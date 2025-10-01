Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: “Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League”
Antena Sport, 1 octombrie 2025 17:40
• • •
Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: "Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League"
Rezultat șocant în cursul zilei de miercuri la turneul WTA de la Beijing. Iga Swiatek, fosta lideră mondială și principala favorită de pe tabloul feminin, a fost eliminată încă din faza optimilor. Poloneza a dus o luptă acerbă cu adversara ei, dar a pierdut clar în setul decisiv, când Emma Navarro s-a impus cu scorul
Fostul jucător de la Dinamo antrenează echipa care a crescut ca-n Football Manager: din liga a patra, la titlu!
Fondată în august 2021, AF Elbasani trăiește o poveste demnă de carierele din jocurile video Football Manager. Patru ani mai târziu, după ce a promovat din a patra ligă până în Kategoria Superiore, prima divizie din Albania, Elbasani visează la primul ei titlu de campioană. După cinci runde jucate, are 11 puncte și e liderul
Turneul Campionilor doboară un nou record! Câţi bani poate încasa câştigătorul de la Torino
O participare fără înfrângere la Turneul Campionilor (ATP Finals) din acest sfârşit de an, de la Torino, va aduce câştigătorului un cec de peste 5 milioane de dolari, mai mult decât au obţinut Carlos Alcaraz şi Aryna Sabalenka pentru titlurile cucerite luna trecută la US Open, conform Associated Press. Suma exactă pentru o participare fără
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a reacționat după cartonașul roșu încasat de Nicușor Bancu, în meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, încheiat cu scorul de 2-2. Atunci, căpitanul oltenilor a fost eliminat după un duel cu Armstrong. Mai mult decât atât, Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a
Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: "După, nu e problema mea"
Contractul lui Malcom Edjouma cu FCSB expiră în această iarnă şi nu se ştie dacă va mai continua la campioana României. Înaintea meciului cu Young Boys Berna, din etapa a doua a grupei principale Europa League, Edjouma a fost prezent la conferinţa de presă. Acolo, el a fost întrebat dacă ar accepta prelungirea contractului, dar
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 1 octombrie de pe as.ro. 1. Becali vrea 3 puncte Gigi Becali e plin de încredere înainte ca FCSB să o înfrunte pe Young Boys, în Europa League: "Trei puncte. Ce alte aşteptări?", a spus Becali. 2. Chivu, victorii pe linie Interul lui Cristi
Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni"
După succesul obținut pe Arena Națională cu Oțelul Galați, FCSB va primi joi vizita celor de la Young Boys Berna, în etapa cu numărul doi a grupei principale a UEFA Europa League. Campioana României nu a primit vești bune din partea staff-ului, după ce Daniel Graovac s-a accidentat în disputa din etapa cu numărul 11
Barcelona – PSG LIVE TEXT (22:00). Meci de cinci stele în Champions League. Programul serii
Barcelona – PSG, cel mai tare duel din seara de Champions League, se va disputa de la ora 22:00 şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Alte opt partide se vor disputa în această seară. De la ora 19:45, Qarabag, echipă care a învins-o pe Benfica în prima etapă
Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria? Număr mare de spectatori așteptat pe Arena Națională
România o întâlnește pe 12 octombrie pe Austria în preliminariile pentru Cupa Mondială, un duel care se anunță extrem de important pentru echipa națională. Acum aproape două săptămâni, au fost puse în vânzare biletele pentru duelul din Grupa H, iar fanii și-au manifestat un interes ridicat pentru partida care va avea loc pe Arena Națională.
Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore
The post Grand Prix, ediția 28: Antal Putinică și Cătălin Ghigea au prefațat Marele Premiu de la Singapore appeared first on Antena Sport.
"Ai fost vreodată portar?". Manuel Neuer n-a suportat întrebarea unui jurnalist după golul superb primit în UCL
Manuel Neuer n-a ezitat să arunce o "săgeată" către un jurnalist care l-a deranjat prin întrebarea pe care i-a pus-o după meciul dintre Bayern și Pafos, scor 5-1 pentru nemți. Discuția dintre cei doi a pornit de la golul superb încasat de goalkeeper-ul de 39 de ani. Omul de presă a vrut să afle de
Neluţu Varga l-a găsit pe "următorul Louis Munteanu". Noua vedetă de la CFR Cluj: "Fără 5 milioane nu discut"
Neluţu Varga l-a găsit pe "următorul Louis Munteanu" de la CFR Cluj. Patronul clujenilor vrea să dea lovitura cu Lorenzo Biliboc, tânărul jucător în vârstă de doar 18 ani. Biliboc a fost transferat de CFR Cluj în vară, de la Juventus U20. El a bifat deja opt meciuri la formaţia lui Andrea Mandorlini, pentru care
România merge cu patru sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere. Anunțul federației
România va fi reprezentată de patru sportivi, în perioada 2-10 octombrie, la Campionatele Mondiale de Seniori la Haltere, găzduite de localitatea norvegiană Forde. Evenimentul marchează primul test internaţional al noului ciclu olimpic către Los Angeles 2028, reunind peste 500 de sportivi din 93 de naţiuni. Sportivii care se vor lupta pentru medalii la Mondialele de
Victor Angelescu a răbufnit și el la adresa regulii U21: "Câți jucători am produs noi"
Victor Angelescu a constestat și el recent regula Under-21, după ce și Andrea Mandorlini a vorbit acum câteva zile despre acest aspect din fotbalul românesc. Acționarul minoritar de la Rapid este de părere că echipele nu ar trebui obligate să folosească un tânăr jucător în teren, ci mai degrabă ar trebui să fie premiate în
Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev: "Am vorbit cu el"
Adrian Mititelu a spus ce se întâmplă, de fapt, cu Vladislav Blănuţă la Dinamo Kiev. Atacantul a fost transferat de ucraineni de la FCU Craiova, luna trecută, şi a intrat într-un conflict cu fanii. El a fost acuzat că a distribuit videoclipuri pro-ruse pe reţelele de socializare. Vladislav Blănuţă şi-a exprimat ulterior susţinerea faţă de
Decizia luată de Mihai Rotaru înaintea debutului Universităţii Craiova în Conference League. Ce a spus despre meciul cu FCSB
Mihai Rotaru a prefaţat duelul Universităţii Craiova cu Rakow, din prima etapă a grupei de Conference League. Patronul oltenilor a dezvăluit că Mirel Rădoi nu se confruntă cu probleme de lot, urmând să alinieze cea mai bună echipă de start. Totodată, Mihai Rotaru a subliniat că Universitatea Craiova va miza pe cel mai bun 11
Frații Curry se reunesc! Seth a semnat cu Golden State Warriors și va fi coechipier cu Stephen
Echipa Golden State Warriors este pregătită să îi reunească pe fraţii Curry, după ce a ajuns la un acord pe un an cu Seth, care ar urma să joace alături de Stephen, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a relatat presa americană de marţi, citată de Reuters. Seth Curry urmează să vină la echipa
Octombrie începe în forță pentru microbiști: FC Barcelona – PSG, "finala" din Champions League – runda a 2-a
Noul format din Champions League ne oferă posibilitatea de a vedea meciuri tari în fiecare etapă. În runda a doua din faza ligii, cel mai așteptat meci este cel dintre FC Barcelona și PSG. Acesta se va disputa pe 1 octombrie, de la ora 22:00. Este de așteptat un meci echilibrat, dacă ne uităm pe
Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: "Ăsta e adevărul"
Fabio Capello a analizat în studioul Sky Sport victoria lui Inter din Liga Campionilor contra Slaviei Praga, scor 3-0. Marele antrenor italian l-a remarcat pe Hakan Calhanoglu din echipa lui Cristi Chivu, după care a vorbit despre diferența dintre forma jucătorilor din campionat, în comparație cu Liga Campionilor. Tehnicianul care a cucerit o Ligă a
Bogdan Racoviţan, reacţie fermă înaintea duelului cu Universitatea Craiova din Conference League. Ce echipă din România susţine
Bogdan Racoviţan (23 de ani) a prefaţat duelul cu Universitatea Craiova din prima etapă a grupei de Conference League. Fundaşul de la Rakow a dezvăluit că i-a urmărit pe olteni şi a subliniat că echipa lui Mirel Rădoi este una puternică, meciul urmând să se dispute joi, de la ora 22:00. Racoviţan a dezvăluit şi
Jannik Sinner a câş
Italianul Jannik Sinner şi-a revenit după dezamăgirea de la US Open, reuşind să se impună la China Open, la Beijing, unde l-a învins în pe Learner Tien, finalist pentru prima dată la nivel de turneu, scor 6-2, 6-2. Pentru Sinner este al treilea titlu din acest sezon. La mai puţin de patru săptămâni după ce […] The post Jannik Sinner a câştigat China Open. Al treilea trofeu din acest sezon pentru italian appeared first on Antena Sport.
Vești noi despre stadionul lui Dinamo! Când începe demolarea arenei din Ștefan cel Mare # Antena Sport
Compania Națională pentru Investiții a oferit recent noi detalii legate de construcția stadionului Dinamo. Suporterii alb-roșiilor speră la o nouă “casă” de câțiva ani buni, de când Guvernul a anunțat că va construi patru arene pentru EURO 2020, printre care și cea din Ștefan cel Mare. În primă fază, arena trebuie să fie demolată, iar […] The post Vești noi despre stadionul lui Dinamo! Când începe demolarea arenei din Ștefan cel Mare appeared first on Antena Sport.
Emblematicul Gael Monfils și-a anunțat retragerea din tenis! Când își va lua “adio” de la sport francezul # Antena Sport
Tenismanul francez Gael Monfils, unul dintre cei mai spectaculoşi şi apreciaţi jucători din circuitul masculin, a anunţat miercuri pe reţelele sociale că se va retrage din activitate la finalul sezonului 2026, transmite AFP. “După ce am împlinit 39 de ani, în urmă cu o lună, aş vrea să vă anunţ că anul care vine va […] The post Emblematicul Gael Monfils și-a anunțat retragerea din tenis! Când își va lua “adio” de la sport francezul appeared first on Antena Sport.
Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: “Speranţele lor sunt în joc” # Antena Sport
Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la echipa naţională, pentru partidele cu Moldova şi Austria din această lună. Meciul “de foc” cu austriecii din preliminariile World Cup 2026 va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, pe 12 octombrie, de la 21:45. Radu Drăguşin încă nu e refăcut complet după accidentarea suferită […] The post Tottenham nu-l lasă pe Radu Drăguşin la naţională. Anunţul englezilor: “Speranţele lor sunt în joc” appeared first on Antena Sport.
“Ăsta e minimum”. Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid # Antena Sport
Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid. Preşedintele giuleştenilor a transmis că tehnicianul vrea să aducă un trofeu la formaţia de sub Grant, în acest sezon. Giuleştenii sunt cu ochii pe cucerirea Cupei României, trofeu care în sezonul trecut a fost câştigat de CFR Cluj. În cazul […] The post “Ăsta e minimum”. Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv clar i-a fost stabilit lui Costel Gâlcă la Rapid appeared first on Antena Sport.
Englezii au analizat FCSB – Young Boys şi au prezis scorul final: “Criza lor ar putea continua” # Antena Sport
Englezii au analizat duelul dintre FCSB şi Young Boys, din a doua etapă a grupei de Europa League, şi au prezis scorul final. Ei sunt de părere că partida de joi de pe Arena Naţională se va încheia la egalitate, 1-1. FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima etapă a grupei […] The post Englezii au analizat FCSB – Young Boys şi au prezis scorul final: “Criza lor ar putea continua” appeared first on Antena Sport.
Thibaut Courtois e uriaș! E doar al doilea portar din istoria lui Real Madrid care face așa ceva în UCL # Antena Sport
Thibaut Courtois a atins o bornă extrem de interesantă în partida dintre Real Madrid și Kairat Almaty, încheiată cu scorul de 5-0 în favoarea trupei “blanco”. Portarul belgian a ajuns la realizarea respectivă după ce i-a pasat decisiv lui Kylian Mbappe la golul secund al echipei lui Xabi Alonso. Courtois l-a văzut plecat pe coechipierul […] The post Thibaut Courtois e uriaș! E doar al doilea portar din istoria lui Real Madrid care face așa ceva în UCL appeared first on Antena Sport.
“S-ar simţi confortabil”. Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după a patra victorie consecutivă cu Inter # Antena Sport
Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după ce Inter a ajuns la patru victorii consecuvite, în toate competiţiile. În ultimul meci, nerazzurrii s-au impus cu 3-0 în faţa celor de la Slavia Praga, în a doua etapă a grupei de Champions League. Italienii de la Gazzetta dello Sport au tras concluziile după […] The post “S-ar simţi confortabil”. Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Harry Potter, după a patra victorie consecutivă cu Inter appeared first on Antena Sport.
O revelație din Liga 1 a primit și ea interdicție la transferuri: “Un dobitoc de la mine nu a citit mailul” # Antena Sport
FIFA a “lovit” recent două cluburi din Liga 1 cu interdicții la transferuri, respectiv UTA și CFR Cluj, iar recent o altă echipă a primit și ea această sancțiune. FC Botoșani, una dintre revelațiile acestui sezon, a fost înștiințată că nu mai poate cumpăra jucători în următoarele trei perioade de mercato. Vestea legată de interdicția […] The post O revelație din Liga 1 a primit și ea interdicție la transferuri: “Un dobitoc de la mine nu a citit mailul” appeared first on Antena Sport.
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator # Antena Sport
Valentin Ceauşescu a făcut un apel disperat către statul român. Fiului fostului dictator, în vârstă de 77 de ani, i-a recidivat o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu 15 ani. Valentin Ceaușescu este omul care a creat Steaua ’86, echipa care a reușit cea mai mare performanță fotbalistică din istoria României: […] The post Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator appeared first on Antena Sport.
David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul # Antena Sport
David Popovici și oamenii de la CS Dinamo care se ocupă de pregătirea sa urmează să primească șase milioane de lei, o decizie luată în proiectul Ordonanței de Urgență pentru rectificarea bugetului pe anul 2025. Numele dublului campion mondial de la Singapore apare într-un titlu distinct la Ministerul Afacerilor Interne, cel care are în subordine […] The post David Popovici și staff-ul său de la CS Dinamo încasează 6 milioane de lei de la stat. Motivul appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea: “Încă ne iubim”. Ce mesaj a primit de la Florentino Perez # Antena Sport
Jose Mourinho a oferit o reacţie savuroasă după eşecul suferit de Benfica cu Chelsea, scor 0-1, în a doua etapă a grupei de Champions League. “The Special One” a revenit pe Stamford Bridge după cele două mandate bifate pe banca “albaştrilor”. Jose Mourinho şi-a exprimat afecţiunea faţă de clubul londonez, alături de care a avut […] The post Jose Mourinho, reacţie savuroasă după eşecul cu Chelsea: “Încă ne iubim”. Ce mesaj a primit de la Florentino Perez appeared first on Antena Sport.
Liverpool, ironizată la maxim de Galatasaray după eșecul din UCL: “Singurul miracol de la Istanbul rămâne 2005” # Antena Sport
Galatasaray nu s-a ferit să profite de victoria uriașă obținută în fața lui Liverpool în cea de-a doua etapă de Liga Campionilor, scor 1-0. Cei care se ocupă de administrarea rețelelor sociale ale turcilor i-au ironizat pe “cormorani” și au făcut două aluzii care îi vor înfuria cu siguranță pe fanii campioanei din Anglia. Cei […] The post Liverpool, ironizată la maxim de Galatasaray după eșecul din UCL: “Singurul miracol de la Istanbul rămâne 2005” appeared first on Antena Sport.
Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după “dubla” cu Slavia Praga. Borna uriaşă atinsă de elevul lui Cristi Chivu # Antena Sport
Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după “dubla” marcată în victoria cu Slavia Praga, scor 3-0. Echipa lui Cristi Chivu a obţinut a doua victorie clară din grupa de Champions League. Lautaro Martinez a deschis scorul în meciul de pe teren propriu cu Slavia Praga. Starul argentinian a marcat în minutul 30 şi a […] The post Lautaro Martinez a scris istorie la Inter după “dubla” cu Slavia Praga. Borna uriaşă atinsă de elevul lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
Bernadette Szocs și Eliza Samara s-au calificat în sferturi la China Smash. Victorie mare și pentru Eduard Ionescu # Antena Sport
Perechea română formată din Bernadette Szocs și Eliza Samara s-au calificat miercuri dimineața în sferturile de finală ale turneului China Smash 2025. Cele două au trecut de Prithika Pavade (Franța) și Adriana Diaz (Puerto Rico). “Tricolorele” s-au impus cu 3-1, la capătul unui meci care a durat aproximativ 28 de minute. La scurt timp după […] The post Bernadette Szocs și Eliza Samara s-au calificat în sferturi la China Smash. Victorie mare și pentru Eduard Ionescu appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, reacţie virală înainte de FCSB – Young Boys. Ce a putut să spună patronul campioanei # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacţie scurtă atunci când a fost întrebat despre duelul dintre FCSB şi Young Boys, din a doua etapă a grupei de Europa League. Patronul campioanei a transmis un mesaj savuros legat de aşteptările sale. “Trei puncte”, s-a rezumat a spune Gigi Becali, înaintea partidei cu elveţienii, care va fi joi, […] The post Gigi Becali, reacţie virală înainte de FCSB – Young Boys. Ce a putut să spună patronul campioanei appeared first on Antena Sport.
Prima reacţie a lui Cristi Chivu, după victoria categorică a lui Inter din UCL: “E o linie foarte subţire” # Antena Sport
Cristi Chivu le-a acordat declarații jurnaliștilor de la Sky Sports după ce a obținut a doua victorie din Liga Campionilor la capătul meciului cu Slavia Praga, scor 3-0. Antrenorul român a discutat despre schimbările pe care le-a făcut, starea lui Marcus Thuram, care a ieșit de pe teren prematur, dar și despre ce apreciază la […] The post Prima reacţie a lui Cristi Chivu, după victoria categorică a lui Inter din UCL: “E o linie foarte subţire” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter – Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român # Antena Sport
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a câştigat fără drept de apel meciul contra cehilor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. Finalista din sezonul trecut s-a impus cu 3-0. Lautaro Martinez, cu o dublă, şi Denzel Dumfries au fost marcatorii lui Inter, într-o seară perfectă pentru nerazzurri. Cristi […] The post Cristi Chivu, într-o galerie selectă după Inter – Slavia 3-0! Performanţa realizată de antrenorul român appeared first on Antena Sport.
Scene incredibile pe Stamford Bridge! Jose Mourinho a intervenit, după ce Enzo a fost luat la ţintă de fanii lui Benfica # Antena Sport
Jose Mourinho a revenit pe Stamford Bridge, dar din postura de adversar. Antrenorul portughez a venit la Londra alături de Benfica, pentru meciul cu Chelsea, din etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. Mulţi au aşteptat cu nerăbdare revenirea lui “The Special One”, în locul în care acesta a scris istorie şi a […] The post Scene incredibile pe Stamford Bridge! Jose Mourinho a intervenit, după ce Enzo a fost luat la ţintă de fanii lui Benfica appeared first on Antena Sport.
Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj # Antena Sport
Neluţu Varga este pregătit să dea o nouă lovitură de proporţii. Patronul celor de la CFR Cluj a reuşit să aducă nume importante în Gruia, precum Kurt Zouma, Islam Slimani și Marcus Coco, dar nu se opreşte aici. Varga vrea să formeze o echipă cu nume mari care să o readucă pe CFR Cluj în […] The post Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
Jurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni # Antena Sport
The post Jurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni appeared first on Antena Sport.
Ovidiu Mihăilă este noul selecţioner al naţionalei de handbal feminin: “Această responsabilitate vine cu provocări” # Antena Sport
Federaţia Română de Handbal a anunţat, marţi seară, numirea lui Ovidiu Mihăilă în funcţia de selecţioner al echipei naţionale feminine de senioare. Conducerea FRH consideră că această numire reprezintă cea mai potrivită alegere pentru postul de selecţioner. Ovidiu Mihăilă a condus echipa naţională de tineret feminin la ultimul Campionat European, cu evoluţii apreciate, ceea ce […] The post Ovidiu Mihăilă este noul selecţioner al naţionalei de handbal feminin: “Această responsabilitate vine cu provocări” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China appeared first on Antena Sport.
Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: “Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua” # Antena Sport
“Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua”, l-a avertizat marţi antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, pe fotbalistul său Kevin De Bruyne, înaintea meciului cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor, scrie site-ul eurosport.fr. Kevin De Bruyne şi-a exprimat nemulţumirea după ce a fost înlocuit în meciul pierdut duminică de Napoli împotriva lui AC […] The post Antonio Conte, avertisment dur pentru Kevin De Bruyne: “Accept o primă greşeală, dar nu şi o a doua” appeared first on Antena Sport.
Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty – Real Madrid # Antena Sport
Kylian Mbappe a avut nevoie de doar 25 de minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Kairat Almaty şi Real Madrid, din etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League. Starul francez a deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri, obţinută de Mastantuono. Argentinianul de 18 ani a fost faultat în careu, […] The post Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty – Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren # Antena Sport
Mănânci bine, joci bine! E motto-ul care dă energie la naţionala de tineret! Puştii lui Curelea sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren. La naţionala de tineret, jucătorii României sunt atenţi la dietă şi îşi aleg cu grijă alimentele. “Cu cât mai sănătos mănânci zi de zi, cu cât mai bine performezi, […] The post Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren appeared first on Antena Sport.
Diego Simeone şi-a aflat pedeapsa după circul făcut la meciul cu Liverpool! Nici “cormoranii” nu au scăpat # Antena Sport
Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a primit o suspendare de un meci, în urma eliminării sale în meciul cu Liverpool pierdut cu 3-2, din Liga Campionilor, pe 17 septembrie, scrie DPA. Argentinianul a fost implicat într-o încăierare cu suporterii echipei “Reds” pe Anfield, în urma golului victoriei marcat de Virgil van Dijk în prelungiri. […] The post Diego Simeone şi-a aflat pedeapsa după circul făcut la meciul cu Liverpool! Nici “cormoranii” nu au scăpat appeared first on Antena Sport.
Steaua – Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final # Antena Sport
Steaua a câştigat meciul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 2-1, din etapa a 8-a a Ligii 2. Echipa lui Daniel Opriţa a obţinut victoria după ce a fost condusă timp de 82 de minute. Oaspeţii au deschis scorul după numai 37 de secunde, prin Nacho Heras, cu un şut la colţul lung. Reuşita […] The post Steaua – Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final appeared first on Antena Sport.
Într-un interviu recent, Stefano Domenicali, CEO al Formula One Group, a dezvăluit că analizează varianta de a crește numărul de curse de sprint din calendar. Apărute în 2021, când s-au organizat trei astfel de întreceri, numărul a devenit dublu în 2026. În sezonul viitor vor fi tot șase, însă din 2027 se analizează ideea de-a […] The post Mai multe sprinturi sau deloc? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
