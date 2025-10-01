Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: “Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League”

20:40

Mănânci bine, joci bine! E motto-ul care dă energie la naţionala de tineret! Puştii lui Curelea sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren. La naţionala de tineret, jucătorii României sunt atenţi la dietă şi îşi aleg cu grijă alimentele. "Cu cât mai sănătos mănânci zi de zi, cu cât mai bine performezi, […]