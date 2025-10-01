Veştile proaste se ţin lanţ: La puţin timp după închiderea guvernului federal din cauza unui blocaj al finanţării, s-a aflat că economia americană a pierdut 32.000 de locuri de muncă în septembrie

08:15

Dexory, start-up-ul de robotică fondat de trei români la Londra, ţinteşte o creştere de cinci ori a veniturilor anul acesta şi plănuieşte să îşi mărească echipa de la aproape 200 de angajaţi în prezent la 300 până la jumătatea anului viitor, în condiţiile în care cererea pentru roboţi autonomi folosiţi în industria de logistică este tot mai mare, iar compania vrea să acapareze cât mai mult şi căt mai repede din piaţă atât timp cât nu are competiţie directă.