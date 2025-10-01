Grevă generală în Franța pe 2 octombrie. Perturbări majore la transporturi, în sănătate și educație

16:40

Alegerea hamului potrivit ține nu doar de stil, ci mai ales de grijă și responsabilitate față de prietenul tău patruped. Un ham corect ales îi oferă libertate de mișcare, susține siguranța și face plimbările mai relaxante pentru amândoi. Mulți stăpâni întâmpină dificultăți când trebuie să decidă ce mărime de ham ar trebui să poarte câinele lor, mai ales dacă animalul este încă în creștere sau diferă față de dimensiunile standard ale rasei. În acest ghid vei găsi recomandări practice, bazate pe experiența multor iubitori de animale și pe sfaturile medicului veterinar, pentru a alege hamul care se potrivește perfect companionului tău.