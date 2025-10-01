Trei zile de sărbătoare la Oradea
Ziarul Lumina, 1 octombrie 2025 20:50
Oradea „Festifall” 2025, evenimentul prin care se celebrează aniversarea Municipiului Oradea, va oferi, în perioada 10-12 octombrie, trei zile pline de muzică, artă şi experienţe spectaculoase, cu invitaţi
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 10 minute
21:00
Preînscrierile în proiectul „Tech-Assist” au început ieri, 1 octombrie, părinţii sau tutorii legali având posibilitatea să acceseze un e-voucher în valoare de 39.900 de lei (TVA inclus) pentru fiecare copil
Acum 30 minute
20:50
Oradea „Festifall” 2025, evenimentul prin care se celebrează aniversarea Municipiului Oradea, va oferi, în perioada 10-12 octombrie, trei zile pline de muzică, artă şi experienţe spectaculoase, cu invitaţi
20:40
Azi și mâine, la Academia Română va avea loc a 22-a ediție a seminarului internațional „Penser L’Europe”. Evenimentul este organizat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, în colaborare cu
20:40
La Casa Filipescu-Cesianu din Calea Victoriei 151, București, va avea loc, în 24 octombrie 2025, cea de-a 10-a ediție a Simpozionului de Antropologie Urbană. Tema din acest an, „Cartografii urbane senzoriale:
Acum o oră
20:30
Sute de tineri români din Spania și Portugalia au vizionat filmul documentar „Coroana României”, în Alicante, în cadrul congresului Nepsis Spania 2025. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri născuți în
Acum 4 ore
17:50
În prima zi a lunii octombrie, când Biserica noastră face pomenirea sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului și îi cinstește pe Sfinții Iosif și Chiriac de la Bisericani, Preasfințitul Părinte Nichifor Bo
Acum 6 ore
16:20
Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de
16:10
Începutul anului universitar 2025‑2026 a fost marcat astăzi, 1 octombrie, și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,
Acum 8 ore
15:00
În ziua praznicului Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al
14:20
Cu deosebită bucurie în Hristos Domnul, am primit invitația de a participa la lucrările celei de a 2-a Conferințe Internaționale, cu titlul ,,Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări
13:50
La sediul Asociației Ovidenia din Sărata, județul Bacău au avut loc primele două activități din cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune culturală pentru tinerii vulnerabili din județul Bacău”, derulat cu
13:50
Ziua Internațională a Muzicii, sărbătorită anual pe 1 octombrie, a fost marcată anticipat la Schitul Vovidenia al Mănăstirii Neamț, duminică, 28 septembrie, după Sfânta Liturghie, prin lansarea celui mai
13:50
La finalul lunii septembrie, Școala Doctorală a Facultății de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a marcat un moment de referință în activitatea sa academică și de cercetare. Marți
13:10
Ziua de 1 octombrie, desemnată din anul 1990 ca Ziua internațională a persoanelor vârstnice, a fost un moment special pentru tineri și vârstnici deopotrivă. În semn de prețuire pentru stăruința depusă de
13:10
Peste 130 de locuitori din Cudalbi, județul Galați, au beneficiat sâmbătă, 27 septembrie, de o inițiativă vitală: o caravană medicală gratuită, parte a campaniei „Sănătate pentru sate”, organizată de
Acum 12 ore
11:10
Vizită arhierească la Centrul de zi pentru vârstnici „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău # Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vizitat joi, 25 septembrie, Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău, marcând, astfel, Ziua Internațională a
11:10
Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor, elevii Liceului ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea au participat la o serie de evenimente care au pus în dialog tradiția, valorile clasice și conectarea
Acum 24 ore
21:40
În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc marți, 30 septembrie 2025, etapa finală a celei de-a 17-a ediții a Festivalului-concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe
21:40
Condacul 1Pe vârfurile sihaştrilor, candelele nestinse ale Moldovei, lauda Bisericanilor, pe iubitorii de linişte şi de nevoinţe pentru Hristos, pe îndreptătorii călugărilor să-i lăudăm noi,
Ieri
20:50
Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani # Ziarul Lumina
Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului datează din timpul împăratului Leon cel Înţelept (886-911). La privegherea de sâmbătă noaptea, în Biserica „Preasfânta Născătoare de Dumnezeu” din Vlaherne
20:40
Mărturisirea credinței și cultivarea recunoștinței față de Dumnezeu prin muzica bisericească # Ziarul Lumina
Ediția a XVII-a a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul! se desfășoară în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și în Anul comemorativ al duhovnicilor și
20:30
Continuăm articolul de acum o săptămână despre meditațiile câtorva membri ai Rugului Aprins pe tema filosofiei existențialiste. Astfel, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae publică un excepțional
20:30
Dacă de la primii pași în Cluj simți o altă atmosferă, la propriu și la figurat, decât în prea agitatul și poluatul București, dacă această senzație este și mai pregnantă când urci pe dealurile din jur,
20:30
În primele opt luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 104.309 persoane au fost integrate pe piaţa
20:20
Traficul rutier se desfăşoară normal pe Transfăgărăşan, în zona turistică Bâlea, unde luni a nins pentru prima oară în această toamnă, și nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum
20:10
Fiecare persoană din UE aruncă, în medie, peste 70 kg de mâncare pe an, ceea ce înseamnă bani pierduţi, resurse consumate inutil şi impact imens asupra mediului, a transmis Autoritatea Naţională Sanitară
20:10
România a atins, la finalul lunii august, un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, a anunţat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa de
20:00
Mai multe ministere, printre care cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, al Sănătăţii şi al Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată de Guvern în această
19:50
Capitala are în premieră o hartă centralizată a muzeelor şi caselor memoriale, în format tipărit şi digital, care aduce patrimoniul cultural al oraşului mai aproape de public. Harta reuneşte peste 60 de muzee
19:50
La Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, are loc, azi, 1 octombrie 2025, conferința „Salvați Băile Herculane!”, eveniment la care participă acad. Ioan-Aurel Pop, președintele
19:50
Consiliul Local Braşov a aprobat demararea lucrărilor de restaurare a primelor 10 troiţe ale Junilor din Şchei, valoarea totală estimată a proiectului ridicându-se la 2,5 milioane de euro, fonduri europene
18:20
Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin # Ziarul Lumina
În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli
18:10
În Duminica a 18‑a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Io
16:10
Fundația Dacia pentru România (FDpR), prin programul „Mobilitatea contează”, finanțează cu granturi în valoare totală de 1 milion de euro, timp de un an, 35 de ONG‑uri.Programul „Mobilitatea
15:40
Împlinirea a 18 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost marcată marți, 30 septembrie 2025, printr‑un moment festiv desfășurat în Sala „Europa Christiana” a Palatului
14:30
În acest an binecuvântat, când prăznuim un secol de la ridicarea Bisericii noastre la rang de Patriarhie, se cuvine mai întâi de toate să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra
13:00
Biblioteca Sfântului Sinod de la Mănăstirea Antim din București a găzduit luni, 29 septembrie, vernisajul unei expoziții de partituri psaltice, organizată cu sprijinul Sectorului teologic‑educațional al
12:40
Profesorii de religie din judeţul Sibiu au participat luni, 29 septembrie 2025, la consfătuirea anuală organizată la început de an şcolar pentru a discuta diferite aspecte ale activităţilor didactice şi
11:50
Tinerii din cadrul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au parcurs traseul de pelerinaj de la Mănăstirea Dragomirna la Mănăstirea Pătrăuți, prin două rezervații unde abundă pădurea de stejar și fa
11:50
Duminică, 28 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii noi a Parohiei Unțești, Protopopiatul Bârlad. Cu acest prilej, sfântul lăcaș a primit ca
11:40
Slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII # Ziarul Lumina
În Duminica a 18‑a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Io
11:40
Duminică, 28 septembrie 2025, credincioșii din satul Camenca, comuna Brusturoasa, județul Bacău, au trăit bucuria unui moment istoric: sfințirea Bisericii „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, care a primit acum
11:40
În zilele de luni și marți, 29-30 septembrie 2025, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a
11:30
Cu prilejul împlinirii a 700 de ani de atestare documentară a localității, duminică, 28 septembrie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu Preasfințitul Părinte
11:20
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a resfinţit biserica parohială din localitatea Mica, județul Cluj, în Dum
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni (MNC), prezintă expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”,
20:50
Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei (30 septembrie) # Ziarul Lumina
Condacul 1Pe ierarhul și slujitorul lui Hristos, să-l lăudăm astăzi toți credincioșii în cântări, ca pe un păstor duhovnicesc, pe Sfântul Grigorie Luminătorul, care mult s-a nevoit propovăduind
20:40
Direcţia Silvică Neamţ a majorat preţurile la lemnele de foc pentru populaţie, faţă de anul trecut, doar cu diferența dată de noua cotă de TVA, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al
20:40
Studenţii beneficiază, în anul universitar care a început ieri, de o reducere de 90% la clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri, pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi centrul universitar în care
20:40
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje de felicitare alegătorilor moldoveni şi autorităţilor de la Chişinău pentru rezultatele la alegerile de duminică, reiterând că locul
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.