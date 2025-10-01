Peste 30 de asociații de proprietari din Oradea au cerut companiei Termificare să pornească încălzirea

15:30

În septembrie, odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, piața chiriilor a avut o creștere spectaculoasă a ofertei: numărul de locuințe disponibile la închiriat a fost cu 42% mai mare decât în aceeași lună din 2024. În ciuda scumpirilor, interesul pentru chirii s-a menținut, chiar dacă contactările dintre chiriași și proprietari au scăzut cu 8% față de anul trecut, în timp ce vizualizările de pagini au crescut cu 6%. Acest comportament arată că persoanele interesate de închirieri continuă să caute locuințe, dar cu mai multă atenție și comparație între opțiuni. Creșterea ofertei este susținută și de un interes mai mare al proprietarilor și agențiilor imobiliare de a lista apartamente pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.