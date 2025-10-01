Ediţia 02 octombrie 2025 epaper

17:15

Aproape jumătate dintre coope­ra­tive reinvestesc profitul realizat şi aşa reuşesc să se dezvolte, în timp ce 44% au ca sursă principală de finan­ţare membrii cooperatori, arată un studiu realizat în cadrul unui proiect realizat de Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj. Fondurile euro­pene neram­bursabile sunt utili­zate de 40% dintre cooperative, iar doar un sfert dintre cooperativele cu­prinse în a­ceas­tă cercetare spun că fo­losesc credite bancare şi doar 12% dintre coope­rative utilizează mi­crocre­dite de la instituţiile financiare nebancare.