Premieră mondială - Shein deschide primele sale magazine fizice
Profit.ro, 1 octombrie 2025 20:50
Gigantul chinez de e-commerce Shein va deschide în Franța primele sale magazine fizice.
Acum 10 minute
21:00
Guvernul american cumpără acțiuni la ceea ce va deveni cea mai mare sursă de litiu din emisfera vestică # Profit.ro
Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a achiziționat 5% din compania Lithium Americas, plus încă 5% la joint-venture-ul acesteia cu General Motors la proiectul minier Thacker Pass.
Acum 30 minute
20:50
20:40
Indicele BET a câștigat o nouă valoare-record, însă într-o sesiune cu volume mici.
Acum o oră
20:30
Regula de afișare pe etichetă a costurilor de mediu pentru îmbrăcăminte va fi aplicată în Franța. Este o premieră pentru Europa.
20:20
Alfred Simonis a anunțat că a intrat în vigoare noua organigramă a CJ Timiș.
20:20
Nazare, Finanțe: Ministerul Finanțelor a început încă din august procedura pentru restructurare. În prezent se desfășoară o analiză # Profit.ro
Ministerul Finanțelor este printre primele instituții care a demarat procedura pentru restructurare în direcția identificării de reduceri de costuri, a declarat ministrul de resort, Alexandru Nazare. O analiză în acest scop a fost inițiată în august și se află încă în desfășurare.
20:10
Schimbare de situație - Angajații cu vârsta 45+ lasă teama și încep să își caute alte locuri de muncă # Profit.ro
Aproape 1 milion de aplicări pentru locuri de muncă venite din partea candidaților cu vârsta de peste 45 de ani au fost înregistrate de la începutul anului și până acum.
Acum 2 ore
20:00
Nazare, Finanțe: Nu cred că mai poate fi vorba de activarea clauzei privind suspendarea de fonduri europene, având în vedere măsurile bugetare deja luate de România, dar procedura rămâne deschisă # Profit.ro
Riscurile ca fonduri UE destinate României să fie suspendate de către Comisia Europeană, din cauza gravelor derapaje bugetare, s-au redus ca urmare măsurilor de stabilizare a finanțelor statului luate de către Guvern, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a delcarat că nu crede că în contextul actual, după măsurile luate și cele anunțate, România mai riscă la Consiliul EcoFin de pe 10 octombrie o decizie de suspendare de fonduri UE.
19:50
Un experiment inedit prinde rădăcini în estul Angliei.
19:30
Investitorul imobiliar First Property Group, listat pe Bursa de la Londra și al cărui principal acționar este un milionar suedez, a vândut singura sa clădire de birouri pe care o mai deține direct pe piața românească.
19:30
Filiala din Spania a finalizat o nouă rundă pentru investițiile sale din Andaluzia.
19:10
Directorul Conpet a fost înlăturat din funcție la aproape 2 ani după ce ANI a constatat că s-a aflat în incompatibilitate # Profit.ro
Directorul general al companiei de stat Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului, societate listată la Bursa de Valori București (BVB) și aflată în portofoliul Ministerului Energiei, a fost înlăturat din funcție începând de astăzi, pe motiv de incompatibilitate.
Acum 4 ore
19:00
Vodafone România și Digi au finalizat achiziția Telekom România Mobile Communications.
18:50
18:40
Cererea uriașă a dus la penurii pe piață, creșteri record de prețuri și chiar apariția speculanților online.
18:30
ULTIMA ORĂ Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Ținta de deficit pentru acest an urcă la 8,4% din PIB # Profit.ro
Guvernul a aprobat astăzi rectificarea bugetară, cu un obiectiv de deficit de 8,4% din PIB, majorat de la 7% în legea bugetului de la începutul acestui an. Astfel, deficitul bugetar prevăzut anterior la 134,65 miliarde lei se majorează cu 24,58 miliarde lei. Noua țintă de deficit reprezintă doar o reducere marginală față de 8,65% anul trecut, dar a fost agreată cu Comisia Europeană, în contextul în care reforma fiscală a fost amânată din cauza alegerilor, iar măsurile de stabilizare a finanțelor adoptate de către guvernul Bolojan în iulie produc efecte doar parțial în acest an.
18:20
BMW leagă, în premieră mondială, o conductă de hidrogen la una dintre uzinele sale, ca sursă de energie # Profit.ro
Fabrica de automobile BMW din Leipzig va fi alimentată prin conducte cu hidrogen, urmând să folosească această sursă de energie pentru diferite procese de producție. Constructorul a anunțat că va produce mașini de serie cu propulsie pe hidrogen.
18:00
Alertă în București după atenționarea meteo. Șantierele, semafoarele și panourile publicitare sunt verificate # Profit.ro
Primăria Municipiului București a început să verifice șantierele, semafoarele și panourile publicitare.
18:00
Craiova a intrat deja în febra pregătirilor pentru târgul Sărbătorilor de iarnă, chiar dacă mai sunt peste două luni până la Crăciun.
17:50
Trendyol, cea mai mare platformă turcă de e-commerce, care în vara anului 2021 a devenit primul decacorn din Turcia, controlată majoritar de gigantul chinez din domeniul e-commerce Alibaba Group Holding, ca investitor strategic, a cărei intrare în România a fost anunțată de Profit.ro, a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă, la 9 luni de la lansarea procesului de înrolare locală.
17:40
Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilă din lume, începe lucrările la centrul comercial din Iași.
17:30
REACȚIA CFR Călători - Locomotivele electrice, în pericol să fie interzise pe rețeaua feroviară națională # Profit.ro
CFR Călători reacționează la pericolul ca locomotivele electrice să nu mai poată circula pe rețeaua feroviară națională spunând că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este cea care riscă să ducă la blocarea circulației trenurilor deoarece nu își respectă atribuțiile legale din moment ce nu i-a virat către compensația pentru serviciul public și nici facilitățile acordate de statul român.
17:20
Furnizorul german de componente auto ZF Friedrichshafen concediază 7.600 de angajați, ca parte a unui program extins de reducere a costurilor.
17:10
Pompierii din New York au anunțat incidentul.
Acum 6 ore
17:00
Prima fabrică din România pentru pachete de baterii, investiție de 125 milioane euro FOTO # Profit.ro
Grupul STIHL își extinde rețeaua internațională de producție din România, urmând să deschidă o nouă unitate de producție pentru utilaje cu acumulator și electrice în Oradea, investiție de aproximativ 125 de milioane de euro.
16:50
Toyota are a opta lună consecutivă de creștere a vânzărilor la nivel global, dar pierde teren în Japonia # Profit.ro
Producătorul auto japonez Toyota Motor a înregistrat o nouă creștere a vânzărilor în luna august, la nivel global, bazată pe un record de vânzări pe piețele internaționale. Și producția are un avans atât în uzinele din Japonia, cât și în cele din alte țări.
16:20
Compania chineză DeepSeek a prezentat modelul experimental DeepSeek-V3.2-Exp.
16:00
Elon Musk dezvoltă un rival pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligență artificială xAI.
16:00
Diplomat implicat în scandalul de spionaj OMV, proprietarul Petrom - expulzat de statul austriac # Profit.ro
Statul austriac l-a expulzat pe diplomatul rus suspectat că a intrat în posesia - și a transmis către autoritățile de la Moscova - documente secrete ale grupului petrolier OMV, principal acționar al celei mai importante companii energetice românești, Petrom.
15:50
Programul conferinței Adria Security Summit 2025 prezintă teme strategice și perspective de viitor în industria securității # Profit.ro
Summit-ul de la Skopje reunește experți globali și regionali de top și principalii actori ai industriei.
15:40
Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut la finalul lunii septembrie la 65,015 miliarde euro, față de 65,188 miliarde euro la 31 august 2025.
15:40
Călătorii pot afla acum, cu ajutorul unor studii, care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță
15:30
Property Premiere by ANG | Forbes Global Properties: O seară dedicată luxului imobiliar în București # Profit.ro
ANG | Forbes Global Properties România a organizat un nou eveniment din seria Property Premiere, transformând o simplă prezentare de proprietate într-o experiență memorabilă.
15:20
Electromontaj va scoate la vânzare până la 1,9 milioane acțiuni, la un preț cuprins între 34 - 40 lei, respectiv o operațiune de până la 76 milioane lei.
15:20
De joi până sâmbătă seră temperaturile vor fi scăzute, va ploua, iar la munte va ninge
15:20
Consiliul Fiscal: Pentru 2026, deficitul ar trebui să se situeze la circa 6,5%. În lipsa măsurilor de ajustare, deficitul cash de anul acesta ar fi fost 9%, față de 8,67% anul trecut. # Profit.ro
Deficitul bugetar ar fi ajuns anul acesta la 9% din PIB, față de 8.67% din PIB anul trecut, în termeni cash (standardul intern), dacă nu ar fi fost luate măsurile de ajustare din luna iulie, potrivit unei opinii a Consiliului Fiscal pe tema rectificării bugetare. Pentru anul următor, ținta de deficit cash ar trebui să fie în jurul a 6,5%, ceea ce ar presupune o ajustare majoră de la 8,4% anul acesta, cât este prevăzut în proiectul de rectificare pregătit de către Guvern.
15:10
Piața auto din România a înregistrat în luna septembrie un volum foarte mare de vehicule înmatriculate, apropiindu-se de 20.000 de unități. Volumul este mult mai mare față de ritmul mediu lunar din ultimii ani.
15:10
Zeci de instituții media din Spania cer 550 de milioane de euro de la Meta, într-un proces început la Madrid # Profit.ro
Meta, proprietara Facebook și Instagram, a fost dată în judecată la Madrid.
Acum 8 ore
14:30
Valentin Ceaușescu, fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, a dat statul în judecată.
14:00
Republica Electorală Moldova: Chișinăul alege Uniunea Europeană, operațiunile politice speciale rusești au eșuat, Moscova este supărată pe axa dronelor Kiev-București # Profit.ro
Cele mai importante știri din 1 octombrie din Republica Moldova.
14:00
ULTIMA ORĂ Legea care scutește de impozit câștiguri din tranzacții cu criptomonede a fost retrimisă în Parlament de către președintele Nicușor Dan # Profit.ro
Legea adoptată pe finalul anului trecut prin care a fost acordată o scutire temporară, până la 31 iulie, de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale, a fost retrimisă astăzi în Parlament pentru reexaminare de către președintele Nicușor Dan, anunță Președinția.
14:00
Anunțul va fi făcut înainte de summitul COP30, promite Ursula von der Leyen.
13:50
Demersul ar sista 32 de producții teatrale înaintea perioadei de vârf a sezonului.
13:40
Ambasada SUA în România a anunțat că paginile sale oficiale de Facebook și X nu vor mai fi actualizate.
13:30
AnimaWings extinde frecvența de zboruri interne: din 1 octombrie, oferta sa va include 66 de curse suplimentare în România.
13:30
Electroputere VFU Pașcani, companie din cadrul GRAMPET Group, a finalizat reparația capitală la Automotorul Desiro cu numarul 36, acesta fiind acum gata să revină în circulație.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0820 lei, de la 5,0811 lei, înregistrat marți.
Acum 12 ore
13:00
Daniel Ek, fondatorul Spotify, și-a anunțat demisia din funcția de CEO (director general) al companiei de streaming.
12:40
Poșta Română acuză că practicile arbitrare ale unor registratori din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) subminează încrederea în stat, prin respingerea dosarelor de înregistrare sau de relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost.
12:30
Forumul de Afaceri România – Emiratele Arabe Unite, un pas concret spre noi parteneriate economice # Profit.ro
În data de 30 septembrie 2025, la Brașov, Ambasada Emiratelor Arabe Unite în România, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, a organizat Forumul de Afaceri România – Emiratele Arabe Unite, un eveniment dedicat consolidării relațiilor economice bilaterale și identificării de noi oportunități de colaborare între comunitățile de afaceri din România și UAE.
