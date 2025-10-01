Niciun drum fără el! Cine este bărbatul pe care Simona Halep se bazează! Schimbă maşinile după necesităţi | PAPARAZZI

13:30

Ieri a fost o zi importantă în familia lui Costel Biju, asta pentru că fiul lui cel mare, în vârstă de 19 an, s-a căsătorit cu iubita lui. Au o relație de aproape doi ani și urmează să devină pentru prima dată părinți. Nașii cuplului sunt Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, care au strălucit la eveniment.