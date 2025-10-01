Fructul românesc care dispare din livezi anul acesta. Seceta a distrus producția

20:50

O garsonieră lângă Bucureşti sau una pe malul Mării Egee? Preţurile nu diferă foarte mult, aşa că tot mai mulţi români care au bani puşi deoparte preferă să-i investească în imobile din Grecia sau din alte ţări unde și clima și climatul economic sunt mai prietenoase. La noi, TVA-ul la locuinţe este de 21%. La […]