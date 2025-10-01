Ministrul Energiei avertizează: Riscăm blackout iarna, când avem cerere mare de energie

17:50

Ne protejăm copiii de alcool, de tutun sau jocuri de noroc prin educaţie, dar şi prin lege: este interzisă vânzarea către minori a acestor produse. Realitatea este că lăsăm copiii complet nesupravegheaţi acolo unde sunt altfel de pericole, poate chiar mai mari, în mediul virtual. Sunt și unii părinţi care poate nici nu şi-au pus vreodată problema asta, aşa că până la urmă copiii ajung să aibă acces la pornografie sau bullying. Statul vrea să schimbe asta în România: senatorii pregătesc o lege care să impună control parental și o verificare strictă a vârstei atunci când un copil își face cont pe o rețea socială. Reţelele sociale ar putea fi interzise celor mai mici de 16 ani. Aproape jumătate dintre copiii români pierd pe internet mai mult de 6 ore pe zi. Cei mai mici utilizatori au doar 5 ani.