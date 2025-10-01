Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Golazo.ro, 1 octombrie 2025 20:50
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre necesitatea unui stadion propriu pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
20:50
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre necesitatea unui stadion propriu pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic.
20:40
Kirill Kaprizov (28 de ani) a semnat cel mai mare contract din istoria NHL cu Minnesota Wild.
Acum o oră
20:30
Au depus contestație Arbitrii constănțeni excluși din activitate, hotărâți să obțină dreptatea » Acuză președintele AJF de favoritism # Golazo.ro
Valentin Hițu și Cătălin Ghiță, arbitrii excluși din activitate de Comisia Județeană de Arbitri Constanța, au contestat decizia la Comisia de Apel.
20:20
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna” # Golazo.ro
Zoltan Kadar, antrenor secund al lui Young Boys, vorbește la București despre actuala echipă a lui Dinamo, despre jucătorii pe care i-ar transfera de la FCSB și ce ar spune unei eventuale oferte din Liga 1.
Acum 2 ore
20:00
România - Austria. Fanii au achiziționat un număr impresionant de bilete, chiar dacă naționala nu a înregistrat rezultate favorabile la ultimele partide.
19:30
Criticat de suporteri VIDEO Federico Valverde, luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului # Golazo.ro
Federico Valverde (27 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, a fost criticat de fanii echipei madrilene, după ce nu s-a încălzit la meciul cu Kairat Almaty, scor 5-0 pentru „galactici”.
19:20
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului # Golazo.ro
De la bijuteria hocheiului românesc la o arenă care cere renaștere: cum arată azi patinoarul „Vákár Lajos”.
19:20
Munca din spatele succesului Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea” # Golazo.ro
Florin Lehaci, medaliat cu aur și argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shangai, a dezvăluit prin ce momente grele a trecut la finalul unei curse.
Acum 4 ore
18:50
Și-au aflat pedepsele Nicușor Bancu și Cristi Balaj, suspendați și amendați de către Comisia de Disciplină # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a stabilit miercuri sancțiunile lui Nicușor Bancu și Cristi Balaj.
18:10
„La noi, antrenorii aleg echipa” Tehnicianul lui Young Boys, despre implicarea patronului: „FCSB a început cu 4 formule diferite ultimele 4 meciuri” # Golazo.ro
Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys, a descris FCSB, a vorbit despre implicarea patronului la echipă și a spus că Zoltan Kadar, fostul jucător al lui Dinamo, acum asistentul său la Berna, i-a oferit informații bune.
18:00
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial # Golazo.ro
Compania Națională de Investiții (CNI) a oferit detalii despre demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare”.
17:50
Înțelepciunea lui Toni Nadal Fostul antrenor al lui Rafa, despre caracter și atitudine: „Pentru unii, munca e pedeapsă de la Dumnezeu” # Golazo.ro
Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a vorbit despre cum poți avea succes pe plan personal, dar și profesional.
17:50
Valentin Ceaușescu este fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu, cuplul dictatorial care a condus România din 1965 până în decembrie 1989
17:40
Liga Campionilor LIVE de la 19:45 și 22:00 » 9 partide se joacă azi: Barcelona - PSG, cap de afiș. Dennis Man, deplasare în Germania # Golazo.ro
Liga Campionilor continuă astăzi cu alte 9 partide din etapa #2 a fazei principale. Barcelona - PSG este meciul serii, cu startul de la ora 22:00, iar PSV, echipa lui Dennis Man, se deplasează la Leverkusen, de la aceeași oră.
Acum 6 ore
17:00
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează” # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) este nerăbdător să o întâlnească pe PSG în Liga Campionilor.
16:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre reacțiile venite dinspre CFR, Rapid și FCSB împotriva regulii U21.
16:20
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din Europa League # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat următorul duel din Europa League, cu Young Boys.
16:00
Edjouma, obiectiv măreț cu FCSB „Să ajungem în optimile Europa League!” + Ce a spus despre plecarea de la campioana României # Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Malcom Edjouma (28 de ani), mijlocașul francez al roș-albaștrilor, a prefațat primul duel al campioanei de pe teren propriu din grupa XXL a Europa League.
15:40
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație # Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) ar fi intrat în „posesia” unui teren de fotbal al statului, aflat în Complxul Cultural Sportiv Studențesc.
15:40
Presiune maximă anti-Israel Mai multe țări s-au unit cerând excluderea la UEFA. Mesaje furibunde în Ligă. De ce întârzie pedeapsa # Golazo.ro
Israel, atacat în Liga Campionilor din cauza distrugerii Gaza. Federații importante, ca Spania sau Anglia, vor suspendarea federației de la Tel Aviv. Dar ceva a convins UEFA să amâne o decizie radicală
Acum 8 ore
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique: „Sper să nu vină cu bagheta magică” # Golazo.ro
Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, l-a comparat pe Pedri (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, cu celebrul Harry Potter.
14:50
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a vorbit despre partida de debut a oltenilor în faza principală din Conference League.
14:40
Kirill Kaprizov (28 de ani) a semnat cel mai mare contract din istoria NHL cu Minnesota Wild.
14:40
Cer expulzarea Rusiei! Cine vrea dezafilierea Moscovei de la UEFA. Protest comun: „Banii să fie dați Ucrainei. E imoral” # Golazo.ro
UEFA, presată să elimine Rusia din forul european. Și să nu mai ajute financiar cluburile sale, oferind acele sume grupărilor ucrainene
14:20
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special” # Golazo.ro
Florin Bratu (45 de ani) e nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu evoluând pentru Dinamo.Fostul atacant al alb-roșiilor are așteptări mari de la tânărul de 20 de ani, după experiențele acestuia de la Brighton și Vitesse.
13:50
Monfils și-a anunțat retragerea Veteranul francez a stabilit când va fi ultima apariție pe teren: „Credeți-mă că nu regret nimic” # Golazo.ro
Legenda tenisului francez a făcut anunțul oficial miercuri, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.
13:40
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău # Golazo.ro
PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate), partidul președintei Maia Sandu, a luat peste 50% dintre voturi la alegerile parlamentare. Între cele 55 de mandate obținute de PAS se regăsesc și doi sportivi importanți: Maxim Potîrniche, fost fotbalist, și Anastasa Nichita, vicecampioană olimpică la lupte libere.
13:20
Strategia revelației din Superliga Cum a ajuns FC Argeș din Liga 2 la două puncte de liderul Ligii 1: „Asta le-am spus” # Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit despre munca din spatele succesului piteștenilor.
Acum 12 ore
13:00
Condamnat să fie rezervă Horaţiu Moldovan pierde naţionala! Are în față, la Oviedo, portarul-revelație al Spaniei și Europei # Golazo.ro
Horațiu Moldovan, 27 de ani, nu a jucat niciun meci oficial la Oviedo, fiind mascat de Aaron Escandell, goalkeeperul cel mai performant în acest start de sezon în principalele cinci campionate continentale
12:50
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League # Golazo.ro
FCSB, campioana României, se pregătește pentru un nou duel de foc în Europa League, iar partida poate fi urmărită și la TV.
12:40
Rapid, ca CFR Cluj Victor Angelescu vrea eliminarea regulii U21: „Nu mi se pare normal să te oblige” # Golazo.ro
Victor Angelescu a comentat subiectul regulii U21, contestată recent de antrenorul celor de la CFR Cluj.
12:20
Cine transmite Rakow - U Craiova Postul TV pe care poate fi urmărit debutul oltenilor în Conference League # Golazo.ro
Rakow și Universitatea Craiova se vor întâlni, joi, de la ora 22:00, în prima rundă a fazei principale din Conference League.
12:20
FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental # Golazo.ro
FCSB a fost pedepsită pentru rasism după ultimul meci în Europa League pe Arena Națională, la 3-0 în play-off cu Aberdeen. UEFA a trimis un delegat special pentru a urmări acum partida de pe Arena Națională
12:10
Angelescu își face mea culpa Președintele de la Rapid a lămurit afirmațiile făcute în urmă cu câteva zile : „S-a înțeles greșit” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a revenit asupra unui posibil transfer al lui Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj.
12:00
Rapid a pus țara la cale Conducerea și antrenorul Costel Gâlcă au decis: „E clar. Asta vrem” # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre evoluția echipei în acest start de sezon.
11:50
Vinicius a ieșit bombănind FOTO. O nouă reacție furioasă a brazilianului, după ce a fost schimbat de Xabi! Antrenorul îl apără # Golazo.ro
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Vinicius Jr (25 de ani) a fost extrem de furios în momentul în care a fost înlocuit de Xabi Alonso (43 de ani).
11:40
A făcut avere la saudiți Cum a reușit Milinkovic-Savic să ajungă la o avuție fabuloasă după ce a semnat în Arabia Saudită # Golazo.ro
Mijlocașul sârb care s-a remarcat la Lazio s-a îmbogățit de-a dreptul la arabi, el „valorând” acum 120 de milioane de dolari
11:20
Craiova îl dă afară? Cel mai bun antrenor din istoria lui Rakow riscă demiterea dacă pierde joi, în Conference # Golazo.ro
Marek Papszun, 51 de ani, e cel care i-a oferit forță lui Rakow Czestochowa. Antrenorul promovării, trofeelor și Europei. Dar și el poate fi dat afară la un eventual eșec în fața Universității Craiova
10:30
Mbappe, de neoprit! Startul lui Real Madrid a reușit un hat-trick în ultimul meci din Liga Campionilor. La ce capitol l-a egalat pe Cristiano Ronaldo # Golazo.ro
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Kylian Mbappe (26 de ani) a reușit un hat-trick în deplasarea „galacticilor” din Kazakhstan.
10:20
„Lucruri cu care nu erau obișnuiți” Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul” # Golazo.ro
INTER - SLAVIA PRAGA 3-0. Cristi Chivu (44 de ani) a oferit prima reacție, după ce a obținut a doua victorie consecutivă pe banca nerazzurilor, în Liga Campionilor.
09:50
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo # Golazo.ro
Mihai Popovici a vorbit și despre salariul său, despre care surse din club spun că ar fi de 7.000 € pe lună. Popovici spune că e egal sau mai mic cu cele ale angajaților, pe posturi similare, din „Europa de Est civilizată a înotului”.
09:10
Dezastru înainte de FCSB Coșmarul lui Young Boys în Europa. Actualul antrenor a fost adus de urgență # Golazo.ro
FCSB îi înfruntă joi pe elvețienii de la Young Boys, care vin după nouă înfrângeri consecutive în faza principală a competițiilor UEFA
Acum 24 ore
07:00
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! Cum au reacționat legendele # Golazo.ro
Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, se confruntă cu o afecțiune gravă care i-a recidivat după aproape 15 ani de la prima diagnosticare, potrivit Mediafax.
00:50
30 septembrie 2025
23:40
Variantă pentru Porumboiu Fostul patron de la FC Vaslui ia în considerare o revenire în Superliga: „Ar putea să ne ajute” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvăluit că Adrian Porumboiu (65 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, ar putea reveni în fotbalul românesc.
23:40
Schimbare în fotbal? Președintele unui club din Liga Campionilor cere măsuri inspirate din NBA și NFL # Golazo.ro
Fernando Carro (61 de ani), președintele celor de la Bayer Leverkusen, militează pentru introducerea unui plafon salarial în fotbal.
22:40
După ce l-a transferat pe fostul jucător de la Chelsea, Kurt Zouma (30 de ani), CFR Cluj ar purta negocieri pentru a aduce un alt fost jucător al londonezilor. De data aceasta este vorba de mijlocașul ofensiv Hakim Ziyech (32 de ani), liber de contract după despărțirea de Al-Duhail din Qatar.
22:30
Federația Română de Handbal a anunțat, astăzi, că Ovidiu Mihăilă este noul selecționer al naționalei feminine.
22:10
6 milioane pentru Popovici Pentru ce primesc David și Dinamo bani, prin Ordonanță de Urgență # Golazo.ro
Campionul olimpic la înot David Popovici (19 ani) este menționat în proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe 2025.
21:50
Lucrări amânate Motivul pentru care noul stadion nu va fi gata la timp » Ce a spus primarul orașului despre finanțarea proiectului # Golazo.ro
Demararea lucrărilor pentru noul stadion de la Oradea a fost amânată pentru anul 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.