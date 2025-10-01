Știri din capitalele Europei, 1 octombrie
PSNews.ro, 1 octombrie 2025 19:20
PE SCURT: Un nou studiu arată că inteligența artificială nu poate înlocui medicii în camerele de urgență; în Irlanda a izbucnit un scandal privind vânzarea datelor de localizare ale cetățenilor. Alegerile parlamentare din acest weekend din Cehia ar putea aduce la putere un lider populist, iar cetățenii din Uniunea Europeană stabiliți în în Marea Britanie […] Articolul Știri din capitalele Europei, 1 octombrie apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
19:30
Femicidul, un fenomen tot mai grav. 42 de femei au fost ucise în România de partenerii lor, anul acesta # PSNews.ro
Un nou val de atacuri asupra femeilor atrage atenţia asupra violenţei domestice, fenomen care ia amploare în România. Informaţii cu puternic impact emoţional! În Buzău, o femeie de 41 de ani a fost grav rănită de fostul ei iubit. Acesta este în custodia poliției și este acuzat de tentativă de omor. 42 de femei au […] Articolul Femicidul, un fenomen tot mai grav. 42 de femei au fost ucise în România de partenerii lor, anul acesta apare prima dată în PS News.
19:30
Vreme extremă în România: Viscol la munte, furtuni în sudul țării. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență # PSNews.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat și au fost trasate deja directivele care vor fi aplicate, după ce meteorologii au anunțat mai multe coduri de vreme rea. De joi, 2 octombrie, timp de trei zile, România se află sub o avalanșă de coduri de vreme extremă cu ninsori și viscol la munte, ploi […] Articolul Vreme extremă în România: Viscol la munte, furtuni în sudul țării. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
19:20
Guvernul a oprit finanțările de noi proiecte până în 2027. Care sunt cele mai afectate domenii # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, un act normativ prin care „se prioritizează” investiţiile finanţate din bugetul naţional. Proiecte noi nu vor începe până pe 1 ianuarie 2027, decât dacă se finanţează de autorităţile locale. La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat un act normativ prin care se prioritizează investiţiile finanţate din bugetul naţional, […] Articolul Guvernul a oprit finanțările de noi proiecte până în 2027. Care sunt cele mai afectate domenii apare prima dată în PS News.
19:20
PE SCURT: Un nou studiu arată că inteligența artificială nu poate înlocui medicii în camerele de urgență; în Irlanda a izbucnit un scandal privind vânzarea datelor de localizare ale cetățenilor. Alegerile parlamentare din acest weekend din Cehia ar putea aduce la putere un lider populist, iar cetățenii din Uniunea Europeană stabiliți în în Marea Britanie […] Articolul Știri din capitalele Europei, 1 octombrie apare prima dată în PS News.
Acum o oră
19:00
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare # PSNews.ro
București, 1 octombrie 2025 – Prezent la București pentru a vorbi despre Omni™, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului, Dr. James Murphy, Directorul științific și pentru cercetare al BAT, a reafirmat angajamentul companiei față de strategia de reducere a riscurilor asociate […] Articolul BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare apare prima dată în PS News.
19:00
CFR Călători vrea să blocheze circulația trenurilor. AFR acuzată că nu a plătit compensaţiile # PSNews.ro
CFR Călători acuză Autoritatea pentru Reformă Feroviară că blochează sumele care i se cuvin pentru serviciile publice de transport și facilitățile acordate de stat, atrăgând riscul întârzierii plăților către furnizori și chiar al blocării circulației trenurilor. „CFR Călători ar trebui să încaseze conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare, pentru serviciul prestat, sume considerabile de […] Articolul CFR Călători vrea să blocheze circulația trenurilor. AFR acuzată că nu a plătit compensaţiile apare prima dată în PS News.
18:50
Cum a fost clasat dosarul DNA al vicepreședintelui Curții de Conturi cu 4 zile înainte să fie numit în funcție # PSNews.ro
Vicepreședintele Curții de Conturi, Ion Mocioalcă, fost lider PSD, a fost vizat de un dosar de corupție clasat la patru zile înainte de numirea sa în funcția actuală, în urma unui denunț depus de fostul șef al Direcției Agricole Caraș-Severin, Marius Zarcula. În denunțul de la DNA, Zarcula (fost membru PSD și Pro România) reclama presiunile făcute […] Articolul Cum a fost clasat dosarul DNA al vicepreședintelui Curții de Conturi cu 4 zile înainte să fie numit în funcție apare prima dată în PS News.
18:50
Un nou record pe șoselele țării: O bunică de 82 de ani, băută la volan, prin Pitești. Reacția polițiștilor rutieri # PSNews.ro
O șoferiță în vârstă de 82 de ani a fost prinsă de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice pe o stradă din municipiul Pitești, au anunțat miercuri reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș. Femeia se afla la volan pe strada Depozitelor, când a fost oprită pentru control. În urma testării cu aparatul etilotest, a […] Articolul Un nou record pe șoselele țării: O bunică de 82 de ani, băută la volan, prin Pitești. Reacția polițiștilor rutieri apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO Alertă în SUA: Explozie și prăbușire parțială la un bloc de 20 de etaje din New York # PSNews.ro
O explozie de gaz a provocat miercuri prăbușirea parțială a unui bloc turn de 20 de etaje din cartierul Mott Haven din Bronx, New York. Incidentul a avut loc la un bloc de locuințe din complexul Mitchel Houses, situat la 205 Alexander Ave., lângă East 137th Street. Pompierii au intervenit imediat, iar până la acest […] Articolul VIDEO Alertă în SUA: Explozie și prăbușire parțială la un bloc de 20 de etaje din New York apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:30
Unioniștii, forța creatoare a R.Moldova, spune Victor Chirilă: Mulți au murit animați de idealul apropierii de România # PSNews.ro
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a subliniat în direct, la Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, că o parte importantă a societății moldovenești rămâne atașată de idealul unirii cu România. „Foarte mulți unioniști și oameni care simpatizează apropierea cu România sunt pragmatici. Ei înțeleg contextul regional și global și privesc integrarea europeană ca pe […] Articolul Unioniștii, forța creatoare a R.Moldova, spune Victor Chirilă: Mulți au murit animați de idealul apropierii de România apare prima dată în PS News.
18:20
Un expert în securitate critică lipsa de pregătire a lui Nicușor Dan, după gafa de protocol. „O marionetă” # PSNews.ro
Expertul în securitate și politici de apărare Hari Bucur Marcu l-a criticat dur pe președintele României, Nicușor Dan, după momentul stânjenitor de la Timișoara, unde șeful statului a încurcat protocolul în fața gărzii de onoare și a fost readus pe poziție de către SPP. Criticile lui Hari Bucur Marcu la adresa preşedintelui şi staff-ului său vin după […] Articolul Un expert în securitate critică lipsa de pregătire a lui Nicușor Dan, după gafa de protocol. „O marionetă” apare prima dată în PS News.
18:10
Se clatină scaunul Ursulei von der Leyen? Moțiunea stângii radicale, un pericol real pentru Comisia Europeană # PSNews.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a avertizat că moțiunea de cenzură depusă de stânga radicală este „periculoasă pentru soarta actualei Comisii” Europene și pentru Ursula von der Leyen. Deși extrema dreaptă a depus o moțiune similară, aceasta este considerată neserioasă și populistă, neavând „nicio șansă să treacă”, a spus europarlamentarul pentru gândul.ro. Negrescu subliniază că […] Articolul Se clatină scaunul Ursulei von der Leyen? Moțiunea stângii radicale, un pericol real pentru Comisia Europeană apare prima dată în PS News.
18:00
Pachetul 3 de austeritate. Ce concedieri şi tăieri se fac în primării şi administraţia centrală # PSNews.ro
Liderii coaliţiei de guvernare, reuniți miercuri la Palatul Victoria pentru o nouă rundă de discuţii, iau în calcul să includă în următorul pachet atât tăierile din primării, cât și pe cele din instituțiile centrale, potrivit surselor Observator. Concret, este vorba despre reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală și reducerea cu 10% a cheltuielilor […] Articolul Pachetul 3 de austeritate. Ce concedieri şi tăieri se fac în primării şi administraţia centrală apare prima dată în PS News.
17:50
VIDEO Remus Pricopie, dezvăluire în premieră: SNSPA, ținta unor rachete de semnalizare în timpul campaniei electorale # PSNews.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a relatat că a citit în presă despre un incident petrecut la o bază militară din Germania, unde inițial s-a vorbit despre focuri de armă asupra unui avion la decolare. Ulterior, s-a dovedit că era vorba despre rachete de semnalizare, fără urmări grave. Pornind de la acest caz, invitatul la Puterea […] Articolul VIDEO Remus Pricopie, dezvăluire în premieră: SNSPA, ținta unor rachete de semnalizare în timpul campaniei electorale apare prima dată în PS News.
17:40
Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova. Finalizarea A7 și A8, pe agendă # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii din Republica Moldova, cu care a discutat despre finalizarea autostrăzilor A7 și A8 în vederea dezvoltării economice bilaterale. Cu această ocazie, Șerban l-a felicitat pe oficialul moldovean pentru rezultatele obținute la alegerile de duminică, apreciind că acestea reflectă determinarea Republicii Moldova în parcursul său […] Articolul Ciprian Șerban, întâlnire cu ministrul Infrastructurii din Moldova. Finalizarea A7 și A8, pe agendă apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:30
Sorina Marinaș, judecătoarea care își pune motivările din instanță pe Facebook. Inspecţia Judiciară s-a autosesizat # PSNews.ro
Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu şi a deschis o anchetă disciplinară împotriva judecătoarei Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova, după ce a publicat pe Facebook motivele pentru care a condamnat un bărbat la 30 de ani închisoare pentru tentativă de omor asupra soţiei. Pe 24 septembrie, Sorina Marinaş a dispus condamnarea unui […] Articolul Sorina Marinaș, judecătoarea care își pune motivările din instanță pe Facebook. Inspecţia Judiciară s-a autosesizat apare prima dată în PS News.
17:20
Sezonul rece a lovit în plin România, în ultimele zile, temperaturile scăzând semnificativ şi putând în dificultate populaţia, mai ales pe cei care se gândesc, deja, la echiparea maşinilor cu cauciucuri de iarnă. După luni întregi cu caniculă, vremea s-a răcit serios în România, în ultimele zile, iar în zonele înalte ale ţării a început […] Articolul Când trebuie să ai cauciucuri de iarnă în 2025 şi care sunt preţurile apare prima dată în PS News.
17:10
Guvernul intenționează să concedieze zeci de mii de bugetari, deși statisticile arată că România este penultima în UE când e vorba de forța de muncă. Președintele Nicușor Dan a intervenit și el în această discuție, arătând că aceste concedieri trebuie să aibă loc atât în administrația centrală, cât și în cea locală. Aceste concedieri ajută […] Articolul ANALIZĂ România, penultima la muncă în UE: Guvernul dă afară zeci de mii de bugetari apare prima dată în PS News.
17:10
Dăianu îl contrazice pe Bolojan. Deficitul bugetar va fi de 9%. „Criza bugetară e auto-provocată” # PSNews.ro
Consiliul Fiscal, organul consultativ al cărui preşedinte este Daniel Dăianu scrie, într-o opinie despre finanţele României, că deficitul bugetar al României va fi de 9% din PIB şi România nu se va încadra în noua ţintă de deficit bugetar de 8,4%, negociată de premierul Ilie Bolojan la Bruxelles. „În lipsa măsurilor de corecţie din acest […] Articolul Dăianu îl contrazice pe Bolojan. Deficitul bugetar va fi de 9%. „Criza bugetară e auto-provocată” apare prima dată în PS News.
17:00
Majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%: ce impact va avea asupra firmelor românești? # PSNews.ro
Într-un interviu pentru FoodBiz, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), vorbește despre efectele creșterii impozitului pe dividende de la 10% la 16%, începând cu 2026. Chiar dacă cifrele economice arată creșteri înregistrate de firmele românești – 51.000 de agenți economici în plus și o cifră de afaceri de aproape 528 […] Articolul Majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%: ce impact va avea asupra firmelor românești? apare prima dată în PS News.
16:50
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au scăzut la finalul lunii septembrie la 65 miliarde euro # PSNews.ro
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) au scăzut la finalul lunii septembrie la 65,015 miliarde euro, faţă de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025. ”La 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,015 miliarde euro, faţă de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025. […] Articolul Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au scăzut la finalul lunii septembrie la 65 miliarde euro apare prima dată în PS News.
16:50
Unui bărbat fără picioare i s-a retras indemnizația de handicap: Schimbarea care a dus la decizia revoltătoare # PSNews.ro
Un bărbat din județul Suceava, care trăiește de peste 20 de ani fără ambele picioare, a rămas fără indemnizația de handicap. Decizia DGASPC a stârnit revoltă, după ce instituția a invocat procedura de reevaluare ca justificare pentru suspendarea plății celor 728 de lei lunar. Mihai Palaghiea, din localitatea Salcea, judeţul Suceava, este încadrat de mai bine de […] Articolul Unui bărbat fără picioare i s-a retras indemnizația de handicap: Schimbarea care a dus la decizia revoltătoare apare prima dată în PS News.
16:30
Analiză BBC: America în shutdown. Guvernul își suspendă activitatea pentru prima dată în aproape șapte ani # PSNews.ro
SUA se confruntă cu primul shutdown de aproape șapte ani, după ce republicanii și democrații nu au ajuns la un acord privind finanțarea guvernului. Zeci de mii de angajați federali sunt trimiși în concediu fără plată, iar serviciile publice și economia resimt deja efectele blocajului politic. Ce înseamnă exact acest shutdown și care sunt urmările, […] Articolul Analiză BBC: America în shutdown. Guvernul își suspendă activitatea pentru prima dată în aproape șapte ani apare prima dată în PS News.
16:30
Anatol Șalaru cere schimbarea lui Valeriu Munteanu (AUR) de la șefia Comisiei comune România–R. Moldova # PSNews.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, le cere miercuri într-o scrisoare deschisă adresată președinților Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, să îl schimbe pe deputatul partidului extremist AUR Valeriu Munteanu de la șefia Comisiei comune România–Republica Moldova. Șalaru l-a acuzat pe Munteanu că a fost ”promotor al narativelor rusești”. ”Domnul Valeriu Munteanu […] Articolul Anatol Șalaru cere schimbarea lui Valeriu Munteanu (AUR) de la șefia Comisiei comune România–R. Moldova apare prima dată în PS News.
16:20
Ședinţă de urgenţă din cauza alertelor meteo de vreme severă. Urmează trei zile dificile # PSNews.ro
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a convocat miercuri Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, ca răspuns la avertizările severe emise de ANM şi INHGA pentru următoarele trei zile. Începând de joi, 2 octombrie, şi până sâmbătă, 4 octombrie, România va fi afectată de fenomene meteo severe. Meteorologii au anunţat o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi maxime […] Articolul Ședinţă de urgenţă din cauza alertelor meteo de vreme severă. Urmează trei zile dificile apare prima dată în PS News.
16:10
Tribunalul București menține arestarea tânărului care a agresat un livrator din Bangladesh și a invocat mesaje rasiste # PSNews.ro
Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu poate să respire acelaşi aer cu „subumanii ăştia” şi că el a avut mereu „sânge pur”, scrie Adevărul. Informaţia apare în decizia Tribunalului Bucureşti din 5 septembrie, prin care este menţinută arestarea […] Articolul Tribunalul București menține arestarea tânărului care a agresat un livrator din Bangladesh și a invocat mesaje rasiste apare prima dată în PS News.
16:10
Rareș Bogdan atacă dur Comisia Europeană: „Siguranța alimentară nu este monedă de schimb” # PSNews.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan critică vehement intenția Comisiei Europene de a comasa fondurile de dezvoltare rurală cu cele de coeziune, avertizând că această măsură subminează Politica Agricolă Comună și abandonează fermierii din Estul Europei. Care sunt argumentele europarlamentarului Într-o postare publicatăpe pagina sa de Facebook, europarlamentarul Rareș Bogdan critică dur Comisia Europeană pentru modul în […] Articolul Rareș Bogdan atacă dur Comisia Europeană: „Siguranța alimentară nu este monedă de schimb” apare prima dată în PS News.
16:00
Ședință la Guvern pe tema proiectelor din programul SAFE. 16,7 mld. euro pentru industria de apărare și infrastructură # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a condus la Palatul Victoria o întâlnire de lucru pentru stabilirea portofoliului de proiecte pe care România le va promova pentru finanţare prin Programul SAFE, vizând dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi atragerea eficientă a fondurilor europene. O nouă întâlnire de lucru dedicată pregătirii portofoliului de proiecte pe care România le va […] Articolul Ședință la Guvern pe tema proiectelor din programul SAFE. 16,7 mld. euro pentru industria de apărare și infrastructură apare prima dată în PS News.
15:50
Grevă feroviară în Italia, 2–3 octombrie 2025: atenționare de călătorie MAE pentru români # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 – 3 octombrie, ora 21:00, este preconizată organizarea unei greve naţionale în sectorul transportului feroviar. În context, sunt preconizate anulări şi modificări ale conexiunilor feroviare regionale şi de lung parcurs. […] Articolul Grevă feroviară în Italia, 2–3 octombrie 2025: atenționare de călătorie MAE pentru români apare prima dată în PS News.
15:50
Nicușor Dan blochează scutirea de taxe pe criptomonede: „Nu e corect să existe excepții” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis înapoi Parlamentului o lege importantă, cerând o reexaminare. Această lege ar fi anulat o măsură fiscală recentă luată de Guvern. Mai exact, legea respectivă introducea o scutire temporară de impozit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede (monede digitale). Decizia președintelui vine în contextul în care statul a depus eforturi […] Articolul Nicușor Dan blochează scutirea de taxe pe criptomonede: „Nu e corect să existe excepții” apare prima dată în PS News.
15:50
Festivalul berii Oktoberfest, celebru în întreaga lume, a fost suspendat miercuri, după o serie de incidente petrecute la München. Poliția locală germană a anunțat că evenimentul a fost suspendat până miercuri seara, după ce o explozie a afectat o locuință din oraș, iar festivalul a fost ținta unei amenințări cu bombă, conform Deutsche Welle. Ambele […] Articolul Festivalul Oktoberfest suspendat la München după o explozie și amenințare cu bombă apare prima dată în PS News.
15:40
Încă o lovitură pentru Hunedoara: Se închide o veche fabrică, sute de angajați rămân fără loc de muncă # PSNews.ro
Fabrica de volane din Brad își închide porțile după mai bine de 20 de ani de activitate, lăsând fără locuri de muncă sute de oameni din zonă. Decizia a stârnit revoltă și îngrijorare printre angajați și localnici, care spun că se tem pentru viitorul lor. „Nu e bine că se închide. Oamenii vor să muncească, […] Articolul Încă o lovitură pentru Hunedoara: Se închide o veche fabrică, sute de angajați rămân fără loc de muncă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:30
VIDEO PAS, scor zdrobitor în România. „Ne-au lipsit 38 de voturi la București” – ambasador # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor cu Marinela Angheluș, Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, a recunoscut că procesul electoral a adus surprize. „Surpriza a fost această mobilizare”, a declarat diplomatul, subliniind că în Capitală, spre exemplu, au lipsit 38 de voturi pentru a egala participarea la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. […] Articolul VIDEO PAS, scor zdrobitor în România. „Ne-au lipsit 38 de voturi la București” – ambasador apare prima dată în PS News.
15:20
Cod portocaliu de inundaţii, de vineri dimineaţă, până sâmbătă, la prânz, pe râuri din mai multe judeţe # PSNews.ro
Hidrologii au emis, miercuri, două avertizări privind posibile creşteri ale nivelului în cazul mai multor cursuri de apă. Joi, intră în vigoare o atenţionare cod galben valabilă pentru cursuri de apă din 24 de judeţe, iar de vineri dimineaţă râuri care traversează opt judeţe sunt sub avertizare cod portocaliu. Localnicii din zonele pentru care au […] Articolul Cod portocaliu de inundaţii, de vineri dimineaţă, până sâmbătă, la prânz, pe râuri din mai multe judeţe apare prima dată în PS News.
15:10
Judecătorii ÎCCJ evaluați cu „Satisfăcător” scapă, momentan, de reevaluare. Proiectul de lege, respins de deputați # PSNews.ro
Deputaţii au respins, miercuri, un proiect de lege iniţiat de parlamentarii USR care prevedea ca judecătorii cu calificativ „Satisfăcător” să fie reevaluaţi în termen de un an. Propunerea legislativă modifica şi completa Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, vizând evaluarea profesională a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie […] Articolul Judecătorii ÎCCJ evaluați cu „Satisfăcător” scapă, momentan, de reevaluare. Proiectul de lege, respins de deputați apare prima dată în PS News.
15:00
Samara și Szocs, putere la dublu. Româncele, în Sferturile de Finală la China Smash 2025 # PSNews.ro
Perechea română de tenis de masă formată din Elizabeta Samara și Bernadette Szocs a reușit o performanță notabilă, calificându-se printre primele opt perechi de dublu feminin la turneul China Smash 2025. Cele două sportive, cotate ca favorite numărul 7 și clasate pe locul 45 mondial, au confirmat așteptările și au demonstrat încă o dată […] Articolul Samara și Szocs, putere la dublu. Româncele, în Sferturile de Finală la China Smash 2025 apare prima dată în PS News.
15:00
A murit Traian Chebeleu, unul dintre cei mai distinși diplomați ai României, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu # PSNews.ro
Fostul ambasador Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al președintelui României și diplomat de carieră, a murit la 86 de ani. Adrian Năstase și Fundația Europeană Titulescu au transmis mesaje de condoleanțe. „Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere. […] Articolul A murit Traian Chebeleu, unul dintre cei mai distinși diplomați ai României, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu apare prima dată în PS News.
14:50
VIDEO Robert Cazanciuc: Seniorii României au nevoie de soluții reale, nu doar de promisiuni # PSNews.ro
Cu prilejul Zilei Persoanelor Vârstnice, senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atenția asupra responsabilității pe care clasa politică o are față de seniorii acestei țări și propune măsuri concrete care să le asigure o bătrânețe trăită cu demnitate. „De Ziua Persoanelor Vârstnice avem obligația de a le oferi seniorilor soluții care să le redea bucuria de […] Articolul VIDEO Robert Cazanciuc: Seniorii României au nevoie de soluții reale, nu doar de promisiuni apare prima dată în PS News.
14:30
Revoltător: Spitalul din Iași unde au murit 7 copii a primit bani prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale # PSNews.ro
Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde șapte copii au murit din cauza unei infecții nosocomiale, a primit prin PNRR cinci milioane de euro pentru aparatură modernă și un laborator de microbiologie, deși fusese deja reabilitat cu alte fonduri europene. Conform unui material publicat de Europa Liberă România, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din […] Articolul Revoltător: Spitalul din Iași unde au murit 7 copii a primit bani prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale apare prima dată în PS News.
14:20
Toamna anului 2025 aduce oportunități excelente pentru city break-uri în România, orașele mari și cele cu patrimoniu cultural fiind în topul preferințelor turiștilor locali și străini. Tendințele actuale arată că destinațiile care combină cultura, peisajele pitorești și bugetul accesibil atrag cel mai mult interes, potrivit unei analize Travelminit. București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași se […] Articolul City break de toamnă în România: prețuri, oferte și destinații preferate de turiști apare prima dată în PS News.
14:20
Atenție, români: Casele nedeclarate la Fisc vor fi verificate cu drone! Anunțul ministrului Dezvoltării # PSNews.ro
Cseke Attila a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării a adăugat că, în cazul în care există consens în coaliție și trece acest pachet, atunci măsura ar putea intra în vigoare […] Articolul Atenție, români: Casele nedeclarate la Fisc vor fi verificate cu drone! Anunțul ministrului Dezvoltării apare prima dată în PS News.
14:10
Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă; aproape 1 milion de aplicări în acest an # PSNews.ro
Aproape 1 milion de aplicări venite din partea candidaților cu peste 45 de ani au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, potrivit unei platforme de recrutare. Acest prag marchează o creștere de aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. „Ani la rând, acest segment de candidați a fost unul aproape impermeabil […] Articolul Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă; aproape 1 milion de aplicări în acest an apare prima dată în PS News.
14:10
Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac la adresa actualei conduceri a PSD, susținând că, până recent, partidul din care a făcut parte a fost singurul puternic. Ponta a criticat, într-un interviu pentru Gândul, situația în care a ajuns PSD-ul pe scena politică, spunând că, dacă în trecut partidul reușea să se ridice după […] Articolul Ponta atacă actuala conducere a PSD: ”Cu Sorin Grindeanu, va rămâne la 10-14%” apare prima dată în PS News.
14:10
De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii prin proiecte comunitare și mobilitate urbană # PSNews.ro
De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii rutiere prin proiecte comunitare și mobilitate urbană În doar doi ani de la înființare, Vlakim SPG 92 SRL a trecut de la statutul de start-up local la un actor relevant pe piața infrastructurii rutiere. Cu o cifră de afaceri de peste 41 milioane RON și proiecte […] Articolul De la local la strategic: Vlakim ridică standardele infrastructurii prin proiecte comunitare și mobilitate urbană apare prima dată în PS News.
14:00
Toate centrele de vize cehe din Rusia au încetat să mai accepte cereri de viză. Un anunţ în acest sens a fost publicat pe site-ul oficial al operatorului de vize VFS, informează Meduza. Ultima zi în care centrele de vize au acceptat cereri a fost 29 septembrie. După procesarea tuturor cererilor depuse, acestea îşi vor înceta […] Articolul Cehia ia o decizie majoră: închide toate centrele de viză din Rusia apare prima dată în PS News.
13:40
Liderii coaliției se întâlnesc din nou azi pentru a dezbate reforma administrației locale # PSNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, de la ora 14.00, pentru a doua oară săptămâna asta, pentru a continua discuțiile legate de reforma administrației publice. Ședința liderilor coaliției are loc înainte de ședința de Guvern de la ora 16:00, în care va fi adoptată rectificarea bugetară. În ședința coaliției de miercuri, liderii vor finaliza ultimele detalii […] Articolul Liderii coaliției se întâlnesc din nou azi pentru a dezbate reforma administrației locale apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:30
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva oferă populației, în acest an, aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț de bază similar cu cel de anul trecut. În primele opt luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1.214.251 metri cubi de lemn pentru foc, cu 10% mai mult […] Articolul Romsilva pune la dispoziția populației 2 milioane de metri cubi de lemn de foc în 2025 apare prima dată în PS News.
13:30
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, face anunțul momentului: Ce se va întâmpla cu proiectele din „Anghel Saligny” # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că „s-a făcut o prioritizare a proiectelor” din programul „Anghel Saligny”, precizând că „investițiile prioritizate trebuie să meargă mai departe”. El a adăugat că „cel mai important lucru este predictibilitatea” pentru constructori și primării și susține crearea unui „sistem predictibil pe următorii 3 ani”, […] Articolul Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, face anunțul momentului: Ce se va întâmpla cu proiectele din „Anghel Saligny” apare prima dată în PS News.
13:20
Judecătoarea cu peste 12.000 de euro pe lună şi două apartamente în Emirate se pensionează # PSNews.ro
Judecătoarea Alexandra Iuliana Rus de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită CSM eliberarea din funcţie prin pensionare, potrivit ordinii de zi a Secţiei pentru judecători a CSM din data de 2 octombrie 2025. Alexandra Iuliana Rus a făcut opinie separată în sensul achitării fostei șefe DIICOT, Alina Bica. Tot ea a vrut şi să dispună […] Articolul Judecătoarea cu peste 12.000 de euro pe lună şi două apartamente în Emirate se pensionează apare prima dată în PS News.
13:20
TNF 2025: Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro # PSNews.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Național al Firmelor 2025, cel mai important clasament al companiilor performante din România, realizat în baza analizei a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile. Cele 13.078 de companii clasate pe primele 10 poziții, care activează în cele șapte domenii de activitate analizate (industrie, […] Articolul TNF 2025: Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.