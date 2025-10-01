Alegerile s-au terminat. Pentru Republica Moldova rămâne problema Transnistriei
Newsweek.ro, 1 octombrie 2025 19:20
După ce alegerile din Moldova sunt un caz încheiat, acum ar fi momentul să se realizeze pacea în ace...
• • •
Acum 5 minute
19:30
Care sunt cele mai profitabile afaceri din România. Au fost analizate 917.881 de bilanțuri contabile # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Națion...
Acum 15 minute
19:20
După ce alegerile din Moldova sunt un caz încheiat, acum ar fi momentul să se realizeze pacea în ace...
Acum 30 minute
19:10
Dorin Tudora nu mai poate fi director la Conpet SA, transportatorul de țiței. Este incompatibil # Newsweek.ro
Dorin Tudora nu poate exercita funcţia de director general al Conpet SA, transportatorul naţional de...
Acum o oră
18:50
Chia, ingredientul minune din bucătărie care reduce petele de pe față și întinerește pielea # Newsweek.ro
Chia, ingredientul minune din bucătărie care reduce petele de pe față și întinerește pielea, este fo...
18:40
A picat site-ul care ajută cu 40.000 lei persoanele cu dizabilități. Cum se dau banii? # Newsweek.ro
Site-ul menit să colecteze înscrierile în noul program național de susținere a românilor cu dizabili...
Acum 2 ore
18:20
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma X, că România are ...
18:10
Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA) a raportat un focar de boala limbii albastre...
17:50
„Fashion statement”, simplu accesoriu de stil vestimentar sau necesitate: pentru mulți oameni, ochel...
17:50
Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE. La ce va fi folosit împrumutul? # Newsweek.ro
Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE în cadrul împrumutului G7 garantat ...
Acum 4 ore
17:30
300 de locuri pentru tinerii care vor să devină pompieri. Care sunt condițiile de admitere # Newsweek.ro
300 de locuri sunt puse la dispoziția tinerilor care își doresc să urmeze cursurile Școlii de Subofi...
17:20
O nouă descoperire ar putea da peste cap istoria Egiptului. Ce mister a fost scos la iveală # Newsweek.ro
O nouă descoperire ar putea da peste cap istoria Egiptului antic. Cercetătorii de la Universitatea d...
17:10
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai pentru a primi banii până în martie 2026? # Newsweek.ro
Pensionarii pot obține un ajutor la pensie pentru încălzire până în primăvara 2026. Care sunt condiț...
17:00
De ce cere Anatol Șalaru înlocuirea unui deputat AUR de la șefia Comisiei comune România–Moldova # Newsweek.ro
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a cerut print-o scrisoare deschisă...
16:50
Danemarca cere un răspuns la „războiul hibrid” al Rusiei. Pericol mare după al Doilea Război Mondial # Newsweek.ro
Reprezentanta Danemarcei a declarat miercuri că Europa trebuie să își intensifice răspunsul la un „r...
16:30
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele # Newsweek.ro
Un nou scandal a izbucnit la Poșta Română. 20.000 de poștași care duc 2.300.000 de pensii s-au trezi...
16:30
Snapchat introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi. Care sunt noile tarife # Newsweek.ro
Aplicația Snapchat a anunțat că va introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi salvat...
16:20
Coaliția amână concedierile din primării. Newsweek a găsit dezmăț din bani publici în 8 localități # Newsweek.ro
Partidele din Coaliția de guvernare nu căzut de acord, nici azi, în privința concedierilor din primă...
15:50
România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi datorită SGR # Newsweek.ro
La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate ...
15:40
Tot mai mulți oameni urmează un trend pe internet și îți înfășoară clanțele de la uși în staniol. Sp...
Acum 6 ore
15:20
VIDEO Remus Pricopie: Autoritățile din Moldova au avut curajul de a acționa la imixtiunile Rusiei # Newsweek.ro
Succesul pro-europenilor la alegerile parlamentare din Moldova este explicat de Remus Pricopie, rect...
15:10
VW concediază 500 de muncitori. Aduceau o pagubă de 1.000.000.000€ pe an. Din ce cauză # Newsweek.ro
Volkswagen ia măsuri din ce în ce mai severe împotriva angajaților. Producătorul auto a concediat 54...
14:50
Românii ar putea primi 760 lei în plus la pensie privată în fiecare lună. Care sunt condițiile # Newsweek.ro
Românii ar putea primi o sumă importantă la pensia privată. A fost depus un proiect prin care angaja...
14:40
Nicușor Dan solicită eliminarea scutirii fiscale pentru câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, solicită Parlamentului eliminarea scutirii fiscale pentru câștig...
14:30
Karpatia Horse Show a strălucit la cea de-a zecea ediție care s-a desfășurat pe Domeniul Cantacuzino...
14:20
Unde se fac angajări la stat cu salariu de 30.000 de lei/ lunar? Termen limită, 3 octombrie # Newsweek.ro
Se fac angajări la stat iar salariile sunt foarte mari. Este vorba despre sume de peste 30.000 de le...
14:10
Gură de oxigen la pensie. Romsilva oferă în 2025 aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn de foc...
13:50
Ucraina așteaptă tancuri românești T-55 și TR-85. În schimb putem primi Leopard 2 din Germania # Newsweek.ro
Germania a finanțat anterior livrări „circulare” de tancuri către Ucraina, așa că au început să apar...
13:40
Spaima de tăierea pensiilor speciale. 28 magistrați cer pensionarea. Au salariu de 20.000 lei # Newsweek.ro
Nicușor Dan trebuie să semneze pensionarea mai multor magistrați. Avem o spaimă de tăierea pensiilor...
Acum 8 ore
13:20
Administrația Națională „Apele Române” nu mai plătește 54.000 €/ lună chirie pentru sediul din centr...
13:10
Anunțul Ambasadei SUA la București despre vize, după suspendarea serviciilor guvernului american # Newsweek.ro
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă că serviciile pentru paşapoarte şi vize la Ambasadele şi consulatel...
12:40
ANALIZA Marea Neagră trebuie privită de Trump ca o zonă de importanță majoră în fața lui Putin # Newsweek.ro
Regiunea Mării Negre trebuie să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă admin...
12:20
Mai mulți angajați ai CFR bănuiți că au furat combustibil. Compania le oferă 16 tipuri de sporuri # Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe într-...
12:20
O explozie puternică s-a produs miercuri într-o clădire din München. Cel puțin o persoană este grav ...
12:10
Bolojan, întâlnire cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu. Agenda discuțiilor # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Gros...
11:50
Ştefan Hruşcă revine în decembrie pe scenele din România cu un turneu naţional de colinde, ce promit...
11:40
Document prin care Bolojan anulează creșterea pensiilor. Pensionarii pierd între 100 lei și 350 lei # Newsweek.ro
Un document opus în dezbatere publică de către guvern anulează orice șansă de creștere a pensiilor. ...
Acum 12 ore
11:30
Rata şomajului la nivel naţional a fost de 3,18% la sfârşitul lunii august, în scădere cu 0,01 punct...
11:10
Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un "rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său...
11:00
ISW susține într-un raport că Rusia ar putea ataca Polonia și alte state NATO cu drone pentru ca ult...
10:50
Mai multe medicamente revoluționare intră pe piața din România. Acestea sunt folosite pentru tratame...
10:40
METEO. Vreme neobișnuit de rece pentru luna octombrie. Unde s-au înregistrat -7 grade? # Newsweek.ro
Luna octombrie începe cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă. În anumite zone s-au înre...
10:30
Un copil de 11 ani a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și surorile sale sunt în star...
10:20
7.900 euro pentru fiecare copil cu dizabilități. Ministrul Muncii anunță cum se dau banii # Newsweek.ro
7.900 euro pentru fiecare copil cu dizabilități, prin programul „TECH ASSIST”. Ministrul Muncii anun...
10:10
Cine se poate vaccina antigripal, gratuit, în România. Explicațiile Ministerului Sănătății # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății recomandă românilor să se vaccineze antigripal. Peste 1,1 milioane de persoane ...
10:00
VIDEO. Momentul în care un cutremur cu magnitudinea de 6,9 lovește Filipine. Imagini dramatice # Newsweek.ro
Un cutremur puternic de magnitudinea 6,9 a lovit centrul Filipinelor marți seara. Momentul a fost fi...
09:50
Ajutor lunar de la stat de 710 lei pentru familiile care au copii mici de 6 ani. Cum se dau banii? # Newsweek.ro
Ministerul muncii a anunțat un sprijin de 710 dpentru familiile de români. Este vorba de tichetul de...
09:40
O escrocherie îi vizează pe românii religioși. „Mi-a pus în mână o iconiță și mi-a cerut 10 lei” # Newsweek.ro
O nouă escrocherie începe să ia amploare în perioada sărbătorilor religioase. Escrocii profită de ro...
09:30
Grindeanu anunță ajutor la pensie. Care pensionari vor primi 400 de lei înainte de Crăciun # Newsweek.ro
Grindeanu anunță ajutor la pensie. Care pensionari vor primi 400 de lei înainte de Crăciun.
09:10
Rusia a pierdut 1.110.000 soldați, 427 de avioane, 346 de elicoptere, un submarin. Cât mai rezistă? # Newsweek.ro
Putin a pierdut un număr uriaș de oameni și aparatură în război. Rusia a pierdut 1.100.000 soldați, ...
09:10
Trucul cu sare care îți curăță toaleta peste noapte. Metoda naturală care elimină calcarul # Newsweek.ro
Trucul cu sare care îți curăță toaleta peste noapte. Metoda naturală care elimină calcarul, bacterii...
