperile spitalului vor fi mobilate şi dotate. Termenul de predare al lucrărilor a fost prelungit cu 6 luni, după ce municipalitatea a fost nevoită să reia licitaţia pentru achiziţia dotărilor necesare din lipsă de ofertanţi. Iată ce se va întâmpla ulterior cu actualul ambulatoriu de pe strada Republicii 37!
Atmosfera unei locuințe nu este definită doar de mobilier sau de culorile pereților, ci și de detalii care pot schimba complet percepția asupra spațiului. Printre aceste elemente, perdeaua ocupă un loc aparte. Deși adesea trecută cu vederea, ea influențează lumina, creează intimitate și adaugă un strat subtil de personalitate fiecărei încăperi.
Șoferii care circulă prin Oradea trebuie să știe că, de miercuri, de la ora 9, circulația rutieră pe strada Aluminei, între strada Podului și blocul de locuințe nr. 53, va fi închisă complet. Restricția va fi valabilă până marți, 7 octombrie.
Sportivii orădeni, în top 10 mondial la Campionatul de cross triatlon din Italia. Tinerii atrag atenția că au nevoie de sprijin, pentru performanță (FOTO) # Bihoreanul
Patru sportivi legitimați la cluburile CS Crișul Oradea și ACS 3Sport Oradea au reprezentat România la Campionatul Mondial de cross triatlon, în Italia, competiție care a reunit peste 900 de participanți din toată lumea. Orădenii s-au clasat pe poziții bune, iar odată reîntorși acasă, trag un semnal de alarmă: performanțele lor sportive se datorează doar propriilor eforturi financiare, iar triatlonul rămâne un sport insuficient susținut la nivel local.
Interes uriaș pentru programul Rabla Auto 2025: în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii de înscrieri pentru persoane fizice, peste 9.200 de români și-au rezervat locurile.
Analiză Storia: Odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, oferta locuințelor de închiriat a explodat. Oradea, printre cele mai accesibile orașe # Bihoreanul
În septembrie, odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, piața chiriilor a avut o creștere spectaculoasă a ofertei: numărul de locuințe disponibile la închiriat a fost cu 42% mai mare decât în aceeași lună din 2024. În ciuda scumpirilor, interesul pentru chirii s-a menținut, chiar dacă contactările dintre chiriași și proprietari au scăzut cu 8% față de anul trecut, în timp ce vizualizările de pagini au crescut cu 6%. Acest comportament arată că persoanele interesate de închirieri continuă să caute locuințe, dar cu mai multă atenție și comparație între opțiuni. Creșterea ofertei este susținută și de un interes mai mare al proprietarilor și agențiilor imobiliare de a lista apartamente pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.
„Faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie!”. Lege nouă împotriva cămătăriei: făptașii vor fi pedepsiți cu închisoare și li se vor confisca banii, inclusiv dobânzile # Bihoreanul
Banii împrumutați de cămătari vor putea fi confiscați, conform unei noi legi promulgate de președintele Nicușor Dan, aceasta prevăzând că în cazurile de camătă statul poate confisca nu doar dobânzile ilegale, ci și sumele împrumutate de cămătari. Actul normativ a fost inițiat după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care stabilise că doar dobânzile pot fi confiscate, dar nu și banii dați cu împrumut.
Primarul Florin Birta a inaugurat parcarea cu 516 locuri de la Spitalul Judeţean din Oradea. Deşi a promis, nu a explicat cu cât s-a majorat preţul lucrărilor (FOTO) # Bihoreanul
Primarul Florin Birta a inaugurat marţi noua parcare cu 516 de locuri construită de grupul Selina pe fonduri de la bugetul local în vecinătatea noului ambulatoriu al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor. Parkigul va fi deschis publicului începând de miercuri dimineaţă, de la ora 7, iar șoferii vor putea parca gratuit aici până la 1 ianuarie 2026. Deşi a promis în plenul Consiliului Local de joia trecută, primarul de Oradea nu a explicat cu cât s-a majorat preţul lucrărilor, adjudecate iniţial pentru suma de 45,8 milioane lei fără TVA.
La poalele Munților Codru-Moma, în inima Țării Beiușului, comuna Finiș trece printr-o transformare semnificativă, reușind să îmbine dezvoltarea cu păstrarea identității locale. Cunoscută odinioară mai ales pentru peisajele sale pitorești, comunitatea de aproximativ 3.500 de locuitori a devenit astăzi un exemplu de administrație rurală care a valorificat fondurile europene și guvernamentale pentru proiecte concrete de infrastructură, educație și servicii publice.
Comunicat de presă finalizare implementare proiect: „Implementare centrală fotovoltaică cu puterea instalată de 0,99 MWp în cadrul companiei OPTIMEDIA SRL” # Bihoreanul
SC OPTIMEDIA SRL, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „Implementare centrală fotovoltaică cu puterea instalată de 0,99 MWp în cadrul companiei OPTIMEDIA SRL” RUE: 38 , proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6. Energie , Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, pentru proiectul de investiție.
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Cântărețul ar fi luat decizia # Bihoreanul
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsătorie, iar decizia a fost unilaterală, potrivit surselor apropiate ale cuplului. În timp ce actrița ar fi încercat să salveze relația, cântărețul country ar fi ales distanțarea, cei doi locuind separat încă de la începutul verii acestui an.
Ziua Porţilor Deschise la Staţia de Pompieri Ştei: vizitatorii pot vedea autospecialele şi participa la exerciţii demonstrative # Bihoreanul
Pompierii din Ştei îşi deschid porţile pentru comunitate, cu ocazia aniversării a 73 de ani de la înfiinţarea subunităţii. Vizitatorii sunt invitaţi să participe miercuri, între orele 11 şi 15, la activităţi dedicate copiilor, părinţilor şi bunicilor, de la prezentări de autospeciale şi exerciţii demonstrative până la sesiuni de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.
„Gusturi și tradiții de Bihor”, prima ediție la Beiuș: Pancove, tăieței cu nucă, cici, toroș, plăcintă pe fer și muzică adusă de Ducu Bertzi și Emeric Imre # Bihoreanul
În acest sfârșit de săptămână, pe 4 și 5 octombrie, Beiușul va găzdui pentru prima oară o ediție a târgului „Gusturi și tradiții DE BIHOR”, care s-a mai ținut până acum în Oradea și în Ștei.
Orădean urmărit internațional pentru trafic de droguri, reținut de polițiști. Autorităţile judiciare din Belgia cer extrădarea lui # Bihoreanul
Un orădean dat în urmărire internaţională de autoritățile belgiene pentru trafic de droguri și substanțe psihoactive a fost prins şi reținut pentru 24 ore. Bărbatul care se numeşte Cornel Dumitrescu urmează să fie prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Oradea, pentru a fi arestat până la finalizarea procedurilor de extrădare.
Comunicat de presă: Finalizarea proiectului „Reabilitarea termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1, Beiuș“ # Bihoreanul
UAT Municipiul Beiuș, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea termoenergetică a clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1, Beiuș“, PNRR/2022/C5/2/B2.1/1.
Încep Zilele Filmului Maghiar 2025. Cele mai bune producții vor rula și la Partium, în Oradea # Bihoreanul
Cea de-a 25-a ediție a Zilelor Filmului Maghiar va avea loc în acest weekend în Oradea. La Universitatea Partium vor rula câteva dintre cele mai bune producții maghiare recente, filme-cult, artistice, documentare și de animație, printre care Muzica Apusenilor, comedia Diseară vom ucide sau Punctul negru. Intrarea este gratuită, iar filmele vor fi subtitrate în limba română.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din localitatea Cheriu faptul că în ziua de joi, 02.10.2025, între orele 9.00 şi 14.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unei noi rețele de alimentare cu apă derulate de către antreprenorul S.C. GAVELA COM S.R.L.
După ce n-au reușit să demonstreze că Bolojan a furat un TIR din Germania sau că are zeci de apartamente la Viena, șleahta de politruci dâmbovițeni, îngroziți că la cârma guvernului a ajuns un om care nu fură, au început să-l atace prin interpuși. Mai întâi l-au luat la țintă pe Mihai Jurca...
Piese jazz și clasice, atât la pian, cât și la țambal, vor fi interpretate de artistul Cătălin Răducanu, joi, la Filarmonica Oradea. Concertul va reuni lucrările: Tablouri dintr-o expoziție, de Modest Musorgski, On Green Dolphin Street, de Bronisław Kaper, It Could Happen to You, de Jimmy Van Heusen, și Fantezie românească, semnată de solistul serii.
Primărie cu șantaj: Pe lângă că sunt suprataxați cu apa, localnicii din Paleu sunt și amenințați de edili # Bihoreanul
Primăria Paleu ar putea deveni studiu de caz despre felul în care o problemă nerezolvată cu anii atrage scandaluri. De ani de zile, locuitorii cartierelor de case și blocuri Orizont, ridicate de afaceristul Călin Raita, primesc apă în regim de „organizare de șantier”, pentru că Primăria n-a fost capabilă să predea rețelele către Compania de Apă Oradea. Acum, Primăria a inventat o altă formă de a-i pune pe oameni la plată...
Afaceri secrete: Investițiile mari derulate în Oradea în ultimii 5 ani au fost mai scumpe cu zeci de milioane de euro decât prețurile licitate (FOTO) # Bihoreanul
Dezvoltarea Oradiei se ține cu portofelul gros: toate investițiile publice mari derulate în oraș în ultimii 5 ani au fost mult mai scumpe decât prețurile licitate. O analiză făcută de BIHOREANUL pe o listă de 40 de lucrări mari și importante, de la refacerea bulevardelor Nufărul și Cantemir, modernizarea rețelelor de termoficare ori construcția de pasaje, dezvăluie că acestea au costat cu peste 40 milioane de euro mai mult decât prețurile la care Primăria a atribuit contractele, scumpiri negociate discret între firmele de construcții „abonate” la acest gen de contracte și municipalitate.
Consiliul Județean Bihor vrea să facă o tabără pentru copii lângă Vașcău, pe bani europeni # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor au aprobat, în unanimitate, propunerea conducerii administrației administrației județene de realizare a unei tabere pentru copii și tineret în satul Câmp, lângă Vașcău, pe amplasamentul unei școli părăginite. Facilitatea ar urma să coste circa 5 milioane euro, iar finanțarea să fie obținută din fondurile UE.
Tânărul portar al echipei FC Bihor Arsenie Mocan a fost convocat la lotul naţional U18, pentru puternicul turneu din Turcia # Bihoreanul
Evoluţiile bune din începutul actualului sezon competiţional, când a devenit titular incontestabil în poarta echipei de seniori de la clubul FC Bihor, i-au adus tânărului goalkeeper orădean Arsenie Mocan convocarea la lotul naţional. Astfel, el va participa cu echipa naţională U18 a României la un turneu în Turcia, în perioada 6 - 14 octombrie, unde tinerii tricolori vor susţine trei jocuri, în compania selecţionatelor similare ale Turciei, Portugaliei şi Spaniei.
Filarmonica de Stat din Oradea va avea, de luna viitoare, cu un angajat mai mult decât în prezent, după ce Consiliul Județean a aprobat modificarea organigramei. Schema de personal va avea 122 posturi, deoarece aleșii bihorenilor au aprobat înființarea unui post cu normă întreagă – dirijor al corului de copii.
În ciuda austerității, Consiliul Județean s-a „scobit” de 1 milion de lei pentru FC Bihor # Bihoreanul
Aleșii bihorenilor și-au dat acordul pentru alocarea sumei de 1 milion de lei din bugetul Consiliului Județean în scopul finanțării activității FC Bihor în Liga a II-a a campionatului național de fotbal. Dată fiind austeritatea bugetară, suma este totuși mai mică decât cea cu care județul a contribuit anul trecut la susținerea echipei.
Care sunt cele mai profitabile firme din Bihor și cine sunt marii perdanți. AFB Bihor a radiografiat economia județului (FOTO) # Bihoreanul
Asociația Firmelor Bihorene a făcut radiografia județului Bihor în anul 2024, folosind „Atlasul interactiv al business-ului românesc”, un instrument dezvoltat de SMARTreport pe baza datelor ANAF și Registrului Comerțului. Economia județului se bazează, în funcție de cifra de afaceri, pe transporturi rutiere, fabricarea de piese pentru autovehicule și construcții. Află care au fost companiile cu cel mai mare profit și cele mai mari pierderi.
Tir cu arcul: Alexandru Koteles, de la Menumorut Biharia, bronz la Cupa Europei Centrale de la Budapesta # Bihoreanul
Sportivul Clubului Menumorut Biharia Alexandru Koteles a avut evoluţii foarte bune la întrecerile Cupei Europei Centrale la tir cu arcul, competiţie care s-a desfăşurat la Budapesta. Bihoreanul a concurat la categoria Barebow - Seniori şi a demonstrat că se află într-o formă sportivă foarte bună, după ce a avut un parcurs care l-a propulsat pe locul al III-lea, ceea ce i-a adus medalia de bronz.
Administrația Domeniului Public Oradea, prin serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, împreună cu Poliția Locală, a desfășurat recent o acțiune de capturare a animalelor lăsate nesupravegheate în zona blocurilor de pe strada Gutenberg.
Sezonul estival a ajuns la final la Aquaparkul Nymphaea și Ștrandul Ioșia din Oradea. Astfel, începând din 1 octombrie 2025, zona exterioară a Aquaparkului se închide, complexul urmând a fi deschis, pe toată durata sezonului rece, doar în partea interioară.
