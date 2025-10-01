Liga Campionilor LIVE de la 19:45 și 22:00 » 9 partide se joacă azi: Barcelona - PSG, cap de afiș. Dennis Man, deplasare în Germania

Golazo.ro, 1 octombrie 2025 17:40

Liga Campionilor continuă astăzi cu alte 9 partide din etapa #2 a fazei principale. Barcelona - PSG este meciul serii, cu startul de la ora 22:00, iar PSV, echipa lui Dennis Man, se deplasează la Leverkusen, de la aceeași oră.

Acum 5 minute
18:00
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial Golazo.ro
Compania Națională de Investiții (CNI) a oferit detalii despre demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare”.
Acum 15 minute
17:50
Înțelepciunea lui Toni Nadal Fostul antrenor al lui Rafa, despre caracter și atitudine: „Pentru unii, munca e pedeapsă de la Dumnezeu” Golazo.ro
Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a vorbit despre cum poți avea succes pe plan personal, dar și profesional.
17:50
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu? Golazo.ro
Valentin Ceaușescu este fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu, cuplul dictatorial care a condus România din 1965 până în decembrie 1989
Acum 30 minute
17:40
Acum 2 ore
17:00
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează” Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) este nerăbdător să o întâlnească pe PSG în Liga Campionilor.
16:40
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre reacțiile venite dinspre CFR, Rapid și FCSB împotriva regulii U21.
16:20
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat următorul duel din Europa League, cu Young Boys.
Acum 4 ore
16:00
Edjouma, obiectiv măreț cu FCSB „Să ajungem în optimile Europa League!” + Ce a spus despre plecarea de la campioana României Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Malcom Edjouma (28 de ani), mijlocașul francez al roș-albaștrilor, a prefațat primul duel al campioanei de pe teren propriu din grupa XXL a Europa League.
15:40
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) ar fi intrat în „posesia” unui teren de fotbal al statului, aflat în Complxul Cultural Sportiv Studențesc.
15:40
Presiune maximă anti-Israel Mai multe țări s-au unit cerând excluderea la UEFA.  Mesaje furibunde în Ligă. De ce întârzie pedeapsa Golazo.ro
Israel, atacat în Liga Campionilor din cauza distrugerii Gaza. Federații importante, ca Spania sau Anglia, vor suspendarea federației de la Tel Aviv. Dar ceva a convins UEFA să amâne o decizie radicală
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică” Golazo.ro
Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, l-a comparat pe Pedri (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, cu celebrul Harry Potter.
14:50
Anunțul lui Mihai Rotaru Decizie luată înainte de Rakow - Craiova Golazo.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a vorbit despre partida de debut a oltenilor în faza principală din Conference League.
14:40
Cel mai mare contract semnat vreodată! Un jucător rus , cel mai bine plătit din NHL Golazo.ro
Kirill Kaprizov (28 de ani) a semnat cel mai mare contract din istoria NHL cu Minnesota Wild.
14:40
Cer expulzarea Rusiei! Cine vrea dezafilierea Moscovei de la UEFA. Protest comun: „Banii să fie dați Ucrainei. E imoral” Golazo.ro
UEFA, presată să elimine Rusia din forul european. Și să nu mai ajute financiar cluburile sale, oferind acele sume grupărilor ucrainene
14:20
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special” Golazo.ro
Florin Bratu (45 de ani) e nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu evoluând pentru Dinamo.Fostul atacant al alb-roșiilor are așteptări mari de la tânărul de 20 de ani, după experiențele acestuia de la Brighton și Vitesse.
Acum 6 ore
13:50
Monfils și-a anunțat retragerea Veteranul francez a stabilit când va fi ultima apariție pe teren: „Credeți-mă că nu regret nimic” Golazo.ro
Legenda tenisului francez a făcut anunțul oficial miercuri, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.
13:40
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău Golazo.ro
PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate), partidul președintei Maia Sandu, a luat peste 50% dintre voturi la alegerile parlamentare. Între cele 55 de mandate obținute de PAS se regăsesc și doi sportivi importanți: Maxim Potîrniche, fost fotbalist, și Anastasa Nichita, vicecampioană olimpică la lupte libere.
13:20
Strategia revelației din Superliga Cum a ajuns FC Argeș din Liga 2 la două puncte de liderul Ligii 1: „Asta le-am spus” Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit despre munca din spatele succesului piteștenilor.
13:00
Condamnat să fie rezervă Horaţiu Moldovan pierde naţionala! Are în față, la Oviedo, portarul-revelație al Spaniei și Europei Golazo.ro
Horațiu Moldovan, 27 de ani, nu a jucat niciun meci oficial la Oviedo, fiind mascat de Aaron Escandell, goalkeeperul cel mai performant în acest start de sezon în principalele cinci campionate continentale
12:50
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League Golazo.ro
FCSB, campioana României, se pregătește pentru un nou duel de foc în Europa League, iar partida poate fi urmărită și la TV.
12:40
Rapid, ca CFR Cluj Victor Angelescu vrea eliminarea regulii U21: „Nu mi se pare normal să te oblige” Golazo.ro
Victor Angelescu a comentat subiectul regulii U21, contestată recent de antrenorul celor de la CFR Cluj.
12:20
Cine transmite Rakow - U Craiova Postul TV pe care poate fi urmărit debutul oltenilor în Conference League Golazo.ro
Rakow și Universitatea Craiova se vor întâlni, joi, de la ora 22:00, în prima rundă a fazei principale din Conference League.
12:20
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental Golazo.ro
FCSB a fost pedepsită pentru rasism după ultimul meci în Europa League pe Arena Națională, la 3-0 în play-off cu Aberdeen. UEFA a trimis un delegat special pentru a urmări acum partida de pe Arena Națională
12:10
Angelescu își face mea culpa Președintele de la Rapid a lămurit afirmațiile făcute în urmă cu câteva zile : „S-a înțeles greșit” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a revenit asupra unui posibil transfer al lui Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj.
Acum 8 ore
12:00
Rapid a pus țara la cale Conducerea și antrenorul Costel Gâlcă au decis: „E clar. Asta vrem” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre evoluția echipei în acest start de sezon.
11:50
Vinicius a ieșit bombănind FOTO. O nouă reacție furioasă a brazilianului, după ce a fost schimbat de Xabi! Antrenorul îl apără  Golazo.ro
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Vinicius Jr (25 de ani) a fost extrem de furios în momentul în care a fost înlocuit de Xabi Alonso (43 de ani).
11:40
A făcut avere la saudiți Cum a reușit Milinkovic-Savic să ajungă la o avuție fabuloasă după ce a semnat în Arabia Saudită Golazo.ro
Mijlocașul sârb care s-a remarcat la Lazio s-a îmbogățit de-a dreptul la arabi, el „valorând” acum 120 de milioane de dolari
11:20
Craiova îl dă afară? Cel mai bun antrenor din istoria lui Rakow riscă demiterea dacă pierde joi, în Conference Golazo.ro
Marek Papszun, 51 de ani, e cel care i-a oferit forță lui Rakow Czestochowa. Antrenorul promovării, trofeelor și Europei. Dar și el poate fi dat afară la un eventual eșec în fața Universității Craiova
10:30
Mbappe, de neoprit! Startul lui Real Madrid a reușit un hat-trick în ultimul meci din Liga Campionilor. La ce capitol l-a egalat pe Cristiano Ronaldo Golazo.ro
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Kylian Mbappe (26 de ani) a reușit un hat-trick în deplasarea „galacticilor” din Kazakhstan.
10:20
„Lucruri cu care nu erau obișnuiți”  Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul” Golazo.ro
INTER - SLAVIA PRAGA 3-0. Cristi Chivu (44 de ani) a oferit prima reacție, după ce a obținut a doua victorie consecutivă pe banca nerazzurilor, în Liga Campionilor.
Acum 12 ore
09:50
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo Golazo.ro
Mihai Popovici a vorbit și despre salariul său, despre care surse din club spun că ar fi de 7.000 € pe lună. Popovici spune că e egal sau mai mic cu cele ale angajaților, pe posturi similare, din „Europa de Est civilizată a înotului”.
09:10
Dezastru înainte de FCSB Coșmarul lui Young Boys în Europa. Actualul antrenor a fost adus de urgență Golazo.ro
FCSB îi înfruntă joi pe elvețienii de la Young Boys, care vin după nouă înfrângeri consecutive în faza principală a competițiilor UEFA
07:00
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! Cum au reacționat legendele Golazo.ro
Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, se confruntă cu o afecțiune gravă care i-a recidivat după aproape 15 ani de la prima diagnosticare, potrivit Mediafax.
Acum 24 ore
00:50
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! Cum au reacționat legendele Golazo.ro
30 septembrie 2025
23:40
Variantă pentru Porumboiu Fostul patron de la FC Vaslui ia în considerare o  revenire în Superliga: „Ar putea să ne ajute” Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvăluit că Adrian Porumboiu (65 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, ar putea reveni în fotbalul românesc.
23:40
Schimbare în fotbal? Președintele unui club din Liga Campionilor cere măsuri inspirate din NBA și NFL Golazo.ro
Fernando Carro (61 de ani), președintele celor de la Bayer Leverkusen, militează pentru introducerea unui plafon salarial în fotbal.
22:40
Vor un câștigător de UCL CFR Cluj ar negocia aducerea unui alt ex-star de la Chelsea Golazo.ro
După ce l-a transferat pe fostul jucător de la Chelsea, Kurt Zouma (30 de ani), CFR Cluj ar purta negocieri pentru a aduce un alt fost jucător al londonezilor. De data aceasta este vorba de mijlocașul ofensiv Hakim Ziyech (32 de ani), liber de contract după despărțirea de Al-Duhail din Qatar.
22:30
România are un nou selecționer FRH a bătut palma cu un antrenor din Liga Florilor Golazo.ro
Federația Română de Handbal a anunțat, astăzi, că Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al naționalei feminine.
22:10
6 milioane pentru Popovici   Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență Golazo.ro
Campionul olimpic la înot David Popovici (19 ani) este menționat în proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe 2025.
21:50
Lucrări amânate Motivul pentru care noul stadion nu va fi gata la timp  » Ce a spus primarul orașului despre finanțarea proiectului Golazo.ro
Demararea lucrărilor pentru noul stadion de la Oradea a fost amânată pentru anul 2026.
21:50
CFR i-a scăzut mai mult cota Zouma a jucat zece minute la Cluj, dar nu mai e superstoperul de la Chelsea   Golazo.ro
Kurt Zouma, 30 de ani, cel care impresiona cândva la Chelsea, încearcă să-și revină la CFR Cluj. E dificil de estimat când va putea fi titular
21:30
Când revine Borza Victor Angelescu a vorbit despre starea fundașului care și-a rupt degetul în cantonamentul echipei naționale Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar la Rapid, a oferit detalii despre starea lui Andrei Borza (19 ani). Fotbalistul s-a accidentat la prima convocare la echipa națională.
21:10
Anchetat pentru ucidere din culpă Detalii de ultimă oră din dosarul deschis fostului internațional Ionel Ganea Golazo.ro
Publicația GOLAZO.ro a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș informații privind situația dosarului deschis în urma tragediei.
20:50
Rapid a vrut să dea lovitura  Victor Angelescu  a confirmat discuțiile pentru transfer: „Nimeni nu credea că se poate” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a confirmat că a purtat negocieri pentru a-l readuce pe Albion Rrahmani (25 de ani).
20:20
Porumboiu și Crăciunescu s-au împăcat GOLAZO.ro a vorbit cu cei doi foști „centrali”: „Mai avem prea puțin de trăit pentru a sta certați” Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) și Ion Crăciunescu (75 de ani), doi dintre cei mai cunoscuți arbitri din fotbalul românesc, au pus capăt unui conflict îndelungat. GOLAZO.ro a discutat cu cei doi, care au confirmat că și-au refăcut prietenia după mai bine de zece ani de tensiuni.
19:50
„Să schimbe conducerea”  Arlauskis, atac dur la adresa șefilor de la CFR Cluj: „Varga s-a înconjurat de lipitori” Golazo.ro
Giedrius Arlauskis (37 de ani), portarul alături de care CFR a câștigat Liga 1 de cinci ori, a lansat un atac la adresa conducerii clubului din Gruia. Fostul portar susține că finanțatorul Ioan Varga ar trebui să schimbe actualul corp managerial al clubului.
19:40
Seară istorică la Almaty Fanii lui Kairat au luat cu asalt stadionul cu 3 ore înaintea meciului de gală contra celor de la Real Madrid Golazo.ro
Fanii lui Kairat Almaty s-au prezentat la stadion cu mai multe ore înaintea duelului cu Real Madrid, din Liga Campionilor.
18:50
Noul stadion din România  prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul Golazo.ro
Lucrările la noul stadion din Târgoviște, „Dâmbovița Arena”, au avansat semnificativ.
18:30
TVR, parteneriat cu o firmă de streaming Evenimente sportive gratis și producții proprii: „Cel mai ambiţios proiect” Golazo.ro
Televiziunea Română a anunțat astăzi că va începe o colaborare cu Eurovision Sport, platforma digitală de streaming a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU). Publicul din România va avea acces gratuit la competiții sportive internaționale, prin intermediul platformei.
18:20
Serena, nemulțumită de decorațiunile din hotel Fosta tenismenă a fost taxată: „Extrem de nepoliticos”. Cu ce imagine au contrazis-o internauții Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider WTA, a criticat decorațiunile hotelului în care a fost cazată la New York.
