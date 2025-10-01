DIGI încheie tranzacția prin care preia afacerea de cartele pre-pay a Telekom Romania. Ce se va întâmpla cu clienții
Economica.net, 1 octombrie 2025 20:50
Grupul DIGI a finailizat tranzacția aferentă preluării activității de servicii mobile preplătite și a unor active de la Telekom România, informează societatea printr-un comunicat postat pe site-ul său. Compania susține că își propune să furnizeze clienților de cartele preplătite Telekom serviciile DIGI, cu un plus de calitate, acoperire mai mare și să asigure beneficii comerciale cel puțin la fel de atractive.
Acum 30 minute
20:50
Bucur SA, deținută de Longshield Investment Group, a semnat azi achiziția unei clădiri de birouri din apropierea Pieței Victoriei din București # Economica.net
Bucur SA a semnat contractul de vânzare-cumparare a unei clădiri de birouri din apropierea Pieței Victoriei din București. Acționarii luaseră decizia de achiziție luna trecută.
20:50
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare # Economica.net
Prezent la București pentru a vorbi despre Omni, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului, Dr. James Murphy, directorul științific și pentru cercetare al BAT, a reafirmat angajamentul companiei față de strategia de reducere a riscurilor asociate fumatului, subliniind rolul esențial al științei, al dovezilor revizuite, al dialogului deschis și al transparenței în reglementare pentru a construi un viitor fără fumat.
20:50
Premieră în Europa. În Franța a intrat în vigoare afișarea costurilor de mediu pe eticheta produselor vestimentare # Economica.net
O pereche de blugi de tip fast fashion are "5.178 de puncte de impact", faţă de "1.428 de puncte de impact" pentru un produs similar Made in France, conform costurilor de mediu pentru îmbrăcăminte afişate pe etichetă, măsură ce a intrat miercuri în vigoare în Franţa, o premieră în Europa, transmite AFP, relatează Agerpres.
20:50
Fostul fotbalist englez John Barnes a fost declarat falit după ce a acumulat datorii de peste 1,5 milioane de lire sterline prin compania sa media, potrivit Yahoo! News, transmite Agerpres.
20:50
20:50
Curtea Supremă a SUA blochează încercarea lui Trump de a-și crește influența în interiorul Rezervei Federale. Instanța a refuzat să-i permită președintelui demiterea guvernatoarei Lisa Cook # Economica.net
Curtea Supremă a SUA a refuzat miercuri să permită preşedintelui Donald Trump să o demită imediat pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook, o decizie care reprezintă un obstacol în calea eforturilor lui Trump de a exercita mai mult control asupra băncii centrale, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
20:50
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Nazare: „Rectificarea bugetară adoptată în această seară aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat” # Economica.net
Rectificarea bugetară adoptată miercuri aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat, ţinta de deficit inclusă este de 8,4%, iar Produsul Intern Brut avut în vedere este de 1.902 miliarde de lei, a anunţat, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 2 ore
19:10
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București că în data de 23 septembrie 2025 a fost finalizată procedura de fuziune prin absorbție dintre filiala Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețelele Electrice de Transport – TELETRANS S.A., în calitate de societate absorbantă, si Societatea „Formenerg” S.A., în calitate de societate absorbită.
Acum 4 ore
19:00
DEER a modernizat stația Slănic din județul Prahova, în urma unei investiții de 6 milioane de lei # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Ploiești, a finalizat lucrarea de investiții ”Modernizare stație 20/6 kV Slănic și tratare neutru” în orașul Slănic, județul Prahova, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:00
Vodafone România anunță astăzi finalizarea achiziției Telekom România Mobile Communications. Tranzacția are loc după încheierea tuturor documentelor legale și obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților române. Astfel, Vodafone dobândește controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaților, toți clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și mare parte din infrastructura de rețea tehnică. Clienții prepaid și anumite active vor fi preluate de Digi România.
19:00
Agenția de publicitate Oxygen o numește pe Andreea Filip în funcția de Chief Business Officer # Economica.net
Oxygen, una dintre cele mai mari agenții independente de comunicare integrată din România, o numește pe Andreea Filip în poziția de Chief Business Officer (CBO), o funcție nou creată în structura de management a agenției. În calitate de CBO, Andreea Filip va fi responsabilă de strategia de creștere a agenției prin dezvoltarea și diversificarea portofoliului de clienți.
18:30
Motivul de 300 de miliarde de dolari pentru care directorii executivi din Europa trebuie să se concentreze pe transformare (Studiu Boston Consulting Group) # Economica.net
Tensiunile comerciale, șocurile geopolitice și tarifele vamale continuă să fie o preocupare majoră pentru companiile europene. Potrivit celui de-al treilea Index Transformare și Situații Speciale (TSS) realizat de BCG, care acoperă 1.700 de companii europene listate, 17% dintre companii se află sub presiune semnificativă de transformare, iar 6% necesită restructurare.
18:30
Cristian Popa (BNR): Normalizarea lichidităţii interbancare s-a reflectat în coborârea graduală a ratelor de dobândă de piaţă, implicit şi a ratei ROBOR # Economica.net
Normalizarea lichidităţii interbancare din ultimele luni s-a reflectat în coborârea graduală a ratelor de dobândă, implicit şi a ratei ROBOR la 3 luni, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).
18:30
Washingtonul oferă garanții de securitate Qatarului față de orice atac din exterior, la scurt timp după ce emiratul a fost lovit de Israel # Economica.net
Statele Unite ale Americii s-au angajat să furnizeze garanţii de securitate Qatarului, aliat al Washingtonului şi al cărui teritoriu a fost vizat de lovituri aeriene în septembrie, informează miercuri AFP, care citează un decret prezidenţial publicat de Casa Albă, transmite Agerpres.
18:30
Wizz Air include peste 1 milion de locuri spre și dinspre Tel Aviv în oferta pentru sezonul de iarnă 2025 # Economica.net
Wizz Air, cel mai mare operator low-cost din Israel, anunță că pune la dispoziție peste un milion de locuri spre și dinspre Tel Aviv pentru sezonul de iarnă din 2025. Aceste locuri acoperă 18 rute directe din capitala Israelului, reflectând o creștere a capacității cu peste 240% comparativ cu anul trecut.
18:30
Cod portocaliu de vijelie de joi seară până vineri dimineață. Primăria Capitalei a dispus măsuri de verificare a șantierelor și a panourilor publicitare # Economica.net
Poliţia Locală inspectează şantierele din Capitală, iar Administraţia Străzilor verifică funcţionarea semafoarelor din oraş, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu.
17:40
Semnal de alarmă tras de CFR Călători. Compania avertizează că trenurile nu vor mai circula dacă nu-și primește banii de la ARF # Economica.net
CFR Călatori a trimis astăzi un comunicat de presă în care avertizează foarte serios că dacă nu-și primește banii cuveniți de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), atunci e posibil ca multe dintre trenurile sale să nu mai poată circula.
17:40
Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susținerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, anunță semnarea unui Confirming Bank Agreement (Acord de bancă confirmatoare) cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Programului de Facilitare a Comerțului (Trade Facilitation Programme – TFP).
Acum 6 ore
17:00
Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă, se arată în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul primei rectificări a bugetului general consolidat pe anul 2025, instituţia menţionând că valori relativ optimiste previzionate pentru unele categorii de venituri sunt compensate de proiecţii prudente în cazul altora.
17:00
11 stații de încărcare rapidă a mașinilor electrice puse de Rompetrol pe autostrada A1 # Economica.net
KMG Rompetrol Development, vehiculul investițional pentru operațiunile de retail ale Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), a finalizat proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi pe autostrada A1 la granița RO-HU”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-Transport) și aprobat la 15 martie 2023 de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu.
17:00
Adrian Codirlașu (CFA România): ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidităţii din piaţă şi al unei inflaţii reduse. Șocul pe inflaţie nu are cum să nu se transfere şi în dobânzi # Economica.net
ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidităţii din piaţă, dar şocul pe inflaţie nu are cum să nu se transfere şi în dobânzi, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
17:00
Nemții de la STIHL deschid luna aceasta cea mai nouă fabrică din România, o investiție de 125 de milioane de euro # Economica.net
Producătorul german de echipamente electrice și unelte pentru pădure, agricultură și grădină, STIHL, va deschise luna aceasta cea mai nouă fabrică din România în urma unor investiții de 125 de milioane de euro la Oradea.
17:00
Investitorii individuali se îndreaptă către instrumente bazate pe AI, utilizarea acestora crescând cu 46% într-un an # Economica.net
Investitorii individuali din întreaga lume adoptă din ce în ce mai mult instrumentele AI pentru a-și construi portofoliile, procentul celor care le utilizează crescând cu 46% în doar un an, potrivit ultimului raport trimestrial Retail Investor Beat al platformei de tranzacționare și investiții eToro.
16:00
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut în septembrie, depăşind ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile, transmite Reuters.
16:00
Creșterea majoră a înmatriculărilor de mașini noi din septembrie a redus decalajul față de anul anterior la 6% # Economica.net
Creșterea cu aproape 39% a înmatriculărilor de mașini noi din România în luna septembrie a dus la o reducere a decalajului față de anul anterior, iar lansarea programului Rabla 2025 ar putea readuce piața auto măcar la nivelul de anul trecut.
16:00
Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depăşeşte 287 miliarde euro – CCIR # Economica.net
Peste 13.000 de companii clasate pe primele 10 poziţii în Topul Naţional al Firmelor 2025 au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creştere cu 6% faţă de anul anterior, a anunţat Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR).
16:00
Omul de afaceri Omer Susli cumpără o clădire de birouri în București de la Allianz Țiriac # Economica.net
Praktiker Real Estate România, deținută de omul de afaceri Omer Susli, a anunțat semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare cu Allianz Triac pentru o clădire de birouri în București, în care a funcționa sediul vânzătorului.
16:00
MedLife inaugurează cea mai mare clinică multidisciplinară din județul Argeș, investiție de 3 milioane de euro # Economica.net
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale de 3,1 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă.
16:00
Exim Banca Românească a majorat dobânzile la depozitele la termen pe şapte luni, în cadrul unei campanii speciale cu dobânzi peste media pieţei, care ajung până la 7,2% pentru depozitele în lei, a anunţat miercuri banca.
15:10
Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 0,27%, până la 65,015 miliarde euro, în septembrie # Economica.net
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 65,015 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% comparativ cu nivelul de 65,188 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2025, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.
15:10
Rusia şi-a intensificat atacurile cu rază lungă împotriva Ucrainei în luna septembrie, potrivit unei analize AFP publicate miercuri, pe fondul unei îngheţări a negocierilor de pace şi al încălcărilor spaţiului aerian european atribuite Moscovei.
15:10
AnimaWings triplează numărul de zboruri interne și ajunge la 13.000 de locuri disponibile # Economica.net
Compania aeriană are începând de astăzi, 1 octombrie, 66 de curse suplimentare în România și ajunge la un total de 90 de zboruri săptămânale între București și Cluj, Timișoara, Iași, Oradea, Suceava și retur. TAROM și HiSky sunt ceilalți jucători care leagă Capitala de marile orașe ale țării, iar în total sunt 350 de zboruri săptămânale.
15:10
Prima bucată a noului planșeu din Piața Unirii urmează să fie turnată în curând – primar Sector 4 # Economica.net
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, prezintă miercuri imagini cu cel mai mare șantier din centrul Capitaei, respectiv cel pentru refacerea Planșeului Unirii.
15:10
Recorduri la cursul BNR şi la nivel mondial – Cele mai mari valori din istorie (date oficiale 1 octombrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, miercuri, 1 octombrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 29 septembrie 2025. Preţurile cotaţiilor futures şi cele spot au atins cele mai mari valori din istorie pe pieţele internaţionale, în cursul zilei de miercuri, conform datelor citate de Reuters şi Bloomberg.
15:10
Grupul austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a eşuat în noua încercare de a-şi vinde subsidiara rusă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în condiţiile în care Moscova caută să menţină legătura financiară cheie cu Occidentul.
15:10
Hidroelectrica a atribuit Vestas contractul de mentenanță pentru parcul eolian Crucea. Contract de 100 mil. lei pe cinci ani # Economica.net
Hidroelectrica a atribuit contractul pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a turbinelor eoliene ale parcului eolian Crucea Nord, ca urmare a parcurgerii etapelor procedurale de achiziție sectorială, arată un comunicat de presă.
15:10
Andreea Lambru, Director Executiv la Electrica și Președinte al Consiliului de Administrație la Electrica Furnizare, a omis să menționeze într-o declarație de interese una dintre firmele în care deține calitatea de acționar, potrivit newsonline.ro. Andreea […]
15:10
Încă un parc eolian foarte mare a luat ultimul aviz. Are aproape 400 MW și se construiește în Dobrogea # Economica.net
Parcul eolian Peștera 2, de aproape 400 MW, o afacere românească în care este implicat și un mare fond de investiții danez, a primit autorizația de înființare. Parcul s-a calificat deja la schema CfD
Acum 8 ore
13:50
VIDEO Săgeata Albastră 36 a ieșit modernizată de pe porțile uzinei Electroputere VFU Pașcani # Economica.net
Electroputere VFU Pașcani a anunțat miercuri că a finalizat revizia capitală de tip R9 la „Săgeata Albastră” AM 2076. Compania din Grampet Group are un acord cu CFR Călători pentru modernizarea a 50 de automotoare diesel Siemens Desiro.
13:50
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe calea ferată – Club Feroviar # Economica.net
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA, anunță Club Feroviar. CFR Călători nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni.
13:50
Calea ferată Craiova – Caransebeș: CFR SA dă startul proiectării pentru modernizarea lotului 5 # Economica.net
CFR SA a emis începând cu 1 octombrie 2025 Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare pentru proiectul „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean – LOT 5: Cap X Băile Herculane – Cap X Po Nou Poarta (km 404+250 - km 436+887)”, informează miercuri administratorul căilor ferate.
Acum 12 ore
12:40
Marea Neagră în „Noua Ordine Mondială” – America rămâne „cu ochii concentraţi în zonă”, un câmp de luptă foarte important. Ce spun doi experţi din senatul SUA despre strategia Rusiei în regiune # Economica.net
Regiunea Mării Negre trebuie să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă administraţia americană se concentrează pe ameninţarea reprezentată de China şi pe provocările din emisfera vestică, au afirmat marţi în Senatul SUA doi experţi, care au atras atenţia că regiunea este un "câmp de luptă în eforturile" preşedintelui rus Vladimir Putin "de a contura o nouă ordine internaţională" şi au evidenţiat printre recomandări prioritizarea relaţiilor cu România în rândul aliaţilor de la Marea Neagră şi consolidarea capacităţilor navale ale României.
12:40
Numărul românilor care încă mai cred că locuințele se vor ieftini a scăzut. Orașele în care s-au înregistrat cele mai mari creșteri # Economica.net
Numărul românilor care încă mai cred că prețurile ar putea să se reducă semnificativ în imobiliare a scăzut puternic față de cel înregistrat în urma unei cercetări similare realizate de Imobiliare.ro la sfârșitul lui 2024. Dacă atunci 33% dintre respondenți anticipau ieftiniri, acum doar 17% consideră că locuințele ar putea să devină mai accesibile.
12:00
Trendyol vrea să ajungă la 7.000 de comercianți români în platformă până la sfârșitul acestui an # Economica.net
Trendyol, unul dintre cele mai importante marketplace-uri internaționale de e-commerce, a anunțat că a atins pragul de 3.500 de comercianți români pe platformă și că vrea să dubleze acest număr până la sfârștiul anului.
11:40
Propunere pentru schimbarea regulilor RCA: Totul pe CNP și examen la cumpărarea RCA, inclusiv la trotinete. Titi Aur trage semnalul de alarmă: Au scăpat de sub control # Economica.net
Cunoscutul fost pilot Titi Aur, astăzi proprietarul celei mai cunoscute academii specializate în educație rutieră și condus preventiv, trage un semnal de alarmă. În ultimul an am avut 1.500 de accidente provocate de trotinete, 9 dintre acestea cu morți. Titu Aur propune și o soluție.
11:30
E.On a atins pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor din țară. Instalații de 84 MW și 75 mil. euro # Economica.net
Compania E.ON Energie România a atins, în luna septembrie, pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice construite și predate la cheie companiilor partenere, valoarea totală a proiectelor depășind 75 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă.
11:20
ING, premieră în România: nouă modalitate de plată cu telefonul la magazin. Unde e disponibilă # Economica.net
Din 1 octombrie, magazinele Auchan Drumul Taberei, Auchan Constanța Mall, Auchan Ploiești, Auchan Cluj Mall și Auchan Militari devin primele magazine din România unde clienții băncilor care au aderat la RoPay, printre care și ING Bank, pot experimenta noul mod de plată, prin scanarea unui cod QR la casa de marcat. Din 6 octombrie, serviciul va fi disponibil în magazinele Auchan din toată țara. ING Bank devine astfel prima bancă din România care oferă soluția de acceptare a plății RoPay la POS pentru un mare retailer, după ce în aprilie 2025 anunța lansarea serviciului RoPay pentru persoane fizice prin scanarea de cod QR.
11:20
Germania schimbă macazul. Exporturi de arme de 2,46 milioane de euro către Israel, după o suspendare parţială a acestora, aprobată de Berlin # Economica.net
Germania a aprobat exporturi de arme către Israel în valoare de cel puţin 2,46 milioane de euro de la implementarea unei suspendări parţiale a exporturilor de arme către această ţară, potrivit unui răspuns al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice la o anchetă parlamentară a partidului de extremă stânga Die Linke, relatează miercuri dpa.
11:20
Premieră. Primești banii înapoi pe mobilă, panouri solare, telefon sau alte electronice în caz de furt, vandalism sau deterioare. Firma fondatorului Superbet pregătește produsele. Cât vor costa # Economica.net
Eazy Asigurări, societate controlată de fondatorul Superbet, Sacha Dragic, anunță lansarea mai multor produse noi, cu excepția RCA, CASCO, de locuințe sau de călătorie. Este vorba despre microasigurări care vor fi vândute în parteneriat cu marii retaileri, mai ales online, care vor acoperi pentru sume de câteva zeci de lei riscurile de deteriorare a produselor cumpărate.
11:10
Anunț important de la PPC pentru toți clienții de energie electrică din România. Oferta cu preț redus a fost prelungită din nou, până la 30 octombrie # Economica.net
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică pentru populație, a prelungit oferta sa cu cel mai bun preț, care fusese valabilă până ieri.
