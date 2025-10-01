Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Replici tăioase între Mara Bănică și Serghei Mizil. Ce s-a întâmplat în cursă
Antena1, 1 octombrie 2025 23:50
Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de un moment tensionat în ediția 16 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025. Cei doi au răbufnit în fața camerelor de filmat.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
23:50
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Replici tăioase între Mara Bănică și Serghei Mizil. Ce s-a întâmplat în cursă # Antena1
Mara Bănică și Serghei Mizil au avut parte de un moment tensionat în ediția 16 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025. Cei doi au răbufnit în fața camerelor de filmat.
Acum o oră
23:30
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Reacțiile echipelor la aflarea veștii că trebuie să mănânce carne de șarpe. Ce a urmat # Antena1
Cursa pentru ultima șansă din ediția 16 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025, a adus o probă uluitoare pentru concurenți. Aceștia au fost luați prin surprindere de vestea că trebuie să mănânce carne de șarpe.
Acum 4 ore
22:00
Asia Express sezonul 8, 1 octombrie 2025. Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă din etapa patru. De ce au ieșit scântei # Antena1
În ediția 16 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 1 octombrie 2025, trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă. Voturile concurenților au stârnit reacții acide la careu, în fața Irinei Fodor.
Acum 8 ore
17:50
Cum a devenit celebru NiCK NND de la Power Couple 2026. Imagini de la începutul carierei lui # Antena1
Descoperă cum a devenit celebru NiCK NND de la Power Couple 2026. Află detalii surprinzătoare despre cunoscutul artist.
17:30
Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum. Fostul soț și ultimul său iubit, printre cei prezenți la înmormântare # Antena1
Ioana Popescu a fost înmormântată astăzi la Cimitirul Berceni 2 din Capitală. Iată cine s-a ocupat de funeralii și ce declarații a făcut ultimul bărbat din viața ei.
17:30
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț pentru băieți. Ce le-a spus la finalul emisiei live de pe 1 octombrie # Antena1
La finalul emisiei live de Mireasa de pe 1 octombrie 2025 Simona Gherghe a avut un anunț pentru concurenți.
17:30
Degustare exclusivă în cadrul retrospectivei Radu Jude – primul regizor român celebrat integral la Centre Pompidou.
17:10
Mireasa, sezon 12. Lavinia, convinsă că Adin i-a spus că vrea să le cunoască pe Ștefania și Emily: „Dacă se poate da discuția...” # Antena1
În emisia live de pe 1 octombrie 2025 Lavinia și Adin s-au contrazis. Fata susținea că fostul iubit și-a exprimat dorința de a le cunoaște pe Ștefania și Emily. Fiul doamnei Adriana a negat că ar fi spus așa ceva. Pentru că totul e filmat, Simona Gherghe a anunțat cine avea dreptate.
17:10
Dacă ești pasionat de bricolaj sau vrei să-ți faci treaba mai rapid în garaj, un compresor de aer poate deveni unul dintre cele mai utile echipamente. De la umflat roți și curățat suprafețe, până la alimentarea uneltelor pneumatice, compresorul îți oferă putere și versatilitate într-un singur aparat
17:00
wPlimbările cu bebe fac parte din viața de zi cu zi și sunt mai mult decât o simplă ieșire din casă. Pentru cel mic, fiecare plimbare este o ocazie de a descoperi mediul înconjurător, iar pentru tine este un moment de conectare cu copilul tău.
16:40
Fenomen straniu la malul mării la final de sezon estival! Invazia de meduze pe țărm i-a speriat pe turiști # Antena1
După o vară extrem de călduroasă, acum că toamna a început să se instaleze și a venit răcoarea, un fenomen straniu a luat cu asalt litoralul românesc.
16:40
Pamela Anderson, schimbare radicală de look. Vedeta a renunțat la blondul care a consacrat-o: „Arată fabulos” # Antena1
Pamela Anderson a renunțat la blondul caracteristic. Iată ce schimbare de look majoră a făcut actrița.
16:30
Experții au dezvăluit fenomenul care ar crește riscul de infarct și care ar viza mai ales femeile, plus faptul că există șanse să apară mai des în următoarea perioadă.
Acum 12 ore
15:40
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce limite ar impune Naba dacă ar merge la Insula Iubirii într-un cuplu # Antena1
Ispita Naba Salem a vorbit despre experiența ei la Insula Iubirii sezonul 9 în cel mai nou interviu cu ea, după finalizarea difuzării emisiunii.
15:40
Mireasa, sezon 12. Discuția din pauza publicitară în care Virgil și Alexandra au decis să fie doar amici # Antena1
Alexandra și Virgil au decis să o ia pe drumuri separate. În emisia live de pe 1 octombrie telespectatorii ay văzut discuția purtată de cei doi în pauza publicitară.
15:40
David Popovici a primit o veste bună din partea statului. Iată ce finanțare va primi olimpicul.
15:30
O femeie și-a comandat un tricou ieftin de pe un site chinezesc de cumpărături, folosit de numeroși români. Ce a primit, de fapt # Antena1
O femeie și-a comandat un tricou extrem de ieftin de pe un site chinezesc de cumpărături, folosit de numeroși români. Nu i-a venit să creadă ce a primit, de fapt.
15:30
Tony One s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani! Cum au anunțat cei doi miri faptul că așteaptă primul copil și cine sunt nașii celebri care au strălucit la marele eveniment!
15:30
Mireasa, sezon 12. Sorin, despre legătura cu Diana: „Ori e obișnuință, ori sunt sentimente și din partea mea” # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 1 octombrie 2025 au fost difuzate imagini cu o discuție purtată de Diana cu Sorin. Fata a plâns în fața băiatului.
15:20
Copiii care s-ar putea naște fără mame biologice. Din ce au reușit experții să creeze ovule # Antena1
Experții au dezvăluit copiii care s-ar putea naște fără mame biologice, după ce au reușit să creeze ovule umane.
14:30
Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră. Descoperirea care a uimit experții # Antena1
Experții au dezvăluit Luna din Sistemul Solar pe care s-ar găsi viață extraterestră, cu o descoperire care i-a uimit.
14:20
Detalii despre divorțul momentului. Cum se va împărți averea lui Nicole Kidman și Keith Urban. Ce este specificat despre copii # Antena1
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Iată ce bătălie vor duce în instanță.
14:10
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de joi, 2 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
13:50
Mireasa, sezon 11. De ce au amânat Mihaela și Ștefan nunta și cum se înțelege fata cu socrul: „Cu soacra e foarte bine” # Antena1
Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa au fost invitați la Mireasa, Capriciile Iubirii. Tinerii au povestit cum arată viața lor și ce planuri au pentru viitor.
13:50
Chat-ul zilei la Mireasa, 1 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 1 octombrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:00
Bucuria de a petrece timp în aer liber, fie că e vorba de o grădină, de curtea casei sau de parcurile din oraș, este umbrită de o amenințare mică, dar extrem de serioasă: căpușele.
13:00
Tăciunele reprezintă una dintre cele mai vechi și mai răspândite boli ale cerealelor, fiind o amenințare constantă pentru recoltele de grâu, orz, ovăz și porumb.
12:50
Simplul gând la un gândac de bucătărie stârnește repulsie majorității oamenilor. Această senzație neplăcută se intensifică rapid când descoperirea are loc în bucătărie, spațiul unde pregătești mâncarea pentru tine, familie și prieteni – un loc care trebuie să fie, fără excepție, igienic și lipsit de dăunători.
12:10
Mireasa, sezon 12. Mama lui Virgil a intervenit telefonic. Ce a spus despre decizia fiului de a rupe legătura cu Alexandra # Antena1
În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 30 septembrie 2025, mama lui Virgil a intervenit telefonic.
12:10
Câinii sunt, pentru foarte mulți oameni, membri ai familiei și prieteni de nădejde pe tot parcursul vieții lor. Însă, la fel ca oamenii, și ei trec prin etape diferite de dezvoltare, iar nevoile lor nutriționale se modifică odată cu înaintarea în vârstă. Un cățel plin de energie are alte cerințe alimentare față de un câine adult, iar câinii seniori au nevoie de un regim special care să le susțină sănătatea și să le ofere un nivel optim de energie pentru anii de maturitate târzie.
12:10
Durerea de spate nu mai trebuie să fie o condamnare la suferință zilnică sau un motiv de teamă în fața intervențiilor medicale. Odată cu evoluția tehnologică spectaculoasă din ultimii ani, medicina modernă oferă pacienților soluții sigure, rapide și eficiente, fără a apela la proceduri invazive și dureroase.
12:00
Cursa pentru ultima șansă ajunge în inima Hanoiului, azi, de la 20.30, la Asia Express. Emisiunea a fost lider detașat de audiență # Antena1
Ediția de aseară a adus o nouă provocare pe Drumul Eroilor: imunitatea cea mică a etapei a fost câștigată de Anda Adam și soțul ei, Joseph, după o cursă intensă, desfășurată printre note muzicale.
11:50
Mircea Bravo a lansat un nou film. Cât l-a costat și care e povestea neștiută din spatele peliculei. "Dat în judecată de vecina" # Antena1
Mircea Bravo a lansat de curând un nou film intitulat „Vecina”, peliculă care are în spate o poveste incredibilă, pe care nu multă lume o știe.
Acum 24 ore
10:40
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online # Antena1
În urmă cu doar câteva zile, în inima Maltei, Dani Oțil a dat startul celui de-al treilea sezon din formatul care schimbă totul pentru echipele formate din oameni care se iubesc, care și-au clădit o viață împreună și care vor să iasă din zona de confort: Power Couple!
10:20
Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicări Gabor, a părăsit România și se află acum în Dubai.
09:50
Penne cu zucchini și parmezan este rețeta-fulger care pune la aceeași masă simplitatea și finețea: paste al dente, legume cu textură, brânză maturată care leagă totul într-un sos lucios, fără smântână și fără complicații.
09:10
5 lucruri esențiale pe care trebuie să le știe orice mămică despre prima săptămână de alăptare # Antena1
Descoperă 5 lucruri esențiale despre prima săptămână de alăptare. Află cum să gestionezi hrănirile frecvente, transformarea laptelui, atașarea corectă, disconfortul normal și cum să te simți în siguranță și relaxată alături de bebeluș.
09:10
Salata de varză kale cu nuci poate fi servită în diverse moduri, în funcție de context și preferințe culinare. Este excelentă ca o salată de sine stătătoare, fie la prânz, fie la cină, datorită aportului său nutritiv ridicat.
09:10
Un ritual asiatic de îngrijire a tenului cu rezultate spectaculoase a cucerit întreaga lume. Este vorba despre metoda japoneză de curățare a feței cu ulei, care lasă pielea curată, hidratată și luminoasă. Află cum se aplică și de ce merită să o încerci acasă.
00:20
Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Moment emoționant pentru Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Ce au dezvăluit # Antena1
În ediția 15 din Asia Express sezonul 8, de pe 30 septembrie 2025, concurenții au avut parte de situații neașteptate, momente tensionate și emoționante. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au făcut confesiuni înduioșătoare după ce au câștigat imunitatea mare.
Ieri
00:10
Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mică din etapa patru. Întorsătură de situație în cursă # Antena1
O echipă a câștigat imunitatea mică în etapa patru din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Telespectatorii au avut parte de o întorsătură de situație în cursă.
30 septembrie 2025
23:40
Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă. Doar două echipe au avut șansa să participe # Antena1
Doar două echipe au avut șansa de a participa la jocul de amuletă din ediția 15 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025. Iată cine a câștigat premiul de 1.000 de euro.
23:30
Asia Express sezonul 8, 30 septembrie 2025. Ce au pățit Serghei Mizil și Mara Bănică după ce au coborât din mașina unui localnic # Antena1
Serghei Mizil și Mara Bănică au avut parte de o situație neașteptată în ediția 15 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 30 septembrie 2025.
18:50
(P) Monitorizează-ți sănătatea - Cum te ajută Apple Watch Ultra 2 să revii în formă după vacanță # Antena1
Revenirea la rutina de după vacanță poate fi o provocare, mai ales când trebuie să îți recapeți ritmul la sală și să îți monitorizezi din nou progresul fizic.
18:50
Girofarurile au devenit o prezență familiară atât în trafic, cât și în diverse domenii industriale. Aceste dispozitive luminoase nu sunt doar simple accesorii, ci echipamente de semnalizare cu un rol esențial în menținerea siguranței, eficienței și ordinii.
18:00
Regele Charles a vizitat Institutul Cultural Român din Londra. Imagini cu monarhul de la expoziția dedicată Reginei Maria # Antena1
Regele Charles al III-lea a vizitat Institutul Cultural Român din Londra, unde sunt expuse lucrările Reginei Maria a României. Iată imaginile de la eveniment.
17:50
(P) De ce îmi aleg mereu parteneri care mă rănesc, chiar și când jur că nu mai repet greșeala? # Antena1
Este frustrant și confuz să te regăsești mereu în relații care aduc durere. Mulți oameni se întreabă de ce tiparele se repetă, chiar și atunci când intențiile sunt bune.
17:50
(P) De la prima linie trasată la produsul final – etapele confecțiilor metalice personalizate # Antena1
În spatele confecțiilor metalice personalizate se află povești de precizie, tehnologii și colaborare atent coordonată.
17:30
Primele imagini de la filmarile pentru „Băieți de oraș". Cum arată acum Mihai Bendeac, Anca Dinicu sau Micutzu în celebrele roluri # Antena1
Mihai Bendeac a anunțat „Băieți de oraș” revine pe marile ecrane. Filmările au început deja, iar fanii sunt în delir. Cum arată Roby Roberto, Malone, Gina Felea sau Dorian, la 9 ani de la premiera serialului de comedie.
17:20
E una dintre cele mai cunoscute artiste, dar nimeni n-a recunoscut-o camuflată așa. Cum se transformă când urcă pe scenă # Antena1
O cântăreață celebră a încercat în van să scape de paparazzi. Iată cine se ascunde sub eșarfa albastră.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.