Cristina Chiriac reconfirmată la șefia CONAF
Cotidianul de Hunedoara, 1 octombrie 2025 19:20
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin [...] The post Cristina Chiriac reconfirmată la șefia CONAF appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
19:30
Vodafone dobândește controlul asupra [...] The post Vodafone și Digi au luat Telekom România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
19:20
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin [...] The post Cristina Chiriac reconfirmată la șefia CONAF appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
18:50
Guvernul a suplimentat, prin Ordonanța de Urgență privind [...] The post ”Laserul de la Măgurele„. Vești bune pentru un proiect strategic appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
18:00
Poliția Locală inspectează șantierele din Capitală, iar [...] The post Cod portocaliu de vijelie. Primăria Capitalei, măsuri de protecție appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București [...] The post Asistența Socială București solicită finanțare europeană appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:30
Guvernul laburist nu vrea ca alegatorii să fie seduși de Reform UK, partidul populist condus de Nigel Farage, care acum conduce în sondaje [...] The post Noi criterii pentru șederea permanentă în Marea Britanie appeared first on Cotidianul RO.
17:20
ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidității din piață, [...] The post ROBOR a scăzut pe fondul lichidității din piață appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Consiliul Fiscal (CF) a publicat, la 30 septembrie 2025, opinia asupra proiectului [...] The post Deficitul și datoria publică: semnal de alarmă de la Consiliul Fiscal appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Adresabilitatea la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului [...] The post Eliminarea co-asigurărilor medicale, primele efecte appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Frustrarea generalilor trebuie privită în lumina unui sistem endogam, cu clientelism și favoritism, cu buget enorm ce alimentează corporații private, totul sub statutul cvasi-religios al armatei americane [...] The post Meritau generalii o săpuneală de la un maior-jurnalist-MAGA? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu [...] The post Anchetă disciplinară împotriva unei judecătoare appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, miercuri, [...] The post Tragedia de la Iași. Ministrul Sănătății nu exclude noi demiteri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
15:20
Cei mai mulți cumpărători (65%) anticipează noi majorări ale [...] The post Prețurile pe piața imobiliară, raport pesimist appeared first on Cotidianul RO.
14:50
iderii coaliției de guvernare s-au reunit [...] The post Coaliția, discuții la Palatul Victoria appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Standardele trebuie să fie uniforme, fără deosebire de gen, și foarte înalte. Dacă nu, nu sunt standarde. Sunt doar sugestii care vor duce la moartea pe front a copiilor noștri [...] The post Secretarul de Război: Gata cu armata americană a bărbaților cu fustă! appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Prea Cuviosul Nicodim, pe numel [...] The post Călugărul de la Mănăstirea Frăsinei, ani grei de închisoare appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Situație de neacceptat într-un liceu din Slobozia. Trei eleve sunt cercetate după ce ar fi agresat [...] The post Bătaie între fete la liceu appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Armata SUA trebuie sa ”intimideze, să demoralizeze, să vâneze și să ucidă dușmanii”, a spus Pete Hegseth [...] The post Pentagonul cere pregătire pentru război, generalii ruși reacționează appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Președintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții [...] The post Președintele vrea taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
13:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România s-au întâlnit la Palatul Victoria. Ce au vorbit și ce s-a stabilit? [...] The post Ajutor pentru un sector important pentru români appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Cel puțin 69 de persoane au murit și alte câteva zeci sunt date dispărute după un cutremur puternic produs în Filipine. Seismul a fost (...) [...] The post Atenţionare de călătorie după o avertizare de tsunami appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Zelenski acuză Rusia de terorism, dar centrala Zaporoje nu este în ”pericol imediat” # Cotidianul de Hunedoara
Agentia Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) estimează însă că nu există un pericol la centrala Zaporojie [...] The post Zelenski acuză Rusia de terorism, dar centrala Zaporoje nu este în ”pericol imediat” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Dacă pe 6 ianuarie 2021 a fost dată o lovitură în SUA, ea a fost una împotriva libertății de exprimare, scrie Ron Paul [...] The post ”Insurecția” agenților sub acoperire și a informatorilor appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Gigi Becali nu a glumit când a tot repetat că va căuta să profite de momentul dificil din punct de vedere financiar prin care trece CFR Cluj [...] The post Ofertă oficială pentru Louis Munteanu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Autoritățile române sunt în alertă după ce în mai multe magazine au fost scoase la vânzare [...] The post Mac cu prea mult opiu, în magazinele din România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
11:30
Noul sef al Shin Bet s-a opus negocierilor cu Hanas și a vorbit despre „războiul etern” cu palestinienii [...] The post Schimbare la vârful serviciilor israeliene appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Criza din SUA are efecte rapide. La doar câteva ore de la anunțul care cutremură lumea, Ambasada americană [...] The post Criza din SUA se resimte appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Conducerea Spitalului Sfânta Maria din Iaşi, unde au murit în acest an mai mulți copii, se va alege cu o plângere penală la Parchet, anunță [...] The post Plângere penală după tragedia de la Iași appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Una caldă și una rece pentru Maia Sandu. Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) [...] The post Lovitură pentru Maia Sandu appeared first on Cotidianul RO.
10:50
”Rota si Moron nu sunt ca o sită, spune sursa citată de El Pais. Sunt baze spaniole suverane, sub comanda unui ofițer spaniol” [...] The post Spania blochează armele americane pentru Israel appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Călătorii care vor să ajungă cu trenul de la Constanța la Mangalia și invers trebuie să știe că acest tronson s-a închis. [...] The post CFR: Circulație suspendată între Constanța și Mangalia appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Ștefan Hrușcă pornește într-un nou turneu național de colinde, o reîntoarcere la sufletul Crăciunului [...] The post Vine iarna! Se anunță turneul lui Hrușcă appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Vești bune pentru iubitorii Drumului Regilor. După două zile în care iarna și-a făcut de cap, circulaţia [...] The post Trafic reluat pe Transalpina appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Populaţia civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricţionate/ de siguranţă al [...] The post Restricții la Tulcea din cauza unor trageri appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Președintele Nicușor Dan știe exact ce își dorește de la o întâlnire cu liderul american, Donald Trump. [...] The post Nicușor Dan despre întâlnirea cu Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Politicianul a spus că s-a obișnuit să folosească snus în urmă cu aproximativ doi ani „datorită colegilor din serviciile de informații” [...] The post Președintele nu vrea să renunțe la snus appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Aproximativ 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă, iar numeroase servicii esențiale riscă să fie perturbate, [...] The post Guvernul SUA a rămas fără bani appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Anul acesta, ștafeta se desfăşoară simultan pe trei trasee simbolice - Albastru, Galben şi Roşu - ce străbat ţara [...] The post Începe Ștefata Veteranilor appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene sunt două dintre subiectele ce vor fi discutate de Nicușor (...) [...] The post Nicuşor Dan, zile pline în Danemarca appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Un grup de parlamentari bătuți de vînturile succesului și loviți de bolile imaginii publice a lansat o scrisoare către clarvăzătorul politico-diplomatic al României [...] The post Taiwanul din brațele useriștilor appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz, astăzi, cu prilejul Zilei Naţionale a Luptei împotriva Cancerului de Sân. [...] The post Partenera președintelui, eveniment oficial la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
06:30
Descentralizarea casei de sănătate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Descentralizarea casei de sănătate, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Descentralizarea casei de sănătate appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Ungaria investește în Transilvania în timp ce România a fost impiedicată să lege Ardealul de restul țării prin autostrăzi moderne. Guvernanții noștri se dau de ceasul morții [...] The post Omenirea la răscruce, România nicaieri! appeared first on Cotidianul RO.
30 septembrie 2025
23:30
Acoperământul Maicii Domnului prăznuit pe 1 octombrie se petrece [...] The post Acoperământul Maicii Domnului appeared first on Cotidianul RO.
23:20
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, despre agenda [...] The post ”România, interesată ca sprijinul pentru Ucraina să continue consistent„ appeared first on Cotidianul RO.
21:30
În cadrul ultimei ședințe de lucru a Sfântului Sinod [...] The post ÎPS Teodosie scapă de interdicție appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta București Nord [...] The post Modificări pe ruta București Nord-Aeroport Henri Coandă appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Unul din elementele menționate de președinte [...] The post Nicușor Dan, despre anularea alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Nicușor Dan. Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări, [...] The post Nicușor Dan. Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Zeci de trofee de vânat, peste o sută de kilograme [...] The post Descinderi, într-un dosar de braconaj, în Ialomița și Călărași appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.