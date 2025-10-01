Veştile proaste se ţin lanţ: La puţin timp după închiderea guvernului federal din cauza unui blocaj al finanţării, s-a aflat că economia americană a pierdut 32.000 de locuri de muncă în septembrie
Ziarul Financiar, 1 octombrie 2025 17:45
Veştile proaste se ţin lanţ: La puţin timp după închiderea guvernului federal din cauza unui blocaj al finanţării, s-a aflat că economia americană a pierdut 32.000 de locuri de muncă în septembrie
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
18:00
18:00
Acum 30 minute
17:45
Acum o oră
17:15
Creşterea cooperativelor locale este îngreunată de accesul la finanţare. „În vest, cooperativele nu sunt tratate ca firme obişnuite“ # Ziarul Financiar
Aproape jumătate dintre cooperative reinvestesc profitul realizat şi aşa reuşesc să se dezvolte, în timp ce 44% au ca sursă principală de finanţare membrii cooperatori, arată un studiu realizat în cadrul unui proiect realizat de Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj. Fondurile europene nerambursabile sunt utilizate de 40% dintre cooperative, iar doar un sfert dintre cooperativele cuprinse în această cercetare spun că folosesc credite bancare şi doar 12% dintre cooperative utilizează microcredite de la instituţiile financiare nebancare.
17:15
Acum 2 ore
17:00
16:45
16:45
16:30
Când intenţiile de achiziţie ale companiilor ungare în România eşuează, Premier Energy, furnizor de utilităţi activ local, a preluat jumătate din eolienele din Ungaria. Ce urmează după această achiziţie surpriză? # Ziarul Financiar
La mijlocul lunii septembrie, Premier Energy a anunţat semnarea unui acord pentru achiziţia a 51% şi a controlului asupra companiei Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT, filiala din Ungaria a gigantului spaniol Iberdrola. Compania vizată de tranzacţie deţine un portofoliu de parcuri eoliene operaţionale cu o capacitate totală instalată de 158 MW, jumătate de capacitatea eoliană totală a Ungariei, o piaţă încă slab dezvoltată.
16:15
Acum 4 ore
16:00
Consiliul Fiscal apreciază că noile coordonate ale bugetului sunt compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, ţinta de venituri putând fi considerată plauzibilă. ”Criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudenţe mari în gestionarea finanţelor publice” # Ziarul Financiar
15:30
15:30
Consiliul Fiscal apreciază că noile coordonate ale bugetulu sunt compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, ţinta de venituri putând fi considerată plauzibilă. ”Criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudenţe mari în gestionarea finanţelor publice” # Ziarul Financiar
15:15
15:00
14:30
14:15
Acum 6 ore
14:00
14:00
13:45
Atenţionare de călătorie în Italia din cauza unei greve în sectorul transportului feroviar # Ziarul Financiar
Autorităţile române au emis o atenţionare de călătorie în Italia din cauza unei greve în sectorul transportului feroviar. Aceasta va începe joi şi va ţine 24 de ore.
13:00
13:00
12:45
12:15
Acum 8 ore
12:00
12:00
12:00
11:30
11:30
11:30
11:30
11:15
O nouă investiţie făcută de fondul Catalyst România: 1,25 milioane de euro în platforma auto digitală Carfix. Finanţarea va susţine extinderea în Europa. Investiţiile anterioare realizate în proiectul Carfix se ridică la 2,6 mil. euro # Ziarul Financiar
Platforma Carfix, care funcţionează ca un ecosistem digital pentru industria auto, a atras o investiţie de 1,25 milioane de euro de la fondul de venture capital Catalyst România, pentru a-şi extinde operaţiunile la nivel local şi european. Finanţarea va sprijini GTM Managing Services, compania care operează platforma Carfix, în consolidarea prezenţei în România şi în accelerarea expansiunii pe pieţele din Europa Centrală şi de Est.
11:15
11:00
10:45
10:30
Acum 12 ore
10:00
Cum reacţionează pieţele la shutdown-ul Congresului din SUA? Futures pentru bursele din SUA scad, în timp în Europa toate pieţele mari sunt pe creştere. Indicele BET are +0,25%. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului SUA pentru prima dată în aproape şapte ani # Ziarul Financiar
09:30
09:15
Fondurile de private equity şi venture capital au atras 256 mil. euro în 2024, capital record # Ziarul Financiar
Piaţa de Private Equity (PE) şi Venture Capital (VC) din România a înregistrat o redresare puternică în 2024, când fondurile locale au atras un capital record de 256 milioane euro, echivalent cu 80% din totalul finanţărilor obţinute în perioada 2020–2024, arată cea de-a treia ediţie a Studiului privind piaţa de Private Equity şi Venture Capital din România, realizat de ROPEA (Asociaţia de Investiţii Private din România) în parteneriat cu Deloitte România.
09:15
09:00
08:45
Petrom îşi face o clonă de business în Bulgaria. OMV Petrom se gândeşte la un proiect de stocare major în Bulgaria în parteneriat cu Enery după finalizarea achiziţiei unui parc solar de 400 MW # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat achiziţia participaţiei de 50% în proiectul fotovoltaic Gabare, dezvoltat de austriecii de la Enery în Bulgaria.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Oana Jinga, cofondatoare Dexory – start-up-ul fondat de 3 români la Londra care a atras 120 mil. dolari pentru roboţi autonomi folosiţi în logistică: Ţintim o creştere de 5 ori a veniturilor în anul 2025 şi vrem să ajungem la 300 de angajaţi. Momentan, nu avem competitori # Ziarul Financiar
Dexory, start-up-ul de robotică fondat de trei români la Londra, ţinteşte o creştere de cinci ori a veniturilor anul acesta şi plănuieşte să îşi mărească echipa de la aproape 200 de angajaţi în prezent la 300 până la jumătatea anului viitor, în condiţiile în care cererea pentru roboţi autonomi folosiţi în industria de logistică este tot mai mare, iar compania vrea să acapareze cât mai mult şi căt mai repede din piaţă atât timp cât nu are competiţie directă.
07:45
Bursă. Cum au ajuns fonduri slovene, care nu a avut contact cu Bursa de Valori Bucureşti până în vară şi care au doar Fondul Proprietatea în portofoliu, să îşi impună solicitările într-o AGA a Fondului Proprietatea care a durat mai bine de şapte ore? # Ziarul Financiar
Axor Holding, Equinox şi Intus Invest – fonduri de investiţii slovene axate în principal pe sectorul imobiliar şi reprezentate de Matej Rigelnik, care au făcut alianţă în vară cu un grup de investitori locali conduşi de Sarkany Istvan – au reuşit să îşi impună punctele de vedere în adunarea generală ordinară a acţionarilor Fondului Proprietatea din 29 septembrie, unde
07:45
Bursă. Cât ar încasa acţionarii semnificativi ai Sphera Franchise Group dacă vor fi aprobate dividendele suplimentare? Omul de afaceri Radu Dimofte ar urma să încaseze 25 mil. lei # Ziarul Financiar
Omul de afaceri Radu Dimofte, principalul acţionar al Practic Bucureşti şi, printre altele, unul dintre cei mai mari proprietari de spaţii comerciale din Capitală, va obţine 25,3 mil. lei sub formă de dividende suplimentare de la grupul de food service Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG) în cazul în care propunerea va fi aprobată de acţionari la adunarea generală din 5 noiembrie.
07:30
Milan Pruşan, Goldman Sachs Asset Management România: Bursa de la Bucureşti a onorat mereu nevoia de lichiditate în momente volatile # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti rămâne una dintre pieţele cu cele mai atractive randamente din regiune, chiar dacă deficitul de lichiditate rămâne o provocare majoră.
07:15
Bursă. Cu o evaluare între 1,45 şi 1,65 mld. lei şi un multiplu P/E estimat la 16–18,7, Cris-Tim ar ocupa locul 7 în clasamentul companiilor antreprenoriale de la BVB, între Aquila şi Sphera. Cum arată top 10 # Ziarul Financiar
Grupul Cris-Tim, unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimentară, ar intra în liga companiilor antreprenoriale de la Bursa de Valori Bucureşti, pe baza evaluării pe surse între 1,45 mld. lei şi 1,65 mld. lei obţinută de ZF.
Acum 24 ore
00:15
00:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.