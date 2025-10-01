Asistența Socială București solicită finanțare europeană

Cotidianul de Hunedoara, 1 octombrie 2025 17:40

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București [...] The post Asistența Socială București solicită finanțare europeană appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
18:00
Cod portocaliu de vijelie. Primăria Capitalei, măsuri de protecție Cotidianul de Hunedoara
Poliția Locală inspectează șantierele din Capitală, iar [...] The post Cod portocaliu de vijelie. Primăria Capitalei, măsuri de protecție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:40
Asistența Socială București solicită finanțare europeană Cotidianul de Hunedoara
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București [...] The post Asistența Socială București solicită finanțare europeană appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
17:30
Noi criterii pentru șederea permanentă în Marea Britanie Cotidianul de Hunedoara
Guvernul laburist nu vrea ca alegatorii să fie seduși de Reform UK, partidul populist condus de Nigel Farage, care acum conduce în sondaje [...] The post Noi criterii pentru șederea permanentă în Marea Britanie appeared first on Cotidianul RO.
17:20
ROBOR a scăzut pe fondul lichidității din piață Cotidianul de Hunedoara
ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidității din piață, [...] The post ROBOR a scăzut pe fondul lichidității din piață appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Deficitul și datoria publică: semnal de alarmă de la Consiliul Fiscal   Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Fiscal (CF) a publicat, la 30 septembrie 2025, opinia asupra proiectului [...] The post Deficitul și datoria publică: semnal de alarmă de la Consiliul Fiscal   appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Eliminarea co-asigurărilor medicale, primele efecte Cotidianul de Hunedoara
Adresabilitatea la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului [...] The post Eliminarea co-asigurărilor medicale, primele efecte appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:50
Meritau generalii o săpuneală de la un maior-jurnalist-MAGA? Cotidianul de Hunedoara
Frustrarea generalilor trebuie privită în lumina unui sistem endogam, cu clientelism și favoritism, cu buget enorm ce alimentează corporații private, totul sub statutul cvasi-religios al armatei americane [...] The post Meritau generalii o săpuneală de la un maior-jurnalist-MAGA? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Anchetă disciplinară împotriva unei judecătoare Cotidianul de Hunedoara
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu [...] The post Anchetă disciplinară împotriva unei judecătoare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:40
Tragedia de la Iași. Ministrul Sănătății nu exclude noi demiteri Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri, [...] The post Tragedia de la Iași. Ministrul Sănătății nu exclude noi demiteri appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Prețurile pe piața imobiliară, raport pesimist Cotidianul de Hunedoara
Cei mai mulți cumpărători (65%) anticipează noi majorări ale [...] The post Prețurile pe piața imobiliară, raport pesimist appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Coaliția, discuții la Palatul Victoria Cotidianul de Hunedoara
iderii coaliției de guvernare s-au reunit [...] The post Coaliția, discuții la Palatul Victoria appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Secretarul de Război: Gata cu armata americană a bărbaților cu fustă! Cotidianul de Hunedoara
Standardele trebuie să fie uniforme, fără deosebire de gen, și foarte înalte. Dacă nu, nu sunt standarde. Sunt doar sugestii care vor duce la moartea pe front a copiilor noștri [...] The post Secretarul de Război: Gata cu armata americană a bărbaților cu fustă! appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Călugărul de la Mănăstirea Frăsinei, ani grei de închisoare Cotidianul de Hunedoara
Prea Cuviosul Nicodim, pe numel [...] The post Călugărul de la Mănăstirea Frăsinei, ani grei de închisoare appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Bătaie între fete la liceu Cotidianul de Hunedoara
Situație de neacceptat într-un liceu din Slobozia. Trei eleve sunt cercetate după ce ar fi agresat [...] The post Bătaie între fete la liceu appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Pentagonul cere pregătire pentru război, generalii ruși reacționează Cotidianul de Hunedoara
Armata SUA trebuie sa ”intimideze, să demoralizeze, să vâneze și să ucidă dușmanii”, a spus Pete Hegseth [...] The post Pentagonul cere pregătire pentru război, generalii ruși reacționează appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:00
Președintele vrea taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale Cotidianul de Hunedoara
Președintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții [...] The post Președintele vrea taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ajutor pentru un sector important pentru români Cotidianul de Hunedoara
Prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România s-au întâlnit la Palatul Victoria. Ce au vorbit și ce s-a stabilit? [...] The post Ajutor pentru un sector important pentru români appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Atenţionare de călătorie după o avertizare de tsunami Cotidianul de Hunedoara
Cel puțin 69 de persoane au murit și alte câteva zeci sunt date dispărute după un cutremur puternic produs în Filipine. Seismul a fost (...) [...] The post Atenţionare de călătorie după o avertizare de tsunami appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Zelenski acuză Rusia de terorism, dar centrala Zaporoje nu este în ”pericol imediat” Cotidianul de Hunedoara
Agentia Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) estimează însă că nu există un pericol la centrala Zaporojie [...] The post Zelenski acuză Rusia de terorism, dar centrala Zaporoje nu este în ”pericol imediat” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
”Insurecția” agenților sub acoperire și a informatorilor   Cotidianul de Hunedoara
Dacă pe 6 ianuarie 2021 a fost dată o lovitură în SUA, ea a fost una împotriva libertății de exprimare, scrie Ron Paul [...] The post ”Insurecția” agenților sub acoperire și a informatorilor   appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Ofertă oficială pentru Louis Munteanu    Cotidianul de Hunedoara
Gigi Becali nu a glumit când a tot repetat că va căuta să profite de momentul dificil din punct de vedere financiar prin care trece CFR Cluj [...] The post Ofertă oficială pentru Louis Munteanu    appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Mac cu prea mult opiu, în magazinele din România Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile române sunt în alertă după ce în mai multe magazine au fost scoase la vânzare [...] The post Mac cu prea mult opiu, în magazinele din România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:30
Schimbare la vârful serviciilor israeliene Cotidianul de Hunedoara
Noul sef al Shin Bet s-a opus negocierilor cu Hanas și a vorbit despre „războiul etern” cu palestinienii [...] The post Schimbare la vârful serviciilor israeliene appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Criza din SUA se resimte Cotidianul de Hunedoara
Criza din SUA  are efecte rapide. La doar câteva ore de la anunțul care cutremură lumea, Ambasada americană [...] The post Criza din SUA se resimte appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Plângere penală după tragedia de la Iași Cotidianul de Hunedoara
Conducerea Spitalului Sfânta Maria din Iaşi, unde au murit în acest an mai mulți copii, se va alege cu o plângere penală la Parchet, anunță [...] The post Plângere penală după tragedia de la Iași appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Lovitură pentru Maia Sandu Cotidianul de Hunedoara
Una caldă și una rece pentru Maia Sandu.  Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) [...] The post Lovitură pentru Maia Sandu appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Spania blochează armele americane pentru Israel Cotidianul de Hunedoara
”Rota si Moron nu sunt ca o sită, spune sursa citată de El Pais. Sunt baze spaniole suverane, sub comanda unui ofițer spaniol” [...] The post Spania blochează armele americane pentru Israel appeared first on Cotidianul RO.
10:40
CFR: Circulație suspendată între Constanța și Mangalia Cotidianul de Hunedoara
Călătorii care vor să ajungă cu trenul de la Constanța la Mangalia și invers trebuie să știe că acest tronson s-a închis. [...] The post CFR: Circulație suspendată între Constanța și Mangalia appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Vine iarna! Se anunță turneul lui Hrușcă Cotidianul de Hunedoara
Ștefan Hrușcă pornește într-un nou turneu național de colinde, o reîntoarcere la sufletul Crăciunului [...] The post Vine iarna! Se anunță turneul lui Hrușcă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
10:00
Trafic reluat pe Transalpina Cotidianul de Hunedoara
Vești bune pentru iubitorii Drumului Regilor. După două zile în care iarna și-a făcut de cap, circulaţia [...] The post Trafic reluat pe Transalpina appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Restricții la Tulcea din cauza unor trageri Cotidianul de Hunedoara
Populaţia civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricţionate/ de siguranţă al [...] The post Restricții la Tulcea din cauza unor trageri appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Nicușor Dan despre întâlnirea cu Donald Trump Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan știe exact ce își dorește de la o întâlnire cu liderul american, Donald Trump. [...] The post Nicușor Dan despre întâlnirea cu Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Președintele nu vrea să renunțe la snus Cotidianul de Hunedoara
Politicianul a spus că s-a obișnuit să folosească snus în urmă cu aproximativ doi ani „datorită colegilor din serviciile de informații” [...] The post Președintele nu vrea să renunțe la snus appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Guvernul SUA a rămas fără bani Cotidianul de Hunedoara
Aproximativ 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă, iar numeroase servicii esențiale riscă să fie perturbate, [...] The post Guvernul SUA a rămas fără bani appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Începe Ștefata Veteranilor Cotidianul de Hunedoara
Anul acesta, ștafeta se desfăşoară simultan pe trei trasee simbolice - Albastru, Galben şi Roşu - ce străbat ţara [...] The post Începe Ștefata Veteranilor appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Nicuşor Dan, zile pline în Danemarca Cotidianul de Hunedoara
Conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene sunt două dintre subiectele ce vor fi discutate de Nicușor (...) [...] The post Nicuşor Dan, zile pline în Danemarca appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Taiwanul din brațele useriștilor Cotidianul de Hunedoara
Un grup de parlamentari bătuți de vînturile succesului și loviți de bolile imaginii publice a lansat o scrisoare către clarvăzătorul politico-diplomatic al României [...] The post Taiwanul din brațele useriștilor appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Partenera președintelui, eveniment oficial la Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, astăzi, cu prilejul Zilei Naţionale a Luptei împotriva Cancerului de Sân. [...] The post Partenera președintelui, eveniment oficial la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Descentralizarea casei de sănătate Cotidianul de Hunedoara
Descentralizarea casei de sănătate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Descentralizarea casei de sănătate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Descentralizarea casei de sănătate appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Omenirea la răscruce, România nicaieri! Cotidianul de Hunedoara
Ungaria investește în Transilvania în timp ce România a fost impiedicată să lege Ardealul de restul țării prin autostrăzi moderne. Guvernanții noștri se dau de ceasul morții [...] The post Omenirea la răscruce, România nicaieri! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:30
Acoperământul Maicii Domnului Cotidianul de Hunedoara
Acoperământul Maicii Domnului prăznuit pe 1 octombrie se petrece [...] The post Acoperământul Maicii Domnului appeared first on Cotidianul RO.
23:20
”România, interesată ca sprijinul pentru Ucraina să continue consistent„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, despre agenda [...] The post ”România, interesată ca sprijinul pentru Ucraina să continue consistent„ appeared first on Cotidianul RO.
21:30
ÎPS Teodosie scapă de interdicție Cotidianul de Hunedoara
În cadrul ultimei ședințe de lucru a Sfântului Sinod [...] The post ÎPS Teodosie scapă de interdicție appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Modificări pe ruta București Nord-Aeroport Henri Coandă Cotidianul de Hunedoara
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta București Nord [...] The post Modificări pe ruta București Nord-Aeroport Henri Coandă appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor  Cotidianul de Hunedoara
Unul din elementele menționate de președinte [...] The post Nicușor Dan, despre anularea alegerilor  appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Nicușor Dan. Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei Cotidianul de Hunedoara
Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări, [...] The post Nicușor Dan. Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Descinderi, într-un dosar de braconaj, în Ialomița și Călărași Cotidianul de Hunedoara
Zeci de trofee de vânat, peste o sută de kilograme [...] The post Descinderi, într-un dosar de braconaj, în Ialomița și Călărași appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Președintele, despre o respingere a legii pensiilor magistraților Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Timișoara, că se [...] The post Președintele, despre o respingere a legii pensiilor magistraților appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Aprobare de la CE. Casa de modă Versace, preluată de Prada Cotidianul de Hunedoara
Comisia Europeană a aprobat, marți, în temeiul Regulamentului [...] The post Aprobare de la CE. Casa de modă Versace, preluată de Prada appeared first on Cotidianul RO.
18:40
„Bucureștenii cu handicap primesc în octombrie doar jumătate din indemnizație. Cer CGMB măsuri urgente” Cotidianul de Hunedoara
Bucureștenii cu handicap primesc și în această lună [...] The post „Bucureștenii cu handicap primesc în octombrie doar jumătate din indemnizație. Cer CGMB măsuri urgente” appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.