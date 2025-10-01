Veştile proaste se ţin lanţ: La puţin timp după închiderea guvernului federal din cauza unui blocaj al finanţării, s-a aflat că economia americană a pierdut 32.000 de locuri de muncă în septembrie

Ziarul Financiar, 1 octombrie 2025 17:45

Veştile proaste se ţin lanţ: La puţin timp după închiderea guvernului federal din cauza unui blocaj al finanţării, s-a aflat că economia americană a pierdut 32.000 de locuri de muncă în septembrie

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 5 minute
18:00
Financial Times: Cum a devenit Soros ”inamicul public numărul unu” al preşedintelui SUA? Planul lui Trump este să doboare una dintre cele mai mari ONG-uri din America pentru a le reduce la tăcere şi pe celelalte Ziarul Financiar
18:00
Avertismentul liderilor europeni: Atacurile Rusiei de până acum sunt doar începutul. Suntem în cel mai mare pericol de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:45
Veştile proaste se ţin lanţ: La puţin timp după închiderea guvernului federal din cauza unui blocaj al finanţării, s-a aflat că economia americană a pierdut 32.000 de locuri de muncă în septembrie Ziarul Financiar
Acum o oră
17:15
Creşterea cooperativelor locale este îngreunată de accesul la finanţare. „În vest, cooperativele nu sunt tratate ca firme obişnuite“ Ziarul Financiar
Aproape jumătate dintre coope­ra­tive reinvestesc profitul realizat şi aşa reuşesc să se dezvolte, în timp ce 44% au ca sursă principală de finan­ţare membrii cooperatori, arată un studiu realizat în cadrul unui proiect realizat de Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj. Fondurile euro­pene neram­bursabile sunt utili­zate de 40% dintre cooperative, iar doar un sfert dintre cooperativele cu­prinse în a­ceas­tă cercetare spun că fo­losesc credite bancare şi doar 12% dintre coope­rative utilizează mi­crocre­dite de la instituţiile financiare nebancare.
17:15
Argentina nu scapă de tensiunile financiare: Pesoul se depreciază cu 6% după ce perspectiva ajutorului american se îndepărtează. „Deocamdată, sprijinul promis de Trezorerie a rămas doar la nivel declarativ, fără nimic concret” Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:00
Studiu Revolut: Tinerii îşi construiesc avuţia personală prin investiţii în MMF-uri şi aur în defavoarea proprietăţii imobiliare. Gen X rămân fideli investiţiilor imobiliare Ziarul Financiar
16:45
Preţul aurului, la noi maxime istorice. Închiderea guvernului american din cauza lipsei unui acord de finanţare împinge aurul la aproape 4.000 de dolari pe uncie Ziarul Financiar
16:45
ProCredit Group aduce împreună afaceri din 12 ţări prin platforma digitală ProConnect Ziarul Financiar
16:30
Când intenţiile de achiziţie ale companiilor ungare în România eşuează, Premier Energy, furnizor de utilităţi activ local, a preluat jumătate din eolienele din Ungaria. Ce urmează după această achiziţie surpriză? Ziarul Financiar
La mijlocul lunii septembrie, Premier Energy a anunţat semnarea unui acord pentru achiziţia a 51% şi a controlului asupra companiei Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT, filiala din Ungaria a gigantului spaniol Iberdrola. Compania vizată de tranzacţie deţine un portofoliu de parcuri eoliene operaţionale cu o capacitate totală instalată de 158 MW, jumătate de capacitatea eoliană totală a Ungariei, o piaţă încă slab dezvoltată.
16:15
Daniel Rusen, Microsoft, şi Pawel Bochniarz, Radix Ventures: Un program precum MoonShotX poate să sprijine scalarea şi expansiunea companiilor din Europa Centrală şi de Est şi chiar poate duce la noi unicorni în regiune Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:00
Consiliul Fiscal apreciază că noile coordonate ale bugetului sunt compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, ţinta de venituri putând fi considerată plauzibilă. ”Criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudenţe mari în gestionarea finanţelor publice” Ziarul Financiar
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan cere reexaminarea legii care scuteşte de impozit veniturile din criptomonede. ”Nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetăţenilor plătesc taxe, anumite câştiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferenţial” Ziarul Financiar
15:30
Consiliul Fiscal apreciază că noile coordonate ale bugetulu sunt compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, ţinta de venituri putând fi considerată plauzibilă. ”Criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudenţe mari în gestionarea finanţelor publice” Ziarul Financiar
15:15
Patria Bank a intrat în atenţia Libra Bank, Vista Bank, Dan Ostahie (Altex) şi a unor investitori din Turcia şi Republica Moldova Ziarul Financiar
15:00
Hidroelectrica a atribuit companiei daneze Vestas contractul de 99 milioane lei pentru asigurarea serviciilor de mentenanţă a turbinelor eoliene ale Parcului Eolian Crucea Nord Ziarul Financiar
14:30
Afacerile companiilor clasate pe primele 10 poziţii în Topul Naţional al Firmelor realizat de CCIR au depăşit 287 mld. euro în 2024, plus 6 % an/an. Profitul din exploatare a ajuns la 26 mld. euro Ziarul Financiar
14:15
Rezervele valutare la Banca Naţională se situau la finalul lunii septembrie la 65 miliarde euro, faţă de 65,18 miliarde euro luna precedentă. Plăţile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice însumează circa 2,45miliarde euro Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:00
BREAKING. Electromontaj îşi deschide porţile pentru investitorii de la Bursa de Valori: ofertă de acţiuni de până la 77 mil. lei, intermediată de Tradeville. Evaluare de 700 mil. lei şi P/E înainte de majorare de capital între 8 şi 9,5 ori Ziarul Financiar
14:00
Agenţia de comunicare Oxygen o numeşte pe Andreea Filip în rolul de Chief Business Officer Ziarul Financiar
13:45
Atenţionare de călătorie în Italia din cauza unei greve în sectorul transportului feroviar Ziarul Financiar
Autorităţile române au emis o atenţionare de călătorie în Italia din cauza unei greve în sectorul transportului feroviar. Aceasta va începe joi şi va ţine 24 de ore.
13:00
Inflaţia din zona euro a crescut la 2,2% în septembrie, pentru prima dată când depăşeşte ţinta de 2% a BCE din aprilie încoace Ziarul Financiar
13:00
AnimaWings triplează zborurile interne şi ajunge la 90 de curse săptămânale între Bucureşti şi cinci destinaţii din ţară Ziarul Financiar
12:45
Bursă. BestJobs Recrutare, care administrează platforma de recrutare online bestjobs.ro, încheie primul semestru cu un profit de 3,4 mil. lei şi venituri de 16,7 mil. lei Ziarul Financiar
12:15
Bursă. Compania Grand Hotel Bucharest, care administrează celebrul hotel din centrul Capitalei, a avut un profit de 3,3 mil. lei în primul semestru, în scădere cu 38%. Veniturile, uşor pe plus Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:00
E.ON Energie România a avea la final de septembrie 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor partenere, cu o valoarea totale de peste 75 mil.euro Ziarul Financiar
12:00
ASF: Capitalizarea companiilor listate la Bursă, în creştere cu 13% în primele şase luni din an, la circa 400 mld. lei. Aproape 140.000 de investitori activi la BVB Ziarul Financiar
12:00
Patria Bank a semnat un acord cu BERD, în Programul de Facilitare a Comerţului, prin care va putea emite instrumente de garantare pentru clienţi, facilitând accesul companiilor româneşti la finanţări şi parteneri externi Ziarul Financiar
11:30
Cristian Ionescu, CEO, Eazy Asigurări: Ne-am mărit echipa cu 80% în ultimele opt luni. Ne executăm cu stricteţe bugetul, dar vom continua să ne majorăm capitalul pentru susţinerea businesului. La final vom avea 106 mil. lei capital vărsat. Ziarul Financiar
11:30
Omul de afaceri Omer Susli cumpără prin intermediul Praktiker Real Estate România o clădire de birouri de pe strada Căderea Bastiliei, deţinută de Allianz Ţiriac Ziarul Financiar
11:30
ING Bank lansează plăţile instant cu mobilul la POS pentru mari retaileri, prin RoPay. Serviciul a fost deja adoptat de mai multe magazine din reţeua Auchan Ziarul Financiar
11:30
Ramona Jurubiţă a fost reconfirmată pentru al treilea mandat la conducerea KPMG România&Moldova. Compania a anunţat şi consolidarea echipei sale de conducere prin promovări şi reconfirmări Ziarul Financiar
11:15
O nouă investiţie făcută de fondul Catalyst România: 1,25 milioane de euro în platforma auto digitală Carfix. Finanţarea va susţine extinderea în Europa. Investiţiile anterioare realizate în proiectul Carfix se ridică la 2,6 mil. euro Ziarul Financiar
Platforma Carfix, care funcţionează ca un ecosistem digital pentru industria auto, a atras o investiţie de 1,25 milioane de euro de la fondul de venture capital Catalyst România, pentru a-şi extinde operaţiunile la nivel local şi european. Finanţarea va sprijini GTM Managing Services, compania care operează platforma Carfix, în consolidarea prezenţei în România şi în accelerarea expansiunii pe pieţele din Europa Centrală şi de Est.
11:15
Katrin Adt, Dacia: „Rădăcinile Dacia sunt în România. Misiunea mea este să duc brandul într-un viitor la fel de solid ca trecutul” Ziarul Financiar
11:00
E.ON Energie România a atins, în luna septembrie, pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor partenere, valoarea totală depăşind 75 milioane euro Ziarul Financiar
10:45
Stocul spaţiilor industriale şi logistice se apropie de 8 milioane mp, peste 60% fiind concentrat lângă Capitală. Cushman & Wakefield Echinox: Cererea a rămas puternică, fiind alimentată de activitatea de expansiune a chiriaşilor din retail, comerţ electronic şi producţie Ziarul Financiar
10:30
Bursă. Acţiunile Hidroelectrica deschid în uşoară creştere după ce compania şi-a revizuit în jos bugetul pe 2025 Ziarul Financiar
Acum 12 ore
10:00
Cum reacţionează pieţele la shutdown-ul Congresului din SUA? Futures pentru bursele din SUA scad, în timp în Europa toate pieţele mari sunt pe creştere. Indicele BET are +0,25%. La Washington, blocajul bugetar ameninţă să paralizeze multe dintre operaţiunile guvernului SUA pentru prima dată în aproape şapte ani Ziarul Financiar
09:30
„Shutdown” la Washington. Guvernul american s-a închis după ce republicanii şi democraţii nu au reuşit să ajungă la un acord privind bugetul pentru noul an fiscal. 750.000 de angajaţi riscă să fie concediaţi. Blocajul va costa economia SUA aproximativ 400 mil. dolari pe zi Ziarul Financiar
09:15
Fondurile de private equity şi venture capital au atras 256 mil. euro în 2024, capital record Ziarul Financiar
Piaţa de Private Equity (PE) şi Venture Capital (VC) din România a înregistrat o redresare puternică în 2024, când fondurile locale au atras un capital record de 256 milioane euro, echivalent cu 80% din totalul finanţărilor obţinute în perioada 2020–2024, arată cea de-a treia ediţie a Studiului privind piaţa de Private Equity şi Venture Capital din Ro­mâ­nia, realizat de ROPEA (Asociaţia de Investiţii Private din România) în parteneriat cu Deloitte România.
09:15
Tranzacţie pe piaţa de entertainment: Fondul de private equity Resource Partners preia participaţii majoritare la iaBilet şi BestMusic Concerts. Fondatorii, Emil Ionescu şi Răzvan Manta, rămân parteneri minoritari Ziarul Financiar
09:00
CEC Bank a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit net de 304 milioane lei, în creştere cu 12,8%. Banca a acordat peste 42.000 de credite noi, în valoare de 5,5 miliarde de lei Ziarul Financiar
08:45
Petrom îşi face o clonă de business în Bulgaria. OMV Petrom se gândeşte la un proiect de stocare major în Bulgaria în parteneriat cu Enery după finalizarea achiziţiei unui parc solar de 400 MW Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat achi­zi­ţia parti­cipaţiei de 50% în proiectul fotovoltaic Gabare, dezvoltat de austriecii de la Enery în Bulgaria.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Oana Jinga, cofondatoare Dexory – start-up-ul fondat de 3 români la Londra care a atras 120 mil. dolari pentru roboţi autonomi folosiţi în logistică: Ţintim o creştere de 5 ori a veniturilor în anul 2025 şi vrem să ajungem la 300 de angajaţi. Momentan, nu avem competitori Ziarul Financiar
Dexory, start-up-ul de robotică fondat de trei români la Londra, ţinteşte o creştere de cinci ori a veniturilor anul acesta şi plănuieşte să îşi mărească echipa de la aproape 200 de angajaţi în prezent la 300 până la jumătatea anului viitor, în condiţiile în care cererea pentru roboţi autonomi folosiţi în industria de logistică este tot mai mare, iar compania vrea să acapareze cât mai mult şi căt mai repede din piaţă atât timp cât nu are competiţie directă.
08:15
De ce SPEED 2025 poate fi conferinţa care ne arată următorul deceniu Ziarul Financiar
07:45
Bursă. Cum au ajuns fonduri slovene, care nu a avut contact cu Bursa de Valori Bucureşti până în vară şi care au doar Fondul Proprietatea în portofoliu, să îşi impună solicitările într-o AGA a Fondului Proprietatea care a durat mai bine de şapte ore? Ziarul Financiar
Axor Holding, Equinox şi Intus Invest – fonduri de investiţii slovene axate în prin­cipal pe sectorul imobiliar şi reprezentate de Matej Rigelnik, care au făcut alianţă în vară cu un grup de investitori locali conduşi de Sarkany Istvan – au reuşit să îşi impună punctele de vedere în adunarea generală or­di­nară a acţio­narilor Fon­dului Pro­prietatea din 29 sep­tembrie, unde
07:45
Bursă. Cât ar încasa acţionarii semnificativi ai Sphera Franchise Group dacă vor fi aprobate dividendele suplimentare? Omul de afaceri Radu Dimofte ar urma să încaseze 25 mil. lei Ziarul Financiar
Omul de afaceri Radu Dimofte, principalul acţionar al Practic Bucureşti şi, printre altele, unul dintre cei mai mari proprietari de spaţii comerciale din Capitală, va obţine 25,3 mil. lei sub formă de dividende suplimentare de la grupul de food service Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG) în cazul în care propunerea va fi aprobată de acţionari la adunarea generală din 5 noiembrie.
07:30
Milan Pruşan, Goldman Sachs Asset Management România: Bursa de la Bucureşti a onorat mereu nevoia de lichiditate în momente volatile Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti rămâne una dintre pieţele cu cele mai atractive randamente din regiune, chiar dacă deficitul de lichiditate rămâne o provocare majoră.
07:15
Bursă. Cu o evaluare între 1,45 şi 1,65 mld. lei şi un multiplu P/E estimat la 16–18,7, Cris-Tim ar ocupa locul 7 în clasamentul companiilor antreprenoriale de la BVB, între Aquila şi Sphera. Cum arată top 10 Ziarul Financiar
Grupul Cris-Tim, unul dintre cei mai mari producători locali din industria alimen­tară, ar intra în liga companiilor antrepreno­riale de la Bursa de Valori Bucureşti, pe baza evaluării pe surse între 1,45 mld. lei şi 1,65 mld. lei obţinută de ZF.
Acum 24 ore
00:15
Jocurile Olimpice din Paris din 2024 au costat 6,6 miliarde de euro, iar impactul economic a fost unul modest Ziarul Financiar
00:15
Pentru firmele din UE, economia firavă a Chinei reprezintă o preocupare mai mare decât războiul comercial purtat de Trump Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.