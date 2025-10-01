John Barnes, o legendă a fotbalului englez, a fost declarat falit

11:20

Din 1 octombrie, magazinele Auchan Drumul Taberei, Auchan Constanța Mall, Auchan Ploiești, Auchan Cluj Mall și Auchan Militari devin primele magazine din România unde clienții băncilor care au aderat la RoPay, printre care și ING Bank, pot experimenta noul mod de plată, prin scanarea unui cod QR la casa de marcat. Din 6 octombrie, serviciul va fi disponibil în magazinele Auchan din toată țara. ING Bank devine astfel prima bancă din România care oferă soluția de acceptare a plății RoPay la POS pentru un mare retailer, după ce în aprilie 2025 anunța lansarea serviciului RoPay pentru persoane fizice prin scanarea de cod QR.