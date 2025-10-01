„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu

Golazo.ro, 1 octombrie 2025 22:20

Deși au format o echipă de invidiat în tenis, Ilie Năstase (79 de ani) și Ion Țiriac (86 de ani) au trecut și printr-un moment dificil, în 1972. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:10
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza Golazo.ro
Nicolae Stanciu se confruntă cu niște probleme medicale și ar putea rata meciurile României cu Moldova și Cipru.
Acum 2 ore
21:30
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special  Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) și soția sa, Elena, au avut parte de un moment important în viața lor. Aceștia și-au botezat copilul, numele ales fiind cu totul special.
21:30
„Cel mai zbuciumat an”  Victor Angelescu, despre perioada când Marius Șumudică a antrenat Rapid: „Foarte multe certuri interne”. De ce a fost ales Gâlcă Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a vorbit despre perioada dificilă pe care au avut-o giuleștenii sub comanda lui Marius Șumudică.
21:10
Incidente în Napoli VIDEO Bătăi și focuri de armă pe străzi, înaintea meciului din Liga Campionilor Golazo.ro
Înainte de partida dintre Napoli și Sporting din Liga Campionilor, suporterii celor două formații au provocat incidente violente în orașul italian.
20:50
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre necesitatea unui stadion propriu pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic.
Acum 4 ore
20:40
Cel mai mare contract semnat vreodată! Un jucător rus , cel mai bine plătit din NHL Golazo.ro
Kirill Kaprizov (28 de ani) a semnat cel mai mare contract din istoria NHL cu Minnesota Wild.
20:30
Au depus contestație  Arbitrii constănțeni excluși din activitate, hotărâți să obțină dreptatea » Acuză președintele AJF de favoritism Golazo.ro
Valentin Hițu și Cătălin Ghiță, arbitrii excluși din activitate de Comisia Județeană de Arbitri Constanța, au contestat decizia la Comisia de Apel.
20:20
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna” Golazo.ro
Zoltan Kadar, antrenor secund al lui Young Boys, vorbește la București despre actuala echipă a lui Dinamo, despre jucătorii pe care i-ar transfera de la FCSB și ce ar spune unei eventuale oferte din Liga 1.
20:00
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria  Golazo.ro
România - Austria. Fanii au achiziționat un număr impresionant de bilete, chiar dacă naționala nu a înregistrat rezultate favorabile la ultimele partide.
19:30
Criticat de suporteri  VIDEO Federico Valverde,  luat la țintă după ce fanii au văzut imaginile de la încălzire la meciul cu Kairat + Reacția fotbalistului Golazo.ro
Federico Valverde (27 de ani), mijlocașul celor de la Real Madrid, a fost criticat de fanii echipei madrilene, după ce nu s-a încălzit la meciul cu Kairat Almaty, scor 5-0 pentru „galactici”.
19:20
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului Golazo.ro
De la bijuteria hocheiului românesc la o arenă care cere renaștere: cum arată azi patinoarul „Vákár Lajos”.
19:20
Munca din spatele succesului  Florin Lehaci dezvăluie momentele grele prin care a trecut la  Mondiale: „Nu-mi aduc aminte când a venit salvarea” Golazo.ro
Florin Lehaci, medaliat cu aur și argint la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shangai, a dezvăluit prin ce momente grele a trecut la finalul unei curse.
18:50
Și-au aflat pedepsele  Nicușor Bancu și Cristi Balaj, suspendați și amendați de către Comisia de Disciplină Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FRF a stabilit miercuri sancțiunile lui Nicușor Bancu și Cristi Balaj.
Acum 6 ore
18:10
„La noi, antrenorii aleg echipa”  Tehnicianul lui Young Boys, despre implicarea patronului: „FCSB a început cu 4 formule diferite ultimele 4 meciuri” Golazo.ro
Giorgio Contini, antrenorul lui Young Boys, a descris FCSB, a vorbit despre implicarea patronului la echipă și a spus că Zoltan Kadar, fostul jucător al lui Dinamo, acum asistentul său la Berna, i-a oferit informații bune.
18:00
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial Golazo.ro
Compania Națională de Investiții (CNI) a oferit detalii despre demolarea vechii arene din „Ștefan cel Mare”.
17:50
Înțelepciunea lui Toni Nadal Fostul antrenor al lui Rafa, despre caracter și atitudine: „Pentru unii, munca e pedeapsă de la Dumnezeu” Golazo.ro
Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a vorbit despre cum poți avea succes pe plan personal, dar și profesional.
17:50
Cristian Geambașu Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu? Golazo.ro
Valentin Ceaușescu este fiul cel mare al lui Nicolae și Elena Ceaușescu, cuplul dictatorial care a condus România din 1965 până în decembrie 1989
17:40
Liga Campionilor LIVE de la 19:45 și 22:00 » 9 partide se joacă azi: Barcelona - PSG, cap de afiș. Dennis Man, deplasare în Germania Golazo.ro
Liga Campionilor continuă astăzi cu alte 9 partide din etapa #2 a fazei principale. Barcelona - PSG este meciul serii, cu startul de la ora 22:00, iar PSV, echipa lui Dennis Man, se deplasează la Leverkusen, de la aceeași oră.
17:00
Yamal, inspirat de Al Pacino Starul de la Barcelona nu simte presiunea meciului cu PSG: „Unii reacționează, alții eșuează” Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) este nerăbdător să o întâlnească pe PSG în Liga Campionilor.
Acum 8 ore
16:40
Dan Udrea Opriți vănătoarea din Liga 1! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre reacțiile venite dinspre CFR, Rapid și FCSB împotriva regulii U21.
16:20
Charalambous laudă Young Boys Ce a observat antrenorul de la FCSB la adversara din  Europa League Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat următorul duel din Europa League, cu Young Boys.
16:00
Edjouma, obiectiv măreț cu FCSB „Să ajungem în optimile Europa League!” + Ce a spus despre plecarea de la campioana României Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Malcom Edjouma (28 de ani), mijlocașul francez al roș-albaștrilor, a prefațat primul duel al campioanei de pe teren propriu din grupa XXL a Europa League.
15:40
Mutu, stăpân pe un bun al statului Fostul atacant și-ar fi însușit un teren de fotbal din București, fără licitație Golazo.ro
Adrian Mutu (46 de ani) ar fi intrat în „posesia” unui teren de fotbal al statului, aflat în Complxul Cultural Sportiv Studențesc.
15:40
Presiune maximă anti-Israel Mai multe țări s-au unit cerând excluderea la UEFA.  Mesaje furibunde în Ligă. De ce întârzie pedeapsa Golazo.ro
Israel, atacat în Liga Campionilor din cauza distrugerii Gaza. Federații importante, ca Spania sau Anglia, vor suspendarea federației de la Tel Aviv. Dar ceva a convins UEFA să amâne o decizie radicală
15:00
„Pedri e Harry Potter” Mijlocașul de la Barcelona o sperie pe PSG » Luis Enrique:  „Sper să nu vină cu bagheta magică” Golazo.ro
Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, l-a comparat pe Pedri (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, cu celebrul Harry Potter.
14:50
Anunțul lui Mihai Rotaru Decizie luată înainte de Rakow - Craiova Golazo.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a vorbit despre partida de debut a oltenilor în faza principală din Conference League.
Acum 12 ore
14:40
14:40
Cer expulzarea Rusiei! Cine vrea dezafilierea Moscovei de la UEFA. Protest comun: „Banii să fie dați Ucrainei. E imoral” Golazo.ro
UEFA, presată să elimine Rusia din forul european. Și să nu mai ajute financiar cluburile sale, oferind acele sume grupărilor ucrainene
14:20
„Dinamo a făcut un efort pentru el” Florin Bratu, nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu în alb-roșu: „Un fotbalist special” Golazo.ro
Florin Bratu (45 de ani) e nerăbdător să-l vadă pe Adrian Mazilu evoluând pentru Dinamo.Fostul atacant al alb-roșiilor are așteptări mari de la tânărul de 20 de ani, după experiențele acestuia de la Brighton și Vitesse.
13:50
Monfils și-a anunțat retragerea Veteranul francez a stabilit când va fi ultima apariție pe teren: „Credeți-mă că nu regret nimic” Golazo.ro
Legenda tenisului francez a făcut anunțul oficial miercuri, într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare.
13:40
Maia Sandu, victorie și cu sportivi PAS s-a impus în Republica Moldova, iar pe lista parlamentarilor se află un fost fotbalist și o mare sportivă de la Chișinău Golazo.ro
PAS (Partidul Acțiune și Solidaritate), partidul președintei Maia Sandu, a luat peste 50% dintre voturi la alegerile parlamentare. Între cele 55 de mandate obținute de PAS se regăsesc și doi sportivi importanți: Maxim Potîrniche, fost fotbalist, și Anastasa Nichita, vicecampioană olimpică la lupte libere.
13:20
Strategia revelației din Superliga Cum a ajuns FC Argeș din Liga 2 la două puncte de liderul Ligii 1: „Asta le-am spus” Golazo.ro
Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit despre munca din spatele succesului piteștenilor.
13:00
Condamnat să fie rezervă Horaţiu Moldovan pierde naţionala! Are în față, la Oviedo, portarul-revelație al Spaniei și Europei Golazo.ro
Horațiu Moldovan, 27 de ani, nu a jucat niciun meci oficial la Oviedo, fiind mascat de Aaron Escandell, goalkeeperul cel mai performant în acest start de sezon în principalele cinci campionate continentale
12:50
Cine transmite la TV FCSB - Young Boys Primul meci al campioanei pe teren propriu în faza principală din Europa League Golazo.ro
FCSB, campioana României, se pregătește pentru un nou duel de foc în Europa League, iar partida poate fi urmărită și la TV.
12:40
Rapid, ca CFR Cluj Victor Angelescu vrea eliminarea regulii U21: „Nu mi se pare normal să te oblige” Golazo.ro
Victor Angelescu a comentat subiectul regulii U21, contestată recent de antrenorul celor de la CFR Cluj.
12:20
Cine transmite Rakow - U Craiova Postul TV pe care poate fi urmărit debutul oltenilor în Conference League Golazo.ro
Rakow și Universitatea Craiova se vor întâlni, joi, de la ora 22:00, în prima rundă a fazei principale din Conference League.
12:20
 FCSB riscă. UEFA are „spion” Urmăriți pentru rasism. Alarmă la roș-albaștri cu Young Boys după ultima decizie a forului continental Golazo.ro
FCSB a fost pedepsită pentru rasism după ultimul meci în Europa League pe Arena Națională, la 3-0 în play-off cu Aberdeen. UEFA a trimis un delegat special pentru a urmări acum partida de pe Arena Națională
12:10
Angelescu își face mea culpa Președintele de la Rapid a lămurit afirmațiile făcute în urmă cu câteva zile : „S-a înțeles greșit” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a revenit asupra unui posibil transfer al lui Alin Fică (24 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj.
12:00
Rapid a pus țara la cale Conducerea și antrenorul Costel Gâlcă au decis: „E clar. Asta vrem” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre evoluția echipei în acest start de sezon.
11:50
Vinicius a ieșit bombănind FOTO. O nouă reacție furioasă a brazilianului, după ce a fost schimbat de Xabi! Antrenorul îl apără  Golazo.ro
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Vinicius Jr (25 de ani) a fost extrem de furios în momentul în care a fost înlocuit de Xabi Alonso (43 de ani).
11:40
A făcut avere la saudiți Cum a reușit Milinkovic-Savic să ajungă la o avuție fabuloasă după ce a semnat în Arabia Saudită Golazo.ro
Mijlocașul sârb care s-a remarcat la Lazio s-a îmbogățit de-a dreptul la arabi, el „valorând” acum 120 de milioane de dolari
11:20
Craiova îl dă afară? Cel mai bun antrenor din istoria lui Rakow riscă demiterea dacă pierde joi, în Conference Golazo.ro
Marek Papszun, 51 de ani, e cel care i-a oferit forță lui Rakow Czestochowa. Antrenorul promovării, trofeelor și Europei. Dar și el poate fi dat afară la un eventual eșec în fața Universității Craiova
10:30
Mbappe, de neoprit! Startul lui Real Madrid a reușit un hat-trick în ultimul meci din Liga Campionilor. La ce capitol l-a egalat pe Cristiano Ronaldo Golazo.ro
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5. Kylian Mbappe (26 de ani) a reușit un hat-trick în deplasarea „galacticilor” din Kazakhstan.
10:20
„Lucruri cu care nu erau obișnuiți”  Cristi Chivu, detalii din vestiarul lui Inter: „E o linie fină, trebuie menținut echilibrul” Golazo.ro
INTER - SLAVIA PRAGA 3-0. Cristi Chivu (44 de ani) a oferit prima reacție, după ce a obținut a doua victorie consecutivă pe banca nerazzurilor, în Liga Campionilor.
09:50
Cum explică Mihai Popovici Tatăl lui David răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse de mai multe persoane din CS Dinamo Golazo.ro
Mihai Popovici a vorbit și despre salariul său, despre care surse din club spun că ar fi de 7.000 € pe lună. Popovici spune că e egal sau mai mic cu cele ale angajaților, pe posturi similare, din „Europa de Est civilizată a înotului”.
Acum 24 ore
09:10
Dezastru înainte de FCSB Coșmarul lui Young Boys în Europa. Actualul antrenor a fost adus de urgență Golazo.ro
FCSB îi înfruntă joi pe elvețienii de la Young Boys, care vin după nouă înfrângeri consecutive în faza principală a competițiilor UEFA
07:00
Valentin Ceaușescu, grav bolnav Omul din umbra Stelei '86 a dat în judecată statul pentru ajutor financiar! Cum au reacționat legendele Golazo.ro
Valentin Ceaușescu (77 de ani), fiul fostului cuplu prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu, se confruntă cu o afecțiune gravă care i-a recidivat după aproape 15 ani de la prima diagnosticare, potrivit Mediafax.
00:50
30 septembrie 2025
23:40
Variantă pentru Porumboiu Fostul patron de la FC Vaslui ia în considerare o  revenire în Superliga: „Ar putea să ne ajute” Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvăluit că Adrian Porumboiu (65 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, ar putea reveni în fotbalul românesc.
