Gigantul Samsung, selectat de grupul Vodafone pentru a furniza soluţii pentru construcţia unor noi tipuri de reţele de comunicaţii, cu o arhitectură deschisă, unde pot fi integrate componente de la mai mulţi furnizori. Teste de succes în trecut în România

Ziarul Financiar, 1 octombrie 2025 23:45

Gigantul sud coreean Samsung a fost selectat de grupul britanic Vodafone ca partener cheie pentru implementări la scară largă ale tehnologiei Open RAN (reţea radio de acces deschisă – n.red.) în mai multe ţări europene, conform unui anunţ al Samsung. „Făcând un pas important în continuarea creşterii companiei în regiune, Samsung va furniza către Vodafone soluţiile sale de top din industrie de RAN (reţea radio de acces) virtualizat (vRAN) şi Open RAN.

Acum 15 minute
00:00
Grupul elen OTE: din suma de 70 mil. euro primită de la Digi şi Vodafone pentru Telekom România Mobile, după ce se scad datorii şi alte costuri, rămân 40 mil. euro de distribuit acţionarilor Ziarul Financiar
"Suma netă, după ajustările de la finalizarea tranzacţiei, cum ar fi datoria netă, capitalul de lucru şi alte costuri şi provizioane, a atins aproximativ 40 de milioane de euro, sumă care va fi distribuită acţionarilor”
Acum 30 minute
23:45
Acum o oră
23:15
Un avertisment din partea analiştilor. De la scumpirea creditului la aprecierea euro şi diminuarea exporturilor, un blocaj prelungit în guvernul Americii va afecta economia şi companiile europene Ziarul Financiar
23:15
Date alarmante privind datoria publică a Ungariei: aceasta a crescut la 76,2% din PIB în T2, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani Ziarul Financiar
Raportul datoriei publice brute/PIB în Ungaria a crescut la 76,2% în al doilea trimestru al acestui an, a anunţat banca centrală a ţării, rela­tează Portolio. Această cifră cores­punde unui maxim al ultimilor trei ani.
Acum 4 ore
21:30
Marketplace-ul turcesc Trendyol: Am ajuns la 3.500 de comercianţi români pe platformă. Vânzările acestora au crescut de la 10% la 40% din total în patru luni. Ziarul Financiar
Marketplace-ul de origine turcă Trendyol a atins pragul de 3.500 de comercianţi români pe platformă, la nouă luni de la lansarea procesului de înrolare pe plan local. Volumul generat de aceşti comercianţi a crescut la 40% din totalul afacerilor de pe piaţa locală, de la 10% în urmă cu doar patru luni, susţin reprezentanţii companiei. Până la finalul anului, Trendyol şi-a propus să dubleze numărul de parteneri locali, în condiţiile în care există o cerere mare din partea acestora.
21:00
Ediţia 02 octombrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:45
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Ţinta de creştere economică pentru 2025 este acum de 0,6% din PIB, faţă de 2,5% estimată la începutul anului / Ipotezele pe care s-au construit bugetul au presupus aproape 10 miliarde de lei în plus din creşterea colectării, bani care nu au venit Ziarul Financiar
19:30
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Ţinta de creştere economică pentru 2025 este acum de 0,6% din PIB, faţă de 2,5% estimată la începutul anului Ziarul Financiar
19:15
Prodal 94: Profitul net al producătorului brandului de vodcă Stalinskaya a crescut cu 18% în 2024, ajungând la 16,8 mil. lei Ziarul Financiar
Prodal 94, un important producător de pe piaţa băuturilor spirtoase, controlat de oamenii de afaceri de origine iraniană Jabbar Kanani şi Bagher Karimzadeh, a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 200,5 mil. lei (40,3 mil. euro), în creştere cu 4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 192,7 mil. lei (aproximativ 39 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
19:00
Ce spun şefii Electromontaj şi Tradeville despre prima mare listare de la Bursa de Valori Bucureşti din această toamnă: „Investitorii de retail au arătat în mod constant că răspund prezent la oferte semnificative. Asistăm la o dezgheţare a pieţei de capital din România” Ziarul Financiar
18:45
Digi anunţă la rândul său finalizarea achiziţiei unor active ale Telekom România Mobile. Serghei Bulgac, CEO al Digi: Ne informăm abonaţii că această tranzacţie va îmbunătăţi calitatea serviciilor de voce şi date mobile, va extinde acoperirea şi va asigura servicii mai rapide şi mai fiabile Ziarul Financiar
Grupul Digi, cel mai mare jucător de piaţa locală de internet fix şi cablu TV, şi unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de telefonie mobilă, a anunţat, la fel ca Vodafone, finalizarea tranzacţii de preluare a unor active ale Telekom România Mobile, penyru suma de 40 mil. euro.
18:45
Bursă. Filiala spaniolă a Digi finalizează investiţia de 300 de milioane de euro pentru extinderea reţelei de fibră optică în regiunea Andaluzia Ziarul Financiar
18:30
Trimestrul 4 debutează cu maxim istoric la Bursa de Valori: Indice BET creşte pentru a şasea şedinţă consecutivă şi ajunge la un avans de 28% în 2025. Plus 35% cu dividende Ziarul Financiar
18:30
Întorsătură de situaţie: Curtea Supremă îi permite guvernatoarei Fed, Lisa Cook, să rămână în funcţie după ce Trump a decis concedierea ei imediată. Decizia reprezintă un eşec major pentru Trump în lupta cu banca centrală americană Ziarul Financiar
18:15
Luptă acerbă în piaţa auto: Pentru prima oară în ultimele 20 de luni, vânzările BYD au scăzut Ziarul Financiar
18:15
România, în topul ţărilor europene cu cele mai mari creşteri ale preţurilor pachetelor de vacanţă. Într-un an, turiştii români au ajuns să plătească cu aproape 10% mai mult pentru o vacanţă Ziarul Financiar
Pachetele de vacanţă vândute de operatorii turistici de pe plan local au avut o creştere de 9,5% a preţurilor în ultimul an, potrivit datelor Eurostat. Această majorare plasează România pe locul al şaptelea între statele Uniunii Europene la capitolul creşteri ale preţurilor vacanţelor din ultimul a
18:15
Investiţie de 10 mil. euro pentru extinderea Ambulatorului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea Ziarul Financiar
18:15
Primăria Baia Mare investeşte peste 60 mil. lei într-un centru de incinerare a deşeurilor organice Ziarul Financiar
18:15
Final de drum: Achiziţie finalizată, Telekom România Mobile devine o subsidiară a Vodafone. “Achiziţia creează premisele pentru investiţii semnificative”. Fuziunea Vodafone – Telekom România Mobile, aşteptată în 2026. Şeful Vodafone România: “Este un moment crucial pentru piaţa telecomunicaţiilor” Ziarul Financiar
Vodafone România a anunţat miercuri finalizarea achiziţiei Telekom România Mobile Communications, tranzacţie care marchează dispariţia totală a fostului monopol din telefonia fixă Romtelecom şi reducerea de la 4 la 3 a numărului de jucători mari care controlează piaţa locală de comunicaţii, un business de 3,2 mld. euro pe an.
18:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi joi, 2 octombrie 2025, ora 09.30 o discuţie cu Alexandru Dobre, Deputy CEO, Tradeville şi Radu Dăsculescu, Project Manager Corporate Finance, Tradeville Ziarul Financiar
Acum 8 ore
18:00
Financial Times: Cum a devenit Soros ”inamicul public numărul unu” al preşedintelui SUA? Planul lui Trump este să doboare una dintre cele mai mari ONG-uri din America pentru a le reduce la tăcere şi pe celelalte Ziarul Financiar
18:00
Avertismentul liderilor europeni: Atacurile Rusiei de până acum sunt doar începutul. Suntem în cel mai mare pericol de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace Ziarul Financiar
17:45
Veştile proaste se ţin lanţ: La puţin timp după închiderea guvernului federal din cauza unui blocaj al finanţării, s-a aflat că economia americană a pierdut 32.000 de locuri de muncă în septembrie Ziarul Financiar
17:15
Creşterea cooperativelor locale este îngreunată de accesul la finanţare. „În vest, cooperativele nu sunt tratate ca firme obişnuite“ Ziarul Financiar
Aproape jumătate dintre coope­ra­tive reinvestesc profitul realizat şi aşa reuşesc să se dezvolte, în timp ce 44% au ca sursă principală de finan­ţare membrii cooperatori, arată un studiu realizat în cadrul unui proiect realizat de Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă Cluj. Fondurile euro­pene neram­bursabile sunt utili­zate de 40% dintre cooperative, iar doar un sfert dintre cooperativele cu­prinse în a­ceas­tă cercetare spun că fo­losesc credite bancare şi doar 12% dintre coope­rative utilizează mi­crocre­dite de la instituţiile financiare nebancare.
17:15
Argentina nu scapă de tensiunile financiare: Pesoul se depreciază cu 6% după ce perspectiva ajutorului american se îndepărtează. „Deocamdată, sprijinul promis de Trezorerie a rămas doar la nivel declarativ, fără nimic concret” Ziarul Financiar
17:00
Studiu Revolut: Tinerii îşi construiesc avuţia personală prin investiţii în MMF-uri şi aur în defavoarea proprietăţii imobiliare. Gen X rămân fideli investiţiilor imobiliare Ziarul Financiar
16:45
Preţul aurului, la noi maxime istorice. Închiderea guvernului american din cauza lipsei unui acord de finanţare împinge aurul la aproape 4.000 de dolari pe uncie Ziarul Financiar
16:45
ProCredit Group aduce împreună afaceri din 12 ţări prin platforma digitală ProConnect Ziarul Financiar
16:30
Când intenţiile de achiziţie ale companiilor ungare în România eşuează, Premier Energy, furnizor de utilităţi activ local, a preluat jumătate din eolienele din Ungaria. Ce urmează după această achiziţie surpriză? Ziarul Financiar
La mijlocul lunii septembrie, Premier Energy a anunţat semnarea unui acord pentru achiziţia a 51% şi a controlului asupra companiei Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT, filiala din Ungaria a gigantului spaniol Iberdrola. Compania vizată de tranzacţie deţine un portofoliu de parcuri eoliene operaţionale cu o capacitate totală instalată de 158 MW, jumătate de capacitatea eoliană totală a Ungariei, o piaţă încă slab dezvoltată.
16:15
Daniel Rusen, Microsoft, şi Pawel Bochniarz, Radix Ventures: Un program precum MoonShotX poate să sprijine scalarea şi expansiunea companiilor din Europa Centrală şi de Est şi chiar poate duce la noi unicorni în regiune Ziarul Financiar
Acum 12 ore
16:00
Consiliul Fiscal apreciază că noile coordonate ale bugetului sunt compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, ţinta de venituri putând fi considerată plauzibilă. ”Criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudenţe mari în gestionarea finanţelor publice” Ziarul Financiar
15:30
Preşedintele Nicuşor Dan cere reexaminarea legii care scuteşte de impozit veniturile din criptomonede. ”Nu e corect ca, în timp ce majoritatea cetăţenilor plătesc taxe, anumite câştiguri, unele dintre ele foarte mari, să fie tratate preferenţial” Ziarul Financiar
15:30
Consiliul Fiscal apreciază că noile coordonate ale bugetulu sunt compatibile cu un deficit bugetar de 8,4% din PIB în 2025, ţinta de venituri putând fi considerată plauzibilă. ”Criza bugetară este auto-provocată. Anii electorali nu pot justifica imprudenţe mari în gestionarea finanţelor publice” Ziarul Financiar
15:15
Patria Bank a intrat în atenţia Libra Bank, Vista Bank, Dan Ostahie (Altex) şi a unor investitori din Turcia şi Republica Moldova Ziarul Financiar
15:00
Hidroelectrica a atribuit companiei daneze Vestas contractul de 99 milioane lei pentru asigurarea serviciilor de mentenanţă a turbinelor eoliene ale Parcului Eolian Crucea Nord Ziarul Financiar
14:30
Afacerile companiilor clasate pe primele 10 poziţii în Topul Naţional al Firmelor realizat de CCIR au depăşit 287 mld. euro în 2024, plus 6 % an/an. Profitul din exploatare a ajuns la 26 mld. euro Ziarul Financiar
14:15
Rezervele valutare la Banca Naţională se situau la finalul lunii septembrie la 65 miliarde euro, faţă de 65,18 miliarde euro luna precedentă. Plăţile scadente în luna octombrie 2025 în contul datoriei publice însumează circa 2,45miliarde euro Ziarul Financiar
14:00
BREAKING. Electromontaj îşi deschide porţile pentru investitorii de la Bursa de Valori: ofertă de acţiuni de până la 77 mil. lei, intermediată de Tradeville. Evaluare de 700 mil. lei şi P/E înainte de majorare de capital între 8 şi 9,5 ori Ziarul Financiar
14:00
Agenţia de comunicare Oxygen o numeşte pe Andreea Filip în rolul de Chief Business Officer Ziarul Financiar
13:45
Atenţionare de călătorie în Italia din cauza unei greve în sectorul transportului feroviar Ziarul Financiar
Autorităţile române au emis o atenţionare de călătorie în Italia din cauza unei greve în sectorul transportului feroviar. Aceasta va începe joi şi va ţine 24 de ore.
13:00
Inflaţia din zona euro a crescut la 2,2% în septembrie, pentru prima dată când depăşeşte ţinta de 2% a BCE din aprilie încoace Ziarul Financiar
13:00
AnimaWings triplează zborurile interne şi ajunge la 90 de curse săptămânale între Bucureşti şi cinci destinaţii din ţară Ziarul Financiar
12:45
Bursă. BestJobs Recrutare, care administrează platforma de recrutare online bestjobs.ro, încheie primul semestru cu un profit de 3,4 mil. lei şi venituri de 16,7 mil. lei Ziarul Financiar
12:15
Bursă. Compania Grand Hotel Bucharest, care administrează celebrul hotel din centrul Capitalei, a avut un profit de 3,3 mil. lei în primul semestru, în scădere cu 38%. Veniturile, uşor pe plus Ziarul Financiar
12:00
E.ON Energie România a avea la final de septembrie 400 de centrale electrice fotovoltaice livrate companiilor partenere, cu o valoarea totale de peste 75 mil.euro Ziarul Financiar
12:00
ASF: Capitalizarea companiilor listate la Bursă, în creştere cu 13% în primele şase luni din an, la circa 400 mld. lei. Aproape 140.000 de investitori activi la BVB Ziarul Financiar
12:00
Patria Bank a semnat un acord cu BERD, în Programul de Facilitare a Comerţului, prin care va putea emite instrumente de garantare pentru clienţi, facilitând accesul companiilor româneşti la finanţări şi parteneri externi Ziarul Financiar
11:30
Cristian Ionescu, CEO, Eazy Asigurări: Ne-am mărit echipa cu 80% în ultimele opt luni. Ne executăm cu stricteţe bugetul, dar vom continua să ne majorăm capitalul pentru susţinerea businesului. La final vom avea 106 mil. lei capital vărsat. Ziarul Financiar
11:30
Omul de afaceri Omer Susli cumpără prin intermediul Praktiker Real Estate România o clădire de birouri de pe strada Căderea Bastiliei, deţinută de Allianz Ţiriac Ziarul Financiar
11:30
ING Bank lansează plăţile instant cu mobilul la POS pentru mari retaileri, prin RoPay. Serviciul a fost deja adoptat de mai multe magazine din reţeua Auchan Ziarul Financiar
