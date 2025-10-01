Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova. Finalizarea A7 și A8, pe agendă

11:20

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marţi seara, la Antena 3 CNN, că discuțiile despre orice beneficii sociale sau creșteri de cheltuieli sunt, momentan, oprite. „Avem nevoie rapid de un al treilea pachet de măsuri, care să conţină ceea ce Partidul Social Democrat a propus, dar suntem deschişi şi la alte propuneri", a spus oficialul […]