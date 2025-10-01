Stavrofora Macrina Toderuț - stareţă smerită şi chip minunat de trăire monahală

Ziarul Lumina, 1 octombrie 2025 22:20

Nu foarte cunoscută în pleiada chipurilor monahale, Macrina Toderuț rămâne un exemplu de trăire și smerenie pentru Mănăstirea Agapia, în fruntea căreia s‑a aflat pentru scurt timp, îndată după trecerea la

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 30 minute
22:20
Stavrofora Macrina Toderuț - stareţă smerită şi chip minunat de trăire monahală Ziarul Lumina
Nu foarte cunoscută în pleiada chipurilor monahale, Macrina Toderuț rămâne un exemplu de trăire și smerenie pentru Mănăstirea Agapia, în fruntea căreia s‑a aflat pentru scurt timp, îndată după trecerea la
Acum o oră
21:50
Efeseni 4, 14-17 Ziarul Lumina
Fraților, să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii, ci, ținând adevărul,
21:50
Marcu 11, 27-33 (Puterea cu care Iisus face minuni) Ziarul Lumina
„În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim. Și, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii și bătrânii și I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau ci
21:50
Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniţă Iustina fecioara Ziarul Lumina
Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi era filosof şi vrăjitor cumplit, din Antiohia Siriei, fiind în slujba păgânescului şi necuratului zeu Apolo. Încă din
Acum 2 ore
21:40
Printre icoane și spovedanii, cu ochii mereu ațintiți către cer Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim se bucură de bogatele cronici zugrăvite în anul canonizării sale, dar mai ales și de pre­țuirea pe care a cunoscut-o încă din timpul vieții. Într-o lume
21:40
Chipul lui Dumnezeu şi teologia antiariană a Sfântului Atanasie cel Mare Ziarul Lumina
Faptul de a spune că omul este chipul sau icoana lui Dumnezeu este deja un loc comun în scrierea și gândirea teologică contemporană. Sursa acestei formule o datorăm desigur faimosului pasaj din Cartea Facerii în
21:40
O microistorie a Iașiului în fotografii de familie Ziarul Lumina
„Palatul și ieșenii - o veche poveste de dragoste”. Așa începea, în urmă cu cinci ani, o postare a regretatului istoric ieșean Sorin Iftimi, ce avea să devină, în scurtă vreme, un slogan al unei campanii
21:30
Picături oftalmice în loc de ochelari Ziarul Lumina
Sute de milioane de oameni din întreaga lume suferă de prezbiopie, adică vedere neclară de aproape. De obicei, această problemă poate fi rezolvată purtând ochelari sau printr-o intervenție chirurgicală. Mulți
21:30
Riscurile insomniei asupra creierului Ziarul Lumina
Problemele cu somnul ar putea îmbătrâni prematur creierul, potrivit cercetătorilor, ceea ce crește riscul de a dezvolta demență. Persoanele care suferă de insomnie cronică, însemnând că au difi­cultăți de
21:30
Personalitatea și sănătatea Ziarul Lumina
A fi conștiincios și organizat ne ajută să respectăm o anumită rutină capabilă să ne îmbunătă­țească sănătatea. Această trăsătură de personalitate poate reflecta și reziliența psihologică a unei
21:20
Legătură vitală între sănătatea inimii și cea a ficatului Ziarul Lumina
Studiile au arătat că deteriorarea progresivă a ficatului poate crește de până la 3,5 ori riscul de mortalitate din cauze cardiovasculare. Cu toate acestea, deși joacă un rol în mai mult de 500 de funcții
21:20
Rate mai mari la bănci Ziarul Lumina
De la 1 octombrie, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a crescut la 6,06% pe an, de la 5,55% cât era în urmă cu trei luni, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
21:20
Şomaj de 3,18% Ziarul Lumina
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a înregistrat o rată a şomajului la nivel naţional de 3,18% la sfârşitul lunii august. Numărul total de şomeri a ajuns la 253.731 de persoane,
21:10
Vreme deosebit de rece în aproape toată ţara Ziarul Lumina
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis pentru intervalul 2-3 octombrie un Cod galben de ninsori viscolite şi depunere de strat de zăpadă (10-20 cm) valabil în Carpaţii Meridionali şi de Curbură,
21:10
Sprijin financiar pentru persoanele cu venituri mici Ziarul Lumina
Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 de lei vor primi în luna decembrie un sprijin financiar de 400 de lei, potrivit unui anunţ al ministrului muncii, familiei, tineretului şi solidarităţii sociale,
21:00
Tehnologii asistive pentru copiii cu dizabilităţi Ziarul Lumina
Preînscrierile în proiectul „Tech-Assist” au început ieri, 1 octombrie, părinţii sau tutorii legali având posibilitatea să acceseze un e-voucher în valoare de 39.900 de lei (TVA inclus) pentru fiecare copil
20:50
Trei zile de sărbătoare la Oradea Ziarul Lumina
Oradea „Festifall” 2025, evenimentul prin care se celebrează aniversarea Municipiului Oradea, va oferi, în perioada 10-12 octombrie, trei zile pline de muzică, artă şi experienţe spectaculoase, cu invitaţi
Acum 4 ore
20:40
Simpozion internațional la Academia Română Ziarul Lumina
Azi și mâine, la Academia Română va avea loc a 22-a ediție a seminarului internațional „Penser L’Europe”. Evenimentul este organizat de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, în colaborare cu
20:40
Cartografii urbane senzoriale Ziarul Lumina
La Casa Filipescu-Cesianu din Calea Victoriei 151, București, va avea loc, în 24 octombrie 2025, cea de-a 10-a ediție a Simpozionului de Antropologie Urbană. Tema din acest an, „Cartografii urbane senzoriale:
20:30
Documentarul „Coroana României”, vizionat de tineri români din Spania și Portugalia Ziarul Lumina
Sute de tineri români din Spania și Portugalia au vizionat filmul documentar „Coroana României”, în Alicante, în cadrul congresului Nepsis Spania 2025. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri născuți în
Acum 6 ore
17:50
Sărbătoarea Sfinților Iosif și Chiriac, hramul Mănăstirii Bisericani Ziarul Lumina
În prima zi a lunii octombrie, când Biserica noastră face pomenirea sărbătorii Acoperământului Maicii Domnului și îi cinstește pe Sfinții Iosif și Chiriac de la Bisericani, Preasfințitul Părinte Nichifor Bo
Acum 8 ore
16:20
Campanie de donare de sânge în Capitală Ziarul Lumina
Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de
16:10
Deschiderea anului universitar la Facultatea „Justinian Patriarhul” Ziarul Lumina
Începutul anului universitar 2025‑2026 a fost marcat astăzi, 1 octombrie, și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,
15:00
Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului la Paraclisul Catedralei Naționale Ziarul Lumina
În ziua praznicului Acoperământului Maicii Domnului, miercuri, 1 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al
Acum 12 ore
14:20
Teologia ortodoxă și provocările lumii contemporane Ziarul Lumina
Cu deosebită bucurie în Hristos Domnul, am primit invitația de a participa la lucrările celei de a 2-a Conferințe Internaționale, cu titlul  ,,Teologia ortodoxă și ontologia teologiei: urmări
13:50
Activități de incluziune culturală pentru tineri dezavantajați din Bacău Ziarul Lumina
La sediul Asociației Ovidenia din Sărata, județul Bacău au avut loc primele două activități din cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune culturală pentru tinerii vulnerabili din județul Bacău”, derulat cu
13:50
Un nou album de muzică religioasă, lansat la Schitul Vovidenia al Mănăstirii Neamț Ziarul Lumina
Ziua Internațională a Muzicii, sărbătorită anual pe 1 octombrie, a fost marcată anticipat la Schitul Vovidenia al Mănăstirii Neamț, duminică, 28 septembrie, după Sfânta Liturghie, prin lansarea celui mai
13:50
Noi doctori în teologie la Iași Ziarul Lumina
La finalul lunii septembrie, Școala Doctorală a Facultății de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a marcat un moment de referință în activitatea sa academică și de cercetare. Marți
13:10
Ziua persoanelor vârstnice marcată în Protopopiatul Slobozia Ziarul Lumina
Ziua de 1 octombrie, desemnată din anul 1990 ca Ziua internațională a persoanelor vârstnice, a fost un moment special pentru tineri și vârstnici deopotrivă. În semn de prețuire pentru stăruința depusă de
13:10
Voluntarii din Capitală au adus o rază de speranță în sate Ziarul Lumina
Peste 130 de locuitori din Cudalbi, județul Galați, au beneficiat sâmbătă, 27 septembrie, de o inițiativă vitală: o caravană medicală gratuită, parte a campaniei „Sănătate pentru sate”, organizată de
11:10
Vizită arhierească la Centrul de zi pentru vârstnici „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vizitat joi, 25 septembrie, Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără bătrânețe” din Zalău, marcând, astfel, Ziua Internațională a
11:10
Ziua limbilor europene celebrată la Liceul Ortodox din Oradea Ziarul Lumina
Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor, elevii Liceului ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea au participat la o serie de evenimente care au pus în dialog tradiția, valorile clasice și conectarea
Ieri
21:40
Concertul final al Festivalului „Lăudați pe Domnul” la București Ziarul Lumina
În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc marți, 30 septembrie 2025, etapa finală a celei de-a 17-a ediții a Festivalului-concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe
21:40
Acatistul Sfinţilor Cuvioşi Iosif si Chiriac de la Bisericani (1 octombrie) Ziarul Lumina
Condacul 1Pe vârfurile sihaştrilor, candelele nestinse ale Moldovei, lauda Bisericanilor, pe iubitorii de linişte şi de nevoinţe pentru Hristos, pe îndreptătorii călugărilor să-i lăudăm noi,
20:50
Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani Ziarul Lumina
Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului datează din timpul împăratului Leon cel Înţelept (886-911). La privegherea de sâmbătă noaptea, în Biserica „Preasfânta Născătoare de Dumnezeu” din Vlaherne
20:40
Mărturisirea credinței și cultivarea recunoștinței față de Dumnezeu prin muzica bisericească Ziarul Lumina
Ediția a XVII-a a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul! se desfășoară în Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și în Anul comemorativ al duhovnicilor și
20:30
Filosofia existențialistă și credința în Iisus Hristos Ziarul Lumina
Continuăm articolul de acum o săptămână despre meditațiile câtorva membri ai Rugului Aprins pe tema filosofiei existențialiste. Astfel, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae publică un excep­țional
20:30
Aerul Mănăstirii Floreşti Ziarul Lumina
Dacă de la primii pași în Cluj simți o altă atmosferă, la propriu și la figurat, decât în prea agitatul și poluatul București, dacă această senzație este și mai pregnantă când urci pe dealurile din jur,
20:30
Peste 100.000 de angajări prin ANOFM Ziarul Lumina
În primele opt luni ale anului, datorită măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă implementate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 104.309 persoane au fost integrate pe piaţa
20:20
Zăpadă pe Transfăgărășan Ziarul Lumina
Traficul rutier se desfăşoară normal pe Transfăgărăşan, în zona turistică Bâlea, unde luni a nins pentru prima oară în această toamnă, și nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum
20:10
Sfaturi în vederea reducerii risipei alimentare Ziarul Lumina
Fiecare persoană din UE aruncă, în medie, peste 70 kg de mâncare pe an, ceea ce înseamnă bani pierduţi, resurse consumate inutil şi impact imens asupra mediului, a transmis Autoritatea Naţională Sanitară
20:10
Absorbție peste medie pe politica de coeziune Ziarul Lumina
România a atins, la finalul lunii august, un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, a anunţat ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa de
20:00
Rectificarea de buget asigură banii pentru salarii şi pensii Ziarul Lumina
Mai multe ministere, printre care cel al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, al Sănătăţii şi al Transporturilor vor avea creditele bugetare diminuate la rectificarea care va fi aprobată de Guvern în această
19:50
Harta muzeelor şi a caselor memoriale din Bucureşti Ziarul Lumina
Capitala are în premieră o hartă centralizată a muzeelor şi caselor memoriale, în format tipărit şi digital, care aduce patrimoniul cultural al oraşului mai aproape de public. Harta reuneşte peste 60 de muzee
19:50
Lideri și experți caută soluții pentru Băile Herculane Ziarul Lumina
La Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu”, are loc, azi, 1 octombrie 2025, conferința „Salvați Băile Herculane!”, eveniment la care participă acad. Ioan-Aurel Pop, preșe­dintele
19:50
Lucrări de restaurare la 10 troițe din Șcheii Brașovului Ziarul Lumina
Consiliul Local Braşov a aprobat demararea lucrărilor de restaurare a primelor 10 troiţe ale Junilor din Şchei, valoarea totală estimată a proiectului ridicându-se la 2,5 milioane de euro, fonduri europene
18:20
Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin Ziarul Lumina
În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli
18:10
Târnosirea Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Parohia Sebeș VII Ziarul Lumina
În Duminica a 18‑a după Pogorârea Sfântului Duh, 28 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Io
16:10
Un milion de euro pentru mobilitatea socială Ziarul Lumina
Fundația Dacia pentru România (FDpR), prin programul „Mobilitatea contează”, finanțează cu granturi în valoare totală de 1 milion de euro, timp de un an, 35 de ONG‑uri.Programul „Mobilitatea
15:40
Moment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei Ziarul Lumina
Împlinirea a 18 ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost marcată marți, 30 septembrie 2025, printr‑un moment festiv desfășurat în Sala „Europa Christiana” a Palatului
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.