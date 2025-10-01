Atenţionare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru românii care vor să mergă în Franţa

14:30

Locuitorii unei comune din județul Argeș încearcă să îi demită pe primar și pe consilierii locali, pe care îi acuză că stau la baza unei crize care i-ar putea duce în situația în care să rămână fără apă potabilă începând cu luna noiembrie. Aceștia au lansat o platformă online prin care încearcă să strângă semnături pentru a organiza două referendumuri locale pentru demiterea aleșilor. În paralel, locuitorii comunei îi cer ajutorul, printr-o scrisoare deschisă, președintelui Nicușor Dan, amintindu-i că i-a susținut într-un alt demers din urmă cu 12 ani. Contactat de Digi24.ro, primarul Niculaie Dragnea susține că a găsit soluții în așa fel încât să evite criza apei potabile.