Igor Grosu, liderul PAS, avertisment după victoria în alegerile din R. Moldova: Kremlinul nu se va resemna, se va replia

România are proiecte în dezvoltare, bazate pe tehnologia de acumulare prin pompaj, care ar putea produce energie electrică ieftină, în condițiile în care țara are cea mai scumpă energie electrică din Europa, exportând ziua chiar și cu 1 lei, dar importând seara cu 2.500 de lei/MWh. Pentru două dintre locațiile unde ar putea fi aplicată această tehnologie s-au demarat deja studiile tehnice, a anunțat, în exclusivitate pentru Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „Urmează să primesc rezultatele care să ateste că se pot face aceste proiecte și vă garantez că și pe aceste proiecte - cele pe pompaj hidro - le voi include în lista proiectelor de securitate națională în domeniul energiei”, a subliniat ministrul.