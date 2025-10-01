Încep lucrările de execuție a unui parc de 1,5 hectare în comuna Ipotești

12:20

Medicul chirurg Sorin Hîncu consideră total nepotrivită declarația președintelui SUA, Donald Trump, cum că paracetamolul luat de femeile însărcinate ar provoca autism la copii. A spus domnul Hîncu, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: "În primul rînd, un președinte de stat, și mai ales al Statelor Unite, nu are a face, nu are treabă […]