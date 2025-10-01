Ediţia 02 octombrie 2025 epaper
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Ţinta de creştere economică pentru 2025 este acum de 0,6% din PIB, faţă de 2,5% estimată la începutul anului / Ipotezele pe care s-au construit bugetul au presupus aproape 10 miliarde de lei în plus din creşterea colectării, bani care nu au venit # Ziarul Financiar
Prodal 94: Profitul net al producătorului brandului de vodcă Stalinskaya a crescut cu 18% în 2024, ajungând la 16,8 mil. lei # Ziarul Financiar
Prodal 94, un important producător de pe piaţa băuturilor spirtoase, controlat de oamenii de afaceri de origine iraniană Jabbar Kanani şi Bagher Karimzadeh, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 200,5 mil. lei (40,3 mil. euro), în creştere cu 4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 192,7 mil. lei (aproximativ 39 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Digi anunţă la rândul său finalizarea achiziţiei unor active ale Telekom România Mobile. Serghei Bulgac, CEO al Digi: Ne informăm abonaţii că această tranzacţie va îmbunătăţi calitatea serviciilor de voce şi date mobile, va extinde acoperirea şi va asigura servicii mai rapide şi mai fiabile # Ziarul Financiar
Grupul Digi, cel mai mare jucător de piaţa locală de internet fix şi cablu TV, şi unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de telefonie mobilă, a anunţat, la fel ca Vodafone, finalizarea tranzacţii de preluare a unor active ale Telekom România Mobile, penyru suma de 40 mil. euro.
România, în topul ţărilor europene cu cele mai mari creşteri ale preţurilor pachetelor de vacanţă. Într-un an, turiştii români au ajuns să plătească cu aproape 10% mai mult pentru o vacanţă # Ziarul Financiar
Pachetele de vacanţă vândute de operatorii turistici de pe plan local au avut o creştere de 9,5% a preţurilor în ultimul an, potrivit datelor Eurostat. Această majorare plasează România pe locul al şaptelea între statele Uniunii Europene la capitolul creşteri ale preţurilor vacanţelor din ultimul a
Final de drum: Achiziţie finalizată, Telekom România Mobile devine o subsidiară a Vodafone. “Achiziţia creează premisele pentru investiţii semnificative”. Fuziunea Vodafone – Telekom România Mobile, aşteptată în 2026. Şeful Vodafone România: “Este un moment crucial pentru piaţa telecomunicaţiilor” # Ziarul Financiar
Vodafone România a anunţat miercuri finalizarea achiziţiei Telekom România Mobile Communications, tranzacţie care marchează dispariţia totală a fostului monopol din telefonia fixă Romtelecom şi reducerea de la 4 la 3 a numărului de jucători mari care controlează piaţa locală de comunicaţii, un business de 3,2 mld. euro pe an.
Creşterea cooperativelor locale este îngreunată de accesul la finanţare. „În vest, cooperativele nu sunt tratate ca firme obişnuite“ # Ziarul Financiar
Aproape jumătate dintre cooperative reinvestesc profitul realizat şi aşa reuşesc să se dezvolte, în timp ce 44% au ca sursă principală de finanţare membrii cooperatori, arată un studiu realizat în cadrul unui proiect realizat de Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj. Fondurile europene nerambursabile sunt utilizate de 40% dintre cooperative, iar doar un sfert dintre cooperativele cuprinse în această cercetare spun că folosesc credite bancare şi doar 12% dintre cooperative utilizează microcredite de la instituţiile financiare nebancare.
Când intenţiile de achiziţie ale companiilor ungare în România eşuează, Premier Energy, furnizor de utilităţi activ local, a preluat jumătate din eolienele din Ungaria. Ce urmează după această achiziţie surpriză? # Ziarul Financiar
La mijlocul lunii septembrie, Premier Energy a anunţat semnarea unui acord pentru achiziţia a 51% şi a controlului asupra companiei Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT, filiala din Ungaria a gigantului spaniol Iberdrola. Compania vizată de tranzacţie deţine un portofoliu de parcuri eoliene operaţionale cu o capacitate totală instalată de 158 MW, jumătate de capacitatea eoliană totală a Ungariei, o piaţă încă slab dezvoltată.
Consiliul Fiscal apreciază că noile coordonate ale bugetului sunt compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, ţinta de venituri putând fi considerată plauzibilă. ”Criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudenţe mari în gestionarea finanţelor publice” # Ziarul Financiar
Atenţionare de călătorie în Italia din cauza unei greve în sectorul transportului feroviar # Ziarul Financiar
Autorităţile române au emis o atenţionare de călătorie în Italia din cauza unei greve în sectorul transportului feroviar. Aceasta va începe joi şi va ţine 24 de ore.
O nouă investiţie făcută de fondul Catalyst România: 1,25 milioane de euro în platforma auto digitală Carfix. Finanţarea va susţine extinderea în Europa. Investiţiile anterioare realizate în proiectul Carfix se ridică la 2,6 mil. euro # Ziarul Financiar
Platforma Carfix, care funcţionează ca un ecosistem digital pentru industria auto, a atras o investiţie de 1,25 milioane de euro de la fondul de venture capital Catalyst România, pentru a-şi extinde operaţiunile la nivel local şi european. Finanţarea va sprijini GTM Managing Services, compania care operează platforma Carfix, în consolidarea prezenţei în România şi în accelerarea expansiunii pe pieţele din Europa Centrală şi de Est.
