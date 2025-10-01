Solo Fintech angajează avocat junior nefumător şi spune că-i va oferi salariu de 7.500 – 10.000 de lei net lunar. Caută şi Customer Support Officer pe 5.000 lei net

12:40

Regiunea Mării Negre trebuie să rămână un punct central al politicii externe a SUA, chiar dacă administraţia americană se concentrează pe ameninţarea reprezentată de China şi pe provocările din emisfera vestică, au afirmat marţi în Senatul SUA doi experţi, care au atras atenţia că regiunea este un "câmp de luptă în eforturile" preşedintelui rus Vladimir Putin "de a contura o nouă ordine internaţională" şi au evidenţiat printre recomandări prioritizarea relaţiilor cu România în rândul aliaţilor de la Marea Neagră şi consolidarea capacităţilor navale ale României.