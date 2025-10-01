Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din R. Moldova: Kremlinul nu se va resemna, se va replia
Digi24.ro, 1 octombrie 2025 22:20
Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București, a declarat la Digi24 că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Oficialul de peste Prut a subliniat că este nevoie de cooperare strânsă cu România și UE pentru a contracara aceste amenințări.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
22:40
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc atribuțiile, că ANRE este independentă. Atunci vă schimb regulamentul # Digi24.ro
Bogdan Ivan a spus miercuri seara, la Digi24, că la o întâlnire de lucru cu reprezentanți tehnici de la ANRE și furnizori i s-a spus că își depășește atribuțiile de ministru al Energiei dacă intervine la ANRE, pentru că instituția este independentă. Acesta a replicat că este și parlamentar și atunci va schimba regulamentul în Parlament. De asemenea, Ivan a propus ca ANRE să fie mandatată în CSAT pentru a lua modele de bună practică din vestul Europei și să actualizeze regulamentul.
Acum 15 minute
22:30
A murit Jane Goodall. Specialista în primatologie, cunoscută pentru campaniile sale de protecție a mediului, avea 91 de ani # Digi24.ro
Celebra specialistă în primatologie Jane Goodall, ambasadoare a cimpanzeilor şi ferventă susţinătoare a mediului, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat, miercuri, institutul său.
22:30
De ce nu au românii oferte de energie cu tarif diferențiat pe ore: mai ieftin când e consum mic, mai scump la orele de vârf # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat, miercuri, la Jurnalul de Seară de la Digi24, de ce lipsesc de pe piață ofertele de energie electrică pentru consumatorii casnici, cu tarif diferențiat în funcție de ora de consum: mai mic când este cerere scăzută și mai mare la orele de vârf. Oficialul spune că deși în România sunt instalate trei milioane de contoare inteligente, care pot transmite automat consumul, nu există încă o platformă digitală necesară centralizării datelor de la toți distribuitorii. El a dat apoi exemplul sistemului utilizat în Marea Britanie, unde prețul energiei de-a lungul zilei este semnalizat de un dispozitiv ca un semafor, montat încasa fiecărui consumator.
Acum 30 minute
22:20
Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din R. Moldova: Kremlinul nu se va resemna, se va replia # Digi24.ro
Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București, a declarat la Digi24 că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Oficialul de peste Prut a subliniat că este nevoie de cooperare strânsă cu România și UE pentru a contracara aceste amenințări.
22:20
Bogdan Ivan, despre noile centrale care vor furniza energie ieftină în România: „Sunt proiecte de securitate națională” # Digi24.ro
România are proiecte în dezvoltare, bazate pe tehnologia de acumulare prin pompaj, care ar putea produce energie electrică ieftină, în condițiile în care țara are cea mai scumpă energie electrică din Europa, exportând ziua chiar și cu 1 lei, dar importând seara cu 2.500 de lei/MWh. Pentru două dintre locațiile unde ar putea fi aplicată această tehnologie s-au demarat deja studiile tehnice, a anunțat, în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „Urmează să primesc rezultatele care să ateste că se pot face aceste proiecte și vă garantez că și pe aceste proiecte - cele pe pompaj hidro - le voi include în lista proiectelor de securitate națională în domeniul energiei”, a subliniat ministrul.
Acum o oră
21:50
Trei presupuși membri ai Hamas, arestați în Germania: sunt suspectați că plănuiau atacuri asupra instituțiilor evreiești # Digi24.ro
Trei presupuși membri ai grupării islamiste palestiniene Hamas au fost arestați miercuri, 1 octombrie 2025, fiind suspectați de complot pentru atacuri asupra instituțiilor israeliene sau evreiești din Germania, au anunțat oficialii, conform France24.
Acum 2 ore
21:40
Franța își „actualizează” doctrina nucleară. Emmanuel Macron: „Vreau să aprofundez dialogul strategic cu europenii” # Digi24.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat, miercuri, într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că va ţine la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”.
21:30
Ministrul Finanțelor anunță dacă va crește TVA în 2026. Ce spune Alexandru Nazare despre riscul României de a pierde fonduri europene # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a dat asigurări, într-o conferință de presă, că nu există în plan o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. El a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa , iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie. Întrebat, totodată, dacă România încă mai riscă suspendarea unor fonduri europene, Nazare, a declarat că, după adoptarea Pachetului 1 de măsuri şi după ce tot ce este prevăzut în Pachetul 2, nu crede că mai poate fi vorba de o activare a clauzei de suspendare a fondurilor UE, deși „nu este o chestiune care a fost complet eliminată”, a adăugat el.
21:10
Scandal între Poșta Română și Registrul Comerțului. Compania acuză ONRC că blochează sediile sociale. „Refuzuri pe motive hilare” # Digi24.ro
Poșta Română acuză Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) că pune piedici proiectului prin care antreprenorii pot închiria sedii sociale de la compania de stat. Oficialii Poștei susțin că mai multe cereri au fost respinse fără un temei legal clar și anunță că pregătesc acțiuni în instanță împotriva instituției.
21:00
Nazare explică de ce nu sunt modificări privind subvenţia partidelor în rectificare: „Se plătesc doar sumele obligatorii prin lege” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, într-o conferință de presă, ce se întâmplă cu subvențiile pentru partide, în urma rectificării bugetare. Întrebat de ce nu apar modificări privind aceste subvenții, ministrul a explicat că nu este vorba despre fonduri suplimentare în acest caz, guvernul lucrând asupra a două aspecte: a blocat 59 de milioane de lei, care erau reținute pentru Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) - și care nu vor mai ajunge acum la această instituție - și a plătit 169 de milioane de lei, cheltuieli impuse prin lege pentru campania electorală, bani pe care statul este obligat să îi acorde.
21:00
Proiectele lăsate de Guvern fără finanțare de la buget: canalizări, fose septice, săli de sport. Ce se întâmplă cu stadioanele # Digi24.ro
Guvernul a stabilit, în şedinţa de miercuri, ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, anunţând că vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi canalizare iar stadioanele se vor face numai cu participarea beneficiarilor la finanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la aceste stadioane, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027.
20:50
Atenţionare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru românii care vor să mergă în Franţa # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că sindicatele din sectoarele transporturilor urbane şi interurbane, ale celor feroviare şi aeriene, din învăţământ, din servicii publice şi sănătate au lansat un apel la grevă naţională generală pentru data de 2 octombrie.
Acum 4 ore
20:40
Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc. Viktor Orban: „Nu avem nicio altă opţiune, absolut niciuna” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri, 1 octombrie 2025, că Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, adăugând și că președintele american Donald Trump nu i-a cerut niciodată să înceteze aceste importului, relatează AFP, conform News.ro.
20:30
Drona ucraineană „Baba Iaga” face o nouă victimă de rang înalt: un oficial acuzat de trădare de Kiev a fost ucis în Herson # Digi24.ro
Un oficial pro-Kremlin, căutat de Kiev sub acuzația de colaborare cu Rusia, a fost ucis într-o explozie care pare să marcheze cel mai recent dintr-o serie de asasinate comise de Ucraina, scrie The Times.
20:00
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Alexandru Nazare: 150 de miliarde lei merg la patru ministere pentru investițiile prin PNRR # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, miercuri, OUG privind rectificarea bugetului de stat pe 2025 și OUG pentru rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat pe 2025. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ținta de deficit de 8,4% agreată cu Comisia Europeană aduce nevoia de finanțare de 159 de miliarde de lei. Bugetele Ministerelor Transporturilor, Economiei, Mediului, Dezvoltării au fost suplimentate cu peste 150 de miliarde de lei pentru împrumuturile prin PNRR necesare investițiilor. Procentul de creștere economică pentru 2025 a fost revizuit de la 2,5% la 0,6%.
20:00
Bărbatul din Neamț care și-a ucis fosta parteneră și a înjunghiat-o pe mama acesteia a fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un tânăr de 23 de ani din județul Neamț, care și-a înjunghiat mortal fosta parteneră și a rănit-o grav pe mama acesteia, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de judecătorii Tribunalului Neamț și poate fi atacată cu recurs.
20:00
Alexandru Nazare anunță ce se întâmplă cu pachetul de măsuri pentru administrație. „Întârzieri de aproape o lună” # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că prioritatea în acest moment este adoptarea pachetului de măsuri pentru administraţie, care este întârziată cu aproape o lună. El a precizat că discuţiile pe acest subiect au avansat şi că speră ca pachetul pe administraţie să fie anunţat cât mai curând.
19:50
Petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, anchetat în Franța pentru posibila implicare în incidentele cu drone # Digi24.ro
Autoritățile franceze desfășoară o anchetă privind un petrolier care face obiectul unor sancțiuni și este suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, care ar fi putut fi o rampă de lansare pentru dronele care au dus la închiderea aeroporturilor din Danemarca săptămâna trecută, relatează The Guardian.
19:30
Doi jandarmi români vor desfăşura, începând de miercuri, pentru o perioadă de şase luni, misiuni de ordine publică în Tenerife, urmând să acţioneze în patrule mixte împreună cu agenţi din cadrul Gărzii Civile Spaniole, în zonele cu mulţi turişti, inclusiv cetăţeni români.
19:30
Elon Musk pregătește un rival la Wikipedia, despre care spune că va fi „o îmbunătățire semnificativă” față de enciclopedia online # Digi24.ro
Elon Musk a afirmat, marți, că dezvoltă un „rival” pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligență artificială xAI, anunțând planuri privind o platformă online denumită „Grokipedia”.
19:10
Femeie atacată cu cuțitul pe o alee din București. Victima s-a luptat cu agresorul și a reușit să scape, dar a fost grav rănită # Digi24.ro
O femeie de 31 de ani a fost atacată cu un cuțit, noaptea, pe o alee din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a reușit să scape după ce s-a luptat cu agresorul, dar a suferit răni grave la mâini și la gât. Bărbatul suspectat de atac, un recidivist de 49 de ani, a fost prins la o săptămână după incident, fiind emis un mandat de arestare preventivă pe numele lui.
19:10
CFR Călători acuză ARF că nu i-a plătit compensaţii de 135 milioane de lei și astfel s-ar putea bloca circulaţia trenurilor # Digi24.ro
CFR Călatori anunţă, printr-un comunicat, că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) riscă să ducă la blocarea circulaţiei trenurilor, acuzând autoritatea că nu i-a plătit compensaţia pentru serviciului public de transport feroviar de călători şi din facilităţile acordate de către statul român pentru călătoria cu trenul.
19:10
Șeful Conpet, transportatorul național de țiței, în incompatibilitate. Dorin Tudora nu mai poate fi director general al companiei # Digi24.ro
Dorin Tudora nu poate exercita funcţia de director general al Conpet SA, transportatorul naţional de ţiţei prin conducte şi pe calea ferată din România, anunţă compania într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Potrivit documentului, Dorin Tudora se află în perioada de interdicţie stabilită de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), ca urmare a constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate.
19:00
Lovitură pentru Trump. Lisa Cook, guvernatoare a Rezervei Federale, rămâne deocamdată în funcție, a decis Curtea Supremă # Digi24.ro
Curtea Supremă a SUA a anunțat, miercuri, că Lisa Cook, guvernatoare a Rezervei Federale, își va menține funcția și a amânat luarea măsurilor privind cererea Departamentului de Justiție de a o demite imediat, în conformitate cu eforturile lui Donald Trump de a influența banca centrală a SUA, potrivit The Guardian.
19:00
Omni™, un compendiu al științei de ultimă generație pentru reducerea efectelor nocive asociate fumatului, dezvoltat de BAT # Digi24.ro
Platforma Omni™ a fost oficial lansată și în România, după ce BAT a inaugurat în urmă cu un an o inițiativă globală majoră pentru a transforma obiectivul unei lumi ideale fără fum în realitate, pe baza dovezilor științifice. Platforma poate fi accesată pe www.asmokelessworld.com și încurajează schimbul de idei și dovezi științifice pentru o abordare corectă a dialogului privind reducerea efectelor asociate fumatului.
Acum 6 ore
18:40
România, actor-cheie în apărarea Europei. Planul dezvăluit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu # Digi24.ro
Greii Europei pun la cale planul în caz de război cu Rusia. Discuțiile sunt în plină desfășurare la Copenhaga. Totul, în contextul provocărilor rusești tot mai dese la adresa Occidentului. Cel mai nou incident a avut loc în Germania, unde un roi de drone suspecte a fost surprins deasupra unor puncte strategice de infrastructură. De altfel, cea mai nouă ipoteză este că Vladimir Putin ar lansa toate aceste aparate de zbor fără pilot de pe o flotă fantomă.
18:40
Grupul DIGI anunță finalizarea tranzacției aferente preluării activității de servicii mobile preplătite și a unor active de la Telekom România. Compania își propune să furnizeze clienților de cartele preplătite Telekom serviciile DIGI, cu un plus de calitate, acoperire mai mare și să asigure beneficii comerciale cel puțin la fel de atractive.
18:40
„E ingenios și va funcționa”. Liderul finlandez Alexander Stubb susține planul UE de înghețare a activelor rusești. Anunț despre Trump # Digi24.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb a declarat miercuri că are încredere în planul lui Donald Trump pentru Ucraina. Liderul de la Helsinki consideră că președintele american are abilitatea de a trece eficient de la persuasiune la presiune în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, anunță Kyiv Independent.
18:30
Președintele american Donald Trump a semnat luni un decret prezidențial care prevede acordarea de garanții de securitate Qatarului în condiții similare celor prevăzute în articolul 5 din Tratatul NATO, se arată în textul decretului publicat de Casa Albă, notează Axios.
18:30
Papa Leon critică politicile dure ale lui Donald Trump: „Cine acceptă tratamentul inuman aplicat imigraților nu poate fi pro-viață” # Digi24.ro
Papa Leon a criticat dur politicile de imigrație ale lui Donald Trump, întrebând dacă acestea mai pot fi considerate compatibile cu principiile „pro-viață”. Declarațiile vin în contextul în care administrația de la Washington apără deportările în masă promise de președintele american, iar în Biserica Catolică au izbucnit noi tensiuni după decizia Arhiepiscopiei din Chicago de a-l recompensa pe senatorul democrat Dick Durbin, susținător al dreptului la avort, pentru activitatea sa în sprijinul imigranților.
18:30
Moscova vrea să mențină o punte financiară esențială spre Occident: Raiffeisen nu-și poate vinde o participație la divizia din Rusia # Digi24.ro
Raiffeisen Bank International a eșuat într-o nouă încercare de a vinde o participație la divizia sa din Rusia, au declarat două persoane familiarizate cu situația, în contextul în care Moscova încearcă să mențină o punte financiară esențială către Occident, potrivit Reuters.
18:10
Vreme foarte rece, ploi și vânt puternic în Capitală: cum se pregătește Primăria Generală pentru vijeliile așteptate joi în București # Digi24.ro
Meteorologii anunță câteva zile cu vreme foarte rece, ploi și vijelii în Capitală, dar și în restul sudului țării, ceea ce a făcut ca autoritățile să convoace Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, care a decis ca Primăria Capitalei să ia măsuri pentru prevenirea accidentelor și distrugerilor provocate de vreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cod galben de vânt puternic pentru joi ziua, urmat de un cod portocaliu de vijelii de joi noapte până vineri dimineață.
17:50
Alertă epidemiologică în Gorj: focar de boala limbii albastre la bovine. Virusul se extinde în Europa, anunță experții veterinari # Digi24.ro
România a raportat un focar de boala limbii albastre (n.r. febră catarală ovină) la bovine în sud-vestul ţării, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA), în contextul în care virusul care afectează rumegătoarele continuă să se răspândească în Europa, relatează Reuters.
17:50
Chunk, un urs brun cu o greutate de peste 500 de kilograme, a câștigat Fat Bear Week 2025, un eveniment anual desfășurat în Parcul Național Katmai din Alaska. Competiția a reunit 12 urși bruni, iar Chunk a primit cele mai multe voturi, conform BBC.
17:50
Actorii cheie în planul lui Trump pentru Fâșia Gaza. Relația din culise dintre Tony Blair și Jared Kushner, considerată esențială # Digi24.ro
În ziua în care Tony Blair a demisionat din funcția de prim-ministru al Marii Britanii, în 2007, a început un nou rol: trimis pentru Orientul Mijlociu al Cvartetului, un grup de patru națiuni și entități internaționale însărcinate cu medierea păcii între Israel și Palestina, potrivit The Times.
17:20
Europa își face scut contra amenințărilor aeriene. Cum va funcționa „zidul anti-drone” luat în discuție la summitul din Copenhaga # Digi24.ro
Liderii Uniunii Europene vor discuta propunerile privind construirea unui „zid anti-drone” pentru protejarea continentului, în cadrul summitului de miercuri de la Copenhaga, la doar câteva zile după ce încălcarea spațiului aerian de către aeronave fără pilot neidentificate a forțat închiderea temporară a aeroporturilor daneze, arată Reuters. Summitul va fi, de asemenea, prima ocazie pentru liderii celor 27 de țări ale UE de a dezbate o propunere de utilizare a activelor rusești înghețate în Europa pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro către Ucraina.
17:20
Aplicația de mesagerie Snapchat a anunțat că va începe să perceapă taxe pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor, ceea ce a provocat reacții negative din partea utilizatorilor care au acumulat o arhivă mare de postări vechi. Serviciul le-a permis utilizatorilor să salveze și să stocheze conținutul postat anterior în funcția „Memories” (Amintiri) de la lansarea acesteia în 2016, scrie BBC News.
17:10
Un bloc de locuințe din New York s-a prăbușit parțial. Autoritățile investighează cauzele care au dus la incident # Digi24.ro
O clădire înaltă din cartierul Bronx s-a prăbuşit parţial, potrivit unui mesaj publicat pe X de serviciul de pompieri din New York.
17:10
Percheziții în București și în alte trei județe într-un dosar de furt de componente de la CFR. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro # Digi24.ro
Mai mulți angajați ai CFR ar fi furat componente ale locomotivelor, dar și combustibil. Potrivit surselor Digi24, prejudiciul adus statului s-ar ridica la jumătate de milion de euro. S-au făcut percheziţii azi dimineață în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov, dar şi în Bucureşti, după ce conducerea CFR Marfă a reclamat furturile.
17:10
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare # Digi24.ro
Germania a anunțat măsuri fără precedent după ce roiuri de drone suspecte au fost observate survolând obiective strategice din nordul țării, inclusiv centrale electrice, un spital universitar, șantierul naval militar Thyssenkrupp și chiar sediul guvernului regional din Kiel. Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a confirmat că guvernul federal va înființa un centru comun de apărare anti-dronă și va modifica legislația pentru a permite poliției și armatei să doboare aparate neautorizate. Decizia vine în contextul intensificării suspiciunilor de spionaj și sabotaj, autoritățile avertizând că nivelul de amenințare este „ridicat” și că Germania trebuie să se reorganizeze rapid pentru a-și proteja infrastructura critică.
17:00
Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia”, estimează preşedintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului şefilor de stat şi de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca.
17:00
Maria Zaharova compară rezultatul alegerilor din Republica Moldova cu cele din România: „Un alt pas înapoi al Occidentului” # Digi24.ro
Maria Zaharova a susținut că alegerile parlamentare din Republica Moldova nu sunt doar „o rușine”, ci și o altă „înfrângere globală pentru Occident”. Mai mult, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a comparat rezultatul scrutinului din țara vecină cu cele din România, relatează TASS.
16:50
Vreme extremă în România, val de alerte. Viscol la munte, furtuni în sudul țării. A fost convocat Comitetul pentru Situații de Urgență # Digi24.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat, după ce meteorologii au anunțat mai multe coduri de vreme rea. De joi, 2 octombrie, timp de trei zile, România se află sub o avalanșă de coduri de vreme extremă cu ninsori și viscol la munte, ploi torențiale în mai multe județe din sudul și sud-estul țării și rafale de vânt de peste 75 km/h în Capitală. Instituțiile din subordinea ministerului Mediului au fost mobilizate pentru a lua măsuri, anunță Digi24.
Acum 8 ore
16:20
Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din R. Moldova: Kremlinul nu se va resemna, se va replia # Digi24.ro
Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat miercuri în vizită la București, a declarat la Digi24 că Moscova nu va renunța la influența în regiune și că dezinformarea și propaganda rămân principalele arme ale Kremlinului. Oficialul de peste Prut a subliniat că este nevoie de cooperare strânsă cu România și UE pentru a contracara aceste amenințări.
16:10
România pregătește proiectele pe apărare care vor fi finanțate prin programul SAFE. Bolojan, discuții cu mai mulți miniștri la Guvern # Digi24.ro
Ilie Bolojan a avut, astăzi la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru cu mai mulți miniștri pentru a discuta despre proiectele pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).
16:10
Radiografia situației economice a României. Opinia Consiliului Fiscal despre măsurile Guvernului Bolojan și recomandările pentru viitor # Digi24.ro
Economia României are nevoie de măsuri fiscale, precum cele adoptate de Guvernul Bolojan, altfel riscă să ajungă la un deficit de 9% din PIB și să se confrunte cu o creștere semnificativă a datoriei publice, arată Consiliul Fiscal într-o opinie emisă pe marginea proiectului de rectificare bugetară. Specialiștii economici mai subliniază că e nevoie de îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat și de o îmbunătățire în absorbția fondurilor europene.
16:00
Ungaria acuză Bruxelles-ul că se pregătește de război: „Vrea să plătim pentru armata ucraineană” # Digi24.ro
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a acuzat miercuri Bruxelles-ul „că se pregătește de război și încearcă să-i facă și pe ungari să plătească pentru armata ucrainei”, potrivit unui comunicat transmis de ministerul său, citat de MTI. El mai spune că următorul buget al Uniunii Europene este „practic al Ucrainei”.
16:00
Situația rușinoasă pentru Putin: Rusia va importa benzină din Asia după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării # Digi24.ro
Rusia se pregătește să importe benzină din China și alte țări asiatice pentru a compensa deficitul crescând de combustibil pe piața internă, în urma închiderii a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare a petrolului, a raportat pe 1 octombrie publicația pro-guvernamentală Kommersant.
15:50
Primele ninsori în țară din acest sezon. Ce sfaturi are Salvamont pentru românii care vor să facă drumeții la munte # Digi24.ro
Echipamentul adecvat, verificarea prognozei meteo, traseele alese cu grijă, alimentaţia corespunzătoare şi echipamentul de iluminat sunt principalele aspecte de care turiştii care aleg să efectueze trasee montane în această perioadă trebuie să ţină cont, potrivit şefului Salvamont România, Sabin Cornoiu.
15:40
Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători ar putea să nu mai circule pe reţeaua feroviară, de săptămâna viitoare # Digi24.ro
Trenurile cu locomotivă electrică aparţinând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe reţeaua naţională de cale ferată, din cauza restanţelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, potrivit unei notificări transmise acestuia în data de 29 septembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.