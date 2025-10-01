Tony One și Antonia, cununie cu fast! Nașii Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au făcut senzație
AntenaStars, 1 octombrie 2025 19:20
Zi de sărbătoare pentru Costel Biju! Fiul său cel mare, Tony One, și iubita lui, Antonia, au spus „DA” în fața celor dragi. Nașii aleși, Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, au impresionat prin eleganță, iar petrecerea a fost animată de artiști de top.
• • •
Alte ştiri de AntenaStars
Acum 5 minute
19:30
Soțul Laurei Cosoi, mesaj puternic despre familiile moderne: „Mamele duc singure greul” # AntenaStars
Soțul Laurei Cosoi a vorbit deschis despre provocările din familiile moderne și despre responsabilitatea pe care bărbații ar trebui să o asume în creșterea copiilor. Cosmin Curticăpean atrage atenția că tot mai multe mame rămân singure în fața greutăților.
Acum 15 minute
19:20
Tony One și Antonia, cununie cu fast! Nașii Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au făcut senzație # AntenaStars
Zi de sărbătoare pentru Costel Biju! Fiul său cel mare, Tony One, și iubita lui, Antonia, au spus „DA” în fața celor dragi. Nașii aleși, Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, au impresionat prin eleganță, iar petrecerea a fost animată de artiști de top.
Acum 30 minute
19:10
Eliminate primele din competiția Asia Express – Drumul Eroilor, Catinca Roman și fiica ei, Calina, au rămas cu amintiri intense, dar și cu o experiență dureroasă. Tânăra a primit jigniri și chiar amenințări cu moartea, lucru care a afectat-o profund.
Acum o oră
19:00
Surpriză la Power Couple România! Theo și Cesima vor încerca toate probele înaintea concurenților # AntenaStars
Theo Zeciu și Cesima revin în competiția de pe Antena 1, dar nu ca participanți, ci într-un rol cu totul nou: vor încerca în avans toate provocările și vor dezvălui fanilor cum arată culisele show-ului.
19:00
Adrian Minune Jr. vorbește despre viața amoroasă: motivul real al despărțirii de Ariana # AntenaStars
Fiul lui Adrian Minune a vorbit deschis despre separarea de Ariana, cea alături de care trăia o poveste ce părea să ducă la nuntă. De ce au ales să meargă pe drumuri diferite și ce spune despre fosta logodnică.
19:00
Tânăra influenceriță a ales din nou opulența pentru aniversarea sa: și-a luat prietenii și mama într-o escapadă de lux, începută chiar la bordul unui avion privat.
18:50
Nunta fiului lui Costel Biju: Tzancă Uraganu a venit alături de Lambada, nu de Alina Marymar | FOTO # AntenaStars
Petrecere fastuoasă în lumea maneliștilor! La nunta lui Tony One, fiul lui Costel Biju, Tzancă Uraganu a atras atenția tuturor prin apariția alături de Lambada, mama a trei dintre copiii săi, în timp ce partenera lui actuală, Alina Marymar, a lipsit.
18:40
A fost o seară tensionată la Asia Express! Cele șapte echipe s-au confruntat în proba pentru imunitatea mică, iar orașul Hanoi s-a dovedit a fi un teren dificil. În final, Anda Adam și Joseph au reușit să se impună și au bifat o dublă victorie.
18:40
Zi de sărbătoare pentru Valentina Pelinel și Cristi Borcea! Cei doi au împlinit șapte ani de mariaj, iar fostul model a rememorat clipele speciale din ziua în care și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.
Acum 2 ore
18:30
Mireasa, sezonul 12. Virgil și Alexandra, final neașteptat: „Nu pot să simt mai mult de atât” # AntenaStars
Decizie surprinzătoare în casa Mireasa! Virgil a hotărât să nu continue cunoașterea cu Alexandra și să rămână doar prieteni. Concurenta a fost vizibil afectată, iar mama lui Virgil a comentat, în direct, gestul fiului său.
18:30
Florin Ristei, din nou singur? Semnele care sugerează că povestea de iubire s-a fisurat # AntenaStars
Relația lui Florin Ristei cu Yasmin Awad pare să fi intrat într-o zonă de incertitudine. Make-up artistul a postat recent câteva mesaje cu subînțeles, iar urmăritorii au început imediat să se întrebe dacă povestea lor de dragoste s-a încheiat.
18:20
Scene șocante la capelă: Mihai Lungu, reacție neașteptată la priveghiul Ioanei Popescu # AntenaStars
Momente de tensiune la capela cimitirului Berceni 2, acolo unde a avut loc priveghiul Ioanei Popescu. Mihai Lungu, bărbatul care a fost alături de jurnalistă în ultima lună a vieții, a izbucnit nervos chiar la căpătâiul acesteia, stârnind revoltă și discuții aprinse.
18:20
Asia Express, 30 septembrie. Cine a pus mâna pe amuleta de 1.000 € după o probă care i-a scos din ritm pe toți concurenții # AntenaStars
Luptă la limită pentru amuleta de 1.000 de euro în ediția din 30 septembrie a competiției Asia Express. Anda Adam cu soțul său, Joseph, și echipa formată din Mara Bănică și Serghei Mizil au trecut printr-o probă muzicală care i-a pus serios în dificultate. Rezultatul a fost surprinzător.
18:10
Iubitul Ioanei Popescu, dezvăluiri după tragedie: „Am fost acuzat de furt și înșelăciune” # AntenaStars
La scurt timp după moartea Ioanei Popescu, detalii neștiute despre partenerul ei, Mihai Lungu, au ieșit la iveală. Bărbatul, care a fost alături de jurnalistă în ultima lună din viața ei, are un trecut marcat de condamnări și acuzații grave.
18:00
Actorul și creatorul de conținut a povestit în exclusivitate pentru Spynews.ro cum o întâmplare neașteptată i-a stricat calmul la lansarea celui mai nou film, inspirat chiar din viața sa.
18:00
Artistul se declară „cel mai fericit om de pe pământ” alături de soția sa, Elena, și fiica lor, Mia. Deși mulți l-au întrebat când va veni al doilea copil, Matteo a explicat motivul neașteptat pentru care nu are acest plan.
18:00
Finaliștii sezonului 11 „Mireasa” trăiesc o poveste de dragoste frumoasă, dar planurile pentru cununia religioasă au fost puse pe pauză. Mihaela a vorbit deschis despre relația cu tatăl lui Ștefan și despre cum au gestionat situația.
17:50
În timp ce răsfoia cutii pline de cărți și obiecte vechi, Oana Roman a găsit un detaliu care i-a adus aminte de sacrificiile mamei sale din anii de studenție. Momentul a fost împărtășit cu emoție pe Instagram.
17:50
Dezvăluiri emoționante ale Ellei Vișan: „Operația aceasta a adus înapoi partea din mine pe care o pierdusem” # AntenaStars
Fosta concurentă de la Insula Iubirii a vorbit, în exclusivitate, despre intervenția estetică pe care și-o dorea de ani buni, despre cum și-a recăpătat încrederea în sine și cum gestionează valul de critici din online.
17:40
La doar câteva ore după ce Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum, iubitul ei, Mihai Lungu, a povestit despre planurile de viitor pe care le aveau împreună. Cei doi ar fi trebuit să se căsătorească la Roma.
Acum 24 ore
20:00
Veronica și Gheorghe au povestit la Acces Direct cum, după ce au primit amenințări telefonice de la un bărbat necunoscut, și-au găsit animalele ucise pe câmp.
19:50
Oana Zara, greu încercată de dorul de Bogdan Medvedi: „Am adormit în fiecare seară pe videocall” # AntenaStars
Deși formează un cuplu stabil și se consideră deja o familie, Oana Zara și Bogdan Medvedi au fost nevoiți să treacă printr-o despărțire temporară. Actrița a povestit cum a resimțit distanța și ce obiceiuri au păstrat pentru a rămâne conectați.
19:50
Mara Bănică, despre Ioana Popescu: „Familia nu a vrut să o înmormânteze, am preluat eu totul” # AntenaStars
Trupul Ioanei Popescu a fost depus la capela cimitirului Berceni 2, iar Mara Bănică a vorbit cu emoție despre motivul pentru care a ales să se ocupe personal de înmormântarea jurnalistei.
19:40
Carmen Grebenișan a intrat în linie dreaptă cu sarcina și a plecat de urgență spre Constanța, acolo unde a ales clinica în care va naște. Alături de ea se află partenerul ei, Cristian, care îi oferă sprijin total în aceste ore pline de emoții.
Ieri
19:30
Ultimele detalii despre înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică face anunțul oficial # AntenaStars
Ioana Popescu își va dormi somnul de veci la București. Mara Bănică a dezvăluit ora și locul unde trupul neînsuflețit va fi depus, pentru ca apropiații să-i poată aduce un ultim omagiu.
19:30
Carmen Grebenișan trăiește emoții puternice în ultimele zile de sarcină. Vedeta a vorbit sincer despre starea ei și despre cum resimte contracțiile, chiar dacă travaliul nu a început încă.
19:30
Ioana Popescu își ia rămas-bun de la lumea mondenă care a făcut-o celebră. Trupul jurnalistei a fost depus la capela cimitirului Berceni 2, unde apropiații și prietenii pot veni să o conducă pe ultimul drum.
19:20
Drama Ioanei Popescu: ce planuri își făcuse cu iubitul chiar înainte de sfârșitul tragic # AntenaStars
Ultimele planuri ale Ioanei Popescu au ieșit la iveală. Jurnalista și iubitul ei, Mihai Lungu, ar fi trebuit să plece la Roma, unde bărbatul voia să o ceară de soție. Din păcate, destinul a schimbat totul, iar vedeta s-a stins înainte să-și împlinească visul de a avea o familie.
19:20
Vedeta a vorbit deschis despre una dintre cele mai mari provocări emoționale din viața ei: lupta dintre dorința de fericire și presiunea de a face mereu „ce trebuie”. Andreea Raicu le-a transmis fanilor un mesaj profund despre cum suferința poate deveni o lecție de vindecare și autocunoaștere.
19:20
Relația Danei Roba s-a destrămat după doar două luni! Ce a găsit în telefonul iubitului # AntenaStars
Povestea de dragoste a Danei Roba s-a destrămat brusc. Make-up artistul a descoperit în telefonul iubitului ei conversații ascunse cu alte femei și a decis să facă totul public.
19:00
De la altar, pe Drumul Eroilor! Alexandru Ion și marile sale emoții: familie, iubire și competiție # AntenaStars
Actorul din serialul „Lia, soția soțului meu” trăiește o perioadă plină de emoții și schimbări. Alexandru Ion a avut parte de o nuntă elegantă alături de Evelyne Vîlcu, femeia care i-a cucerit inima, iar acum își testează limitele în Asia Express, unde face echipă cu Ștefan Floroaica.
18:50
Soțul lui Brigitte, din nou în instanță! Florin Pastramă, acuzat și atacat pe două fronturi # AntenaStars
După ce el și Brigitte au scăpat de un proces răsunător, Florin Pastramă se confruntă acum cu noi probleme. Numele său apare în două dosare la Judecătoria Sectorului 6, iar disputa cu o familie a luat amploare: de la cererea lui de evacuare, până la solicitarea acestora de anulare a unui act notarial.
18:50
Divorțul nu a pus capăt scandalului: Bădălău și Pătrășcanu, o nouă confruntare în instanță # AntenaStars
Războiul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu pare să se stingă prea curând. Deși divorțul a fost finalizat în martie 2025, foștii soți continuă să se dueleze în fața magistraților. Recent, afaceristul a depus o nouă cerere prin care încearcă să blocheze efectele juridice ale unei executări silite.
18:40
În loc să se pregătească pentru o ceremonie clasică, cu flori, muzică și dans, Gabriela Cristoiu va îmbrăca rochia de mireasă într-un decor cu totul neașteptat: penitenciarul unde este închis tatăl fiului său. Bruneta recunoaște că emoțiile o copleșesc și că fiecare detaliu al acestei nunți neobișnuite are o încărcătură aparte.
18:30
Ultimele săptămâni din viața Ioanei Popescu. Dezvăluiri tulburătoare de la vecina jurnalistei # AntenaStars
Moartea neașteptată a Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă numeroase întrebări și multă durere. Una dintre vecinele jurnalistei a povestit, în exclusivitate pentru Spynews TV, prin ce trecea bruneta în ultima perioadă a vieții. Potrivit acesteia, „devoratoarea de fotbaliști” se confrunta cu probleme serioase de sănătate și chiar ajunsese să refuze mâncarea.
18:30
Dezvăluiri la TV. Alina Sorescu: „Crize de furie și amenințări, chiar și în fața copiilor” # AntenaStars
Alina Sorescu a fost invitată în platoul emisiunii Un show păcătos, unde a vorbit deschis despre cele mai tensionate momente din mariajul cu Alexandru Ciucu. Artista a povestit că a fost supusă unor presiuni uriașe și chiar amenințată de fostul soț, acuzații care au lăsat pe toată lumea fără cuvinte.
18:30
Deși au trecut deja câțiva ani de la separarea de tatăl fiicei sale, Sore a ales abia acum să vorbească deschis despre motivele care au dus la despărțire și despre cum arată relația lor în prezent. Cei doi au avut o poveste de dragoste intensă, care a durat opt ani, dar care s-a încheiat discret, fără prea multe explicații publice.
18:20
Un caz emoționant a fost prezentat la Acces Direct, după ce o femeie din Vaslui și-a pierdut urma fratelui. Cornel, în vârstă de 37 de ani, a plecat de acasă pe 17 septembrie și, de atunci, familia nu mai știe nimic despre el. Ana, sora lui, a lansat un apel public, rugându-i pe cei care l-au văzut să îi ofere orice informație.
18:20
Spynews TV. Iubitul Ioanei Popescu rupe tăcerea: „Ea mi-a cerut să mă mut la București” # AntenaStars
La Spynews TV, iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu a vorbit deschis despre povestea lor de dragoste. Mihai Ștefan Lungu a explicat cum a început legătura lor și cât a durat, oferind detalii pe care publicul nu le știa până acum.
18:20
Ediția din 29 septembrie 2025 a adus momente tensionate pentru Karmen Simionescu. Concurenta nu și-a mai putut controla emoțiile și a cedat în timpul cursei pentru imunitate, izbucnind în lacrimi în fața camerelor.
18:10
Alexandru Ciucu, reacție fermă după acuzațiile Alinei Sorescu: „Infirm violența în mod explicit” # AntenaStars
Designerul Alexandru Ciucu a ieșit public cu o reacție exclusivă, după ce fosta sa soție, Alina Sorescu, l-a acuzat de comportament violent. Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, acesta a explicat propria versiune a faptelor și a respins ferm acuzațiile.
18:00
Moda contemporană a învățat să îmbine confortul cu estetica, iar acest lucru se vede cel mai bine în popularitatea pieselor inspirate din sport. Dacă în trecut erau rezervate exclusiv pentru antrenamente, astăzi aceste articole vestimentare au depășit granițele sălilor de fitness și au ajuns în centrul atenției pe străzi, în birouri și chiar la evenimente casual. Această schimbare reflectă dorința oamenilor de a se simți bine în hainele pe care le poartă, fără a renunța la stil.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Pentru a patra oară, Stelian Ogică trece printr-o despărțire oficială. Cunoscut drept „Spaima Loteriei”, acesta a confirmat, în exclusivitate pentru Spynews, că mariajul cu Alexandra, femeia mai tânără cu peste 30 de ani decât el, a ajuns la final. Cei doi nu mai locuiesc împreună de aproape o lună.
19:20
Weekendul trecut a fost unul memorabil pentru Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa. Cei doi și-au botezat fiica, iar ceremonia religioasă, urmată de o petrecere restrânsă în București, a adus emoții copleșitoare pentru părinți și invitați. Evenimentul a avut loc la exact un an după venirea pe lume a micuței Perla.
19:20
Asia Express cucerește Vietnamul: concurenții, cu oalele de supă spre marea imunitate. Show-ul rămâne lider de audiență # AntenaStars
Prima etapă din Vietnam a debutat cu emoții, surprize și provocări pe măsură. Concurenții Asia Express au descoperit rapid că în această țară nimic nu este simplu: de la regulile stricte ale autostopului, până la clima schimbătoare și interacțiunile cu localnicii. Aventura a început în forță, punând la încercare răbdarea și adaptabilitatea tuturor echipelor.
19:10
Andrew Tate a primit o veste favorabilă din partea autorităților britanice. Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a anunțat oficial că nu va începe urmărirea penală împotriva sa, considerând că probele aduse nu sunt suficiente pentru o condamnare. Decizia îi vizează și pe fratele său, Tristan Tate.
19:00
Detalii despre funeraliile Ioanei Popescu. Mara Bănică: „Va avea tot ce e creștinește” # AntenaStars
Dispariția Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat în urmă durere și multe întrebări. Jurnalista, scriitoare și fostă prezență controversată a presei mondene, cunoscută și sub porecla de „devoratoarea de fotbaliști”, va fi condusă pe ultimul drum în curând.
19:00
Adin Grădinaru, concurent la Mireasa, despre planurile sale: „Totul depinde de viitoarea mea soție” # AntenaStars
Sezonul actual al emisiunii Mireasa a adus în fața publicului noi povești de viață și noi concurenți plini de emoții și speranțe. Printre cei care au decis să își încerce norocul se numără și Adin Grădinaru, un tânăr de 23 de ani, din Turceni, județul Gorj.
18:50
Un nou capitol din show-ul Power Couple a luat startul astăzi. Nouă cupluri de vedete și-au lăsat telefoanele deoparte și au intrat în aventura vieții lor, gata să-și testeze limitele și să-și demonstreze puterea de echipă.
18:50
Vestea dispariției Ioanei Popescu, la doar 45 de ani, a lăsat un gol imens și numeroase întrebări fără răspuns. Jurnalista, cunoscută în presa mondenă drept „devoratoarea de fotbaliști”, trecea printr-o perioadă delicată din punct de vedere medical, iar ultimele schimburi de mesaje cu iubitul ei, Mihai, arată cât de greu îi era.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.