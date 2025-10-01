CFR Călători avertizează că neplata compensațiilor de către AFR ar putea bloca circulația trenurilor

Newsweek.ro, 1 octombrie 2025 20:50

CFR Călători avertizează că neplata compensațiilor de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (AF...

Citeşte toată ştirea

Acum 10 minute
21:00
Japonia își ia rachete Tomahawk care lovesc la 1.500 km. China are o bombă care e dusă pe camion Newsweek.ro
Pregătiri de război? Japonia își ia rachete Tomahawk care lovesc la 1.500 km. China are o bombă care...
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:20
Emmanuel Macron trage un semnal de alarmă înainte de summitul UE de la Copenhaga Newsweek.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron trage un semnal de alarmă înainte de summitul UE de la Copenha...
20:10
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință Newsweek.ro
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în regleme...
20:10
Sistemul de alertare a populației din Slovenia nu a funcționat la primul test Newsweek.ro
Sistemul de alertare a populației Si-Alarm din Slovenia nu a funcționat la primul test. Cu toate că ...
Acum 2 ore
20:00
Pensionarii au luat 100 lei la pensie de la Mica Recalculare. Din ce oraș sunt și care este ordinea? Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere pentru Mica Recalculare pot primi bani în plus la pensie. În medie,...
19:50
Ministrul Sănătății anunță investiţii europene care depăşesc 262 milioane lei. Unde merg banii? Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a fost miercuri în judeţul Argeş, judeţ unde, potrivit aces...
19:30
Care sunt cele mai profitabile afaceri din România. Au fost analizate 917.881 de bilanțuri contabile Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a finalizat statisticile referitoare la Topul Națion...
19:20
Alegerile s-au terminat. Pentru Republica Moldova rămâne problema Transnistriei Newsweek.ro
După ce alegerile din Moldova sunt un caz încheiat, acum ar fi momentul să se realizeze pacea în ace...
19:10
Dorin Tudora nu mai poate fi director la Conpet SA, transportatorul de țiței. Este incompatibil Newsweek.ro
Dorin Tudora nu poate exercita funcţia de director general al Conpet SA, transportatorul naţional de...
Acum 4 ore
18:50
Chia, ingredientul minune din bucătărie care reduce petele de pe față și întinerește pielea Newsweek.ro
Chia, ingredientul minune din bucătărie care reduce petele de pe față și întinerește pielea, este fo...
18:40
A picat site-ul care ajută cu 40.000 lei persoanele cu dizabilități. Cum se dau banii? Newsweek.ro
Site-ul menit să colecteze înscrierile în noul program național de susținere a românilor cu dizabili...
18:20
Se majorează impozitul pentru criptomonede. Nicușor Dan anunță schimbarea legii Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma X, că România are ...
18:10
OMSA a raportat un focar de boala limbii albastre la bovine în Sud-Vestul țării Newsweek.ro
Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA) a raportat un focar de boala limbii albastre...
17:50
Cum să scapi definitiv de ochelari Newsweek.ro
„Fashion statement”, simplu accesoriu de stil vestimentar sau necesitate: pentru mulți oameni, ochel...
17:50
Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE. La ce va fi folosit împrumutul? Newsweek.ro
Ucraina a primit pe 1 octombrie încă 4 miliarde de euro de la UE în cadrul împrumutului G7 garantat ...
17:30
300 de locuri pentru tinerii care vor să devină pompieri. Care sunt condițiile de admitere Newsweek.ro
300 de locuri sunt puse la dispoziția tinerilor care își doresc să urmeze cursurile Școlii de Subofi...
17:20
O nouă descoperire ar putea da peste cap istoria Egiptului. Ce mister a fost scos la iveală Newsweek.ro
O nouă descoperire ar putea da peste cap istoria Egiptului antic. Cercetătorii de la Universitatea d...
17:10
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai pentru a primi banii până în martie 2026? Newsweek.ro
Pensionarii pot obține un ajutor la pensie pentru încălzire până în primăvara 2026. Care sunt condiț...
Acum 6 ore
17:00
De ce cere Anatol Șalaru înlocuirea unui deputat AUR de la șefia Comisiei comune România–Moldova Newsweek.ro
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, a cerut print-o scrisoare deschisă...
16:50
Danemarca cere un răspuns la „războiul hibrid” al Rusiei. Pericol mare după al Doilea Război Mondial Newsweek.ro
Reprezentanta Danemarcei a declarat miercuri că Europa trebuie să își intensifice răspunsul la un „r...
16:30
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele Newsweek.ro
Un nou scandal a izbucnit la Poșta Română. 20.000 de poștași care duc 2.300.000 de pensii s-au trezi...
16:30
Snapchat introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi. Care sunt noile tarife Newsweek.ro
Aplicația Snapchat a anunțat că va introduce taxe pentru stocarea pozelor și clipurilor vechi salvat...
16:20
Coaliția amână concedierile din primării. Newsweek a găsit dezmăț din bani publici în 8 localități Newsweek.ro
Partidele din Coaliția de guvernare nu căzut de acord, nici azi, în privința concedierilor din primă...
15:50
România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi datorită SGR Newsweek.ro
La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate ...
15:40
De ce înfășoară unii oameni clanța de la ușă în staniol? Reacția Poliției Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni urmează un trend pe internet și îți înfășoară clanțele de la uși în staniol. Sp...
15:20
VIDEO Remus Pricopie: Autoritățile din Moldova au avut curajul de a acționa la imixtiunile Rusiei Newsweek.ro
Succesul pro-europenilor la alegerile parlamentare din Moldova este explicat de Remus Pricopie, rect...
15:10
VW concediază 500 de muncitori. Aduceau o pagubă de 1.000.000.000€ pe an. Din ce cauză Newsweek.ro
Volkswagen ia măsuri din ce în ce mai severe împotriva angajaților. Producătorul auto a concediat 54...
Acum 8 ore
14:50
Românii ar putea primi 760 lei în plus la pensie privată în fiecare lună. Care sunt condițiile Newsweek.ro
Românii ar putea primi o sumă importantă la pensia privată. A fost depus un proiect prin care angaja...
14:40
Nicușor Dan solicită eliminarea scutirii fiscale pentru câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, solicită Parlamentului eliminarea scutirii fiscale pentru câștig...
14:30
Recorduri doborâte la cea de-a zecea ediție a Karpatia Horse Show Newsweek.ro
Karpatia Horse Show a strălucit la cea de-a zecea ediție care s-a desfășurat pe Domeniul Cantacuzino...
14:20
Unde se fac angajări la stat cu salariu de 30.000 de lei/ lunar? Termen limită, 3 octombrie Newsweek.ro
Se fac angajări la stat iar salariile sunt foarte mari. Este vorba despre sume de peste 30.000 de le...
14:10
Gură de oxigen la pensie. Ce se întâmplă cu prețul lemelor de încălzit Newsweek.ro
Gură de oxigen la pensie. Romsilva oferă în 2025 aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn de foc...
13:50
Ucraina așteaptă tancuri românești T-55 și TR-85. În schimb putem primi Leopard 2 din Germania Newsweek.ro
Germania a finanțat anterior livrări „circulare” de tancuri către Ucraina, așa că au început să apar...
13:40
Spaima de tăierea pensiilor speciale. 28 magistrați cer pensionarea. Au salariu de 20.000 lei Newsweek.ro
Nicușor Dan trebuie să semneze pensionarea mai multor magistrați. Avem o spaimă de tăierea pensiilor...
13:20
„Apele Române” nu mai au sediu de 54.000 €/lună. Cât plătește acum instituția? Newsweek.ro
Administrația Națională „Apele Române” nu mai plătește 54.000 €/ lună chirie pentru sediul din centr...
13:10
Anunțul Ambasadei SUA la București despre vize, după suspendarea serviciilor guvernului american Newsweek.ro
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă că serviciile pentru paşapoarte şi vize la Ambasadele şi consulatel...
Acum 12 ore
12:40
ANALIZA Marea Neagră trebuie privită de Trump ca o zonă de importanță majoră în fața lui Putin Newsweek.ro
Regiunea Mării Negre trebuie să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă admin...
12:20
Mai mulți angajați ai CFR bănuiți că au furat combustibil. Compania le oferă 16 tipuri de sporuri Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii efectuează, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în alte trei judeţe într-...
12:20
Explozie puternică la München. Oktoberfest, festivalul berii, a fost suspendat Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs miercuri într-o clădire din München. Cel puțin o persoană este grav ...
12:10
Bolojan, întâlnire cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu. Agenda discuțiilor Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Gros...
11:50
Ştefan Hruşcă revine pe scenele din România în decembrie cu un turneu de colinde Newsweek.ro
Ştefan Hruşcă revine în decembrie pe scenele din România cu un turneu naţional de colinde, ce promit...
11:40
Document prin care Bolojan anulează creșterea pensiilor. Pensionarii pierd între 100 lei și 350 lei Newsweek.ro
Un document opus în dezbatere publică de către guvern anulează orice șansă de creștere a pensiilor. ...
11:30
Rata şomajului la nivel naţional a scăzut la 3,18%, în luna august Newsweek.ro
Rata şomajului la nivel naţional a fost de 3,18% la sfârşitul lunii august, în scădere cu 0,01 punct...
11:10
Elon Musk va lansa „Grokipedia”, un rival al enciclopediei online Wikipedia Newsweek.ro
Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un "rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său...
11:00
ISW: Rusia ar putea trimite drone în Polonia și România pentru a da vina pe Ucraina Newsweek.ro
ISW susține într-un raport că Rusia ar putea ataca Polonia și alte state NATO cu drone pentru ca ult...
10:50
Mai multe medicamente revoluționare intră pe piața din România. Ce boli tratează Newsweek.ro
Mai multe medicamente revoluționare intră pe piața din România. Acestea sunt folosite pentru tratame...
10:40
METEO. Vreme neobișnuit de rece pentru luna octombrie. Unde s-au înregistrat -7 grade? Newsweek.ro
Luna octombrie începe cu vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă. În anumite zone s-au înre...
10:30
Copil e 11 ani, mort după ce a mâncat ciuperci. Mama și surorile sale, la spital Newsweek.ro
Un copil de 11 ani a murit după ce a mâncat ciuperci otrăvitoare. Mama și surorile sale sunt în star...
10:20
7.900 euro pentru fiecare copil cu dizabilități. Ministrul Muncii anunță cum se dau banii Newsweek.ro
7.900 euro pentru fiecare copil cu dizabilități, prin programul „TECH ASSIST”. Ministrul Muncii anun...
Mai multe ştiri
