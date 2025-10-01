Anunțul lui Vasilcoiu: Veste bună, la rectificarea bugetară – ajutor de 400 lei pentru pensii mici și fonduri FIV

14:10

Aproape 1 milion de aplicări venite din partea candidaților cu peste 45 de ani au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, potrivit unei platforme de recrutare. Acest prag marchează o creștere de aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. „Ani la rând, acest segment de candidați a fost unul aproape impermeabil […] Articolul Românii de peste 45 de ani își caută masiv de muncă; aproape 1 milion de aplicări în acest an apare prima dată în PS News.