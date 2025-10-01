Mesajul giganților industriali către UE: Dereglementați și vom investi miliarde
G4Media, 1 octombrie 2025 19:20
Airbus, Siemens, Novo Nordisk și alți giganți industriali se pregătesc să se angajeze să investească miliarde în Europa dacă Uniunea Europeană va duce la îndeplinire...
• • •
Acum 5 minute
19:30
De câțiva ani, expresia „inteligență artificială" domină dezbaterile publice, și sugerează adesea că ceea ce fac computerele este diferit sau inferior gândirii umane. Totuși, Blaise...
19:30
Edupedu.ro: Rechizitele școlare s-au scumpit cu peste 10% într-un singur an. Guma de șters, cariocile și liniile de plastic, printre cele mai mari creșteri de preț – analiză pe baza datelor INS # G4Media
Prețurile la rechizite școlare au crescut în medie cu 10,67%, iar cele la cărțile școlare cu 6,88%, în august 2025, comparativ cu august 2024, arată...
19:30
Italia introduce o zi împotriva „denigrării aparenţei fizice” / Denigrarea corporală se referă la discriminarea, insultarea şi devalorizarea mai ales a persoanelor supraponderale # G4Media
Italia, ţara modei haute couture dar şi a gustoaselor paste şi pizza, care pot favoriza depunerea unor kilograme în plus, a anunţat că introduce o...
19:30
Învățător, despre efectele Legii Bolojan: Au nenorocit școlile mici de la țară. Le pleacă elevii, s-au comasat clase, acolo este rău # G4Media
Un învățător, sub protecția anonimatului, a vorbit, pentru Edupedu.ro, despre efectele Legii Bolojan asupra școlilor. „Au nenorocit școlile mici de la țară. Le pleacă elevii,...
Acum 15 minute
19:20
Acum o oră
19:00
Platforma asiatică Shein a ales Franța pentru a-și deschide primele magazine fizice permanente, o premieră mondială și un „angajament pentru revitalizarea centrelor urbane", afirmă marca,...
19:00
Traversarea Dunării cu bacul, suspendată la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo # G4Media
Poliţia de Frontieră anunţă că traversarea Dunării cu bacul este suspendată, începând de miercuri, la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului...
18:50
BREAKING Consiliul Fiscal confirmă că Guvernul Ciolacu 2 a supraestimat veniturile și a subestimat cheltuielile bugetare ”deliberat” / G4Media a scris încă din august că fostul guvern a dat bugete de funcționare doar pentru câteva luni la unele ministere și agenții # G4Media
Consiliul Fiscal, instituție independentă condusă de Daniel Dăianu, arată într-un document public că Guvernul Ciolacu 2 a supraestimat în mod "deliberat" veniturile și a subestimat...
18:50
Ungaria nu este gata să renunţe la importurile de petrol rusesc, declară premierul Viktor Orban / „Nu avem nicio altă opțiune” # G4Media
Ungaria nu este gata să renunţe să importe petrol rusesc, cum cer SUA conduse de Donald Trump şi majoritatea ţărilor din UE, a declarat miercuri...
18:50
Ministerul Educaţiei anunță că Guvernul a suplimentat bugetul pentru continurea proiectului „Laserul de la Măgurele”: În urma acestei alocări se va implementa sistemul de fascicul gama cu aplicaţii semnificative în medicină şi imagistică industrială # G4Media
Guvernul a suplimentat, prin rectificarea bugetară, bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru continuarea proiectului strategic "Laserul de la Măgurele", prin finalizarea implementării sistemului de fascicul...
18:50
Telekom România Mobile Communications a devenit, din 1 octombrie, subsidiară deţinută majoritar de Vodafone România # G4Media
Vodafone România a finalizat achiziţia Telekom România Mobile Communications, după încheierea tuturor documentelor legale şi obţinerea aprobărilor necesare din partea autorităţilor române, se precizează într-un...
18:50
Trei membri prezumtiv ai Hamas au fost arestați la Berlin / Aceștia sunt acuzați că plănuiau atentate împotriva instituțiilor evreiești din Germania # G4Media
Trei membri prezumtivi ai Hamas, suspectați că au achiziționat arme destinate „atentatelor mortale împotriva instituțiilor israeliene sau evreiești din Germania", au fost arestați miercuri, 1...
18:40
Comisia Europeană respinge presiunile Ungariei de a debloca 550 de milioane de Euro, pe fondul deteriorării relațiilor/ Bruxellesul va elibera doar 163,5 milioane de euro în avans, pe fondul nemulțumirii crescânde față de poziția pro-Rusia a premierului Viktor Orbán # G4Media
Comisia Europeană a respins parțiol planul Ungariei de a debloca 545 de milioane de euro din fondurile UE înghețate, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Bruxelles...
18:40
VIDEO Performanță incredibilă în Tor des Géants: cum a reușit Levente Polgar, sportiv fără o mână, să încheie de trei ori traseul infernal de 330 km # G4Media
Ultramaratonistul Levente Polgar a terminat, în septembrie 2025, pentru a treia oară una dintre cele mai dure competiții din lume, Tor des Géants. El este...
Acum 2 ore
18:30
Tesla majorează prețurile de leasing pentru modelele sale, din cauza expirării creditului fiscal american pentru vehicule electrice # G4Media
Tesla a majorat prețurile de leasing pentru toate vehiculele sale din SUA după expirarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari care a contribuit la...
18:30
Superinteligența artificială ar putea apărea până în 2030, dar nu va depăși oamenii în toate domeniile, consideră un CEO din domeniu # G4Media
Superinteligența artificială ar putea apărea până în 2030, dar nu va depăși oamenii în toate domeniile, consideră Zhang Peng, CEO al companiei chineze Zhipu AI,...
18:30
Alexandru Rogobete: Argeşul construieşte soluţii pe termen lung pentru oncologie: un laborator de radioterapie în valoare de peste 93 milioane lei, transferat din PNRR către Programul Sănătate / Investiţiile europene în sănătate depăşesc 262 milioane lei # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost miercuri în judeţul Argeş, judeţ unde, potrivit acestuia, se construiesc soluţii pe termen lung pentru oncologie, un laborator de...
18:10
„Cred că mă testați”: Claude, noul model de IA al Anthropic, le cere testerilor să fie sinceri # G4Media
Anthropic, o companie de inteligență artificială cu sediul în San Francisco, a publicat o analiză de siguranță a celui mai recent model al său, Claude...
18:10
Macron nu este de acord cu ideea UE de a construi un zid anti-drone, pentru apărarea blocului comunitar / Dezbaterea arată o diviziune între țările UE mai îndepărtate și cele aflate în apropierea granițelor Rusiei și Ucrainei # G4Media
Propunerea Ursulei von der Leyen de a construi un zid de drone pentru a proteja Europa de Rusia se confruntă acum cu scepticismul Franței și...
18:00
SUA se angajează să garanteze securitatea Qatarului după loviturile israeliene asupra capitalei Doha # G4Media
Statele Unite ale Americii s-au angajat să furnizeze garanţii de securitate Qatarului, aliat al Washingtonului şi al cărui teritoriu a fost vizat de lovituri aeriene...
17:50
Festivalul Oktoberfest din München se redeschide după o închidere temporară în urma unei ameninţări cu bombă / Poliția a stabilit că incidentul are legătură cu o dispută familială # G4Media
Festivalul berii Oktoberfest din München va fi redeschis la ora locală 17:30 (15:30 GMT) după ce a fost închis miercuri, timp de câteva ore, din...
17:40
Cum vor fi afectate misiunile NASA și cercetările spațiale pe fondul paraliziei bugetare din SUA # G4Media
NASA se confruntă cu scenariul unui nou blocaj guvernamental în Statele Unite. O astfel de situație poate trimite acasă, fără plată, majoritatea angajaților agenției și...
17:40
Statistica haosului trotinetelor electrice și bicicletelor din Bucureștiul fără piste velo: în 2025 au murit 2 persoane și s-au dat 1.350 de amenzi / În lipsa infrastructurii, utilizatorii trebuie să circule alături de mașini # G4Media
În lipsa pistelor velo dedicate și constrânși de prevederile Codului Rutier, care interzic circulația pe trotuare, bicicliștii și trotinetiștii sunt obligați să circule pe carosabil,...
17:40
Salvamontiştii le recomandă turiştilor să calculeze bine timpul înainte de a pleca pe traseele din Retezat şi Parâng: A nins pe creste. Este frig, plafonul de nori este jos, iar ceaţa îşi face simţită prezenţa dimineaţa şi seara # G4Media
Salvamontiştii din judeţul Hunedoara recomandă turiştilor să consulte prognoza meteo dacă intenţionează să meargă pe traseele din Retezat şi Parâng, la acest sfârşit de săptămână,...
Acum 4 ore
17:30
CFR Călători arată că sumele nedecontate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară ar putea duce la blocarea circulaţiei trenurilor # G4Media
Valoarea facilităţilor nedecontate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) către CFR Călători se ridică la suma de 135 de milioane de lei, până în acest...
17:30
Cod Portocaliu de vijelie în București / Măsuri luate de Primăria Capitalei pentru siguranța cetățenilor # G4Media
În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri pentru...
17:30
Uniunea Europeană trebuie să fie o putere în domeniul apărării, nu doar un bloc comercial, susține premierul Finlandei # G4Media
Uniunea Europeană ar trebui să obţină puteri fără precedent pentru a se apăra împotriva ameninţărilor în creştere venite din partea Rusiei, a declarat premierul finlandez...
17:20
Afişarea pe etichetă a costurilor de mediu pentru îmbrăcăminte intră în vigoare în Franţa, o premieră în Europa # G4Media
O pereche de blugi de tip fast fashion are „5.178 de puncte de impact", faţă de „1.428 de puncte de impact" pentru un produs similar...
17:10
CFR SA a emis ordinul pentru proiectarea Lotului 5 de linie feroviară, Craiova – Caransebeş / Valoarea lucrărilor efectuate de Porr Construct SR se ridică la 2,14 miliarde lei # G4Media
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" SA a emis, începând cu 1 octombrie, ordinul administrativ de începere a activităţii de proiectare pentru proiectul „Reabilitarea liniei...
17:10
Un bloc de locuinţe înalt din New York s-a prăbuşit parţial / Pompierii au declanșat o misiune de căutare şi salvare a eventualelor victime # G4Media
O clădire înaltă din cartierul Bronx s-a prăbuşit parţial, potrivit unui mesaj publicat pe X de serviciul de pompieri din New York, relatează canalul de...
17:10
Guvernatorul Virginiei, Glenn Youngkin, s-a angajat joia trecut să răspundă la întrebarea de un milion de dolari a dreptei americane: Cine va fi următorul Charlie...
17:00
Doi militari au murit în Italia în urma prăbuşirii unui avion militar de antrenament în staţiunea balneară Sabaudia # G4Media
Un avion militar de antrenament s-a prăbuşit miercuri în apropiere de Roma, iar cele două persoane care se aflau la bord au murit, anunţă miercuri...
17:00
„Villa Hegra", un centru cultural franco-saudit, îşi deschide porţile joi pe situl istoric Al-Ula din Arabia Saudită, marcând ambiţia Franţei de a-şi consolida relaţiile cu...
16:50
Președinții organizațiilor teritoriale Soroca și Cimișlia le fostului Partid Politic „Șor” din Republica Moldova, condamnați la cinci ani de închisoare și dați în căutare # G4Media
Președinții organizațiilor teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului partid „Șor" din Republica Moldova au fost condamnați miercuri, 1 octombrie, de către prima instanță, la 5...
16:50
Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”, avertizează Macron înaintea summitului UE de la Copenhaga # G4Media
Europa se află "într-o confruntare cu Rusia", estimează preşedintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului şefilor de stat şi de guverne ai Uniunii Europene (UE)...
16:40
Oradea se pregătește de o nouă ediție a FestiFall, cu invitați ca Hooverphonic, Delia și Corul Madrigal, însă luna octombrie debutează cu un alt festival,...
16:40
Guvernul va aproba în şedinţă extraordinară prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2025 # G4Media
Guvernul va aproba miercuri după-amiază, într-o şedinţă extraordinară, prin ordonanţă de urgenţă, prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2025, transmite Agerpres. Va fi...
16:30
Nouă dintre cele 10 avioane IAR 99 SM ar putea fi livrate până la sfârșitul anului – președintele CA / Aeronavele, întârziate mult, sunt necesare pentru antrenarea piloților de F-16 # G4Media
Nouă dintre cele zece avioane IAR 99 modernizate ar putea fi livrate până la sfârșitul anului de către Fabrica de Avioane Craiova, a declarat Nicu...
16:20
Judecătoare cercetată de Inspecţia Judiciară după ce pus pe Facebook motivele condamnării unui agresor la 30 de ani închisoare / „E o soluţie care pe mine mă bucură, ştiu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas” # G4Media
Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu şi a deschis o anchetă disciplinară împotriva judecătoarei Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova, după ce a...
16:20
Cel mai tânăr episcop greco-catolic, Cristian Crișan, a preluat administrarea Bisericii Române Unite cu Roma, după decesul cardinalului Lucian Mureșan / Cum și când va fi ales noul arhiepiscop major # G4Media
Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice Române este episcopul auxiliar Cristian Crișan. El ocupă temporar această poziție, după decesul cardinalului Lucian Mureșan, până la alegerea noului...
16:20
Workshop despre fondurile europene, la Constanța, cu o componentă interactivă despre cum funcționează politica de coeziune a UE # G4Media
Te-ai întrebat vreodată cum funcționează politica de coeziune a Uniunii Europene și în ce fel transformă comunitățile locale? Europuls, Centrul de Expertiză Europeană organizează marți,...
16:10
Explicația științifică pentru care ochii pisicilor sunt atât de hipnotizanți. Cum vederea lor le face prădători unici # G4Media
Pisicile au fascinat oamenii din cele mai vechi timpuri. De la aura misterioasă la agilitatea incredibilă, aceste animale par să păstreze mereu un secret în privirea...
16:00
BREAKING Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, le cere lui Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean să îl schimbe pe deputatul AUR Valeriu Munteanu de la șefia Comisiei comune România–Republica Moldova: ”A fost un promotor al narativelor rusești” # G4Media
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, le cere miercuri într-o scrisoare deschisă adresată președinților Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, să îl...
15:40
Peste 20 de opere atribuite în mod fals lui Salvador Dali şi expuse în Italia, confiscate de poliţie # G4Media
Poliţia italiană a confiscat miercuri 21 de opere atribuite în mod fals artistului spaniol Salvador Dali, care au fost expuse în cadrul unei expoziţii la...
Acum 6 ore
15:30
Femeie de 82 de ani, prinsă la volan sub influenţa alcoolului / A rămas 90 de zile fără permis # G4Media
O femeie în vârstă de 82 de ani a fost prinsă conducând sub influenţa alcoolului, pe o stradă din municipiul Piteşti, a anunţat, miercuri, Inspectoratul...
15:30
Baza militară franceză Mourmelon-le-Grand, în care au fost formaţi militari ucraineni în 2024, survolată de drone # G4Media
Drone neidentificate au survolat toate unităţile bazei militare Mourmelon-le-Grand, în Marne, sediul celui de-al 501-lea Regiment de tancuri de luptă, dezvăluie un cotidian regional francez,...
15:20
VIDEO Lui Donald Trump nu-i place cum arată navele stealth americane: „Sunt o persoană foarte estetică” # G4Media
Donald Trump s-a folosit de discursul pe care l-a ținut recent în fața a sute de ofițeri de rang înalt americani pentru a vorbi din nou...
15:20
Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători, în pericol să nu mai circule pe reţeaua feroviară, din 7 octombrie / Compania a fost notificată că va fi debranșată de la rețeaua de energie din cauza restanțelor acumulate # G4Media
Trenurile cu locomotivă electrică aparţinând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe reţeaua naţională de cale ferată, din...
15:20
Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis: Am disponibilizat peste 500 de persoane. Astăzi intră în vigoare cea mai suplă şi mai eficientă organigramă din ţară # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, marți, că a intrat în vigoare noua organigramă a CJ Timiş, în urma disponibilizării a peste 500...
15:20
Ministrul Sănătăţii nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, unde șapte copii au murit în urma unor posibile infecții nosocomiale # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul „Sf. Maria" din Iaşi, transmite Agerpres. „Pe...
