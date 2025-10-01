Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Replici tăioase între Mara Bănică și Serghei Mizil. Ce s-a întâmplat în cursă

12:10

Câinii sunt, pentru foarte mulți oameni, membri ai familiei și prieteni de nădejde pe tot parcursul vieții lor. Însă, la fel ca oamenii, și ei trec prin etape diferite de dezvoltare, iar nevoile lor nutriționale se modifică odată cu înaintarea în vârstă. Un cățel plin de energie are alte cerințe alimentare față de un câine adult, iar câinii seniori au nevoie de un regim special care să le susțină sănătatea și să le ofere un nivel optim de energie pentru anii de maturitate târzie.