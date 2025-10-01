Dan Dungaciu: „Bucureștiul va fi întotdeauna de acord cu orice subiect propus de Bruxelles”

18:30

Românii nu vor mai avea voie să–și manifeste nemulțumirea față de angajații statului, altminteri riscă amenzi uriașe. Acest proiect de lege este însă criticat de ONG-uri, care spun că încalcă libertatea de exprimare. Astfel, românii care ridică tonul sau au un comportament nepotrivit în fața unui funcționar public ar putea fi amendați cu până la […]