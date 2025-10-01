Solo Fintech angajează avocat junior nefumător şi spune că-i va oferi salariu de 7.500 – 10.000 de lei net lunar. Caută şi Customer Support Officer pe 5.000 lei net
Economica.net, 1 octombrie 2025 22:20
SOLO Fintech, firmă de tehnologie pentru micii întreprinzători din România, angajează avocat junior pe salarii de la 7.500 de lei net lunar şi de Customer Care Representative pe care-l ofertează cu salarii nete de 5.000 de lei lunar, conform anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.
• • •
Acum 30 minute
22:20
22:10
Gigantul asiatic de fast-fashion Shein a anunţat miercuri că a ales Franţa pentru a-şi deschide primele magazine fizice permanente, o premieră mondială şi un "angajament de revitalizare a centrelor oraşelor", potrivit brandului, care este acuzat în mod regulat de concurenţă neloială pentru că inundă piaţa cu produse la reducere vândute online, informează AFP, transmite Agerpres.
22:10
Vicepreședinte UiPath: Până acum, programarea era foarte apreciată, dar cea mai bine plătită meserie va fi ingineria de prompt pentru AI # Economica.net
Companiile din Europa de Est ar trebui să fie mai îndrăznețe și să experimenteze cu tehnologia pentru a crește productivitatea angajaților, spune Alexandru Mihailciuc, vicepreședinte UiPath. El a atras atenția că avantajul competitiv dat de forța de muncă mai ieftină începe să dispară.
22:10
Noi magazine pe lista lanțului Action, de curând intrat în România. Pentru ce locații a semnat contracte de închiriere # Economica.net
Retailerul olandez Action a deschis săptămâna trecută primul magazin din România, la Pitești. Compania vizează și alte orașe, precum Arad, Oradea, Bucureşti, Cluj-Napoca, Bragadiru, Râmnicu Vâlcea și Hunedoara, și pentru care a pornit procesul de recrutare.
22:10
Topul băncilor din România la șase luni din 2025. Primii zece jucători au scos 97% din profitul de aproape 7,5 miliarde de lei. Surpriza negativă de la stat # Economica.net
Cele mai mari zece bănci din România au adunat aproape 97% din întregul profit marcat de sistem în prima jumătate a acestui an, adică 7,2 miliarde de lei, în timp ce restul celor 22 de instituții de credit înregistrate în România au avut un câștig de doar 2,5 miliarde de lei. Băncile de stat au cea mai mică profitabiliatte, Exim Banca Românească fiind chiar pe ultimul loc. Top profit și active bănci în S1 2025.
Acum o oră
21:50
Guvernul a aprobat prioritizarea proiectelor investiţionale de construcţii de interes public sau social. Construirea de săli de sport, aşezămintele culturale, fose septice şi sisteme de canalizare va fi oprită # Economica.net
Guvernul a aprobat în şedinţa extraordinară de miercuri, prin ordonanţă de urgenţă, prioritizarea proiectelor investiţionale de construcţii de interes public sau social, stabilind, între altele, că în cazul proiectelor privind construcţia unor stadioane aceste investiţii se vor putea realiza cu o cofinanţare din partea beneficiarilor de 25% din costul total al lucrărilor, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
21:10
Se deschide o nouă fabrică în nordul României, parteneriat între români și o mare comapanie germană. Va produce transformatoare # Economica.net
Electroalfa International, companie cu capital 100% românesc și o experiență de peste 34 de ani, anunță realizarea unui pas important în cadrul parteneriatului strategic renumitul producător de transformatoare SGB-SMIT Group, cu sediul central în Germania. Fabrica SGB-Alfa, realizată în cadrul acestui joint-venture, este finalizată în proporție de 95%, ocazie cu care o delegație de top management a SGB-SMIT a fost prezentă pentru marcarea acestei etape, arată un comunicat de presă.
21:10
Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creştere a taxelor anul viitor, a declarat, miercuri seară, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după aprobarea de către Executiv a proiectului de rectificare bugetară.
20:50
Bucur SA, deținută de Longshield Investment Group, a semnat azi achiziția unei clădiri de birouri din apropierea Pieței Victoriei din București # Economica.net
Bucur SA a semnat contractul de vânzare-cumparare a unei clădiri de birouri din apropierea Pieței Victoriei din București. Acționarii luaseră decizia de achiziție luna trecută.
20:50
BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare # Economica.net
Prezent la București pentru a vorbi despre Omni, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului, Dr. James Murphy, directorul științific și pentru cercetare al BAT, a reafirmat angajamentul companiei față de strategia de reducere a riscurilor asociate fumatului, subliniind rolul esențial al științei, al dovezilor revizuite, al dialogului deschis și al transparenței în reglementare pentru a construi un viitor fără fumat.
20:50
Premieră în Europa. În Franța a intrat în vigoare afișarea costurilor de mediu pe eticheta produselor vestimentare # Economica.net
O pereche de blugi de tip fast fashion are "5.178 de puncte de impact", faţă de "1.428 de puncte de impact" pentru un produs similar Made in France, conform costurilor de mediu pentru îmbrăcăminte afişate pe etichetă, măsură ce a intrat miercuri în vigoare în Franţa, o premieră în Europa, transmite AFP, relatează Agerpres.
20:50
Fostul fotbalist englez John Barnes a fost declarat falit după ce a acumulat datorii de peste 1,5 milioane de lire sterline prin compania sa media, potrivit Yahoo! News, transmite Agerpres.
20:50
DIGI încheie tranzacția prin care preia afacerea de cartele pre-pay a Telekom Romania. Ce se va întâmpla cu clienții # Economica.net
Grupul DIGI a finailizat tranzacția aferentă preluării activității de servicii mobile preplătite și a unor active de la Telekom România, informează societatea printr-un comunicat postat pe site-ul său. Compania susține că își propune să furnizeze clienților de cartele preplătite Telekom serviciile DIGI, cu un plus de calitate, acoperire mai mare și să asigure beneficii comerciale cel puțin la fel de atractive.
20:50
Curtea Supremă a SUA blochează încercarea lui Trump de a-și crește influența în interiorul Rezervei Federale. Instanța a refuzat să-i permită președintelui demiterea guvernatoarei Lisa Cook # Economica.net
Curtea Supremă a SUA a refuzat miercuri să permită preşedintelui Donald Trump să o demită imediat pe guvernatoarea Rezervei Federale, Lisa Cook, o decizie care reprezintă un obstacol în calea eforturilor lui Trump de a exercita mai mult control asupra băncii centrale, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
20:50
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Nazare: „Rectificarea bugetară adoptată în această seară aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat” # Economica.net
Rectificarea bugetară adoptată miercuri aduce într-o zonă de proiecţie realistă bugetul de stat, ţinta de deficit inclusă este de 8,4%, iar Produsul Intern Brut avut în vedere este de 1.902 miliarde de lei, a anunţat, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 4 ore
19:10
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București că în data de 23 septembrie 2025 a fost finalizată procedura de fuziune prin absorbție dintre filiala Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețelele Electrice de Transport – TELETRANS S.A., în calitate de societate absorbantă, si Societatea „Formenerg” S.A., în calitate de societate absorbită.
19:00
DEER a modernizat stația Slănic din județul Prahova, în urma unei investiții de 6 milioane de lei # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Ploiești, a finalizat lucrarea de investiții ”Modernizare stație 20/6 kV Slănic și tratare neutru” în orașul Slănic, județul Prahova, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:00
Vodafone România anunță astăzi finalizarea achiziției Telekom România Mobile Communications. Tranzacția are loc după încheierea tuturor documentelor legale și obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților române. Astfel, Vodafone dobândește controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaților, toți clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și mare parte din infrastructura de rețea tehnică. Clienții prepaid și anumite active vor fi preluate de Digi România.
19:00
Agenția de publicitate Oxygen o numește pe Andreea Filip în funcția de Chief Business Officer # Economica.net
Oxygen, una dintre cele mai mari agenții independente de comunicare integrată din România, o numește pe Andreea Filip în poziția de Chief Business Officer (CBO), o funcție nou creată în structura de management a agenției. În calitate de CBO, Andreea Filip va fi responsabilă de strategia de creștere a agenției prin dezvoltarea și diversificarea portofoliului de clienți.
Acum 6 ore
18:30
Motivul de 300 de miliarde de dolari pentru care directorii executivi din Europa trebuie să se concentreze pe transformare (Studiu Boston Consulting Group) # Economica.net
Tensiunile comerciale, șocurile geopolitice și tarifele vamale continuă să fie o preocupare majoră pentru companiile europene. Potrivit celui de-al treilea Index Transformare și Situații Speciale (TSS) realizat de BCG, care acoperă 1.700 de companii europene listate, 17% dintre companii se află sub presiune semnificativă de transformare, iar 6% necesită restructurare.
18:30
Cristian Popa (BNR): Normalizarea lichidităţii interbancare s-a reflectat în coborârea graduală a ratelor de dobândă de piaţă, implicit şi a ratei ROBOR # Economica.net
Normalizarea lichidităţii interbancare din ultimele luni s-a reflectat în coborârea graduală a ratelor de dobândă, implicit şi a ratei ROBOR la 3 luni, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).
18:30
Washingtonul oferă garanții de securitate Qatarului față de orice atac din exterior, la scurt timp după ce emiratul a fost lovit de Israel # Economica.net
Statele Unite ale Americii s-au angajat să furnizeze garanţii de securitate Qatarului, aliat al Washingtonului şi al cărui teritoriu a fost vizat de lovituri aeriene în septembrie, informează miercuri AFP, care citează un decret prezidenţial publicat de Casa Albă, transmite Agerpres.
18:30
Wizz Air include peste 1 milion de locuri spre și dinspre Tel Aviv în oferta pentru sezonul de iarnă 2025 # Economica.net
Wizz Air, cel mai mare operator low-cost din Israel, anunță că pune la dispoziție peste un milion de locuri spre și dinspre Tel Aviv pentru sezonul de iarnă din 2025. Aceste locuri acoperă 18 rute directe din capitala Israelului, reflectând o creștere a capacității cu peste 240% comparativ cu anul trecut.
18:30
Cod portocaliu de vijelie de joi seară până vineri dimineață. Primăria Capitalei a dispus măsuri de verificare a șantierelor și a panourilor publicitare # Economica.net
Poliţia Locală inspectează şantierele din Capitală, iar Administraţia Străzilor verifică funcţionarea semafoarelor din oraş, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu.
17:40
Semnal de alarmă tras de CFR Călători. Compania avertizează că trenurile nu vor mai circula dacă nu-și primește banii de la ARF # Economica.net
CFR Călatori a trimis astăzi un comunicat de presă în care avertizează foarte serios că dacă nu-și primește banii cuveniți de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), atunci e posibil ca multe dintre trenurile sale să nu mai poată circula.
17:40
Patria Bank (BVB: PBK), bancă românească orientată spre susținerea companiilor antreprenoriale locale, listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, anunță semnarea unui Confirming Bank Agreement (Acord de bancă confirmatoare) cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Programului de Facilitare a Comerțului (Trade Facilitation Programme – TFP).
17:00
Ţinta de venituri din proiectul de rectificare poate fi considerată, în ansamblu, ca fiind plauzibilă, se arată în Opinia Consiliului Fiscal cu privire la proiectul primei rectificări a bugetului general consolidat pe anul 2025, instituţia menţionând că valori relativ optimiste previzionate pentru unele categorii de venituri sunt compensate de proiecţii prudente în cazul altora.
17:00
11 stații de încărcare rapidă a mașinilor electrice puse de Rompetrol pe autostrada A1 # Economica.net
KMG Rompetrol Development, vehiculul investițional pentru operațiunile de retail ale Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR), a finalizat proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi pe autostrada A1 la granița RO-HU”, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-Transport) și aprobat la 15 martie 2023 de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu.
17:00
Adrian Codirlașu (CFA România): ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidităţii din piaţă şi al unei inflaţii reduse. Șocul pe inflaţie nu are cum să nu se transfere şi în dobânzi # Economica.net
ROBOR-ul a scăzut pe fondul lichidităţii din piaţă, dar şocul pe inflaţie nu are cum să nu se transfere şi în dobânzi, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
17:00
Nemții de la STIHL deschid luna aceasta cea mai nouă fabrică din România, o investiție de 125 de milioane de euro # Economica.net
Producătorul german de echipamente electrice și unelte pentru pădure, agricultură și grădină, STIHL, va deschise luna aceasta cea mai nouă fabrică din România în urma unor investiții de 125 de milioane de euro la Oradea.
17:00
Investitorii individuali se îndreaptă către instrumente bazate pe AI, utilizarea acestora crescând cu 46% într-un an # Economica.net
Investitorii individuali din întreaga lume adoptă din ce în ce mai mult instrumentele AI pentru a-și construi portofoliile, procentul celor care le utilizează crescând cu 46% în doar un an, potrivit ultimului raport trimestrial Retail Investor Beat al platformei de tranzacționare și investiții eToro.
Acum 8 ore
16:00
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut în septembrie, depăşind ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile, transmite Reuters.
16:00
Creșterea majoră a înmatriculărilor de mașini noi din septembrie a redus decalajul față de anul anterior la 6% # Economica.net
Creșterea cu aproape 39% a înmatriculărilor de mașini noi din România în luna septembrie a dus la o reducere a decalajului față de anul anterior, iar lansarea programului Rabla 2025 ar putea readuce piața auto măcar la nivelul de anul trecut.
16:00
Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depăşeşte 287 miliarde euro – CCIR # Economica.net
Peste 13.000 de companii clasate pe primele 10 poziţii în Topul Naţional al Firmelor 2025 au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de peste 287 miliarde euro, în creştere cu 6% faţă de anul anterior, a anunţat Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR).
16:00
Omul de afaceri Omer Susli cumpără o clădire de birouri în București de la Allianz Țiriac # Economica.net
Praktiker Real Estate România, deținută de omul de afaceri Omer Susli, a anunțat semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare cu Allianz Triac pentru o clădire de birouri în București, în care a funcționa sediul vânzătorului.
16:00
MedLife inaugurează cea mai mare clinică multidisciplinară din județul Argeș, investiție de 3 milioane de euro # Economica.net
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale de 3,1 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă.
16:00
Exim Banca Românească a majorat dobânzile la depozitele la termen pe şapte luni, în cadrul unei campanii speciale cu dobânzi peste media pieţei, care ajung până la 7,2% pentru depozitele în lei, a anunţat miercuri banca.
15:10
Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 0,27%, până la 65,015 miliarde euro, în septembrie # Economica.net
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 65,015 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% comparativ cu nivelul de 65,188 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2025, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.
15:10
Rusia şi-a intensificat atacurile cu rază lungă împotriva Ucrainei în luna septembrie, potrivit unei analize AFP publicate miercuri, pe fondul unei îngheţări a negocierilor de pace şi al încălcărilor spaţiului aerian european atribuite Moscovei.
15:10
AnimaWings triplează numărul de zboruri interne și ajunge la 13.000 de locuri disponibile # Economica.net
Compania aeriană are începând de astăzi, 1 octombrie, 66 de curse suplimentare în România și ajunge la un total de 90 de zboruri săptămânale între București și Cluj, Timișoara, Iași, Oradea, Suceava și retur. TAROM și HiSky sunt ceilalți jucători care leagă Capitala de marile orașe ale țării, iar în total sunt 350 de zboruri săptămânale.
15:10
Prima bucată a noului planșeu din Piața Unirii urmează să fie turnată în curând – primar Sector 4 # Economica.net
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, prezintă miercuri imagini cu cel mai mare șantier din centrul Capitaei, respectiv cel pentru refacerea Planșeului Unirii.
15:10
Recorduri la cursul BNR şi la nivel mondial – Cele mai mari valori din istorie (date oficiale 1 octombrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, miercuri, 1 octombrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 29 septembrie 2025. Preţurile cotaţiilor futures şi cele spot au atins cele mai mari valori din istorie pe pieţele internaţionale, în cursul zilei de miercuri, conform datelor citate de Reuters şi Bloomberg.
15:10
Grupul austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a eşuat în noua încercare de a-şi vinde subsidiara rusă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în condiţiile în care Moscova caută să menţină legătura financiară cheie cu Occidentul.
15:10
Hidroelectrica a atribuit Vestas contractul de mentenanță pentru parcul eolian Crucea. Contract de 100 mil. lei pe cinci ani # Economica.net
Hidroelectrica a atribuit contractul pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a turbinelor eoliene ale parcului eolian Crucea Nord, ca urmare a parcurgerii etapelor procedurale de achiziție sectorială, arată un comunicat de presă.
15:10
Andreea Lambru, Director Executiv la Electrica și Președinte al Consiliului de Administrație la Electrica Furnizare, a omis să menționeze într-o declarație de interese una dintre firmele în care deține calitatea de acționar, potrivit newsonline.ro. Andreea […]
15:10
Încă un parc eolian foarte mare a luat ultimul aviz. Are aproape 400 MW și se construiește în Dobrogea # Economica.net
Parcul eolian Peștera 2, de aproape 400 MW, o afacere românească în care este implicat și un mare fond de investiții danez, a primit autorizația de înființare. Parcul s-a calificat deja la schema CfD
Acum 12 ore
13:50
VIDEO Săgeata Albastră 36 a ieșit modernizată de pe porțile uzinei Electroputere VFU Pașcani # Economica.net
Electroputere VFU Pașcani a anunțat miercuri că a finalizat revizia capitală de tip R9 la „Săgeata Albastră” AM 2076. Compania din Grampet Group are un acord cu CFR Călători pentru modernizarea a 50 de automotoare diesel Siemens Desiro.
13:50
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe calea ferată – Club Feroviar # Economica.net
Locomotivele electrice ale CFR Călători nu vor mai putea circula pe rețeaua feroviară națională, din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat către Electrificare CFR SA, anunță Club Feroviar. CFR Călători nu a achitat decât parțial facturile la energia electrică de tracțiune emise în ultimele luni.
13:50
Calea ferată Craiova – Caransebeș: CFR SA dă startul proiectării pentru modernizarea lotului 5 # Economica.net
CFR SA a emis începând cu 1 octombrie 2025 Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare pentru proiectul „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean – LOT 5: Cap X Băile Herculane – Cap X Po Nou Poarta (km 404+250 - km 436+887)”, informează miercuri administratorul căilor ferate.
12:40
Marea Neagră în „Noua Ordine Mondială” – America rămâne „cu ochii concentraţi în zonă”, un câmp de luptă foarte important. Ce spun doi experţi din senatul SUA despre strategia Rusiei în regiune # Economica.net
Regiunea Mării Negre trebuie să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă administraţia americană se concentrează pe ameninţarea reprezentată de China şi pe provocările din emisfera vestică, au afirmat marţi în Senatul SUA doi experţi, care au atras atenţia că regiunea este un "câmp de luptă în eforturile" preşedintelui rus Vladimir Putin "de a contura o nouă ordine internaţională" şi au evidenţiat printre recomandări prioritizarea relaţiilor cu România în rândul aliaţilor de la Marea Neagră şi consolidarea capacităţilor navale ale României.
